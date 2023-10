Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Tschechien verlängert verschärfte Grenzkontrollen zur Slowakei

PRAG: Im Kampf gegen die Schleuserkriminalität verlängert Tschechien seine vorübergehenden Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei um knapp drei Wochen bis Anfang November. Dem stimmte das liberalkonservative Kabinett in Prag am Donnerstagabend zu, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die Maßnahme sollte ursprünglich an diesem Freitag enden, nun bleibt sie bis einschließlich 2. November bestehen.

Man folge damit den Entscheidungen, die in den Nachbarstaaten getroffen wurden, hieß es in Prag. Der grenzüberschreitende Verkehr solle so wenig wie möglich behindert werden. Kurz zuvor hatte Polen seine Kontrollen zur Slowakei ebenfalls um 20 Tage verlängert. Die Slowakei kontrolliert weiter stichprobenartig an der Grenze zu Ungarn. Alle vier Staaten gehören dem Schengenraum an, in dem es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben soll.

Seit dem Beginn der verschärften Kontrollen zur Slowakei am 4. Oktober überprüfte die tschechische Polizei nach eigenen Angaben 43.749 Personen. Dabei wurden 283 illegal einreisende Migranten aufgegriffen und zwölf Schleuser festgenommen. Die erwarteten Gesamtkosten bis Anfang November bezifferte das Innenministerium auf umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro.

Rund 130 Polizisten sind an der rund 250 Kilometer langen Grenze im Einsatz. Tschechien und die Slowakei bildeten bis zur Teilung zum 1. Januar 1993 einen gemeinsamen Staat, die Tschechoslowakei. Entsprechend eng sind die wirtschaftlichen, kulturellen und verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn.

Hunderte Kilo Methamphetamin im Klopapier: Festnahmen

MELBOURNE: Zollbeamte haben in Australien 662 Kilo Methamphetamin konfisziert - versteckt in Klopapier-Rollen. Die Ladung aus Malaysia sei vor einer Woche per Frachtschiff in Melbourne angekommen, teilte die australische Nationalpolizei am Donnerstag mit. Vier Verdächtige aus China, Malaysia und Hongkong wurden festgenommen, denen illegaler Drogenbesitz in kommerzieller Menge vorgeworfen wird. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe.

Bei einer Durchleuchtung der Fracht hatten die Beamten Unregelmäßigkeiten festgestellt und anschließend die in zahlreichen Paletten Toilettenpapier versteckten Drogen entdeckt. Ihr geschätzter Wert liegt bei 560 Millionen australischen Dollar (338 Millionen Euro).

«Der Pro-Kopf-Konsum von Methamphetamin ist in Australien höher als in jedem anderen Land der Welt», sagte Dan Ryan von der Polizei des Bundesstaates Victoria. Der Schaden, den diese Droge den Menschen und der gesamten Gesellschaft zufüge, sei enorm.

Metamphetamin ist eine synthetisch hergestellte Substanz mit aufputschender und stimmungsaufhellender Wirkung. Verkauft wird die Droge häufig in Form von kleinen Kristallen und ist dann besser bekannt unter dem Namen «Crystal Meth». Das Rauschmittel macht schnell abhängig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

US-Autogewerkschaft bestreikt größtes Ford-Werk

DETROIT: Im Tarifstreit in der US-Autobranche verschärft die Gewerkschaft UAW den Druck auf Ford mit einem Streik im größten Werk des Konzerns. In der Fabrik in Louisville im Bundesstaat Kentucky werden unter anderem die in Amerika populären Super-Duty-Pickups gebaut. Das Werk stehe still, nachdem 8700 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt hätten, teilte die UAW in der Nacht zum Donnerstag mit.

Die Gewerkschaft hatte den Druck auf Ford sowie General Motors und die Chrysler-Mutter Stellantis in den vergangenen Wochen schrittweise mit Streiks in einzelnen Werken und Verteilzentren verstärkt. Die Ausweitung des Streiks bei Ford erklärte sie damit, dass der Konzern nicht zu weiteren Zugeständnissen bereit gewesen sei. Mit der Lahmlegung des «extrem profitablen» Werks hofft die UAW, neue Bewegung in die Verhandlungen zu bringen.

Die UAW mit ihren rund 150.000 Mitgliedern fordert nach jüngsten Informationen noch eine Erhöhung der Einkommen um 30 Prozent. Die ursprüngliche Forderung lag bei 40 Prozent - weil in dieser Größenordnung die Einkommen des Top-Managements der großen Autokonzerne gewachsen seien. Die Autobauer waren vor Beginn des Streiks zu Zuwächsen von bis zu 20 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren bereit.

Überlebender : «Granaten wurden in volle Bunker geworfen»

TEL AVIV: Ein Überlebender des Massakers der islamistischen Hamas in Israel erzählt von der «grausamen Jagd» der Terroristen auf Besucher eines Musikfestivals. «Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los», sagt Noam Cohen. Sie seien einfach nur gerannt. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. «Wir dachten, wir waren sicher.»

Doch der Alptraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer «Todesfalle» geworden, sagt Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den randvollen Bunker geworfen. «Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall», beschreibt Cohen die Szenen. Dabei zeigt er Videos, die den Schrecken dokumentieren. «Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert.»

Er sei ganz hinten gestanden, das habe ihn gerettet. «Unter Leichen habe ich mich verstecken können, sie wurden zu einem menschlichen Schutzschild», sagt er. Nach rund 10 Stunden sei er gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Von den Dutzenden Festivalbesuchern seien höchsten drei oder vier lebend rausgekommen. «Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe.»

Israels Armee bombardiert weiter Hamas-Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Das israelische Militär hat als Reaktion auf die Terrorattacken der islamistischen Hamas sein Bombardement im Gazastreifen fortgesetzt. Derzeit laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilten die Streitkräfte am frühen Donnerstagmorgen auf Telegram mit.

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Massaker in israelischen Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Unter den mehr als 1200 Todesopfern sind nach Stand vom Mittwoch 189 Soldaten, wie Israels Armee mitteilte. Die weitaus meisten der bei den Angriffen Getöteten sind demnach Zivilisten. Mindestens 3000 Menschen wurden verletzt, rund 150 in den Gazastreifen entführt.

Israel reagierte mit schweren Luftangriffen auf den dicht besiedelten Küstenstreifen. Dabei wurden dort mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere Menschen verletzt.