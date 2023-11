Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.23 | Überblick

Warnstreik auf der Schiene - Notfahrplan der Bahn angelaufen

BERLIN: Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im Bahnverkehr bundesweit zu zahlreichen Zugausfällen geführt. «Der Notfahrplan der Deutschen Bahn ist wie geplant und stabil angelaufen», teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagmorgen online mit. Dieser sieht unter anderem vor, dass nur rund 20 Prozent der eigentlich geplanten Fernverkehrsfahrten angeboten wird.

Die Auswirkungen des am Mittwochabend begonnenen 20-stündigen Warnstreiks im Regionalverkehr sind je nach Bundesland unterschiedlich. «In einzelnen Regionen fahren aufgrund der Streikbeteiligung teilweise gar keine Züge», teilte der bundeseigene Konzern weiter mit. In Nordrhein-Westfalen waren am Morgen einzelne Stellwerke nicht besetzt - damit hat dort der Warnstreik auch Auswirkungen auf andere Eisenbahnunternehmen, da ohne Fahrdienstleiter ganze Streckenabschnitte nicht befahren werden können. Für Berlin und Brandenburg teilte ein Sprecher mit, dass auf einzelnen Strecken Ersatzbusse eingesetzt werden.

«Viele Fahrgäste haben ihre geplante Reise vorgezogen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können», hieß es von der Bahn. Im Güterverkehr dürften die Folgen ebenfalls weitreichend sein.

Der Warnstreik der GDL läuft seit Mittwochabend, 22.00 Uhr, und endet am Donnerstagabend um 18.00 Uhr. Es ist der erste Arbeitskampf der GDL im laufenden Tarifkonflikt. Sie fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Als Kernforderung will sie zudem eine Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Die Bahn bezeichnet das als unerfüllbar.

Amazon will Firmen kleinen Roboter als Sicherheitskamera verkaufen

SEATTLE: Amazon hat für seinen vor zwei Jahren vorgestellten Haushalts-Roboter Astro einen Job gefunden. Die kleine rollende Maschine mit Kamera und Display soll in kleinen und mittleren Unternehmen wie etwa Einkaufsläden auf Patrouiile unterwegs sein.

Die rollende Überwachungskamera ist nicht billig: Der Roboter kostet im Programm «Astro for Business» rund 2350 Dollar (2169 Euro), wie Amazon am Mittwoch mitteilte. Außerdem werden 80 Dollar pro Monat für Abos fällig, mit denen man zum Beispiel ein halbes Jahr die Aufzeichnungen speichern oder den Roboter auf bestimmte Routen schicken kann.

Für weitere 99 Dollar im Monat kann Astro auch beim Geräusch eines Feueralarms oder zerbrechendem Glas einen Sicherheitsdienst einschalten, der gegebenenfalls die Polizei ruft. Die Kamera kann auf eine Höhe von gut einem Meter ausfahren, um auch über Möbelstücke zu blicken. Der Roboter könne Flächen von gut 460 Quadratmetern für einen Raumplan erfassen. Das Business-Angebot ist zunächst nur in den USA verfügbar.

Astro ist etwa so groß wie ein Staubsauger, kann per Sprache bedient werden und konnte bereits die Aufsicht über das Zuhause übernehmen. Amazon verkauft das Gerät bisher nur in kleinen Stückzahlen in den USA an Privatleute für rund 1600 Dollar und beschrieb ihn hauptsächlich als Gefährten für den Haushalt und zum Beispiel ältere Familienangehörige.

Mindestens 19 Tote nach Feuer in Kohlebergwerksunternehmen

PEKING: Bei einem Feuer im Gebäude eines Kohlebergwerksunternehmens in der nordwestchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Laut Berichten vom Donnerstag wurden bei den Rettungsarbeiten über 60 Menschen evakuiert, der Großteil von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Ursache des Feuers war zunächst unklar. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, brach das Feuer in den Morgenstunden im zweiten Stock eines fünfstöckigen Gebäudes in der Stadt Lüliang aus. Nach Angaben der Behörden wird die genaue Anzahl an Opfern noch ermittelt.

Die Arbeitsbedingungen in Chinas Bergbauindustrie gelten als überaus gefährlich. Im vergangenen Jahr gab es offiziellen Zahlen zufolge 518 Unfälle in Minen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist global ein Hauptförderer von Kohle.

Polizei: «Gewaltsamer» Protest vor Hauptquartier der Demokraten

WASHINGTON: Rund um die Parteizentrale der Demokraten in der US-Hauptstadt Washington ist es der Polizei zufolge zu einem «gewaltsamen» Protest gekommen. Die Demonstranten forderten am Mittwochabend (Ortszeit) Medienberichten zufolge einen Waffenstillstand in Gaza. Etwa 150 Menschen hätten in der Nähe des US-Kongresses «illegal und gewaltsam» protestiert, teilte die Kapitolpolizei mit. Einige Demonstranten seien festgenommen worden, die Gruppe habe sich schließlich weitgehend aufgelöst. Medien zufolge wurden Mitglieder des US-Kongresses aus der Parteizentrale evakuiert.

Demonstranten warfen der Polizei auf der Plattform X hingegen vor, mit Gewalt vorzugehen. Zu ihnen gehörte die jüdischen Organisation If Not Now. Die US-Menschenrechtsorganisation Anti-Diffamierungs-Liga wirft der Gruppe antisemitische, antizionistische und hetzerische Rhetorik vor. Der Antizionismus spricht dem Staat Israel das Existenzrecht ab.

Tradition oder Nachtruhe? Schottischer Ort diskutiert Glockenschlag

BEITH: Was zählt mehr: die Tradition einer Gemeinde oder die Nachtruhe eines Einzelnen? Darüber debattieren derzeit die knapp 6000 Einwohner des schottischen Orts Beith. 200 Jahre lang schlug dort eine Kirchenglocke jede Stunde die Zeit, auch nachts - bis eine Lärmbeschwerde einging. Doch ausgerechnet ein Mann, der seit 23 Jahren neben der Kirche lebt, hat nun einen Antrag gestellt, dass die Tradition wieder aufgenommen werden solle.

Dass die Glocke über Nacht pausiert, habe das Gemeinschaftsgefühl und die Identität des Ortes Beith mit knapp 6000 Einwohnern beeinträchtigt, sagte Bryan McWilliams der BBC. «Die schlagende Uhr ist mehr als nur ein Zeitmesser. Sie dient als hörbare Verbindung zu unserer Geschichte und unserem Erbe und schlägt seit 200 Jahren.» Viele Bewohner hätten sich zeitlebens auf den Glockenschlag verlassen, sagte McWilliams.

Die Kirche in dem Ort südwestlich von Glasgow wurde 1810 gebaut. In den 1990ern hatte es schon einmal eine Debatte gegeben, ob die Glocke jede Stunde schlagen solle. Doch nichts änderte sich - bis ein Einwohner sich bei der Gemeinde beschwerte, der Lärm störe den Schlaf. Daraufhin stellte die Church of Scotland den Glockenschlag zwischen 23.00 und 7.00 Uhr ein. Die Kirche verwies zur Begründung auf den Bibelspruch «liebe deinen Nächsten wie dich selbst».

Doch eine Petition von McWilliams, die Glocke auch nachts wieder bimmeln zu lassen, erhielt bereits 900 Unterschriften. Zwar sei das Wohlbefinden aller Einwohner wichtig, räumte der Kirchennachbar ein. «Wir glauben aber, dass das Unbehagen einer Person nicht schwerer wiegen sollte als eine Tradition, die von vielen geliebt wird und seit Generationen in unserer Gemeinschaft verankert ist.»

Biden: Bin «leicht hoffnungsvoll» bei Befreiung der Geiseln aus Gaza

WASHINGTON/SAN FRANCISCO: US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf die Befreiung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vorsichtig optimistisch gezeigt. «Ich bin leicht hoffnungsvoll», sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz nahe der US-Metropole San Francisco. Man habe in dieser Frage großartig mit dem Golfstaat Katar kooperiert. «Ich arbeite daran, wie ich dazu beitragen kann, dass die Geiseln freigelassen werden, und dass es eine Zeitspanne gibt, in der es eine Pause gibt, die lang genug ist, um dies zu ermöglichen», sagte Biden mit Blick auf Feuerpausen im Gazastreifen.

Auf die Frage, ob Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Art Frist für die Angriffe in Gaza gesetzt habe, sagte der US-Präsident: «Ich denke, dass es aufhören wird, wenn die Hamas nicht mehr die Fähigkeit hat, zu morden, zu missbrauchen und den Israelis einfach nur schreckliche Dinge anzutun.» Er betonte noch einmal, dass die USA davon ausgehen, dass die Hamas im Gazastreifen Krankenhäuser für militärische Zwecke nutze. Die israelische Armee erkenne außerdem an, dass sie verpflichtet sei, so vorsichtig wie möglich vorzugehen, sagte Biden weiter in Bezug auf Zivilisten. Mit Blick auf Israels Reaktion auf die Angriffe der Hamas-Terroristen sagte Biden außerdem: «Ich stelle einfach eine rhetorische Frage: Ich frage mich, was wir tun würden.»

Biden und Xi wollen Kontakt per Telefon halten

SAN FRANCISCO: Angesichts der politischen Spannungen zwischen ihren Ländern wollen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping einfacher füreinander per Telefon erreichbar sein. Das hätten sie bei ihrem Treffen südlich von San Francisco vereinbart, sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit). Er und Xi hatten sich seit dem G20-Gipfel im November 2022 in Bali nicht mehr persönlich gesehen und auch nicht gesprochen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit langem sehr angespannt, unter anderem nach wirtschaftlichen Sanktionen gegen Peking und Befürchtungen im Westen, Chinas Armee könnte in Taiwan einmarschieren. Biden und Xi vereinbarten am Mittwoch auch die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder sowie Maßnahmen gegen die Ausfuhr von Bestandteilen für die Produktion der gefährlichen Droge Fentanyl aus China.

Zugleich bekräftigte Biden am Ende seiner Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage hin, dass er Xi weiterhin als einen «Diktator» betrachte - in dem Sinne, dass dieser «ein kommunistisches Land führt, das auf einer ganz anderen Regierungsform basiert als bei uns».

Biden hatte Xi zuvor im Juni beiläufig einen Diktator genannt und damit Empörung in Peking ausgelöst. Das chinesische Außenministerium nannte die Äußerung «absurd und extrem unverantwortlich» und sprach von einer «politischen Provokation». Biden sagte damals bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Spendern, Xi sei verärgert gewesen, nichts von dem chinesischen Überwachungsballon gewusst zu haben, der im Februar über die USA geflogen sei. «Das ist eine große Peinlichkeit für Diktatoren, wenn sie nicht wussten, was passierte», sagte der US-Präsident.