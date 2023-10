Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Russland liefert 27 Tonnen Hilfsgüter für Gazastreifen

MOSKAU: Russland liefert nach Angaben des Zivilschutzministeriums in Moskau 27 Tonnen Hilfsgüter für den Gazastreifen. Ein Flugzeug des Typs Iljuschin Il-76 startete mit der Ladung vom Flughafen Ramenskoje bei Moskau, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Veröffentlicht wurde auch ein Video.

Demnach hatte Kremlchef Wladimir Putin die Fracht angewiesen. Sie werde in Ägypten an die Organisation Roter Halbmond übergeben. Geliefert würden Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis und Nudeln. Unklar war zunächst, wann die Hilfslieferungen über die Grenze gebracht werden können.

Die Versorgung der Menschen im vom Israel abgeriegelten Gazastreifen steht nach dem tödlichen Raketeneinschlag an einer Klinik vor dem drohenden Kollaps. Ägypten will zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah lassen. Israel, das in dem Küstenstreifen die islamistischen Hamas-Angreifer bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern.

GM und Honda bringen Robotaxis nach Tokio

DETROIT/TOKIO: Die fahrerlosen Robotaxis der GM-Tochterfirma Cruise sollen 2026 in Tokio auf die Straße kommen. GM arbeitet dafür mit dem japanischen Autokonzern Honda zusammen, wie die Unternehmen am Donnerstag ankündigten. Honda entwickelte die selbstfahrenden «Origin»-Fahrzeuge mit, die bald zunächst in den USA im Robotaxi-Dienst von Cruise eingesetzt werden sollen. Die Wagen haben weder Lenkrad noch Pedale.

Cruise ist in San Francisco sowie mehreren anderen US-Städten aktiv. Bis die «Origin»-Fahrzeuge einsatzbereit sind, nutzt die Firma umgebaute Wagen des GM-Elektromodells Chevrolet Bolt. Für Tokio sollen in den USA zunächst 500 «Origin»-Fahrzeuge gebaut werden. Erste Tests sind für kommendes Jahr und der kommenzielle Betrieb soll nach Erhalt nötiger Genehmigungen Anfang 2026 beginnen.