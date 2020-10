Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Eine Million Dollar für Hinweise zu getöteter Unterfränkin

WÜRZBURG: 15 Jahre nach der Tötung einer unterfränkischen Touristin in Australien haben die Ermittler eine Million australische Dollar für Hinweise ausgelobt. Die umgerechnet etwa 600.000 Euro gebe es für Informationen, mit denen die Verantwortlichen für die Tat verhaftet und verurteilt werden könnten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Unterfranken am Donnerstag mit.

Die australischen Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es sowohl in Australien als auch in Deutschland Menschen gibt, die wichtige Informationen zurückhalten.

Die damals 25-jährige Touristin aus dem Landkreis Würzburg wurde im Februar des Jahres 2005 zuletzt lebend auf einem Campingplatz im australischen Lismore gesehen. Sie hatte den Abend mit ihrem Partner und Freunden verbracht. Wenige Tage später wurde ihre Leiche nahe des Campingplatzes unter Palmwedeln gefunden.

Fluglotsen streiken - Verbindungen ausgefallen

ATHEN: Wegen der Beteiligung von griechischen Fluglotsen an Arbeitsniederlegungen der Staatsbediensteten ist am Donnerstag der Flugverkehr in Griechenland zusammengebrochen.

Seit 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 MESZ) sind alle Flüge ausgefallen. Die Aktion der Fluglotsen soll am Freitagmorgen um 08.00 Uhr Ortszeit enden. Auch zahlreiche Schulen und Behörden blieben am Donnerstag geschlossen, berichtete der Staatsrundfunk (ERT). Die Gewerkschaft der Staatsbediensteten (ADEDY) fordert mehr Geld, die Einstellung von neuen Beamten und wegen der Corona-Pandemie mehr Personal für die staatlichen Krankenhäuser.

US-Behörde beschlagnahmt fast eine Tonne Meth in Kalifornien

LOS ANGELES: Die US-Antidrogenbehörde DEA hat nach eigenen Angaben die größte Menge an Methamphetamin in ihrer Geschichte sichergestellt. Einsatzkräfte beschlagnahmten im kalifornischen Bezirk Riverside neben rund 998 Kilogramm Meth auch etwa 408 Kilogramm Kokain und knapp sechs Kilogramm Heroin, wie die Behörde am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Medienberichten zufolge hat der Fund von Anfang Oktober einen Verkaufswert von rund 18 Millionen Dollar (etwa 15,3 Millionen Euro).

In der vergangenen Woche war der US-Zollbehörde ein ähnlich großer Schlag im Kampf gegen den Drogenhandel an der Grenze zu Mexiko gelungen. Im kalifornischen San Diego stellten Beamte am Freitag mehr als 1360 Kilogramm Methamphetamin sicher. Es handelte sich offiziellen Angaben zufolge um den zweitgrößten Meth-Fund entlang der Südwestgrenze in der Geschichte der Zollbehörde.

«Das ist genug Rauschgift, um eine Dosis Meth für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den Vereinigten Staaten und Mexiko bereitzustellen. Es ist eine gewaltige Menge», sagte der kommissarische dEA-Chef Timothy Shea bei einer Pressekonferenz am Mittwoch unter Verweis auf beide Funde. Meth - eigentlich Methamphetamin - wird im Drogenmilieu auch Ice oder Crystal Meth genannt.

31 Jahre Haft für Eigentümerin eingestürzter Schule

MEXIKO-STADT: Gut drei Jahre nach dem Einsturz einer Schule mit 26 Toten bei einem Erdbeben in Mexiko-Stadt ist die Eigentümerin und Leiterin der Schule zu 31 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der mexikanischen Hauptstadt hatte die Frau knapp einen Monat zuvor der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden. Die Schulleiterin hatte im vierstöckigen Gebäude der Privatschule «Enrique Rébsamen» im Süden der Stadt, das ihr gehörte, eine Wohnung für sich bauen lassen und dabei Bauvorschriften nicht eingehalten. Sie war bis Mai dieses Jahres auf der Flucht gewesen.

Am Mittwoch wurde nun das Strafmaß verkündet, wie die Generalstaatsanwältin der Stadt, Ernestina Godoy Ramos, bei Twitter mitteilte. «Wir haben Gerechtigkeit für die Opfer erreicht!», schrieb sie. Die Staatsanwaltschaft hatte 57 Jahre gefordert. Die Verurteilte muss auch 400.000 Peso (knapp 16.000 Euro) pro Todesopfer sowie weitere Geldstrafen zahlen. Ihre Anwältin sagte örtlichen Medien, ihre Mandantin beteuere weiter ihre Unschuld und werde Berufung einlegen.

Bei dem Erdstoß der Stärke 7,1 am 19. September 2017 waren 369 Menschen ums Leben gekommen, 228 davon in Mexiko-Stadt. In der eingestürzten Schule, zu der sowohl eine Grundschule als auch eine Oberstufe gehörten, starben 19 Kinder und sieben Erwachsene. Die Schule sorgte zeitweise auch deshalb für Schlagzeilen, weil dort nach dem verschütteten zwölfjährigen Mädchen «Frida Sofía» gesucht wurde, dessen Stimme Helfer gehört haben wollten. Das Kind wurde Tage nach dem Beben zum Symbol, noch Überlebende zu finden. Schließlich stellte sich heraus, dass es «Frida Sofía» gar nicht gab.