Neues aus dem Ausland am Donnerstag

UN: Zwei humanitäre Helfer in Somalias Hauptstadt getötet

MOGADISCHU: In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind der UN zufolge zwei humanitäre Helfer mutmaßlich von der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Die zwei somalischen Helfer hätten an einer Polio-Impfkampagne des UN-Kinderhilfswerks, der Weltgesundheitsorganisation und des Gesundheitsministeriums mitgearbeitet, teilten die UN in Somalia am Mittwochabend mit. Der UN-Sondervertreter für Somalia, James Swan, verurteilte die Tat aufs Schärfste. «In Konfliktsituationen müssen alle Parteien Zivilisten respektieren und schützen.»

Seit Jahren kämpft die Terrorgruppe Al-Shabaab in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft und verübt immer wieder Anschläge. Auch kommt es durch andere Gruppen und Milizen zu Gewalt. Seit Januar hat es der UN zufolge 191 Angriffe gegen humanitäre Helfer gegeben, 13 Helfer seien gestorben.

Senegals Präsident Sall löst Regierung auf

DAKAR: Der Präsident des westafrikanischen Landes Senegal, Macky Sall, hat überraschend die Regierung aufgelöst. Dies teilte das Büro des Präsidenten am späten Mittwochabend auf Twitter mit. Demnach unterzeichnete der Präsident entsprechende Verordnungen. Ein Grund für die Entscheidung wurde zunächst nicht genannt.

Sall ist seit 2012 Präsident. Der 58-Jährige wurde im vergangenen Jahr wiedergewählt. Die frühere französische Kolonie mit rund 16 Millionen Einwohnern gilt als stabile Demokratie. Auf einem UN-Index der menschlichen Entwicklung gehört das Land zu den letzten 25 Ländern.

Tote und Verletzte bei Gefängnisaufstand

KABUL: Bei einem Gefängnisaufstand im Westen Afghanistans sind acht Häftlinge gestorben. Zwölf weitere Männer seien bei der Meuterei in der Haftanstalt in Herat verletzt worden, sagte ein Sprecher der Provinz am Donnerstag. Die Inhaftierten hätten nach einer Durchsuchung ihrer Zellen am Mittwoch randaliert und Brände gelegt.

Sicherheitskräfte brachten die Situation Behörden zufolge gegen Mitternacht unter Kontrolle. Die Gefangenen seien nicht durch Sicherheitskräfte gestorben, hieß aus der Provinzregierung. Ein Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde sagte, einer der Toten sei erschossen worden, sieben weitere durch Einnahme von Chemikalien gestorben. Vier Polizisten seien nach Schlägereien verletzt worden.

Afghanistans Gefängnisse stehen schon lange in der Kritik. Menschenrechtler beklagen Korruption, sexuelle Belästigungen, schlechte Ausstattung in den Anstalten und Folter. Im April hatte der neue nationale Gefängnischef zahlreiche Missstände angeprangert.