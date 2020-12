Neues aus dem Ausland am Donnerstag

EU-Verhandlungen über Fischfangquote für die Nordsee laufen weiter

BRÜSSEL: Die EU-Staaten haben am Donnerstagmorgen weiter um die Fischfangquoten unter anderem für die Nordsee für das kommende Jahr gerungen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und ihre EU-Kollegen hatten schon die gesamte Nacht über in Brüssel verhandelt. Das Treffen hatte am Dienstag begonnen, mit einer Verlängerung der Gespräche war von vorneherein zu rechnen.

Die Verhandlungen um die Fangquoten sind traditionell umkämpft. In diesem Jahr kommt hinzu, dass die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien noch laufen. Noch ist unklar, ob Fischer aus EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich ab Januar überhaupt Zugang zu britischen Hoheitsgewässern haben werden. Deshalb können Ergebnisse für die Nordsee und den Atlantik nur vorläufig sein. Auch Gespräche mit Norwegen, das ebenfalls in diesen Gewässern fischt, stehen anschließend noch aus. Verhandelt wurde auch über die Fangquoten für das Mittelmeer und das Schwarze Meer.

Die EU-Staaten legen jedes Jahr die zulässigen Gesamtfangmengen für bestimmte Gewässer fest. Auf dieser Basis entfallen auf die einzelnen Länder durch festgeschriebene Verteilungsschlüssel die jeweiligen nationalen Fangmengen. Grundlage der Verhandlungen ist eine Vorlage der EU-Kommission, die in erster Linie auf Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES) beruht. Etliche Fischbestände befinden sich in eher schlechtem Zustand. Deshalb geht es vor allem darum, die Interessen der Fischereiindustrie mit Umweltbelangen in Einklang zu bringen.

Tödlicher Massenunfall durch Schneesturm im Nordosten der USA

NEW YORK: Bei starkem Schneefall hat sich im Nordosten der USA auf glatter Fahrbahn ein Massenunfall mit bis zu 60 Fahrzeugen ereignet. Zu dem Unglück kam es auf der Interstate-Autobahn 80 im Bundesstaat Pennsylvania, nach Polizeiangaben starben dabei zwei Menschen.

Am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) setzte in einigen Küstenbundesstaaten der Schneefall ein, die Meteorologen hatten für Pennsylvania und das Mittelgebirge Catskills bis zu 60 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. In der Millionenmetropole New York hielten sie bis zum Donnerstag mehr Schnee als in der gesamten Vorjahressaison für möglich. Vielerorts werde der Schnee jedoch schnell tauen und sich am Donnerstag mit Regen mischen, hieß es. Für Philadelphia wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern vorausgesagt.

Am Mittwochabend (Ortszeit) meldete die Webseite Poweroutage.us in rund 50.000 Haushalten im Nordosten der USA Stromausfälle - ein im Vergleich zu ähnlichen Wetterlagen der Vergangenheit eher niedriger Wert. Schulbehörden hatten angekündigt, dass die üblicherweise ausgerufenen freien Schneetage in diesem Jahr wegen des virtuellen Unterrichts in der Corona-Pandemie ausbleiben werden.