Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 10/09/2020 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Braut hat während Hochzeit Herzattacke

TEL AVIV: Tragische Hochzeit in Israel: Eine 34-jährige Braut hat während des Fests eine Herzattacke erlitten und ist eineinhalb Wochen später gestorben. Im Krankenhaus in der Wüstenstadt Beerscheva habe man vergeblich versucht, das Leben der Kinderärztin zu retten, berichtete die Nachrichtenseite ynet am Donnerstag.

Unter den Gästen bei der Hochzeit Ende August seien viele Ärzte gewesen, auch der Bräutigam, hieß es in dem Bericht. Als die junge Frau während der Feier zusammengebrochen sei, hätten sie sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen.

Die Kinderärztin starb in der Soroka-Klinik, in der sie selbst gearbeitet hatte, und wurde am Mittwochabend beigesetzt.

Mandelas Mitstreiter George Bizos gestorben

JOHANNESBURG: Der einstige Mitstreiter und Anwalt von Nelson Mandela im Kampf gegen das rassistische Apartheidsystem, George Bizos, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei am Mittwochabend im Kreise seiner Angehörigen in Johannesburg eines natürlichen Todes gestorben, hieß es in einer Erklärung der Familie.

Der international renommierte Menschenrechtler war als 13-Jähriger aus seinem Heimatland Griechenland nach Südafrika ausgewandert und hatte sich nach dem Studium schnell als engagierter Anwalt für Apartheidsgegner einen Namen gemacht. Mandela verteidigte er 1964 in einem Prozess, bei dem dieser zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Auch nach Mandelas Freilassung 1990 vertrat Bizos seine Interessen und wurde mehrfach zu Hause wie auch im Ausland für seinen langjährigen Kampf gegen Rassismus und für die Menschenrechte ausgezeichnet und geehrt. Mit Bizos sind innerhalb weniger Wochen gleich drei prominente Mitstreiter des ehemaligen Anti-Apartheid-Kämpfers und späteren Präsidenten Nelson Mandela gestorben, die mit ihm damals vor Gericht standen. Der Anwalt überlebt den Tod der Mandela-Mitstreiter Denis Goldberg und Andrew Mlangeni nur um wenige Wochen.

Justiz fordert Geldstrafe gegen Islamwissenschaftler Ramadan

PARIS: Der Islamwissenschaftler Tariq Ramadan soll in Frankreich zu einer Geldstrafe verurteilt werden, weil er die Identität einer Frau enthüllte, die ihm Vergewaltigung vorwirft. Die Staatsanwaltschaft in Paris beantragte am Mittwoch eine Geldstrafe von 8000 Euro gegen Ramadan, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Hälfte der Summe solle demnach ausgesetzt werden, für den französischen Verlag Ramadans wurde eine Geldstrafe von 12.000 Euro beantragt. Eine Entscheidung wurde dem Bericht zufolge am 6. November erwartet.

Ramadan hatte öffentlich die Identität einer der Frauen enthüllt, die ihm Vergewaltigung vorwerfen. In seinem Buch «Le devoir de vérité» (Auf Deutsch etwa: «Die Pflicht zur Wahrheit») nannte Ramadan den echten Namen der Frau Medienberichten zufolge Dutzende Male. Auch bei einem Fernsehauftritt und in einer Pressemitteilung zum Buch nannte er demnach den Namen der Frau.

Gegen den aus der Schweiz stammenden Wissenschaftler wird in Frankreich wegen Vorwürfen der Vergewaltigung sowie der Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person in vier Fällen ermittelt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der 58-Jährige befand sich bereits zehn Monate in Untersuchungshaft. Ramadan hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Der Autor lehrte Islamwissenschaft an der Universität Oxford. Im November 2017 ließ er sich wegen der Vorwürfe von der traditionsreichen britischen Hochschule beurlauben.

Inlandstourismus auch im Juli deutlich im Minus

WIESBADEN: Die Corona-Krise belastet weiterhin massiv die Geschäfte von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Deutschland. Im Juli wurden 45,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste gezählt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Minus von 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem Reisende aus dem Ausland fehlten, die Zahl der Übernachtungen brach um 56,7 Prozent ein. Besser sah es bei Gästen aus dem Inland aus - mit einem Rückgang um 14,9 Prozent auf 40,6 Millionen Übernachtungen.

Von Januar bis Juli verbuchten Hotels, Pensionen, Ferienunterkünfte, Campingplätze und andere Unterkünfte insgesamt 162,5 Millionen Übernachtungen - ein Rückgang von 42,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Seit Mitte März galt wegen der Pandemie ein Übernachtungsverbot für privatreisende Gäste. Das Verbot wurde je nach Bundesland ab Mai aufgehoben.

Die Daten beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.

Mitsotakis: Gerichtshof soll im Ägäis-Streit mit Ankara entscheiden

BERLIN: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat im Streit mit der Türkei um Gebiete in der Ägäis mit Sanktionen gedroht und die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs vorgeschlagen. Wenn Ankara bis zu einem EU-Sondergipfel am 24. und 25. September keine Vernunft annehme, hätten die EU-Regierungschefs «keine andere Option, als wirksame Sanktionen zu beschließen», schrieb Mitsotakis in einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Donnerstag).

Die Türkei sucht in von Griechenland und Zypern beanspruchten Seegebieten nach Erdgas und setzt dabei auch Kriegsschiffe ein. Mitsotakis warf Ankara nationalistische Propaganda, aggressiven Militarismus, den Kauf russischer Waffensysteme und Kriegsdrohungen vor. «Wir müssen anerkennen, dass vitale Interessen - strategische europäische Interessen - auf dem Spiel stehen», schrieb Mitsotakis. «Wenn Europa echten geopolitischen Einfluss ausüben will, kann es eine kriegslüsterne Türkei nicht einfach gewähren lassen.» Die Türkei bedrohe die internationale Rechtsstaatlichkeit.

«Wir brauchen Dialog, aber nicht mit vorgehaltener Waffe», schrieb der Regierungschef. «Es gibt einen einfachen Ausweg.» Die Türkei solle sich zurückziehen und an den Gesprächstisch zurückkehren. «Wir sprechen über unsere Differenzen. Und wir versuchen, ein Übereinkommen zu erreichen. Wenn wir das nicht können, lassen wir den Internationalen Gerichtshof entscheiden. Was hat Ankara schließlich von der Herrschaft des Rechts zu befürchten?»

Iran beginnt Militärmanöver am Persischen Golf

TEHERAN: Die iranische Armee hat am Donnerstag ein Militärmanöver in der Nähe der Straße von Hormuz am Persischen Golf begonnen.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA nehmen an dem dreitägigen Manöver Einheiten der Bodentruppen, Marine und Luftwaffe teil. Bei den Übungen sollen unter anderem das im Iran hergestellte U-Boot «Fateh» (Eroberer) und die Drohne «Simorgh» (Phönix) getestet werden. Das Hauptziel des Manövers sei, die Bereitschaft der Streitkräfte gegen militärische Bedrohungen zu steigern, berichtete IRNA.

Brände - Dutzende Häuser zerstört

ATHEN: Nach längerer Trockenheit sind in Griechenland zahlreiche Busch- und Waldbrände ausgebrochen.

Dies teilte die Zentrale der Feuerwehr in Athen am Donnerstag mit. Stürmische Winde fachten die Flammen immer wieder an. Betroffen war vor allem eine Region rund 50 Kilometer östlich von Athen. Dort musste die Urlaubsregion von Anavyssos vorübergehend evakuiert werden. Nach Berichten des Staatsfernsehens (ERT) wurden rund 100 Häuser beschädigt. Im Juli 2018 waren mehr als 100 Menschen im Osten Athens bei Waldbränden ums Leben gekommen. Damals hatten die Behörden die Gefahr zunächst nicht erkannt.

Zwei Mädchen bei Bootsunglück ertrunken

ISLAMABAD: Bei einem Bootsunglück auf dem Fluss Indus in Pakistan sind zwei Mädchen ertrunken.

Die Opfer waren 14 und 15 Jahre alt, wie ein Sprecher der Wohltätigkeitsorganisation Edhi am Donnerstag sagte. Helfer retteten insgesamt 25 Menschen aus dem Fluss, Das Boot der Gruppe kenterte demnach Nahe der Stadt Khairpur in der Provinz Sindh, als eine Gruppe aus einem überschwemmten Gebiet in Sicherheit gebracht werden sollte.

NOAA: USA erlebten drittwärmsten August und viertwärmsten Sommer

WASHINGTON: Der vergangene Monat war nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA der drittwärmste August in den USA seit Beginn der Aufzeichnungen 1895. Die Temperatur in den 48 aneinandergrenzenden Festlandbundesstaaten habe im August durchschnittlich 23,7 Grad betragen und damit etwa 0,16 Grad über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts, wie die NOAA am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

In den Sommermonaten Juni bis August habe die Durchschnittstemperatur in den 48 Bundesstaaten 23,1 Grad Celsius betragen und damit rund 0,17 Grad über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Damit habe es sich um die viertwärmsten Sommermonate seit Beginn der Aufzeichnungen gehandelt, hieß es von der NOAA.

Wenige Tage zuvor hatte der Copernicus-Klimawandeldienst bereits mitgeteilt, dass der vergangene Monat der weltweit insgesamt viertwärmste August seit Beginn seiner Aufzeichnungen im Jahr 1979 gewesen sei.

US-Regierung: Mehr als 1000 chinesische Studenten Visa entzogen

WASHINGTON: Die US-Regierung hat seit Juni mehr als 1000 chinesischen Studenten aus Gründen der «nationalen Sicherheit» die Einreiseerlaubnis entzogen. Grundlage sei eine Verfügung von US-Präsident Donald Trump von Ende Mai, teilte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit. Mit der Verfügung soll nach US-Angaben verhindert werden, dass Chinas Militär chinesische Studenten in den USA für Industrie- und Forschungsspionage einsetze. Betroffen sind Studenten in Master-Studiengängen sowie Doktoranden aus China.

Die Sprecherin sagte weiter, die betroffenen Studierenden stellten nur einen kleinen Teil aller chinesischen Studenten dar, die in die Vereinigten Staaten kommen. «Legitime Studenten» seien weiterhin willkommen. Der amtierende US-Heimatschutzminister Chad Wolf sagte am Mittwoch, für bestimmte chinesische Studenten und Forscher würden Visa «geblockt» um zu verhindern, «dass sie sensible Forschungsergebnisse stehlen».

Report: Massiver Schwund bei vielen Tierbeständen seit 1970

BERLIN: Um mehr als zwei Drittel sind laut einer Untersuchung zahlreiche Tierbestände weltweit in den vergangenen Jahrzehnten geschrumpft. Der Rückgang bei rund 21.000 beobachteten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Fischen, Amphibien und Reptilien zwischen 1970 und 2016 betrage im Durchschnitt 68 Prozent. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Living Planet Report 2020 der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft London hervor.

Damit hat sich der Wert im Vergleich zur vergangenen Ausgabe von 2018 weiter verschlechtert. Einbezogen wurden nun Bestände von mehr als 4400 bedrohten und nicht bedrohten Wirbeltierarten, also nur ein kleiner Ausschnitt der Tierwelt. Insekten wurden nicht einberechnet. Der WWF spricht von einem neuen Tiefpunkt bei der biologischen Vielfalt. «Wir verlieren die Vielfalt des Lebens auf der Erde», sagte der Vorstand Naturschutz der Stiftung, Christoph Heinrich, der Deutschen Presse-Agentur.

Als besonders gefährdete Tiere nennt der WWF den Östlichen Flachlandgorilla im Kongo, Lederschildkröten in Costa Rica und Störe im Jangtse - bei den letztgenannten liege der Rückgang seit 1970 bei 97 Prozent. In Deutschland sind laut Heinrich zum Beispiel Rebhuhn und Kiebitz von deutlichen Bestandsrückgängen betroffen.