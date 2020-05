Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.05.20 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Volkskongress: Nur eine Gegenstimme für Sicherheitsgesetz in Hongkong

PEKING: Bei der Abstimmung der Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong hat es im chinesischen Volkskongress nur eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen gegeben. Das chinesische Parlament nahm den Beschluss am Donnerstag auf der Abschlusssitzung seiner Jahrestagung in Peking mit 2878 Ja-Stimmen an.

Der nicht frei gewählte Volkskongress hat in seiner Geschichte noch nie eine Vorlage der Regierung abgelehnt. Die Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen deuten aber manchmal auf Unmut oder Widerstand unter den rund 2900 Delegierten hin. In der Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der mit harter Hand regiert, sind solche Bekundungen der Unzufriedenheit aber seltener geworden.

Der Beschluss fiel am Donnerstag zum Abschluss der Jahrestagung des Parlaments in Peking. Kritiker fürchten einen weitgehenden Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Deutlich mehr Fisch und Muscheln aus deutschen Zuchtbetrieben

WIESBADEN: Knapp 38.100 Tonnen Fisch und Muscheln sind im vergangenen Jahr in deutschen Zuchtanlagen erzeugt wurden. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag fast ein Fünftel (19,5 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor.

Dabei übertraf die Muschelproduktion in sogenannten Aquakulturbetrieben mit gut 19.400 Tonnen (plus 42,1 Prozent zum Vorjahr) sogar die Fischproduktion mit gut 18.500 Tonnen (plus 2,4 Prozent).

Muscheln wurden fast ausschließlich in der Nordsee kultiviert und damit in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Bei den Fischen dominieren Forellen und Karpfen. Hier sind Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen die Haupterzeugerländer. Insgesamt gab es in Deutschland nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr 2499 Aquakulturbetriebe.