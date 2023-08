Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vier Tote nach Schüssen in Kalifornien

LOS ANGELES: Bei Schüssen in einer Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Schütze, teilte die Polizei im Bezirk Orange County am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Sechs Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, mindestens fünf von ihnen hätten Schussverletzungen erlitten.

Der Vorfall ereignete sich nach US-Medienberichten in einer bei Motorradfahrern beliebten Bar im Ort Trabuco Canyon, etwa 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen ehemaligen Polizeibeamten, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Polizeikreise. Den Schüssen vorausgegangen sei ein Streit zwischen dem Schützen und seiner Frau, hieß es. Ob auch die Frau unter den Opfern ist, war zunächst unklar.

Waffengewalt ist ein großes Problem in den USA. Schusswaffen sind in dem Land leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf. Größere Attacken dieser Art - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen - führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts, bislang jedoch ohne Erfolg.

China stoppt Import japanischer Fischereiprodukte

PEKING: Als Reaktion auf die Einleitung von Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer hat China die Einfuhr von Fischereiprodukte aus Japan gestoppt. Der chinesische Staatssender CCTV zitierte am Donnerstag aus einer Mitteilung der Zollbehörde in Peking, wonach die Einfuhr solcher Produkte aus Japan ab sofort gestoppt werde. Außerdem würden weiterhin strenge Kontrollen bei der Einfuhr japanischer Lebensmittel durchgeführt.

Die Zollbehörde sei «sehr besorgt über das Risiko einer radioaktiven Verseuchung». Auch das chinesische Außenministerium hatte kurz zuvor scharf gegen die japanische Entscheidung protestiert. Schon zuvor galt in China ein Importverbot für Lebensmittel aus zehn japanischen Präfekturen, darunter auch Fukushima.

Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong setzte am Donnerstag ebenfalls Importbeschränkungen für Fischereiprodukte aus zehn japanischen Provinzen in Kraft. Der Schritt war zuvor angekündigt worden, sollte Japan mit der Einleitung beginnen.

USA genehmigen weitere Waffenlieferung an Taiwan

TAIPEH: Die USA haben einen weiteren Waffenverkauf im Wert von 500 Millionen US-Dollar (etwa 460 Millionen Euro) an Taiwan genehmigt. Wie die für Rüstungsexporte zuständige US-Behörde DSCA am Mittwoch mitteilte, beinhaltet das Paket Infrarot-Such- und Verfolgungssysteme für F-16-Kampfflugzeuge und zugehörige Ausrüstung. Das Geschäft werde Taiwans Fähigkeiten verbessern, gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, teilte die US-Behörde mit.

Das taiwanische Verteidigungsministerium bedankte sich für die Genehmigung. «Diese Systeme werden für die Aufrechterhaltung der regionalen Stabilität von großem Nutzen sein», erklärte das Ministerium in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter).

Chinas routinemäßige Entsendung von Militärflugzeugen und Drohnen in Taiwans Luftverteidigungsidentifikationszone stelle eine ernsthafte militärische Bedrohung für die Insel dar, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums in Taipeh. Das Büro der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen sagte in einer Erklärung, das Paket sei der elfte Waffenverkauf der USA an Taiwan seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Jahr 2021.

Peking reagierte stets verärgert auf US-Waffenlieferungen an Taiwan. Die kommunistische Führung in China betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. China versucht, Taiwan international zu isolieren, und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder mit Taiwan strikt ab.

Brände toben weiter - Winde lassen nach

ATHEN: In mehreren Regionen Griechenlands haben auch am Donnerstagmorgen kleinere und größere Wald- und Buschbrände getobt. Allerdings gibt es Hoffnung, wie zahlreiche Feuerwehrleute und Bürgermeister aus den betroffenen Regionen im griechischen Rundfunk (ERT) sagten. «Sieben Löschhelikopter sind mit dem ersten Tageslicht eingesetzt worden. Und die Winde haben endlich nachgelassen», sagten übereinstimmend zwei Bürgermeister der Region rund um das Parnitha-Gebirge im Norden Athens.

Den Menschen macht auch ein beißender Geruch verbrannten Holzes zu schaffen, der über der Millionenstadt Athen und zahlreichen anderen Regionen liegt. «Bleiben Sie zu Hause bei geschlossenen Fenstern», rät der Zivilschutz immer wieder. Die Empfehlung gilt vor allem für Kinder, Ältere und für Menschen mit Herz- und Lungenproblemen.

Größere Brände toben auch in Mittelgriechenland nahe der Ortschaft Distomo und am sechsten Tag in Folge an der griechisch-türkischen Grenze im Raum der großen Hafenstadt Alexandroupolis. Dort brennt es auf einer Strecke von etwa 40 Kilometern. Die Brände erreichten die Region der weiter westlich liegenden Stadt Komotini.

Feuerwehrleute aus zahlreichen EU-Staaten nehmen an den Löscharbeiten teil. Auch zwei Löschflugzeuge aus Deutschland sind im Raum Athen im Einsatz. Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bedankte sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die deutsche Hilfe. «Deutschland, wir danken für die Hilfe», schrieb Mitsotakis auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, am Mittwochabend.

Jetzt das Gebirge Parnitha - Feuer toben weiter

ATHEN: Die starken Winde lassen nach, doch die Feuer toben vorerst unvermindert weiter: Den sechsten Tag in Folge kämpfen Einsatzkräfte in Griechenland an verschiedenen Fronten gegen Busch- und Waldbrände.

Trotz gewaltiger Anstrengungen von Einsatzkräften haben die Flammen nordwestlich von Athen am Mittwochabend den Nationalpark des nahe gelegenen Gebirges Parnitha erreicht. Wie der Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem Sender ERT sagte, breitete sich das Feuer in einer Schlucht des Nationalparks und weiter Richtung Berge aus. Nun gehe es darum, zu verhindern, dass die Flammen den «Kern» des Gebiets erreichten, der dicht mit Kefalonischen Tannen bewachsen sei - einer Tannenart, die es nur in Griechenland gibt.

«Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass das Feuer den Tannenwald erreicht, der rund 3500 Hektar umfasst», sagte der griechische Generaldirektor für Wälder und Forst, Evangelos Goudoufas, der Tageszeitung «Kathimerini». Schon seit Dienstag hatten die Feuerwehrleute darum gekämpft, am Mittwoch wurden sie unter anderem von deutschen Löschflugzeugen unterstützt. Doch der starke Sommerwind «Meltemi» erschwerte die Löscharbeiten weiterhin im ganzen Land. Denn nicht nur in Athen, vor allem auch im äußersten Nordosten des Landes im Nationalpark Dadia lodern die Flammen angeheizt durch starke Winde nahezu ungebremst.

Noch am Mittwoch lagen gut 80 Prozent der Fläche Griechenlands unter schweren, stinkenden Rauchwolken. Am Donnerstag soll es etwas besser werden - das besagt zumindest die Prognose zur Waldbrandgefahr, die täglich vom griechischen Zivilschutz ausgegeben wird. Demnach ist die Feuergefahr zwar in vielen Teilen des Landes «hoch» bis «sehr hoch», aber nicht mehr «extrem» wie noch zu Beginn der Woche.