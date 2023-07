Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vergewaltigungsvorwurf auf Mallorca - auch deutsche Behörden befasst

HAGEN/PALMA: Mit dem Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca sind nun auch Behörden in Deutschland befasst. «Wir werden ein Ermittlungsverfahren einleiten», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Dazu benötige man aber noch Informationen der spanischen Behörden. Die Staatsanwaltschaft habe Kontakt zu den spanischen Stellen aufgenommen. Zuvor hatte «Bild» berichtet. Fünf deutsche Touristen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren werden beschuldigt, auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine jüngere Urlauberin aus Deutschland in der vergangenen Woche zum Sex gezwungen zu haben oder dabei tatenlos zugeschaut zu haben.

Die Männer befinden sich auf Mallorca in Untersuchungshaft. Sie stammen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Märkischen Kreis. Wenn Deutsche im Ausland mutmaßlich eine Straftat begingen, bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, schilderte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli.

Zudem habe sich ein Zeuge gemeldet, der im Polizeigewahrsam auf Mallorca mehrere Stunden neben den fünf Tatverdächtigen gesessen und ihre Gespräche mitgehört haben will. Der Mann habe sich in Deutschland an die Polizei gewandt, sagte Pauli. Er kenne die Aussagen des Zeugen, könne sich dazu aber nicht öffentlich äußern.

Suche in Berlin nach entlaufenem Raubtier - möglicherweise Löwin

KLEINMACHNOW: Die Polizei in Deutschlands Hauptstadt Berlin hat in der Nacht zum Donnerstag eine großangelegte Suchaktion nach einem entlaufenen Raubtier begonnen. Sie geht davon aus, dass sich das Tier - höchstwahrscheinlich eine Löwin - am südlichen Stadtrand aufhält.

Die Bevölkerung sei gebeten worden, von Spaziergängen in den dortigen Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Man habe von dem Wildtier durch Zeugen erfahren, hieß es weiter. Diese hätten Videos aufgenommen, die zeigten, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Im Fokus der Suche steht allen voran die Stadt Kleinmachnow mit rund 20.000 Einwohnern. Einsatzkräfte hielten auch von Hubschraubern aus in Kleinmachnow und angrenzende Gemeinden Ausschau nach dem Tier.

Die Polizei hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Informationen, woher das entlaufene Raubtier stammt. «Wo es herkommt, wissen wir nicht», sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion am Donnerstagmorgen. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. «Es wird keine Löwin vermisst.» In der Nacht startete die Polizei eine Suchaktion nach dem entlaufenen Raubtier.

Greenpeace-Preisvergleich: Klimafreundliche Bahn oft teurer als Flug

HAMBURG/FRANKFURT: Bei Reisen durch Europa ist die klimafreundliche Bahn häufig teurer als das Flugzeug. Zu diesem Ergebnis kommt die Umwelt-Organisation Greenpeace, die europaweit die Ticketpreise für beide Verkehrsmittel auf 112 Strecken zu jeweils mehreren Buchungszeitpunkten verglichen hat. Dabei sei die Bahn zu 71 Prozent für die Kunden kostspieliger als die klimaschädlicheren Flugverbindungen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Bei den 31 Verbindungen mit Start- oder Endpunkten in Deutschland war die Bahn in der Hälfte der Fälle teurer.

Die krasseste Preisdifferenz registrierten die Tester auf der Strecke Barcelona-London, die mit dem Zug bis zu 384 Euro kosten sollte. Das seien 30mal mehr als mit dem Flugzeug bei einem Ticketpreis von 12,99 Euro. Immer günstiger waren die Züge auf den Strecken Hamburg-Brüssel und Hamburg-München.

Greenpeace-Verkehrsexpertin Marisa Reiserer verlangte eine europaweite Kerosinsteuer von 50 Cent pro Liter, die jährliche Einnahmen von 46,2 Milliarden Euro bringe. Diese Mittel müssten in die Bahninfrastruktur gelenkt werden. Reiserer erklärte: «Immer mehr Menschen wollen mit der Bahn reisen und auf Flüge verzichten, doch die fehlende Kerosinsteuer und weitere klimaschädliche Subventionen für die Flugindustrie verzerren die Preise. Das ist eine Bruchlandung für viele gute Vorsätze und den Klimaschutz.»

Erdrutsch : Mindestens vier Tote, mehrere Vermisste

NEU DELHI: Bei einem Erdrutsch im Zusammenhang mit der derzeitigen Monsunzeit in Indien sind mindestens vier Personen getötet worden. Mehrere weitere werden vermisst, wie die indischen Nachrichtenagenturen ANI und PTI am Donnerstag unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten. Das Unglück habe sich demnach am späten Mittwochabend im Dorf Irshalwadi im Bundesstaat Maharashtra ereignet.

Mehr als 20 Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der Unglücksort sei sehr abgelegen, was die andauernden Rettungsarbeiten beeinträchtige, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes dem «Indian Express». Etwa die Hälfte der dortigen 40 Dörfer seien demnach betroffen. Auch der Regierungschef von Maharashtra Eknath Shinde besuchte den Ort am Donnerstag.

Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft groß - Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft wichtig, von der ein Großteil der Bevölkerung lebt.

Demonstranten stürmen schwedische Botschaft und legen Feuer

BAGDAD: Nach Ankündigung einer weiteren geplanten Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten die Botschaft des Landes im Irak gestürmt und dort Feuer gelegt. Laut Augenzeugen zogen Hunderte zur Botschaft, von denen viele über Absperrungen kletterten und Parolen riefen wie «Ja, ja zum Koran». Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten Scharen von Protestlern in der Nacht zum Donnerstag an einem Eingang des Gebäudes in Bagdad sowie Feuer und Rauchwolken. Einige drangen mutmaßlich bis ins Innere des Gebäudes vor, andere feierten auf der Straße und schwenkten irakische Flaggen. Unter den Protestlern waren Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr

Das schwedische Außenministerium teilte mit, über die Lage informiert zu sein und im ständigen Kontakt mit den Mitarbeitern vor Ort zu stehen. «Unsere Mitarbeiter sind in Sicherheit», teilte das Pressebüro in Stockholm mit. «Wir verurteilen alle Angriffe auf Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen.» Es sei die Aufgabe irakischer Sicherheitskräfte, diplomatische Vertretungen zu schützen. Während des nächtlichen Tumults war auf Videos wenig Widerstand von Sicherheitskräften zu sehen.

Die schwedische Polizei hatte zuvor einen Antrag für eine öffentliche Versammlung genehmigt, die am Donnerstag vor der irakischen Botschaft in Stockholm stattfinden sollte. Nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur TT wollte dabei eine Person einen Koran und eine irakische Flagge verbrennen. Nur zwei Personen sollen demnach an der Demonstration teilnehmen - ebenso wie bei einer Koranverbrennung Ende Juni, die unter Muslimen sowohl im Ausland als auch innerhalb Schwedens große Wut und Proteste ausgelöst hatte, darunter auch in Bagdad. Demonstranten sagten laut Augenzeugen in Bagdad, der Protest sei eine Reaktion auf die neue geplante Koranverbrennung in Schweden.

Schon Ende Juni war bei einer Demonstration vor der Stockholmer Moschee ein Koran-Exemplar angezündet worden. Im Irak kam es zu umfangreichen Protesten. Marokko zog seinen Botschafter aus Schweden ab, Saudi-Arabien bestellte den schwedischen Botschafter ein. Auch Papst Franziskus äußerte sich zu dem Vorfall und zeigte sich «wütend und angewidert». Mutwillige Koranschändungen gelten im Islam als blasphemisch. In vielen islamischen Ländern drohen dafür Strafen.

USA, Japan und Südkorea planen Gipfeltreffen

TOKIO/SEOUL/WASHINGTON: Die USA wollen mit ihren beiden asiatischen Verbündeten Japan und Südkorea Medienberichten zufolge im August zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. US-Präsident Joe Biden wolle den japanischen Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 18. August in Camp David nahe Washington treffen, berichteten südkoreanische und japanische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Das Dreiertreffen sei von Biden am Rande des kürzlichen G7-Gipfels im japanischen Hiroshima angeregt worden.

Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen. Nordkorea hatte erst am Mittwoch wieder zwei ballistische Raketen abgefeuert, nachdem ein US-amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea eingetroffen war. Kurz vor Nordkoreas Raketenabschuss hatte ein US-Soldat unerlaubt die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea überquert und wurde dort wohl festgenommen.

UN-Beschlüsse untersagen dem international isolierten Nordkorea die Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Vor diesem Hintergrund wollen die USA ihre militärische Zusammenarbeit mit Südkorea und Japan verstärken.

Tausende protestieren gegen Übergangsregierung

LIMA: Tausende Menschen haben in Peru gegen die Regierung der Übergangspräsidentin Dina Boluarte protestiert. In der Hauptstadt Lima und im Landesinneren gingen am Mittwoch (Ortszeit) Demonstranten auf die Straßen, um den Rücktritt von Boluarte und die Freilassung des Ex-Präsidenten Pedro Castillo zu fordern. In Lima kam es zu einigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, wie der Sender RPP berichtete.

Der frühere Dorfschullehrer Castillo war im Dezember wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Castillo hatte zuvor den Kongress aufgelöst, um einem Misstrauensvotum zuvorzukommen. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes.

Seit Dezember gab es zahlreiche Proteste. Mindestens 60 Menschen kamen nach Angaben der Behörden dabei ums Leben. Amnesty International warf den Sicherheitskräften rassistisch motivierte Gewalt bei der gewalttätigen Niederschlagung der Demonstrationen vor.