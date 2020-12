Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.12.20 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Welterbe in Gefahr: Feuer vernichtet die Hälfte von Fraser Island

FRASER ISLAND: Auf der berühmten Touristeninsel Fraser Island im australischen Bundesstaat Queensland kämpfen Einsatzkräfte gegen ein massives Buschfeuer. Der Brand schwelt bereits seit sechs Wochen und ist immer noch nicht unter Kontrolle, wie die Behörden mitteilten.

Die Hälfte der größten Sandinsel der Welt, die seit 1992 zum Weltnaturerbe der Unesco gehört, ist den Angaben zufolge bereits zerstört: 80.000 Hektar seien den Flammen schon zum Opfer gefallen. Allein am Mittwoch wurden 345.000 Liter Wasser abgeworfen, wie die örtliche Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

In dieser Woche sei das Feuer wegen einer anhaltenden Hitzewelle an Australiens Ostküste noch einmal größer und stärker geworden. Touristen wurden angewiesen, nicht auf die Insel zu fahren. Fraser Island sei auf der ganzen Welt beliebt, «was es so schmerzhaft macht anzusehen, wie die Insel brennt», sagte Queenslands Ministerpräsidentin Annastacia Palaszczuk. Der Buschbrand soll durch ein illegales Lagerfeuer am 14. Oktober ausgelöst worden sein.

Mit einer Länge von 122 Kilometern ist Fraser Island die größte Sandinsel der Erde. Es gibt zahlreiche Aussichtspunkte, Badestrände und Süßwasserseen, was die Insel vor allem bei Campern beliebt macht. Neben Buschland und Mangrovensümpfen wächst auf dem Sand auch ein tropischer Regenwald. Dieser ist den Behörden zufolge aber bisher nicht von dem Feuer betroffen.

Indien baut Brücke - damit Tiere sicher über die Autobahn kommen

NEU DELHI: Wie schafft man es, dass Tiere über eine Straße kommen - ohne dabei überfahren zu werden? Eine Waldbehörde in Indien hat kürzlich eine Brücke aus Juteseilen und Bambusplanken über eine stark befahrene Autobahn gebaut, die durch einen Dschungel führt.

Um den Tieren die Brücke möglichst schmackhaft zu machen, versuchen sie sie zurzeit möglichst ans Ökosystem anzupassen - indem sie sie mit Gras, Moos und Kletterpflanzen ausstatten, wie ein Mitarbeiter der Waldbehörde im bergigen Bundesstaat Uttarakhand im Himalaya, Chandra Shekhar Joshi, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie hofften, dass die Tiere sie bald nutzen und hätten Kameras installiert, die dies dann dokumentieren sollen.

Die Waldbehörde hofft, dass die 27 Meter lange, 1,5 Meter breite und 12 Meter hohe Brücke besonders kleine Tiere wie Eidechsen und Stachelschweine anzieht, die Autofahrer deutlich schlechter sehen und eher überfahren als große Tiere wie Hirsche, Leoparden und Elefanten.

Während die Behörde noch mit der Bepflanzung experimentiert, sei die Brücke bereits eine Sehenswürdigkeit für vorbeifahrende Autofahrer geworden, die oft Fotos davon machten, sagte der Mitarbeiter. Auf der Autobahn sind oft Touristen unterwegs - die in dem bergigen Bundesstaat hinduistische Pilgerstätten besuchen oder Urlaub im Himalaya machen. Die Behörde hofft, dass es Menschen bei Selfies mit der Brücke belassen - und nicht darauf klettern. Auch aus diesem Grund patrouillierten Mitarbeiter regelmäßig in der Gegend. Die Brücke könne aber etwa das Gewicht von drei erwachsenen Menschen tragen.

Trumps Tochter Ivanka in Verfahren um Amtseinführung 2017 befragt

WASHINGTON: US-Präsidententochter Ivanka Trump ist im Verfahren um die Finanzierung der Feier zur Amtseinführung ihres Vaters vor knapp vier Jahren befragt worden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die der Nachrichtensender CNN am Dienstag veröffentlichte. Demnach fand die Befragung am Dienstag statt, Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Aus dem Gerichtspapier geht auch hervor, dass bereits Anfang Oktober Donald Trumps Ehefrau Melania eine offizielle Anfrage nach Dokumenten erhalten hatte.

Das Verfahren geht auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Washingtoner District of Columbia gegen die Veranstalter der Amtseinführungsfeier und das Unternehmen Trump Organisation von Januar dieses Jahres zurück. Darin wirft er ihnen vor, mehr als eine Million Dollar an ungerechtfertigten Zahlungen an das Trump-Hotel in der US-Hauptstadt geleitet zu haben. Das Geld stammte aus Spenden für die Amtseinführung im Januar 2017. Die Trump-Seite weist die Vorwürfe zurück.

Schauspielerin Julia Brendler: Vielbeschäftigt trotz Corona-Krise

BERLIN: Schauspielerin Julia Brendler hat trotz Corona-Krise in diesem Jahr sehr viel gedreht. Sie stand für vier TV-Filme hintereinander vor der Kamera. Die Romanze «Emmas Geheimnis» aus der Katie-Fforde-Reihe läuft an diesem Sonntag (6. Dezember) um 20.15 Uhr im ZDF. Auch für drei Fälle aus der Sylt-Krimi-Reihe «Nord Nord Mord» im Zweiten war die 45-Jährige dieses Jahr im Einsatz. Alle vier Produktionen wurden in Schleswig-Holstein aufgenommen, der Katie-Fforde-Film war eigentlich vor US-Kulisse geplant gewesen.

Brendler schätzt den hohen Norden: «Ich bin immer froh aus der Stadt rauszukommen und in der Pampa zu drehen», sagte die Berlinerin anlässlich «Emmas Geheimnis» dem ZDF. «Und ich liebe das Meer. Alle Zeit, die ich dort verbringen kann, ist ein Geschenk für mich. Deshalb hatte ich persönlich auch überhaupt kein Problem damit, hier zu drehen, anstatt wie ursprünglich in Amerika. Ganz im Gegenteil. Wir waren ohnehin sehr glücklich darüber, überhaupt drehen zu können, nachdem Monate lang alles stillstand.» Beliebte Abwechslung im Lockdown: Gassigehen mit Hund Istak (11), einst Streuner in Moskau.