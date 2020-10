Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Luftwaffe und Royal Airforce fliegen gemeinsam über Baltikum

BERLIN: Bei der Luftraumüberwachung der Nato über dem Baltikum arbeitet die Bundeswehr mit der britischen Royal Air Force zusammen. Dazu seien zwei Typhoon (Eurofighter) und etwa 40 britische Soldaten aus dem englischen Coningsby auf die estnische Luftwaffenbasis Ämari verlegt worden, teilte die Luftwaffe am Donnerstag in Berlin mit. «Trotz Brexit fliegen wir zusammen und sichern den baltischen Luftraum - ein ganz starkes Symbol mit praktischem Nutzen für beide Nationen und die Nato», so der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz.

Die Bundeswehr überwacht aktuell für einen Zeitraum von Monaten erneut den Luftraum über den Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen. Bis zum Jahresende stellen Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 «Richthofen» aus Wittmund mit bis zu sechs Eurofightern den Hauptanteil des Personals. Zuletzt war die Luftwaffe von September 2018 bis April 2019 beim «Air Policing Baltikum» im Einsatz. Estland, Lettland und Litauen haben keine eigenen Luftstreitkräfte. Die Nato sichert deshalb bereits seit 2004 von Militärstützpunkten in Ämari (Estand) und Siauliai (Litauen) den baltischen Luftraum.

Menschenrechtlerin Mohammadi freigelassen

TEHERAN: Die iranische Menschenrechtlerin Nargess Mohammadi ist freigelassen worden.

Ein Sprecher der Justizbehörde in Sandschan im Nordwesten des Iran bestätigte am Donnerstag die Haftentlassung der 48-Jährigen. Mohammadi war wegen Propaganda gegen das islamische Regime im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch bereits nach achteinhalb Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Mohammadi gehört zu den renommierten Menschenrechtlern im Iran und ist eine Gegnerin der Todesstrafe. Sie hatte sich im August mit dem Coronavirus infiziert.

Polens Außenminister Rau: Baustopp von Nord Stream 2 möglich

WARSCHAU: Ein Baustopp für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nach Ansicht des polnischen Außenministers Zbigniew Rau möglich. Es gäbe zu dem Projekt eine «verspätete Debatte unter der deutschen Elite», sagte Rau am Donnerstag dem Radiosender «Jedynka». Er bezog sich dabei auf die Äußerung des CDU-Politikers Norbert Röttgen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hatte sich nach der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny für einen Stopp des Pipeline-Baus ausgesprochen.

«Man muss mit Zufriedenheit feststellen, dass in dieser Diskussion endlich rationale, vernünftige Argumente zu hören sind. Die Einstellung Polens war von Beginn des Pipeline-Baus eindeutig», sagte Rau. Wichtig sei, dass die Debatte zu der Einsicht führe, dass Russland bei Fragen fundamentaler europäischer Werte wie Menschenrechte und Zivilgesellschaft kein glaubwürdiger Partner sei und daher auch kein glaubwürdiger Partner für Wirtschaftsprojekts sein könne, so Polens Chefdiplomat weiter.

Die Pipeline Nord Stream 2 wird durch die Ostsee gebaut und soll Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren - unter Umgehung von Transitländern wie Polen und der Ukraine. Die Regierung in Warschau ist seit Langem gegen dieses Projekt. Sie befürchtet, dass Russland damit die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und die bisherigen Transitländer unter Druck setzen könnte.

Schutz für Babys vor Acrylamid: EU-Parlament stoppt Grenzwerte

BRÜSSEL: Neue EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliches Acrylamid in Baby- und Kleinkindnahrung liegen erstmal auf Eis. Das Europaparlament lehnte den Vorschlag der EU-Kommission mit großer Mehrheit ab: Die vorgeschlagenen Grenzwerte seien zu hoch. Die Ergebnisse der für die EU-Kommission bindenden Abstimmung wurden am Donnerstag bekanntgegeben. Das EU-Parlament pocht damit auf einen nachgebesserten, strengeren Vorschlag.

Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Grenzwert werde von den meisten Produkten auf dem Markt bereits leicht erreicht, hieß es in der Entschließung des Parlaments. Niedrigere Werte seien machbar. Acrylamid entsteht beim Backen, Braten und Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln und kann nicht nur in Pommes frites, sondern auch in Keksen, Waffeln und Babyreis enthalten sein. Der Stoff gilt als krebserregend und erbgutschädigend.

Grünen-Europapolitiker Sven Giegold betonte, die EU müsse das Vorsorgeprinzip gerade gegenüber Kindern ernst nehmen. «Krebserregende Substanzen und andere Schadstoffe müssen auf das technisch mögliche Minimum begrenzt werden.» Die EU-Kommission müsse nun zügig einen neuen Vorschlag vorlegen, der die Acrylamid-Grenzwerte auf den Stand von Technik und Wissenschaft bringe, so Giegold.

Australien führt Englischtest für Partnervisum ein

SYDNEY: Wer sich in einen australischen Staatsbürger verliebt und langfristig Down Under leben möchte, muss demnächst nach Plänen der Regierung einen Englischtest machen. Die ausländischen Partner von Australiern und Australierinnen müssten beweisen, dass sie zumindest Grundkenntnisse in der offiziellen Sprache des Landes hätten, wenn sie eine permanente Aufenthaltsgenehmigung erhalten wollten, sagte Immigrationsminister Alan Tudge am Donnerstag. Die neue Regel soll voraussichtlich ab Mitte 2021 gelten.

«Damit Menschen Arbeit finden, in unserer Gesellschaft geschützt werden können, Zugang zu Dienstleistungen haben und in der Gesellschaft funktionieren können, ist ein grundlegendes Englischniveau wirklich wichtig», betonte Premierminister Scott Morrison in einem Interview mit dem Radiosender 2GB. Die Antragsteller könnten dazu kostenlose Englischkurse besuchen. Für die meisten Kandidaten seien etwa 500 Kursstunden erforderlich, um den angepeilten Level zu erreichen und ein «Partnervisum» zu bekommen.

Easyjet erwartet herben Verlust - Dividende soll ausfallen

LUTON: Der Geschäftsausfall infolge der Corona-Krise hat den britischen Billigflieger Easyjet im abgelaufenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gerissen. Für die zwölf Monate bis Ende September stehe vor Steuern voraussichtlich ein um Sonderposten bereinigter Verlust von 815 bis 845 Millionen britischen Pfund (895 bis 928 Mio Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luton bei London mit. Hinzu kämen weitere Belastungen etwa durch Abschreibungen, das eingeleitete Sanierungsprogramm und den Wertverlust bei Geschäften zur Treibstoffpreissicherung.

Zu einer Prognose für das neue Geschäftsjahr, das Anfang Oktober begonnen hat, sieht sich Easyjet-Chef Johan Lundgren angesichts der unsicheren Geschäftsaussichten und der schwachen Ticketnachfrage infolge der Pandemie nicht in der Lage. Im laufenden Quartal bis Ende Dezember dürfte das Unternehmen nur rund ein Viertel seines üblichen Flugprogramms anbieten, hieß es.

Angesichts der angespannten Finanzlage rät der Verwaltungsrat davon ab, für das abgelaufene Jahr eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Ende September verfügte die Airline über Barreserven von rund 2,3 Milliarden Pfund und saß auf einem Schuldenberg von 1,1 Milliarden Pfund. Wenn notwendig, will das Management weitere Finanzmittel besorgen und möglicherweise noch mehr Flugzeuge verkaufen und zurückmieten.

Weniger Übernachtungen: Corona-Delle selbst im August

WIESBADEN: Auch im Hauptreisemonat August hat die deutsche Tourismusindustrie die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. In den Unterkünften mit mindestens zehn Betten wurden in dem Monat 49,6 Millionen Übernachtungen registriert und damit 14,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Vor allem die ausländischen Besucherinnen und Besucher sind ausgeblieben: Ihre Übernachtungszahl sank im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 4,7 Millionen.

Auch wenn gefühlt fast jeder Urlaub in Deutschland gemacht hat: Die Zahl der Übernachtungen von Inländern ging um 4,7 Prozent auf 44,9 Millionen zurück. Hier konnten fehlende Geschäftsreisen nicht ausgeglichen werden. In den ersten acht Monaten liegen die Hotels und andere Betriebe nun mit 212,2 Millionen Übernachtungen 37,4 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück.

Warnung vor Überschwemmungen und Erdrutschen

TOKIO: Ein Taifun namens «Chan-hom» droht Japan mit heftigen Regenfällen und Sturmböen zu überziehen.

Die Meteorologische Behörde warnte am Donnerstag vor Überschwemmungen, Erdrutschen und hohem Wellengang in weiten Gebieten des Landes. Der sich vom Süden her langsam über das Meer bewegende Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern in der Stunde nahe seinem Zentrum könnte sich bis Samstagabend (Ortszeit) dem Großraum Tokio nähern, hieß es. Im Juli hatten sintflutartige Regenfälle Japans südwestliche Hauptinsel Kyushu und andere Landesteile heimgesucht. Rund 80 Menschen starben.

Europäer wünschen sich Niederlage von Trump

KÖLN: Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November in den USA wünscht sich eine große Mehrheit in Deutschland und sechs anderen europäischen Ländern eine Niederlage von Amtsinhaber Donald Trump. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach hoffen in Deutschland 71 Prozent auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden. Nur elf Prozent der Bundesbürger wünschen sich, dass der Republikaner Trump vier weitere Jahre im Amt bleibt.

In Dänemark sind der Umfrage zufolge sogar 80 Prozent für Biden und nur sechs Prozent für Trump. Am besten schneidet der amtierende US-Präsident in Italien ab, wo ihn 20 Prozent wiedergewählt sehen wollen. Gefragt wurde auch in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Schweden.

Die meisten von insgesamt mehr als 9000 Befragten sind der Ansicht, dass Trumps bisherige Amtszeit negative Auswirkungen auf ihr Land hatte. Deutsche und Spanier sagen dies mit jeweils 69 Prozent am häufigsten, Italiener am seltensten (50 Prozent). Nur wenige sind der Meinung, dass Trump ein guter Präsident ist: 5 bis 15 Prozent, je nach Land. Eine große Mehrheit hält ihn für einen schlechten Präsidenten - in Deutschland 76 Prozent.

Keine US-Kritik am Corona-Krisenmanagement: China zensiert TV-Debatte

PEKING: Chinas Zensur hat die Ausstrahlung der TV-Debatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Kandidatin für das Amt, Kamala Harris, an heikler Stelle unterbrochen. Als es um den Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus ging, der in China seinen Anfang genommen hatte, riss die Übertragung des US-Nachrichtensenders CNN abrupt ab. Pence begann am Donnerstagmorgen Pekinger Zeit seine Kritik an der Volksrepublik mit den Worten «China ist schuld, dass ...», als plötzlich der Ton wegblieb und ein Testbild mit den Worten «Kein Signal - bitte warten» erschien. Als das Gesprächsthema der TV-Debatte wechselte, wurde die Übertragung wieder aufgenommen.

Die chinesische Zensur greift routinemäßig zu solchen Blockaden des US-Senders, wenn es um Vorwürfe gegen China und kritische Berichterstattung aus der Volksrepublik geht. Früher wurde der Bildschirm nur schwarz, doch seit einigen Monaten erscheint das Testbild mit dem Hinweis auf einen angeblichen Verlust der Verbindung. CNN kann in China allerdings ohnehin nur in Wohnanlagen, in denen auch Ausländer wohnen, sowie in internationalen Hotels, ausgesuchten Regierungsbehörden und akademischen Institutionen gesehen werden.

Fall Nawalny: Europäische Grüne fordern EU-Sanktionen

BERLIN: Die Grünen im Europarlament haben EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen für den Mordversuch am russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gefordert. Weil das Ergebnis der Untersuchung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) vorliege, «sind jetzt die Konsequenzen an der Reihe», sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). «Es muss Einreisebeschränkungen für korrupte Beamte und Geschäftsleute aus Russland geben.» Zudem müsse geprüft werden, ob der Sanktionsmechanismus gegen Menschenrechtsverletzer, den die EU derzeit vorbereite, auch im Falle der Vergiftung Nawalnys gelte.

Am Dienstag hatte die OPCW die Vergiftung mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen - und damit Ergebnisse in Laboren der Bundeswehr sowie von Frankreich und Schweden bestätigt. Für die Täterschaft gibt es aber bisher keine öffentlich zugänglichen Beweise. Das Thema Nawalny dürfte den EU-Gipfel in der kommenden Woche beschäftigen.

Indirekt forderte Lagodinsky ein Ende der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. «Es wird schwer zu begründen sein, warum wir weiter an Nord Stream 2 festhalten, wo es doch klar ist, dass dieses Projekt nicht rein wirtschaftlich, sondern fest mit politischen Interessen verbunden ist», sagte er dem RND. Der Druck auf Deutschland, das Gasprojekt zu beenden, werde steigen. Die EU brauche eine neue Strategie für wirtschaftliche Großprojekte mit Russland und anderen Staaten, mahnte der Grünen-Politiker. «Wir sollten kritisch überprüfen, inwiefern solche Projekte auf Kosten der Menschenrechte gehen, zur innereuropäischen Solidarität passen und die Korruption fördern.»

Harris: Trump-Regierung hat Amerika unsicherer gemacht

SALT LAKE CITY: Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat Donald Trumps Regierung vorgeworfen, Amerika mit seiner Isolationspolitik unsicherer gemacht zu haben. «Er hat unsere Freunde verraten und sich mit Diktatoren auf der ganzen Welt verbündet», sagte Harris am Mittwochabend (Ortszeit) in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah bei der TV-Debatte mit US-Vizepräsident Mike Pence. In der Außenpolitik gehe es um Beziehungen: Darum, gegenüber Freunden sein Wort und Feinde in Schach zu halten, sagte Harris und kritisierte ausdrücklich Trumps Austritt aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran.

Pence widersprach Harris' Darstellung umgehend. Die US-Regierung habe sich gegenüber Verbündeten stark gemacht, aber sei auch fordernd gewesen, sagte er und verwies darauf, dass die Nato-Verbündeten der Forderung von Trumps Forderung entsprechend die Verteidigungsausgaben erhöht hätten. Auf die Spannungen mit traditionellen Verbündeten wie Deutschland ging Trumps Vize nicht ein.

Harris zieht am 3. November mit dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in die US-Wahl gegen Präsident Donald Trump und Mike Pence.

Geisenberger vor Comeback: «Ist eine Herausforderung»

DÜSSELDORF: Deutschlands beste Rennrodlerin, Natalie Geisenberger, steht nach der Geburt ihres Sohnes im Mai vor dem Comeback. Am nächsten Montag steigt die Olympiasiegerin und mehrmalige Weltmeisterin erstmals wieder in einen Rennschlitten. «Ich bin schon gespannt. Es ist eine Herausforderung, das Training um ein Kind zu bauen. Es haut aber gut hin, weil alle an einem Strang ziehen», sagte die 32-Jährige, die schon früh wieder mit dem Sport angefangen hat. «Mittlerweile kann ich mein Training komplett durchziehen», sagte die Münchnerin dem «Münchner Merkur» und der «tz» (Donnerstag).

Ein Vorteil sei für sie auch, dass viele Weltcup-Rennen und sogar die wegen der Corona-Krise verlegte Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Die WM am Königssee liegt quasi vor der Haustür. «Für mich ist das genial. Es gibt nur zwei Weltcups, die nicht wirklich in Autonähe sind. Einer ist auf der Olympiabahn in Peking. Den muss ich fahren», sagte Geisenberger. Die Olympischen Winterspiele 2022 seien ihr «großes Ziel».

Kirche, UN und EU rufen zu friedlichen Wahlen in Bolivien auf

LA PAZ: Angesichts der Gewalt vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bolivien am 18. Oktober haben die Bolivianische Bischofskonferenz, die Europäische Union und die Vereinten Nationen zu einer friedlichen Stimmabgabe aufgefordert. «Wir richten einen Appell an alle politischen Akteure, zu einem Klima des Friedens und der Toleranz beizutragen, das in diesem wichtigen Moment für das demokratische Leben des Landes vorherrschen sollte», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung in sozialen Netzwerken am Mittwoch (Ortszeit). Dialogbereitschaft sollte das Instrument sein, um die politische Polarisierung zu überwinden.

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über gewaltsame Zwischenfälle im Wahlkampf wie Angriffe auf Kandidaten und Auseinandersetzungen zwischen Anhängern in verschiedenen Regionen des Andenstaates gegeben. Bolivien ist seit der Präsidentschaftswahl im Oktober 2019, nach der bei Protesten 35 Menschen starben, im Aufruhr. Der damalige Präsident Evo Morales musste auf Druck des Militärs zurücktreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Daraufhin übernahm eine Interimsregierung, die konservative Übergangspräsidentin Jeanine Áñez sollte die Wahlen organisieren. Ursprünglich für Mai angesetzt, wurden diese wegen der Corona-Krise mehrmals verschoben.

Die Anhänger des linksgerichteten Ex-Präsidenten Morales sowie seine Verbündeten in der Region sprechen von einem Putsch. Der langjährige Staatschef lebt derzeit im Exil in Argentinien. Weil er keinen ständigen Wohnsitz in Bolivien hat, wurde ihm die Kandidatur für einen Sitz im bolivianischen Senat gerichtlich untersagt. Áñez zog ihre Kandidatur aus wahltaktischen Gründen zurück.

Harris: Biden wird Trumps Steuerreform rückgängig machen

WASHINGTON: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs die Steuerreform von Donald Trump rückgängig machen. Das betonte seine Vize-Kandidatin Kamala Harris am Mittwoch in einer TV-Debatte mit dem aktuellen Vizepräsidenten Mike Pence. Zugleich versicherte sie: «Joe Biden wird für niemanden die Steuern erhöhen, der weniger als 400.000 Dollar (340.000 Euro) im Jahr verdient.» Pence behauptete unterdessen: «Joe Biden wird ihre Steuern am ersten Tag erhöhen.»

Harris warf der Trump-Regierung vor, sie messe den Erfolg ihrer Wirtschaftspolitik daran, wie gut es den Reichen gehe - während sich Biden um die wirtschaftliche Lage der arbeitenden Amerikaner sorgen werde.

Pence stellte dagegen darauf ab, dass Trump unter anderem mit Steuersenkungen einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine schnelle Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise erreicht habe.

Chemie-Nobelpreisträger und Ozonloch-Mitentdecker Molina gestorben

MEXIKO-STADT: Der als Mitentdecker des Ozonlochs bekanntgewordene Mexikaner Mario Molina ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte die mexikanische Universität UNAM am Mittwoch mit - dem Tag der Verkündung der diesjährigen Empfänger des Chemie-Nobelpreises, den Molina im Jahr 1995 erhalten hatte. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach sein Bedauern per Twitter aus. Über die Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Molina wuchs in Mexiko-Stadt auf. Einen Teil seines Studiums verbrachte er in Freiburg im Breisgau, bevor er 1972 an der Universität von Kalifornien in Berkeley promovierte. Zusammen mit seinen Kollegen Sherwood Rowland und Paul Crutzen, dem späteren Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz, warnte der Chemieingenieur schon 1974 vor der Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und sagte voraus, dass die Ozonschicht in wenigen Jahrzehnten stark abnehmen würde.

Die Vertretung der Vereinten Nationen in Mexiko würdigte Molina in einer Mitteilung als Pionier der atmosphärischen Chemie. Seine Arbeit habe das Montreal-Protokoll von 1987 möglich gemacht - ein Umweltabkommen, das die Produktion von ozonschädigenden Chemikalien weitgehend stoppte. Während der Präsidentschaft von Barack Obama in den USA gehörte Molina zu dessen Beraterrat für Wissenschaft und Technologie.

US-Großbank Citigroup muss 400 Millionen Dollar Strafe zahlen

WASHINGTON: Die Großbank Citigroup muss eine hohe Strafe wegen verschiedener Regelverstöße in den USA zahlen. Die Zentralbank Federal Reserve (Fed) wirft dem Geldhaus anhaltende Mängel im konzernweiten Risikomanagement und bei der internen Kontrolle vor. Aufgrund des langjährigen Versagens, die Defizite zu beheben, sei ein Bußgeld in Höhe von 400 Millionen Dollar (340 Mio Euro) verhängt worden, teilte die Aufsichtsbehörde OCC am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die Citigroup räumte in einer Stellungnahme Schwächen ein und versprach Besserung. Das Unternehmen sei enttäuscht, die Erwartungen der Aufseher nicht erfüllt haben zu können. Die Aktien der Citigroup reagierten nachbörslich zunächst mit leichten Kursverlusten. Der Finanzkonzern hatte erst im September angekündigt, dass Vorstandschef Michael Corbat im Februar abtreten wird. Mit Nachfolgerin Jane Fraser wurde erstmals eine Frau an die Spitze einer US-Großbank berufen.

Erkrankter Trump im Oval Office

WASHINGTON: Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zeitweise an seinen Arbeitsplatz im Oval Office zurückgekehrt. Er sei unter anderem über die Entwicklung rund um den Hurrikan Delta informiert worden, sagte Sprecher Brian Morgenstern. Laut Medienberichten hatten sich Trump-Vertraute in den vergangenen Tagen eher dafür ausgesprochen, dass er in seinem Wohnquartier bleiben und nicht ins Oval Office gehen solle. Der Präsident dürfte noch ansteckend sein.

Trump war am Montagabend nach drei Tagen im Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt. Nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley hat er keine Symptome, das Weiße Haus hält sich aber mit konkreten Details zu seinem Gesundheitszustand zurück. Seit einem unmittelbar nach der Rückkehr aufgenommenen Video wurde der Präsident bisher nicht gesehen.