Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.24 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Haftbefehl gegen Netanjahu: Kanada will Gericht folgen

OTTAWA/DEN HAAG: Der Internationale Strafgerichtshof erlässt einen Haftbefehl gegen Israels Regierungschef. Nach Kanada sollte Netanjahu nach den jüngsten Äußerungen von Premier Trudeau nun nicht mehr reisen.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau lässt wenig Zweifel daran, dass sein Land den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vollstrecken würde. «Wir stehen für das Völkerrecht ein und werden uns an alle Vorschriften und Urteile der internationalen Gerichte halten», sagte Trudeau auf die Frage, ob die kanadischen Behörden ihrer Pflicht nachkommen und Netanjahu verhaften würden, sollte er das Land betreten. Er betonte, dass Kanada Gründungsmitglied des Internationalen Strafgerichtshofs sei.

Erneut Proteste gegen Regierungsbündnis

VILNIUS: In Litauen ist der Wechsel an der Regierungsspitze vollzogen - und der Sozialdemokrat Gintautas Paluckas neuer Ministerpräsident. Doch gegen sein Regierungsbündnis gibt es weiter Proteste.

In Litauen haben erneut Tausende Menschen gegen die vom neu ernannten sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Gintautas Paluckas geführte Dreiparteien-Regierung protestiert. Vor dem Parlament in Vilnius demonstrierten sie bei einer abendlichen Kundgebung gegen die Aufnahme der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas in die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes. Deren Vorsitzender steht wegen mutmaßlich antisemitischer Kommentare vor Gericht. Dies sorgte in Litauen und international für viel Kritik - auch in Deutschland. Es war bereits der zweite Protest gegen das umstrittene Regierungsbündnis.

Gut dreieinhalb Wochen nach der Parlamentswahl war Paluckas zuvor von Staatspräsident Gitanas Nauseda zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Der 45-Jährige muss sich nun mit seinem noch zu nominierenden Kabinett und seinem Regierungsprogramm einer weiteren Abstimmung im Parlament stellen.

«Münchner Merkur» zu SPD

In der SPD fragen sie sich, warum sie statt mit dem beliebtesten deutschen Politiker mit dem unbeliebtesten in die Wahlschlacht ziehen sollten.

Mit Kaiser Olaf steht die komplette SPD-Führung nackt da. Zügig wollen die roten Granden nun beraten, wie es in ihrem Hühnerhaufen weitergehen soll. Doch wird der Scherbenhaufen mit jedem Tag, an dem der Kanzler nicht freiwillig zurückzieht, höher. Der Schaden ist schon jetzt nicht mehr zu reparieren. Was die SPD gerade abliefert, ist eine peinliche Kopie des Laschet-Söder-Unionsstreits. Der führte CDU und CSU vor vier Jahren bekanntermaßen schnurstracks in die Wahlkatastrophe. "Respekt" ist das Lieblingswort von Scholz, damit hat er vor drei Jahren die Wahl gewonnen. Doch wo bleibt der Respekt des Kanzlers vor seiner Partei und ihren Wählern? Die Deutschen sind mit ihrem Kanzler durch. Muss erst noch die SPD kaputt gehen, damit der ewige Besserwisser das endlich versteht?.