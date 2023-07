Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.07.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Palästinenser: 14-Jähriger bei israelischem Militäreinsatz getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen einen 14-Jährigen im besetzten Westjordanland erschossen. Der Jugendliche sei durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium der Nacht auf Donnerstag mit. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem extrem angespannt. Regelmäßig kommt es im Westjordanland zu tödlichen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und dem israelischen Militär. Zudem gibt es vermehrt Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser oder israelische Aktivisten.

Insgesamt kamen in diesem Jahr bereits 165 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben. Bei einem Großteil handelt es sich um bewaffnete Kämpfer, unter den Toten bei Militäreinsätzen sind jedoch auch unbeteiligte Zivilisten. Im gleichen Zeitraum wurden 25 Menschen bei Anschlägen getötet.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Acea: Nachfrage nach Bussen, Lkw und Transportern in der EU hält an

BRÜSSEL: In der EU hat sich der gute Jahresstart beim Absatz von Nutzfahrzeugen im zweiten Quartal fortgesetzt. Nach den ersten sechs Monaten steht bei Bussen, Transportern und Lkw ein jeweils zweistelliges Absatzplus, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Deutschland gehörte dabei in allen drei Segmenten zu den am stärksten wachsenden Märkten.

Im ersten Halbjahr wurden in der EU mit über 725.400 Transportern 11,6 Prozent mehr abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Fast 14.800 Busse bedeuteten einen Abstieg um 15 Prozent. Bei den Lkw war mit 20 Prozent auf rund 179.500 Fahrzeuge das Plus am größten. Dabei wuchs das Interesse nach alternativen Antriebsarten - wie teilweise oder vollständig elektrisch.

Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres entwickelte sich vor allem die Nachfrage nach Transportern und Lkw besser, der Markt für Busse schwächelte im zweiten Quartal hingegen etwas.

Israels Polizeiminister besucht erneut Tempelberg

JERUSALEM: Israels rechtsextremer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat erneut den Tempelberg in Jerusalem besucht. Israelischen Medienberichten zufolge kam er am Donnerstagmorgen anlässlich des jüdischen Fasten- und Trauertags Tischa BeAv zu der heiligen Stätte in der Altstadt. Es ist bereits der dritte Besuch des Polizeiministers, seitdem er im Amt ist. Seine vorherigen Besuche hatten international heftige Kritik ausgelöst. Von palästinensischer Seite werden sie als gezielte Provokation gesehen.

Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Dagegen gibt es jedoch immer wieder Verstöße.

Ben-Gvir hatte diese Vereinbarung in der Vergangenheit als «rassistisch» und Diskriminierung gegen Juden kritisiert. Die Palästinenser befürchten, Israel wolle seine Kontrolle der heiligen Stätte ausweiten. Ben-Gvir sagte laut Medienberichten am Donnerstag: «Dies ist der wichtigste Ort für das Volk Israel, an den wir zurückkehren müssen, um zu zeigen, dass wir regieren». An Tischa BeAv betrauern religiöse Juden die Zerstörung der beiden antiken Tempel in Jerusalem.

Große Brände in Mittelgriechenland ausgebrochen - Extremhitze vorbei

ATHEN: Nach wochenlanger Trockenheit sind in Mittelgriechenland zahlreiche Brände ausgebrochen, die nach Angaben der Regionalverwaltung außer Kontrolle geraten sind. Die Flammen haben sogar die Vororte der großen griechischen Hafenstadt Volos erreicht, wie der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag berichtete. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Tausende Nutz- und Wildtiere verendeten. Starke Winde fachen die Flammen an, hieß es.

Der griechische Zivilschutz evakuierte rund 20 Ortschaften östlich von Volos. Löschflugzeuge und -hubschrauber versuchten, die Brände zu löschen. Am Kampf gegen die Flammen nehmen auch Hunderte Einwohner teil, wie Reporter vor Ort berichteten.

Auf der Ferieninsel Rhodos gab es am Donnerstagmorgen im Südosten weiterhin zahlreiche kleinere Brandherde. Auch dort kämpfte die griechische Feuerwehr zusammen mit Freiwilligen und Feuerwehrleuten aus Rumänien und der Slowakei gegen die Flammen, wie der staatliche Rundfunk weiter berichtete. Touristen sind den Informationen zufolge nicht in Gefahr.

Meteorologen warnten immer wieder: Starke Winde zusammen mit der Trockenheit seien ein «explosiver Cocktail». Starke Nordwinde, die in der Nacht zum Donnerstag im Südosten Europas eintraten, haben die fast zweiwöchige Extremhitze in Griechenland mit Temperaturen von bis zu 45 Grad beendet. Landesweit werden die Thermometer nun Werte um die 35 Grad anzeigen, wie das Wetteramt am Donnerstag mitteilte.

Temperatur-Rekord an der Oberfläche des Mittelmeers

MADRID: An der Oberfläche des Mittelmeers ist nach Angaben spanischer Forscher ein Temperatur-Rekord gemessen worden. Mit einer Mediantemperatur von 28,71 Grad Celsius sei am Montag der bisherige, aus dem Jahr 2003 stammende Höchstwert (28,25 Grad) um fast ein halbes Grad übertroffen worden, teilte der Wissenschaftler Justino Martínez vom Katalanischen Forschungsinstitut für die Verwaltung des Meeres (ICATMAR) auf Twitter mit. Aufzeichnungen gebe es seit 1982, hieß es. ICATMAR untersteht dem angesehenen spanischen Institut für Meeresforschungen ICM.

ICM-Mitarbeiter Emili Garci erklärte auf Anfrage, der Rekord gehe aus Messdaten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. Es sei noch nicht der endgültige Wert, den man erst in etwa einem Jahr kennen würde. Der Median erfahre aber normalerweise nur geringe Abweichungen. Er ist der Wert, der in der Mitte einer nach Größe geordneten Datenreihe liegt. Es liegen daher genausoviele Messwerte darunter wie darüber. Bei dem bisherigen Rekord, der vor fast genau 20 Jahren am 23. August 2003 registriert worden sei, handele es sich unterdessen um den endgültigen Medianwert.

Der Medianwert sei in diesem Fall der aussagekräftigste Wert, erläuterten Martínez und Garci. «Das heißt, wenn es zum Beispiel einen ungewöhnlich hohen Wert gibt, der unangemessen oder unrealistisch ist, etwa wegen eines Messfehlers, ist der Mittelwert betroffen und kann erheblich schwanken, während der Median praktisch nicht betroffen ist.»

Erst am Samstag war in Spanien eine Studie veröffentlicht worden, wonach sich das Wasser im westlichen Mittelmeer mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Grad je 100 Jahren erwärmt. An einigen Stellen wie bei L'Estartit an der Costa Brava seien es sogar um drei Grad pro Jahrhundert, schrieben Forscher des Meeresforschungsinstituts ICM-CSIC im «Journal of Marine Science and Engineering».

China ruft höchste Warnstufe für Taifun «Doksuri» aus

PEKING: China hat für den herannahenden Taifun «Doksuri» die höchste Taifun-Warnstufe ausgerufen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete, warnte der nationale Wetterdienst, der fünfte Taifun des Jahres werde im Osten und Süden des Landes heftige Regenfälle bringen. Demnach wird der Sturm voraussichtlich in Teilen der ostchinesischen Provinz Fujian und der angrenzenden Provinz Guangdong auf Land treffen. Auch die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong warnte die Bevölkerung. Bereits am Mittwoch hatte «Doksuri» den Norden der Philippinen und die Südspitze Taiwans mit heftigen Regenfällen heimgesucht.

Rund 2000 Pinguine an Uruguays Küste angeschwemmt

MONTEVIDEO: Etwa 2000 tote Pinguine sind in den vergangenen Wochen an Küstengebieten im südamerikanischen Uruguay angespült worden. Allein vom 7. bis zum 21. Juli seien es 1680 gewesen, teilte die zuständige Expertin des uruguayischen Umweltministeriums, Carmen Leizagoyen, am Mittwoch (Ortszeit) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Todesursache war ihr zufolge bislang unbekannt, die Vogelgrippe sei allerdings ausgeschlossen worden. Es sei unklar, ob jüngste Atlantikstürme eine Rolle gespielt hätten. Die überwiegend jungen Tiere seien abgemagert gewesen, hätten leere Mägen gehabt und seien von Parasiten befallen gewesen.

Die Organisation SOS Rescate de Fauna Marina, die sich in Uruguay um notleidende Tiere kümmert, hatte am Sonntag in sozialen Medien geschrieben, es seien geschätzt mehr als 5000 verendete Magellan-Pinguine angeschwemmt, die wegen Fischmangels im Meer nicht genug Nahrung gehabt hätten. Wegen fehlender Fettreserven seien sie unterkühlt gewesen. Das Überfischen im Südatlantik und der Klimawandel könnten den Angaben zufolge schuld sein.

Magellan-Pinguine schwimmen nach dem Brüten im südargentinischen Patagonien im Winter der Südhalbkugel auf der Suche nach Nahrung und wärmerem Wasser Hunderte Kilometer nach Norden bis nach Brasilien. Uruguay liegt zwischen Argentinien und Brasilien.

Besonders betroffen war der Ferienort La Paloma. Ein Sprecher der Lokalverwaltung, Pablo Sena, sagte dem Fernsehsender Telerocha, man habe dort 800 Pinguine begraben müssen. Es komme jedes Jahr um diese Zeit vor, dass tote Pinguine angespült würden, aber normalerweise seien es nicht so viele.

Nordkoreas Machthaber empfängt Russlands Verteidigungsminister

PJÖNGJANG: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu über militärische Fragen ausgetauscht. Das meldete Nordkoreas staatlicher Auslandssender Voice of Korea am Donnerstag. Kim und Schoigu hätten sich am Vortag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang über «Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse im Bereich der nationalen Verteidigung und Sicherheit sowie über das regionale und internationale Sicherheitsumfeld» verständigt, hieß es. Einzelheiten zum Inhalt des Gesprächs wurden nicht genannt. Offizieller Anlass von Schoigus Besuch ist der 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg.

«Der Besuch wird zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen», hatte es im Vorfeld aus Moskau geheißen. Nordkorea wird verdächtigt, Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Schoigu habe Kim ein Schreiben des russischen Präsidenten Wladimir Putin überreicht, meldete Voice of Korea ohne Angaben zum Inhalt. Laut Berichten nahm Kim Schoigu auch zu einer Waffenausstellung mit.

Nordkorea ist wegen seines Atomraketenprogramms international weitgehend isoliert. Einzig zu den Veto-Mächten im UN-Sicherheitsrat China und Russland gibt es losen Kontakt. Das Land wird seit den 1950er Jahren von der Kim-Dynastie diktatorisch geführt. Der 27. Juli, der das Ende des Korea-Kriegs markiert, wird in Pjöngjang als Tag des Sieges begangen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der Korea entlang des 38. Breitengrads in zwei Staaten teilt. In dem Krieg zwischen 1950 und 1953 sollen zwischen zwei und vier Millionen Koreaner getötet worden sein.

US-Außenminister fordert sofortige Freilassung von Nigers Präsidenten

WELLINGTON: Nach der Festsetzung von Nigers Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum durch einen Teil der Präsidialgarde und der Machtübernahme der Armee in dem Land hat US-Außenminister Antony Blinken die sofortige Freilassung des Präsidenten gefordert. «Wir fordern seine sofortige Freilassung, wir verurteilen jeglichen Versuch, die Macht mit Gewalt zu ergreifen», sagte Blinken am Donnerstag vor Reportern während eines Besuchs in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Die USA seien in Kontakt mit der Regierung des Nigers sowie mit Partnern in der Region und weltweit. Es gebe Bemühungen, die Situation friedlich zu lösen.

In dem westafrikanischen Land hatten Soldaten zuvor am Mittwochabend im Fernsehen die Machtübernahme der Armee verkündet. Die Institutionen der siebten Republik seien aufgelöst, die Luft- und Landesgrenzen geschlossen und es herrsche eine landesweite Ausgangssperre bis zum Morgen, sagte Oberst Amadou Abdramane im nationalen Fernsehsender RTN.

Am Mittwochmorgen hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, zunächst den seit 2021 amtierenden demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum (63) in seinem Palast in der Hauptstadt Niamey festgesetzt und den Zugang zum Palast und zu mehreren Ministerien gesperrt. Die USA hatten Kontakt zu dem Präsidenten aufgenommen.

Erst am Morgen habe Blinken mit Bazoum telefoniert, sagte der US-Außenminister in Wellington weiter. Dabei habe er klargemacht, dass die USA Bazoum als den demokratisch gewählten Präsidenten des Niger unterstützten. Man beobachte die Situation und die Entwicklungen in dem Land sehr genau.

Putsch im Niger: Soldaten verkünden Machtübernahme der Armee

NIAMEY: Im westafrikanischen Land Niger haben Soldaten im Fernsehen die Machtübernahme der Armee verkündet.

Die Institutionen der siebten Republik seien aufgelöst, die Luft- und Landesgrenzen geschlossen und es herrsche eine landesweite Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr (Ortszeit), sagte Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwochabend im nationalen Fernsehsender RTN.