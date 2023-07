Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Griechenland und Südosteuropa wappnen sich für Hitze

ATHEN: Am Wochenende werden in Griechenland und auf Zypern, aber auch im Westen der Türkei Höchsttemperaturen von über 40 Grad erwartet. In der griechischen Hauptstadt Athen soll das Thermometer bereits am Freitag auf 41 Grad klettern. Das Kulturministerium hat die Verwalter von archäologischen Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis angewiesen, die Besuchermagneten zwischenzeitlich für mehrere Stunden zu schließen, wenn es zu heiß wird. Bereits gekaufte Tickets könnten erstattet werden, hieß es.

Viele Gemeinden in Griechenland und auf Zypern halten klimatisierte Hallen geöffnet, damit Menschen dort Schutz suchen können. Berufstätige wurden aufgefordert, im Home-Office zu bleiben; Arbeitgeber sollen außerdem flexible Arbeitszeiten ermöglichen, damit die Menschen die Mittagshitze vermeiden. Auf ältere Menschen sowie Kranke und Kleinkinder solle besonders geachtet werden, hieß es. Zudem dürften Haustiere und Streuner nicht vergessen werden - ihnen solle ausreichend Wasser hingestellt werden.

Das griechische Bürgerschutzministerium warnt derweil bereits vor erhöhter Brandgefahr in der kommenden Woche. Weil die Hitzewelle mit großer Trockenheit einhergehe und ab Montag in vielen Teilen des Landes starker Wind wehe, erhöhe sich auch die Gefahr großer Brandherde, warnte Bürgerschutzminister Vassilis Kikilias.

Klimaaktivisten blockieren Hamburger und Düsseldorfer Flughafen

HAMBURG/DÜSSELDORF: Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sind am Donnerstagmorgen jeweils auf die Rollfelder des Hamburger und des Düsseldorfer Flughafens gelangt.

Zum Ferienstart in Hamburg hätten sich mehrere Menschen auf dem Rollfeld festgeklebt, teilte die Gruppe mit. Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes sei der Flugbetrieb seit 6.10 Uhr eingestellt, teilte der Airport mit. «Starts und Landungen sind aktuell nicht möglich.» Eine Gruppe von Personen habe sich unbefugt Zutritt zum Flughafengelände - in Nähe des Start- und Landebahnsystems - verschafft. «Aus Sicherheitsgründen musste der Flugverkehr vorübergehend eingestellt werden.»

Auf Twitter schrieben die Umweltschutzaktivisten zu den Aktionen: «Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise.» Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg bestätigte einen Einsatz am Flughafen. Laut der Gruppe Letzte Generation verschafften sich die Aktivisten über den Sicherheitszaun Zugang zum Flughafengelände.

Zeitgleich klebten sich in Düsseldorf Aktivisten der Letzten Generation auf dem dortigen Airport fest. Sechs oder sieben Menschen befanden sich nach Angaben eines dpa-Fotografen am Morgen auf der Zufahrtsstraße zur Start- und Landebahn. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten durchtrennten nach eigenen Angaben einen Zaun, um auf das Vorfeld des Flugplatzes zu gelangen. Damit werde die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert, hieß es weiter. Der Flugbetrieb sei vorübergehend stark eingeschränkt, sagte der dpa-Fotograf. Eine große Zahl von Einsatzkräften sei vor Ort.

US-Außenminister und Chinas Top-Diplomat treffen sich in Jakarta

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi kommen an diesem Donnerstag in Jakarta zu einem Gespräch zusammen. Das teilte das Außenministerium in Washington am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit. Die beiden hatten sich erst vor knapp einem Monat in Peking getroffen, als Blinken als erster US-Außenminister seit 2018 China besuchte. Wang Yi steht in der chinesischen Machthierarchie noch über dem Außenminister Qin Gang.

Die rivalisierenden Mächte wollen ihre angespannten Beziehungen verbessern - vor wenigen Tagen beendete US-Finanzministerin Janet Yellen einen mehrtägigen Besuch in Peking. Streitpunkte sind unter anderem Handelsfragen, die chinesische Rückendeckung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Territorialansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer sowie Drohungen Pekings, sich die demokratische Inselrepublik Taiwan gewaltsam einzuverleiben.

In Indonesien wird Blinken nach Angaben seines Ministeriums zudem an einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes Asean teilnehmen. Die USA umwerben die aufstrebenden Nationen der Region, um dem wachsenden Einfluss Chinas zu begegnen.