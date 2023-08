Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Nigers Militärjunta beruft neues Ministerkabinett

NIAMEY: Gut zwei Wochen nach dem Putsch im Niger hat die Junta eine Regierung aus Militärs und Zivilisten gebildet. Das teilte ein Sprecher der neuen Machthaber in der Nacht zum Donnerstag im Nationalen Fernsehen mit. Demnach wurden 21 Ministerposten neu besetzt, die Bereiche Verteidigung und Sicherheit blieben dabei in militärischer Hand.

Neuer Verteidigungsminister ist laut der Mitteilung General Salifou Mody. Mody gilt als Nummer zwei im Niger nach De-facto-Präsident Abdourahamane Tiani. Mody war bis 2019 Militärattache an der nigrischen Botschaft in Berlin. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte die Junta den Ökonomen Ali Mahaman Lamine Zeine zum neuen Premierminister des Landes erklärt.

In dem bitterarmen Land mit rund 26 Millionen Einwohnern hatte Ende Juli das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Unter Bazoum war der Niger einer der letzten strategischen Partner des Westens im Kampf gegen den Vormarsch islamistischer Terroristen in der Sahelzone gewesen. Die internationale Gemeinschaft drängt die Putschisten im Niger weiterhin, die Macht wieder an Präsident Bazoum abzutreten.

Am Donnerstag berät die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas in Nigerias Hauptstadt Abuja über das weitere Vorgehen gegen die Junta in Niger. Ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas an die Putschisten, Bazoum wieder einzusetzen, war am Wochenende abgelaufen. Andernfalls werde Ecowas Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es in dem Ultimatum.

Nach Explosion nahe Moskau: Zwölf Menschen weiter vermisst

SERGIJEW POSSAD: Nach der schweren Explosion auf dem Gelände einer mutmaßlich für die russische Rüstungsindustrie tätigen Firma in der Stadt Sergijew Possad werden offiziellen Angaben zufolge noch immer zwölf Menschen vermisst. Nach ihnen werde in dem rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Ort weiter unter den Trümmern gesucht, meldete die Agentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf den Zivilschutz. Bislang seien ein Todesopfer sowie 55 Verletzte registriert worden.

Am Mittwoch hatte es auf einem Firmengelände in Sergijew Possad eine heftige Explosion gegeben. Offiziell nannten die russischen Behörden menschliches Versagen als Grund. Demnach soll ein Lager für Pyrotechnik in Brand geraten sein, das auf dem Fabrikgelände untergebracht gewesen sei. Mittlerweile soll auch der Direktor des Pyrotechnik-Betriebs festgenommen worden sein.

Einer Recherche des unabhängigen Portals «Agentstwo» zufolge soll das Sagorsker Optisch-Mechanische Werk, auf dessen Gelände sich die Explosion ereignete, jedoch an der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs beteiligt gewesen sein. In der Vergangenheit war zudem bekannt, dass das Werk optische Geräte für den militärischen Gebrauch herstellte. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde deshalb nun auch über eine möglicherweise gezielte Attacke auf Sergijew Possad, beispielsweise mit Drohnen, spekuliert.

Fünf türkische Soldaten bei Kämpfen im Nordirak getötet

ISTANBUL: Fünf türkische Soldaten sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums bei Zusammenstößen mit Kämpfern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak getötet worden. Die Soldaten seien nach «Störfeuer» der PKK ums Leben gekommen, teilte das Ministerium in Ankara am späten Mittwochabend mit.

Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Sie hat in den nordirakischen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier. Seit April 2022 läuft eine türkische Militäroffensive gegen die PKK im Nordirak.

Die PKK und die türkische Regierung bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Dabei kamen bisher mindestens 40.000 Menschen ums Leben. Im Juli 2015 flammte der Konflikt nach einem mehr als zwei Jahre anhaltenden Waffenstillstand wieder auf. Ankara geht auch in der Südosttürkei regelmäßig gegen die PKK vor, die ihrerseits häufig Anschläge verübt.

Bisher drei Bewerbungen für britische Nobelpreisträger-Visa

LONDON: Ein spezielles britisches Visa-Programm für wissenschaftliche Preisträger aus aller Welt stößt einem Bericht zufolge auch gut zwei Jahre nach seinem Start kaum auf Interesse. Eine Informationsfreiheitsabfrage des Portals «Research Professional News» (RPN) ergab, dass sich seit Mai 2021 insgesamt drei Personen beworben haben. Alle wurden demnach angenommen. Das Innenministerium betonte, «aufgrund der Exklusivität» sei ohnehin nicht mit vielen Bewerbungen gerechnet worden.

Der Aktivist Mike Galsworthy von der Gruppe Scientists for EU nannte die Zahlen hingegen «peinlich». «Das Problem ist, dass diese Regierung völlig missversteht, was nötig ist, um globale akademische Talente nach Großbritannien zu locken», sagte Galsworthy dem Portal. «Es geht nicht darum zu sagen: «Lasst die Türen für die Klügsten und Besten offen.» Vielmehr geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, das globale Talente wirklich dazu bringt, ins Land zu kommen.»

Für die besonderen Visa können sich Nobelpreisgewinner und Träger von rund 70 anderen renommierten Preisen bewerben. Seit dem Brexit benötigen auch EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben und arbeiten wollen, ein Visum und eine verpflichtende Krankenversicherung zu enormen Kosten, die noch weiter steigen sollen. Hochschulen und Unternehmen klagen immer wieder über Personalprobleme wegen der Folgen. Doch der Effekt ist politisch erwünscht: Die konservative Regierung in London setzt seit dem EU-Austritt auf eine rigide Einwanderungspolitik und will nur noch ausgewählte Personen ins Land lassen.

Künstler und Wissenschaftler ohne internationale Preise können sich für ein anderes Visum bewerben und dann maximal fünf Jahre im Land arbeiten. Hierfür meldeten sich zwischen April 2022 und März 2023 dem Bericht zufolge 6067 Menschen an, mehr als im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Patriot-Luftabwehrsysteme bleiben bis Jahresende

WARSCHAU: Deutsche Patriot-Luftverteidigungssysteme bleiben bis zum Ende des Jahres in Polen stationiert. Ein entsprechendes Angebot der Bundesregierung habe man angenommen, sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag dem polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bis zum Jahresende werde Polen bereit sein, eigene Patriot-Systeme in seine Luftverteidigung zu integrieren.

Die drei deutschen Patriot-Einsatzstaffeln sind seit Januar in Zamosc im Südosten Polens im Einsatz, um den Luftraum des Landes zu schützen. Die Stadt liegt unweit der Grenze zur Ukraine. Ursprünglich sollten die Patriot-Systeme für maximal ein halbes Jahr dort stationiert sein. Bei einem Treffen mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Anfang Juli hatte Blaszczak bereits die Hoffnung geäußert, dass die Stationierung verlängert wird.

Zwei Tote nach Zusammenstößen in christlichem Dorf im Libanon

BEIRUT: Bei Zusammenstößen zwischen Mitgliedern der schiitischen Hisbollah und Bewohnern eines christlichen Dorfes im Libanon sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Hisbollah mitteilte, sei eines ihrer Mitglieder am Mittwochabend getötet worden. Dorfbewohner bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei dem zweiten Opfer um einen Anwohner handelte. Auslöser war ein umgestürzter Lastwagen in der Stadt Kahale östlich der Hauptstadt Beirut. Wie die libanesische Armee am Donnerstag bestätigte, befanden sich darin Waffen und Munition für die Miliz.

Die Hisbollah erklärte, ihre Mitglieder seien von «einer Reihe bewaffneter Männer» angegriffen worden, nachdem der Lkw umgekippt war. Anwohner und Augenzeugen berichteten, es sei zu den Auseinandersetzungen gekommen, weil einige der Dorfbewohner wissen wollten, was der Lkw transportierte. Daraufhin seien Schüsse gefallen. Nach Angaben der libanesischen Armee wurde die Ladung des Lastwagen zu einem nahe gelegenen Militärstandort gebracht.

Die eng mit dem Iran verbündete Hisbollah gilt als einflussreiche politische Kraft in einem Land mit einem generell schwachen Staat. Ihre Macht stützt sich unter anderem auf ihre eigene Miliz, mit der sie ganze Gebiete kontrolliert. Sie ist die einzige Gruppe, die nach dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 offiziell ihre Waffen behalten durfte.

China erlaubt Gruppenreisen nach Deutschland und in andere Länder

PEKING: Nach dem Ende der Corona-Pandemie erlaubt China seinen Reiseveranstaltern wieder Gruppenreisen in zahlreiche Länder - darunter auch Deutschland. Nachdem solche Reisen in einige Staaten bereits wieder möglich waren, legte das Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag eine Liste mit weiteren 70 Ländern vor. Darunter sind die USA, Australien, Japan und andere bei Chinesen beliebte Reiseziele.

Organisierte Gruppenreisen machen einen großen Teil des weltweiten Reiseaufkommens der Chinesen aus. Die Tourismuswirtschaft der Gastländer dürfte davon profitieren.

Die chinesische Regierung hatte das Land seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend abgeschottet. Viele Visaarten wurden ausgesetzt. Einreisen waren, wenn überhaupt, nur in Verbindung mit einer meist mehrwöchigen Hotelquarantäne möglich. Anfang Januar öffnete sich das Land wieder.

Ausnahmezustand nach Kandidaten-Mord - Armee mobilisiert

QUITO: Nach der Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten in Ecuador hat Staatschef Guillermo Lasso den Ausnahmezustand in dem südamerikanischen Land verhängt. Die Maßnahme werde 60 Tage gelten, kündigte er nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts in der Nacht zum Donnerstag in einer TV-Ansprache an. Zudem ordnete er die landesweite Mobilisierung der Streitkräfte zum Schutz der Bürger und des Wahlprozesses an. Die Präsidentenwahl am 20. August solle wie geplant stattfinden.

Lasso nannte den Mord an Kandidat Fernando Villavicencio ein politisches Verbrechen mit terroristischen Zügen. «Wir haben keine Zweifel, dass dieser Mord ein Versuch ist, den Wahlprozess zu sabotieren», sagte er. Der Staat werde der Gewalt nicht weichen. Zugleich ordnete er eine dreitägige Staatstrauer an.

Villavicencio war am Mittwoch nach einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Quito getötet worden. Unbekannte feuerten auf den 59-Jährigen, als er ein Auto bestieg, wie lokale Medien berichteten. Ein Tatverdächtiger sei bei dem Schusswechsel vor Ort schwer verletzt festgenommen worden und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Laut Lasso wurden sechs Menschen festgenommen.

Ecuador steckt in einer schweren politischen Krise. Die Zustimmungswerte für Regierung und Parlament sind sehr niedrig. Das einst friedliche Land leidet derzeit zudem unter einer Welle der Gewalt. Die Regierung macht vor allem Drogenhändler dafür verantwortlich.