Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.24 | Überblick

US-Republikaner Haley und DeSantis duellieren sich bei TV-Debatte

DES MOINES/WASHINGTON: Mit harten gegenseitigen Angriffen haben sich die US-Republikaner Nikki Haley und Ron DeSantis kurz vor dem Start der Präsidentschaftsvorwahlen in Szene gesetzt, um den parteiinternen Spitzenreiter Donald Trump einzuholen. Bei einer Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsanwärter standen Haley und DeSantis am Mittwochabend (Ortszeit) im Bundesstaat Iowa erstmals nur zu zweit auf der Bühne und lieferten sich ein Duell. Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Floridas Gouverneur nutzten fast jede Antwort für eine verbale Attacke gegen den anderen. Trump, den beide mit eher zahmen Angriffen bedachten, blieb der Runde einmal mehr fern - und spulte stattdessen bei einer Solo-Townhall für einen anderen TV-Sender sein übliches Programm ab.

In Iowa steht in der kommenden Woche die erste Vorwahl der Republikaner an. Wer Präsidentschaftskandidat der Partei werden will, muss sich zuerst bei den internen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Die eigentliche Präsidentenwahl ist schließlich Anfang November. In Umfragen liegt Trump im schrumpfenden Bewerberfeld der Republikaner trotz aller Skandale und juristischen Probleme derzeit mit großem Abstand vorne.

Lawine in US-Skigebiet: Ein Mensch tot, mehrere verletzt

TAHOE CITY: Bei einem Lawinenabgang in einem kalifornischen Skigebiet ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Mensch gestorben. Drei weitere Skiläufer seien von den Schneemassen mitgerissen und dabei leicht verletzt worden, teilte die Verwaltung von Palisades Tahoe mit. Kurz nach Beginn des Skibetriebs am Morgen habe sich die knapp 50 Meter breite Lawine gelöst. Über Stunden hinweg suchten mehr als 100 Helfer mit Spürhunden den Lawinenkegel auf der Skipiste nach möglichen Opfern ab.

Lawinenabgänge auf ausgewiesenen Skipisten kommen selten vor. Die meisten Unfälle passieren abseits der präparierten Hänge, wenn dort Tourengänger unterwegs sind. Die Betreiber von Palisades Tahoe gaben an, sie hätten Sicherheitsprotokolle befolgt. Die Ursache werde noch untersucht. Zuletzt gab es 2020 im Nachbarresort Alpine Meadows ein Lawinenopfer.

Die Bergregion Lake Tahoe ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Palisades Tahoe (früher Squaw Valley) war 1960 Ausrichter der Olympischen Winterspiele.