Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Katastrophale Lage in Berg-Karabach: Baerbock fordert Hilfszugang

TOLEDO: Außenministerin Annalena Baerbock hat an Aserbaidschan und Russland appelliert, für einen humanitären Zugang zu der abgeriegelten armenischen Enklave Berg-Karabach zu sorgen. «Die Menschen in Berg-Karabach müssen das, was sie zum Leben brauchen, endlich bekommen. Der Latschin-Korridor muss frei sein für humanitäre Hilfe», sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag am Rande eines EU-Außenministertreffens im spanischen Toledo. Die Situation für die Menschen in der Enklave sei katastrophal. So gebe es zum Beispiel in Supermärkten keine Lebensmittel und Schwangere bekämen dringend notwendige Medikamente nicht.

Kurz vor Baerbocks Äußerungen hatten französische Politiker mitgeteilt, dass der Versuch gescheitert sei, einen Hilfskonvoi durch den sogenannten Latschin-Korridor in das seit Monaten von Aserbaidschan abgeriegelte Berg-Karabach zu schicken.

Hintergrund der Blockade ist der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt um Berg-Karabach zwischen den Südkaukasus-Ländern Aserbaidschan und Armenien. Konnte sich die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region in den 1990er Jahren in einem blutigen Bürgerkrieg von Aserbaidschan lösen, so holte sich Aserbaidschan 2020 nach neuen Kämpfen über ein Waffenstillstandsabkommen die Kontrolle über einen Teil des Gebiets zurück. Eine russische Friedenstruppe soll eigentlich die Einhaltung des Abkommens überwachen. Der Waffenstillstand ist allerdings brüchig. Bis zuletzt kam es immer wieder zu Gefechten zwischen beiden Seiten.

Baerbock sagte, es liefen nun auch Gespräche mit den USA und weiteren Partnern, um zu einer Lösung zu kommen. Auch auf die Tagesordnung des EU-Außenministertreffens sei das Thema gesetzt worden.

«Aufregendste Fotos von Nessie»: Gibt es das Monster doch?

DORES: Nessie-Weltrekordsucher Steve Feltham nennt sie «die aufregendsten Oberflächenbilder, die ich je gesehen habe»: Neue Bilder vom Loch Ness haben Gerüchte über ein unbekanntes Wesen in dem schottischen See angeheizt. Auf den Fotos von Chie Kelly-Kano, die die Zeitung «Telegraph» am Donnerstag veröffentlichte, sind mehrere kleine Hügel zu sehen, die aus dem Wasser ragen und leicht gekräuselte Wellen auf der Oberfläche hinterlassen. «Was ich gesehen habe, sah aus wie eine Schlange», sagte die 51-Jährige. «Es war eindeutig ein Lebewesen und hat sich bewegt.»

Die Bilder seien «bemerkenswert», sagte Feltham, der seit 32 Jahren nach Nessie sucht, der Zeitung. «Sie sind eine Rechtfertigung für alle Menschen, die glauben, dass es in Loch Ness etwas Ungeklärtes gibt.» Er habe die Fotos geprüft und wisse noch immer nicht, was dort zu sehen ist. Eine weitere Überprüfung sei nun nötig, sagte Feltham.

Entstanden sind die Bilder bereits im August 2018 an der Nordostecke des berühmten Sees in den Highlands. Kelly-Kano habe sie aus Angst, sich lächerlich zu machen, bis jetzt zurückgehalten, sagte sie dem Blatt. Erst die großangelegte Nessie-Suche am vergangenen Wochenende, an der sich die 51-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Scott Kelly und Tochter Alisa als Freiwillige beteiligt hatte, habe sie inspiriert, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Berichte über ein Seeungeheuer im Loch Ness gibt es seit Jahrhunderten. Als 1933 eine Lokalzeitung über die Sichtung eines «walähnlichen» Wesens berichtete, begann ein Nessie-Hype, der über Schottland hinaus Abenteurer und Besucher anlockte. Längst ist Nessie die wohl bekannteste Tourismusbotschafterin des britischen Landesteils. Nach Ansicht von Wissenschaftlern gibt es keine Hinweise auf ein unbekanntes Lebewesen im Loch Ness. Bei den Sichtungen könnte es sich demnach um große Aale oder Welse, Otter, Robben oder lediglich Treibholz handeln.

Zum Tode verurteilter Demonstrant in iranischer Haft verstorben

TEHERAN: Im Iran ist ein zum Tode verurteilter Demonstrant in der Haft ums Leben gekommen. Nach Darstellung der Gefängnisleitung soll Dschawad Ruhi einen Krampfanfall erlitten haben. Er sei zunächst in eine Klinik in der nördlichen Stadt Noschahr verlegt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag auf X, ehemals Twitter. Dort sei er schließlich verstorben.

Die genauen Umstände des Todes können wie üblich in diesen Fällen nicht unabhängig überprüft werden. Immer wieder hatten Menschenrechtler der iranischen Justiz vorgeworfen, Gefangene zu foltern.

Ruhi war im Januar im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten als «Rädelsführer» von Unruhen zum Tode verurteilt worden. Gemäß islamischer Rechtsauffassung wurde der Mann wegen «Kriegsführung gegen Gott» und «Korruption auf Erden» angeklagt. Bisher hat der Iran sieben Todesurteile gegen Demonstranten vollstreckt.

Auslöser der Proteste im Herbst 2022 war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Herbst 2022. Sie starb in Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Danach entfachten sich die schwersten Proteste seit Jahrzehnten.

Tierschützer machen sich Sorgen um Löwen

ISLAMABAD: Nachdem in der pakistanischen Stadt Karachi ein freilaufender Löwe in einem städtischen Zoo untergekommen ist, machen sich Tierschützer Sorgen um das Wohl des Wildtieres. Das berichtete die Zeitung «Dawn» am Donnerstag. Der Löwe sei in einem apathischen Zustand, auch fehle es dem Zoo an geschultem Personal, berichtete «Dawn» unter Berufung auf Mitarbeiter des Zoos.

Das Tier hatte Schlagzeilen gemacht, nachdem es am Dienstag seinem privaten Halter entwischt war und stundenlang durch die Millionenstadt im Süden des Landes streifte. Die Wildtierbehörde hatte den Löwen schließlich dem städtischen Zoo übergeben.

Erst vor wenigen Monaten geriet der Zoo in Karachi aufgrund eines kranken Elefanten in Kritik. Pakistanische Prominente forderten seine Schließung.

Immer wieder geraten pakistanische Zoos wegen ihrer schlechten Haltungsbedingungen in die Schlagzeilen. Im Jahr 2020 brachten Tierschützer Kaavan, der als «einsamster Elefant der Welt» traurige Berühmtheit erlangte, aus dem Zoo der Hauptstadt Islamabad in ein Schutzgebiet in Kambodscha.

Drei Finnen wegen Verdachts auf Rechtsterrorismus angeklagt

HELSINKI: Drei mutmaßliche Rassisten sind in Finnland wegen möglicher Terrorvergehen angeklagt worden. Wie die finnische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, stehen sie unter anderem im Verdacht, ihre eigenen Schusswaffen hergestellt zu haben. Sie sollen demnach aufgrund ihrer rassistischen Überzeugung einen bewaffneten Konflikt zwischen ethnischen Gruppen vorbereitet haben, bei dem Menschen getötet und die gesellschaftlichen Strukturen des Landes untergraben werden sollten. Hinweise auf die Planung eines konkreten Anschlags habe es aber nicht gegeben, erklärte die Behörde.

Der gesamte Fall umfasst auch eine vierte angeklagte Person sowie Anklagen wegen Schusswaffen- und Drogendelikten. Bei allen vier Angeklagten handelt es sich um finnische Staatsbürger. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft streiten sie den Großteil der Vorwürfe ab. Der finnische Rundfunksender Yle berichtete, die Männer hätten die Schusswaffen mithilfe von 3D-Druckern hergestellt.

Schleuser bringen Migranten an Bord von Luxusjacht nach Mykonos

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat drei mutmaßliche Schleuser festgenommen, die 51 Migranten an Bord einer Luxusjacht von der türkischen Küste zur griechischen Jet-Set-Insel Mykonos gebracht haben sollen. Die Migranten seien am Mittwoch auf Mykonos in Gewahrsam genommen worden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Bei ihrer Befragung hätten sie genaue Angaben zu den mutmaßlichen Schleusern und der rund 27 Meter langen Motorjacht «Aurora» gemacht.

Die Küstenwache setzte daraufhin vier Patrouillenboote und einen Hubschrauber ein und fand die Jacht, die unter der Flagge des US-Bundesstaates Delaware unterwegs war, vor der Insel Patmos. Die Behörden veröffentlichten ein entsprechendes Video und Bilder. Die Migranten hätten die drei Männer an Bord als die verantwortlichen Schleuser zweifelsfrei identifiziert - sie seien festgenommen worden.

In den vergangenen drei Tagen hat die griechische Küstenwache mehr als 300 Migranten in der Ägäis und im Ionischem Meer aufgegriffen, wie der griechische Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.

Litauen erinnert an Abzug der Sowjetarmee vor 30 Jahren

VILNIUS: Mit mehreren Gedenkveranstaltungen hat Litauen am Donnerstag an den 30. Jahrestag des vollständigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem baltischen Staat nach Russland erinnert. Mehr als 50 Jahre nach der Besatzung durch die Rote Armee hatten am 31. August 1993 kurz vor Mitternacht die letzten dann russischen Truppen den heutigen EU- und Nato-Staat verlassen. Dazu sollten Ausstellungen, Diskussionsrunden und ein abendliches Konzert in der Innenstadt von Vilnius organisiert werden.

«Der Abzug der Besatzungsarmee ist eine Erfolgsgeschichte für Litauen», sagte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas. Nach langen und schwierigen Verhandlungen sei damals viel militärische Ausrüstung friedlich, ohne Gewalt und ohne Widerstand abtransportiert und Zehntausende Soldaten verlegt worden. «Wir können stolz auf unsere Beharrlichkeit sein.»

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren nach der am 11. März 1990 erfolgten Loslösung Litauens von der Sowjetunion rund 34.600 Soldaten der Sowjetarmee sowie 1000 Panzer, rund 180 Flugzeuge und über 1900 gepanzerte Fahrzeug auf litauischem Boden stationiert.

Litauen war der erste Baltenstaat, aus dem die sowjetischen Streitkräfte vollständig abrückten. Später konnten auch Estland und Lettland nach Verhandlungen mit Russland dem litauischen Vorbild folgen. Die Sowjetunion hatte sich die baltischen Staaten nach dem deutsch-sowjetischen Geheimpakt im Juni 1940 einverleibt. Sie blieben auch nach Kriegsende unfreiwillig Teil des Riesenreiches. Erst 1991 erhielten Litauen, Estland und Lettland ihre Freiheit zurück, seit 2004 gehören sie EU und Nato an.

Tödliche Freudenschüsse: Jordanier stirbt bei seiner eigenen Hochzeit

AMMAN: Ein freudiges Ereignis wird zum Trauertag: In Jordanien ist ein 20 Jahre alter Bräutigam bei seiner eigenen Hochzeit durch Freudenschüsse getötet worden. Aktivisten forderten nach dem Vorfall die Menschen im Land auf, diese Art, Freude auf Feiern auszudrücken, zu boykottieren, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra am Donnerstag meldete. Der Brauch koste unschuldige Menschen das Leben.

Der junge Mann wurde Medien zufolge am Mittwoch während der Trauung im Süden des Landes von einer verirrten Kugel getroffen. Er sei zunächst mit einer Schusswunde ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er später seinen Verletzungen erlegen. Der Schütze wurde demnach festgenommen. Wie es der Braut und anderen Angehörigen des Getöteten nach dem Vorfall ging, war zunächst unklar.

In Jordanien steht das Benutzen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit unter Strafe. Dennoch sterben dort sowie auch in anderen Ländern der Region immer wieder Menschen durch die Praxis, bei Hochzeiten und anderen Festen Schüsse in die Luft abzugeben. Im Jahr 2020 kam auf diese Weise auch ein Jordanier am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis ums Leben: Die tödliche Kugel kam aus der Pistole seines - eigentlich feiernden - Cousins.

Streikende Fahrer in Gräfenhausen hoffen auf Geld und Dominoeffekt

GRÄFENHAUSEN: Die seit mehr als sechs Wochen auf der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen streikenden Lastwagenfahrer sollen am Donnerstag erstmals Geld erhalten. Dabei handele es sich aber nicht um ein Einlenken des polnischen Speditionsunternehmens, für das die Fahrer Waren durch Europa transportieren, sagte der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema. Ein Kunde, dessen Ladung vom Streik betroffen sei, habe sich entschieden, die für den Transport anfallende Summe in Höhe von 20.000 Euro dem Fahrer direkt zu übergeben, sagte Atema, der von den Fahrern mit der Verhandlungsführung beauftragt wurde.

Die mittlerweile etwa 90 Fahrer aus Georgien, Usbekistan und anderen Ländern streiken, um ausstehende Löhne durchzusetzen. Einige von ihnen wurden seit Monaten nicht bezahlt, ein usbekischer Fahrer gab an, seit mehr als einem Jahr keinen vollständigen Lohn mehr bekommen zu haben. «Wir hoffen, dass das einen Dominoeffekt auslöst», sagte Atema bei einer Streikversammlung in Gräfenhausen.

Angesichts von mehr als 500.000 Euro, die die Fahrer fordern, sei die Summe von 20.000 Euro vielleicht ein kleiner Schritt, «aber strategisch ein wichtiger Schritt», sagte Atema. Er hoffe, dass andere Kunden des Speditionsunternehmens dem Beispiel folgen.

Bereits im Frühjahr hatten mehr als 60 georgische und usbekische Lastwagenfahrer desselben Unternehmens in Gräfenhausen für ausstehende Löhne gestreikt und hatten am Ende eine Zahlung erreicht. Der damalige Streik hatte auch die Arbeitsbedingungen im internationalen Gütertransport in den Fokus gerückt. Wie damals werden die Fahrer auch diesmal von Gewerkschaften, Kirchen und dem Beratungsnetzwerk «Faire Mobilität» unterstützt.

Kinder finden Cannabis-Bonbons - Polizei ermittelt

MOST: In Tschechien ermittelt die Polizei, nachdem zwei Kinder im Freien Cannabis-Bonbons gefunden und gegessen haben. Die Bonbons hätten sich in einer Verpackung befunden, die der einer beliebten Kinder-Süßigkeit geähnelt habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Sie hätten THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten, den aktiven Hauptwirkstoff von Cannabis. Zu dem Fund kam es demnach in der Region um Most (Brüx), die im Norden mit dem Erzgebirge an Sachsen grenzt.

Die Mutter der Kinder schöpfte den Angaben zufolge Verdacht und brachte ihren Nachwuchs in ein Krankenhaus. Tests hätten die Substanz im Körper der beiden jungen Patienten identifiziert, sie hätten aber keine Gesundheitsschäden davongetragen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die gefährlichen Bonbons aus dem Ausland eingeführt wurden. In Tschechien sei der Verkauf derartiger Produkte illegal. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, bei ähnlichen Funden die Polizei zu kontaktieren und die Bonbons auf keinen Fall zu probieren.

Schaeffler und niederländische VDL bauen fahrerlosen Kleinbus

HERZOGENAURACH: Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will zusammen mit dem niederländischen Auto- und Bushersteller VDL einen fahrerlosen Kleinbus für den öffentlichen Nahverkehr entwickeln und bauen. Der elektrische Kleinbus mit bis zu neun Sitzplätzen soll 2025 auf den Markt kommen, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Mit Nahverkehrs- und Betreiberunternehmen gebe es bereits Gespräche für erste Pilotprojekte im öffentlichen Straßenverkehr. Ein Konzeptfahrzeug wollen Schaeffler und VDL ab Montag auf der IAA in München präsentieren.

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten könnten selbstfahrende Kleinbusse große Busse mit Fahrer ersetzen. Verkehrsexperten erwarten eine wachsende Nachfrage dafür in vielen Großstädten in Europa, Nordamerika und Asien. Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld sagte, sie könnten «Menschen in Städten als auch ländlichen Gebieten Mobilität besser zugänglich machen». Das autonome Fahrsystem für den Schaeffler-VDL-Kleinbus mit Kameras, Lidar- oder Radar-Sensorik soll die israelische Intel-Tochter Mobileye zuliefern.

Siemens mit Großauftrag für Österreichische Bundesbahnen

MÜNCHEN: Der Zughersteller Siemens Mobility hat einen Großauftrag über die Lieferung von bis zu 540 einstöckigen Elektrotriebzügen für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bekommen.

Die Rahmenvereinbarung habe einen Wert von mehr als fünf Milliarden Euro, teilte die Siemens-Tochter am Donnerstag in München mit. Die elektrischen Triebzüge des Typs Mireo sollen voraussichtlich ab 2028 im Nah- und Regionalverkehr zum Einsatz kommen.

Mehr Belarus-Verkehr nach Grenzschließung in Litauen

RIGA: In Lettland hat der Personen- und Fahrzeugverkehr an der Grenze zu Belarus nach der Schließung von zwei Kontrollpunkten im benachbarten Litauen zugenommen. Nach Angaben der lettischen Grenz- und Zollbehörden ist sowohl die Zahl der Reisenden als auch der Warenstrom an den Übergängen des baltischen EU- und Nato-Landes zum autoritär regierten Belarus angestiegen. Das abzufertigende Volumen sei um etwa 20 Prozent gewachsen, sagte der stellvertretende Leiter der Zollverwaltung in der Grenzregion Latgale am Mittwochabend im lettischen Fernsehen. Auch sei die Anzahl an festgestellten Schmuggelversuchen über die grünen Grenze gestiegen.

Litauen hat als Reaktion auf die Präsenz russischer Wagner-Söldner in Belarus zwei seiner sechs Grenzübergänge vorübergehend dicht gemacht. Nach Regierungsangaben sollen dadurch Personal und Kapazitäten zur Überwachung und zum Schutz der Grenze umverteilt werden können. Auch soll damit der Schmuggel von Waren eindämmt werden.

Litauen ist wie Polen und Lettland besorgt wegen Aktivitäten der russischen Privatarmee Wagner im eng mit Moskau verbündeten Belarus. Deren Truppen hatten dort nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau ihr Lager aufgeschlagen. Die Lage ist zudem angespannt, weil Migranten aus Krisengebieten in die drei EU-Länder gelangen wollen, was von den belarussischen Behörden geduldet oder sogar gezielt befördert wird, um ein politisches Druckinstrument zu schaffen.

In Lettland hat die Regierung in dieser Woche daher beschlossen, den Bau der Infrastruktur an der lettisch-belarussischen Grenze zu beschleunigen. Auch wurde der Grenzschutz dazu ermächtigt, künftig Schallgeräte zur Abschreckung von illegalen Grenzgängern einsetzen zu dürfen. Lettland hat eine rund 172 Kilometer lange Grenze zu Russlands engem Verbündeten Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist.

Grant Shapps wird neuer britischer Verteidigungsminister

LONDON: Nach dem Rücktritt des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace übernimmt der bisherige Energieminister Grant Shapps den Posten. Das kündigte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X an.

Shapps dürfte damit auch zu einem wichtigen Gesicht werden, wenn es um die Koordinierung der Hilfen für die Ukraine geht, die sich seit anderthalb Jahren gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt.

Shapps hatte bereits mehrere Ministerposten in Großbritannien inne. Er war innerhalb eines Jahres Verkehrsminister im Kabinett des früheren Premiers Boris Johnson und unter dessen Nachfolgerin Liz Truss etwa eine Woche lang Innenminister. Mit dem Regierungswechsel zu Sunak übernahm er das Wirtschaftsministerium und im Februar das neu geschaffene Ministerium für Energiesicherheit. Dort folgt ihm die bisherige Bildungs-Staatssekretärin Claire Coutinho.

Zahl der Toten nach Tankstellen-Explosion auf drei gestiegen

BUKAREST: Die Zahl der Todesopfer bei der Explosionen an einer Flüssiggas-Tankstelle bei Bukarest ist auf drei gestiegen. Ein Mann erlag in der Nacht zum Donnerstag seinen schweren Verbrennungen, teilte das Gesundheitsministerium in Bukarest mit. Bei dem Unglück im Dorf Crevedia am vergangenen Samstag starben zwei Menschen sofort, 57 wurden verletzt. Zwei dieser Patienten sind den Angaben zufolge in kritischem Zustand.

Weil in Rumänien die Infrastruktur für die Behandlung schwerster Verbrennungen nicht ausreicht, wurden 12 Patienten in Kliniken anderer EU-Staaten gebracht, davon vier nach Deutschland. Die rumänische Regierung hatte am Sonntag den Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union aktiviert.

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs ein - vorläufig gegen Unbekannt. Sie nannte zunächst keine Ursachen des Unglücks.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Bukarest war der Tankstelle schon im Oktober 2020 die Betriebsgenehmigung entzogen worden. Medien mutmaßten, dass es beim unsachgemäßen Umfüllen von Flüssiggas von einem Tanklastwagen in einen anderen zu dem Unglück gekommen sein könnte.

Israelischer Soldat bei Auto-Attacke getötet - Attentäter erschossen

TEL AVIV: Bei einer Auto-Attacke sind am Donnerstag nach Militärangaben ein israelischer Soldat getötet und drei weitere Soldaten verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Straßensperre zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Ein palästinensischer Lastwagenfahrer habe an der Sperre beschleunigt und gezielt eine Gruppe von Soldaten angefahren, die nach Dienstende auf dem Heimweg waren. Der 41 Jahre alte Attentäter, der den Angaben zufolge über eine Arbeitsgenehmigung in Israel verfügte, sei daraufhin erschossen worden.

Bei einem weiteren Anschlag in Jerusalem war am Mittwochabend nach Angaben von Sanitätern ein Israeli verletzt worden. Der 14 Jahre alte palästinensische Attentäter hatte nach Polizeiangaben an einer Straßenbahnhaltestelle mit einem Messer auf den Mann eingestochen. Ein vorbeifahrender Polizist habe den Vorfall beobachtet und auf den Angreifer geschossen. Nach Medienberichten wurde er dabei tödlich verletzt.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Allein seit Jahresbeginn wurden 28 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen mehr als 180 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, anderen Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

China ruft wegen Taifun «Saola» höchste Alarmstufe aus

PEKING: China bereitet sich auf die Ankunft des Taifuns «Saola» vor. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete, rief das nationale Wetteramt die höchste Warnstufe «Rot» des vierstufigen Taifun-Warnsystems aus. «Saola» soll den Vorhersagen zufolge dem Süden und Osten des Landes heftige Regenfälle bringen. Der Taifun wird voraussichtlich am Freitagnachmittag oder in der Nacht zum Samstag auf die südchinesische Küste treffen.

Es ist auch möglich, dass «Saola» in südwestlicher Richtung über die Gewässer der Provinz Guangdong zieht, ohne auf Land zu treffen. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde vor dem Taifun gewarnt. «Saola» war zuvor südlich an Taiwan vorbeigezogen und hatte dort für starke Regenfälle gesorgt.

Mindestens 63 Tote bei Großbrand in Gebäude in Johannesburg

JOHANNESBURG: In der Innenstadt brennt es. Etliche Menschen können das Gebäude nicht mehr lebend verlassen.

Im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind bei einem Großbrand in einem Gebäude mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 43 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstagmorgen auf der Plattform X. Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt.

Das Feuer war in der Nacht in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen. Dutzende Bewohner seien evakuiert worden, sagte Mulaudzi. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Fünf Tote bei Zugunglück in Norditalien

ROM: Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Mailand und Turin italienischen Medien zufolge fünf Menschen bei Gleisarbeiten erfasst und getötet. Zwei weitere Menschen seien in der Nacht zum Donnerstag bei dem Unglück in der norditalienischen Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich den Berichten zufolge um Mitarbeiter eines Unternehmens, das Wartungsarbeiten an der Strecke durchführte. Die Opfer seien erfasst worden, als eine Lokomotive mehrere leere Waggons von Alessandria in Richtung Turin transportierte.

Ereignet habe sich der Unfall kurz vor Mitternacht. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Zug mit rund 160 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, müsse nun untersucht werden.

Neues Verkehrsschild und saftige Bußen für Umweltspur

STRAßBURG: Auf der Stadtautobahn in Straßburg und an Schnellstraßen in fünf weiteren französischen Städten gehen bald Radaranlagen in Betrieb, bei denen Bußgelder auch für Fahrzeuge drohen, die sich ans Tempolimit halten. Geblitzt werden Fahrerinnen und Fahrer, die ganz allein im Auto sitzen und verbotenerweise die linke Fahrspur nutzen, die im Berufsverkehr für Fahrgemeinschaften oder Autos mit mindestens zwei Insassen reserviert ist. Auch Elektroautos mit grüner französischer Umweltplakette steht die Spur unabhängig von der Zahl der Insassen offen.

Ein neues Verkehrszeichen - eine weiße Raute auf blauem Grund - weist auf die Regelung hin. Wer das Schild missachtet, muss mit einem Bußgeld von 135 Euro rechnen. Denn wie das Pariser Umweltministerium kürzlich mitteilte, wird die bislang von der Polizei sporadisch überprüfte Regelung derart oft missachtet, dass der erhoffte Erfolg der separaten Fahrspuren - nämlich als Fahrgemeinschaft im Berufsverkehr schneller zum Ziel zu kommen - gefährdet ist. Die Radarkameras können erfassen, ob eine oder mehrere Personen im Wagen sitzen. Das Ministerium verspricht sich von den gesonderten Fahrspuren vor allem einen reduzierten Schadstoffausstoß.

Wie die Sprecherin der Stadt Straßburg, Laura Martin, sagte, wolle man die Zahl der Pendler reduzieren, die alleine im Auto in die Elsassmetropole fahren. Derzeit würden in der Stadt 37,5 Prozent aller Wege per Auto zurückgelegt. Durchschnittlich sei ein Auto mit 1,4 Menschen besetzt.

Großbritannien verurteilt Militärputsch in Gabun

LONDON/LIBREVILLE: Großbritannien hat den Militärputsch in Gabun verurteilt. Das britische Außenministerium forderte am Mittwochabend die Wiedereinsetzung der verfassungsgemäßen Regierung. Zugleich erklärte das Ministerium, man nehme die Bedenken zur Kenntnis, die im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen geäußert worden seien, einschließlich der Einschränkung der Medienfreiheit. Alle Parteien und Bürger seien aufgefordert, sich zur Beilegung von Wahlstreitigkeiten an rechtliche und verfassungsmäßige Verfahren zu halten. Zuvor hatten bereits die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union den Putsch verurteilt.

Am Mittwoch hatte das Militär die Machtübernahme und Absetzung der seit Jahrzehnten autokratisch regierenden Bongo-Familie verkündet, nachdem Ali Bongo nach offiziellem Ergebnis einer Wahl vom Wochenende für eine dritte Amtszeit gewählt worden sein soll. Als neuen Machthaber benannten die Putschisten den Chef der Präsidentengarde, Brice Clotaire Oligui Nguema. Es gibt erhebliche Zweifel, ob die Wahlen in dem zentralafrikanischen Land an der Atlantikküste unabhängig, frei und fair abliefen. Die rund 2,3 Millionen Einwohner des Landes leben trotz Öl-Reichtums größtenteils in tiefer Armut.

Der mehr als 50 Jahre lang autokratisch regierenden Bongo-Familie wird seit langem Korruption vorgeworfen. Sie gilt Berichten zufolge als eine der reichsten Familien der Welt und soll gemäß der Nichtregierungsorganisation Transparency International Dutzende Residenzen in Frankreich im Wert von vielen Millionen Euro besitzen.

Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Zuvor hatte auch in Mali und Burkina Faso, die ebenfalls in der Sahelzone liegen, das Militär die Macht übernommen.