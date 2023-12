Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Buschbrand bedroht Vorort der australischen Großstadt Perth

PERTH: Nahe der australischen Millionenmetropole Perth kämpft die Feuerwehr gegen einen gefährlichen Buschbrand an. Die Einwohner des rund 30 Kilometer östlich gelegenen Vorortes Parkerville wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, wie die Notdienste am Donnerstag mitteilten. «Sie sind in Gefahr und müssen sofort handeln, um zu überleben», hieß es. Örtlichen Medien zufolge erfassten die Flammen einige Gebäude.

Der Brand weite sich aus, warnte die Feuerwehr. Starker Wind fache die Flammen an. Auch Löschflugzeuge seien im Einsatz. Der nahe gelegene John Forrest-Nationalpark wurde für Besucher gesperrt. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt. Im Jahr 2014 hatte ein Buschbrand in Parkerville knapp 60 Häuser zerstört.

In dem Bundesstaat Western Australia, dessen Hauptstadt Perth ist, sind derzeit mehrere Brände aktiv. Im Gebiet Manjimup, rund 300 Kilometer südlich von Perth, wurden ebenfalls Evakuierungen angeordnet. Im Küstenort Lancelin, nördlich von Perth, konnte die Feuerwehr einen Brand inzwischen unter Kontrolle bringen. Weite Teile des Bundesstaates erlebten zuletzt eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitzewelle mit Rekordwerten besonders rund um Perth.

Afroamerikaner nach 48 Jahren Gefängnis für unschuldig erklärt

OKLAHOMA CITY: Nach 48 Jahren Haft ist ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma für unschuldig erklärt worden. Das berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Die Haftstrafe des 71-jährigen Afroamerikaners war demnach bereits am Dienstag aufgehoben worden.

Der Mann war 1975 im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf ein Spirituosengeschäft wegen Mordes an einer Angestellten verurteilt worden. Nun erklärte das Gericht, die Beweislage zeige, dass der Mord nicht von ihm verübt worden sei. Der Afroamerikaner war bereits im Juli auf Kaution freigelassen worden. Nun dürfte ihm Schadenersatz zustehen.

Argentiniens ultraliberaler Präsident Milei leitet Reformen ein

BUENOS AIRES: Die neue argentinische Regierung des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei hat mit dem Umbau der bislang streng regulierten Wirtschaft des südamerikanischen Landes begonnen. «Wir leiten die wirtschaftliche Deregulierung ein, die Argentinien so dringend braucht», sagte Milei am Mittwoch (Ortszeit) in einer Fernsehansprache und kündigte ein Dekret mit insgesamt 30 Maßnahmen an. Unter anderem sollen zahlreiche Gesetze beispielsweise zur Regulierung des Arbeits- und Immobilienmarktes aufgehoben werden. Zudem werden alle Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften überführt, um sie später zu privatisieren.

Zuvor waren in der Hauptstadt Buenos Aires Tausende Menschen gegen den wirtschaftsliberalen Kurs der neuen Regierung auf die Straße gegangen. Der Protest blieb weitgehend friedlich, nachdem die Regierung im Fall von Straßenblockaden mit harten Konsequenzen gedroht hatte. In Argentinien gibt es eine lange Tradition sozialer Proteste: Demonstranten blockieren oft tagelang die Straßen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei über 160 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert, der Schuldenberg wächst ständig.