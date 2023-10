Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Sturzflut : Mindestens 14 Tote, mehr als 100 Vermisste

NEU DELHI: Nach einer Sturzflut im Indien gibt es mindestens 14 Tote und mehr als 100 Vermisste. Es seien 14 Brücken stark beschädigt worden oder eingestürzt, berichteten indische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Behördenangaben. Auch mehrere Dörfer seien überschwemmt worden. Eine Autobahn sei beschädigt, in Teilen des betroffenen nordöstlichen Bundesstaats Sikkim sei das Mobilnetz unterbrochen worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Rund 3000 Reisende aus anderen Landesteilen seien durch das Naturereignis in der Region gestrandet. Die Armee teilte inzwischen mit, dass einer ihrer zuvor 23 Vermissten inzwischen lebend gefunden wurde.

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt hat. Behörden von Sikkim riefen Anwohner auf, nicht in die Nähe des Flusses zu gehen. Die Schulen in Teilen des Bundesstaates sollten bis Ende der Woche geschlossen bleiben, berichteten örtliche Medien.

Japans heiliger Berg Fuji mit erster Schneekrone der Saison

TOKIO: An Japans heiligem Berg Fuji ist die kalte Jahreszeit eingeläutet worden. Am Donnerstag verkündete der staatliche Fernsehsender NHK die Nachricht vom «hatsukansetsu», der «ersten Schneekrone» der Saison auf dem mit 3776 Metern höchsten Berg des Landes. Die Bekanntgabe des ersten offiziellen Schneetages, über den alljährlich Japans Medien groß berichten, erfolgte fünf Tage später als im Vorjahr und drei Tage später als in einem durchschnittlichen Jahr, wie die lokale Wetterbehörde erläuterte. Der erste offizielle Schneetag auf dem Vulkan wird von der Behörde in der Stadt Kofu in der Präfektur Yamanashi schon seit dem Jahr 1894 amtlich festgelegt.

Nach Angaben des Observatoriums wurde der Schneefall durch Wolken verursacht, die aufgrund eines Tiefdruckgebiets über Japans höchstem Gipfel schwebten. Der Fuji oder auch Fuji-san ist seit 2013 ein Teil des Weltkulturerbes. Er gehört zu den beliebtesten Touristenzielen in Japan. Während der nur zwei Monate dauernden Klettersaison von Anfang Juli bis Anfang September steigen täglich Tausende die Hänge empor.

Durch den alljährlichen Massenandrang kommt es an dem Berg jedoch zu Müllbergen, überquellenden Abwässern und überfüllten Parkplätzen. Um den Besucherandrang besser zu kontrollieren und die Umweltprobleme zu entschärfen, setzt sich der Gouverneur von Yamanashi für den Bau einer Art Straßenbahn bis zur fünften Station auf dem Fuji-san ein.

Mindestens 190 Verletzte durch Taifun «Koinu» auf Taiwan

TAIPEH: Mindestens 190 Menschen sind durch Taifun «Koinu» in Taiwan verletzt worden. In über 200.000 Haushalten fiel zudem der Strom aus, erklärten die Behörden des ostasiatischen Inselstaates am Donnerstag. Mit dem tropischen Wirbelsturm zogen kräftige Regenfälle und starke Winde über das Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Fast das gesamte Land war von «Koinu» betroffen.

Der Taifun ist der zweite, der in Taiwan in diesem Jahr auf Land traf. Vor allem der Süden hatte mit schweren Auswirkungen zu kämpfen. Auf der im Südosten vorgelagerten Insel Lan Yu, auch Orchideeninsel genannt, registrierte eine Wetterstation Böen mit einem Rekordwert von Tempo 340, sagte Meteorologin Wu Wan-hua bei einer Pressekonferenz.

Die lokalen Behörden meldeten laut der Notfallzentrale mehr als 1700 Unfälle, etwa durch umstürzende Bäume, herabfallende Schilder von Geschäften, Straßenschäden und Schlammfluten. Mehr als 220 nationale und internationale Flüge wurden wegen des Taifuns gestrichen. Auch Züge und Fähren in den betroffenen Gebieten fuhren nicht.

«Koinu» näherte sich in den vergangenen Tagen aus südöstlicher Richtung über den Pazifik. Zwischenzeitlich wuchs das Unwettergebiet zu seinem Super-Taifun mit Böen bis zu 200 Kilometern pro Stunde an. Mittlerweile zieht der Wirbelsturm langsamer vorwärts und soll den Meteorologen zufolge weiter nach Westen in Richtung Südchina abdriften. In Taiwan rechnet die Wetterbehörde allerdings auch am Freitag noch mit Auswirkungen.

Nach Massensterben: Rettungsaktion für Flussdelfine im Amazonasgebiet

MANAUS: Nach dem Tod Dutzender Süßwasserdelfine im brasilianischen Amazonasgebiet ist eine Rettungsaktion für die verbliebenen Tiere angelaufen. Einsatzkräfte versuchten, im Lago Tefé lebende Tiere einzufangen und zu untersuchen, wie der Fernsehsender TV Globo am Mittwoch berichtete. Zudem wurden Kadaver verendeter Delfine geborgen und obduziert, um Aufschluss über die Todesursache zu erhalten. Amazonas-Flussdelfine sind die größten Flussdelfine. Sie werden etwa 2 bis 2,5 Meter groß und erreichen ein Gewicht von 85 bis 185 Kilogramm.

Zuletzt waren in dem See 120 tote Süßwasser-Delfine entdeckt worden, das entspricht etwa fünf Prozent der Population in der Region. «Das ist eine sehr beunruhigende und ernste Situation», sagte die Wissenschaftlerin Miriam Marmontel vom Institut Mamirauá. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Forscher gehen allerdings davon aus, dass sie im Zusammenhang mit der aktuellen Hitze und Trockenheit in der Region stehe. «Die durchschnittliche Wassertemperatur im Tefé-See liegt bei 32 Grad - zuletzt haben wir aber selbst in drei Meter Tiefe noch 40 Grad gemessen», sagte Marmontel.

Im Amazonasgebiet herrschen derzeit hohe Temperaturen und eine schweren Dürre. Viele Flüsse in der Region führen deutlich weniger Wasser als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die normale Trockenzeit wird derzeit noch von El Niño verstärkt. Das alle paar Jahre auftretende Wetterphänomen sorgt unter anderem im Norden von Brasilien für mehr Trockenheit und Hitze.

«Was mit den Delfinen geschieht, ist eine Warnung, dass der Amazonas dringend geschützt und der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt werden muss», hieß es in einer Stellungnahme der Umweltschutzorganisation WWF. «Katastrophen wie diese können sich an anderer Stelle wiederholen, da die Region zunehmend ungünstigen Bedingungen ausgesetzt ist. Als Indikatoren für die Gesundheit des Ökosystems werden die Flussdelfine auch weiterhin eine Warnung für die heikle Umweltsituation darstellen.»

Haus in Havannas Altstadt eingestürzt - drei Tote

HAVANNA: Beim Teileinsturz eines Wohnhauses in der berühmten Altstadt von Havanna sind drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren zwei Feuerwehrleute - eine 40-Jährige und ein 23-Jähriger - die nach einem ersten Teileinsturz in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) bei den Rettungsarbeiten von einem zweiten überrascht und unter den Trümmern begraben wurden, wie das kubanische Innenministerium mitteilte. Den Fund der dritten Leiche unter den Trümmern meldete die Regierung am Mittwochabend - zuvor hatte es geheißen, ein 79-Jähriger werde dort gesucht.

Warum das offensichtlich baufällige Haus teils in sich zusammengefallen war, wurde zunächst nicht bekannt; es hatte aber stark geregnet. Nach Regierungsangaben lebten in dem dreistöckigen Gebäude 13 Familien mit insgesamt 54 Menschen.

Viele Häuser und andere Teile der Infrastruktur in Kuba sind in einem schlechten Zustand, weil sie seit Jahrzehnten nicht oder nur behelfsmäßig instand gehalten wurden. Zuletzt starb nach offiziellen Angaben am vergangenen Donnerstag ein Mann im Zentrum von Havanna, der Hauptstadt des sozialistischen Karibikstaates, beim Einsturz einer Wohnungsdecke. Das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo und weitere Sanktionen der USA erschweren Kuba die Materialbeschaffung. Hinzu kommt das ineffiziente Wirtschaften unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei.

Die deutschen Bundesländer und ihre Regierungschefs

BERLIN: Nach dem Regierungswechsel im Frühjahr in Berlin stehen an der Spitze der 16 deutschen Bundesländer derzeit 13 Männer und 3 Frauen. Eine Übersicht:

Baden-Württemberg: Winfried Kretschmann (Grüne) Bayern: Markus Söder (CSU) Berlin: Kai Wegner (CDU) Brandenburg: Dietmar Woidke (SPD) Bremen: Andreas Bovenschulte (SPD) Hamburg: Peter Tschentscher (SPD) Hessen: Boris Rhein (CDU) Mecklenburg-Vorpommern: Manuela Schwesig (SPD) Niedersachsen: Stephan Weil (SPD) Nordrhein-Westfalen: Hendrik Wüst (CDU) Rheinland-Pfalz: Malu Dreyer (SPD) Saarland: Anke Rehlinger (SPD) Sachsen: Michael Kretschmer (CDU) Sachsen-Anhalt: Reiner Haseloff (CDU) Schleswig-Holstein: Daniel Günther (CDU) Thüringen: Bodo Ramelow (Linke)

Die wichtigsten Spitzenkandidaten in Hessen

WIESBADEN: Bei der Hessen-Wahl am 8. Oktober geht es nicht nur um die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien - sondern auch um Köpfe. Die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien im Kurzporträt:

CDU - BORIS RHEIN: Dunkle Brille, weißes Hemd, oft keine Krawatte mehr, redegewandt und freundlich: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein will bei der Landtagswahl am 8. Oktober sein Amt verteidigen. Zum ersten Mal. Erst im Frühling 2022 ist er während der laufenden Wahlperiode Regierungschef geworden, als Nachfolger Volker Bouffiers (CDU). Zuvor war der heute 51-jährige Rhein Landtagspräsident gewesen, mit einem oft ausgleichenden Auftreten und viel Ironie. In seiner Politkarriere hat der Jurist Höhen und Tiefen erlebt. Nach einem steilen CDU-internen Aufstieg bis in die Landesregierung unterlag der damals 40-jährige Innenminister 2012 bei der Stichwahl um den Frankfurter Oberbürgermeisterposten dem SPD-Mann Peter Feldmann - für viele überraschend. Aber Rhein rappelte sich auf: 2014 gelangte er als Wissenschaftsminister in Hessens erste schwarz-grüne Landesregierung, 2019 rückte er an die Spitze des Landtags. Der waschechte Frankfurter mit dem hessischen Zungenschlag war schon mit 27 Jahren ins Landesparlament gewählt worden.

SPD -NANCY FAESER: Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist das prominente Gesicht der Hessen-SPD. Die 53-jährige Juristin ist im persönlichen Gespräch zugewandt - und oft gut gelaunt. Zuletzt wehte ihr in der Bundespolitik der Wind schärfer ins Gesicht. Mit ihrem Amt als Innenministerin hat Faeser in ihrer hessischen Heimat einen enormen Bekanntheitsschub erfahren. Zuvor war sie Oppositionsführerin im Landtag gewesen. Dort zeigte sich die Innenexpertin oft angriffslustig und scharfzüngig - aber nie persönlich verletzend. Mitten im Landtagswahlkampf holte die Bundesministerin eine Affäre um die Entlassung eines Behördenleiters ein. Zudem monierten politische Konkurrenten ihre Ankündigung, sich bei einer Wahlniederlage in Hessen nicht auf die Oppositionsbank in Wiesbaden zu setzen, sondern Bundesinnenministerin zu bleiben. Die SPD-Spitzenkandidatin sei nicht mit vollem Herzen bei der Sache und halte sich ein Hintertürchen offen, heißt es. Faeser weist diese Vorwürfe von sich.

Grüne - TAREK AL-WAZIR: Er ist schon seit fast einem Jahrzehnt Wirtschafts- und Verkehrsminister in den schwarz-grünen Kabinetten, und sein arabischer Nachname heißt «Der Minister». Nun will er erster grüner Regierungschef von Hessen werden. Der Vizeregierungschef ist 1971 in Offenbach am Main als Sohn einer deutschen Mutter und eines jemenitischen Vaters zur Welt gekommen. Bis heute lebt Al-Wazir in dieser Stadt mit rund 160 Nationen. Auch seine Frau Bushra hat jemenitische Wurzeln. Das Paar hat zwei Söhne. Der studierte Politologe Al-Wazir zählt zu Hessens beliebtesten Politikern. «Wir müssen Hessen noch grüner machen», betont er. Al-Wazir ist kein Parteilinker, sondern Pragmatiker, selbstbewusst und redegewandt. Hat er wirklich Chancen, in die Wiesbadener Staatskanzlei einzuziehen? - «Wer übers Verlieren nachdenkt, wird niemals gewinnen», sagt er.

Erdbeben erschüttert japanische Inselkette - Flutwarnung aufgehoben

TOKIO: Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die südlich von Tokio gelegene Inselkette Izu erschüttert. Die Meteorologische Behörde hob am Donnerstag eine Warnung vor einer ein Meter hohen Tsunami-Welle wenige Stunden später wieder auf. Zuvor war an der Küste der Vulkaninsel Hachijo-jima eine 30 Zentimeter hohe Flutwelle beobachtet worden. Berichte über mögliche Schäden lagen nicht vor. Die Bewohner waren zwischenzeitlich aufgefordert, sich von der Küste zu entfernen.

Das Beben am späten Vormittag (Ortszeit) ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern im Pazifischen Ozean in der Nähe der Insel Torishima am südlichen Ende der Inselkette. Die unbewohnte Insel liegt etwa 580 km südlich der Hauptstadt Tokio. Die Izu-Inseln erstrecken sich südöstlich der Izu-Halbinsel. Das fernöstliche Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.