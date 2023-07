Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Portugals Präsident nach Ohnmachtsanfall aus Krankenhaus entlassen

LISSABON: Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat das Krankenhaus verlassen, in das er wegen eines kurzen Ohnmachtsanfalls gebracht worden war. «Mir geht es gut», sagte er Journalisten vor dem Krankenhaus in der Hauptstadt Lissabon am späten Mittwochabend, wie im staatlichen TV-Sender RTP zu sehen war. Als möglichen Grund der Ohnmacht nannte der 74-Jährige, dass er einen «warmen Muskateller» getrunken habe oder ein sogenanntes «vasovagales Symptom». Dabei wird der Hirnnerv Nervus Vagus zu stark stimuliert und es kommt zu einem Abfall des Blutdrucks und einer kurzen Ohnmacht.

Der Zwischenfall hatte sich am Mittwochnachmittag bei einem Besuch der NOVA-Universität in der Gemeinde Almada südlich von Lissabon ereignet, teilte das Präsidialamt mit. Der Staatschef habe sich während eines Gesprächs mit Forschern schlecht gefühlt und «kurz das Bewusstsein verloren». Ihm sei geraten worden, mehr Wasser zu trinken, sagte Rebelo de Sousa. Und Anrufern, die sich nach seinem Zustand erkundigten, habe er gesagt: «Ich sterbe nicht daran.»

1000 Festnahmen bei Razzien gegen britische Cannabis-Plantagen

LONDON: Beim bisher größten Einsatz gegen illegale Cannabis-Plantagen in Großbritannien hat die Polizei knapp 200.000 Pflanzen beschlagnahmt und mehr als 1000 Menschen festgenommen. Außerdem seien Dutzende Waffen sowie 650.000 Pfund (circa 760.000 Euro) in bar sichergestellt worden, teilte die Polizeibehörde National Police Chiefs' Council (NPCC) am Donnerstag mit. Es habe sich um «beispiellose» Razzien gehandelt. Die Kriminellen hätten die Einnahmen aus dem Cannabis-Geschäft für andere Straftaten wie Menschenhandel, Geldwäsche und den Import harter Drogen genutzt.

«Kriminalität im Zusammenhang mit Cannabis wird oft als gering eingestuft», sagte der zuständige NPCC-Beamte Steve Jupp. «Es gibt jedoch klare Muster in Bezug auf Ausbeutung und Gewalt, mit denen Banden der Organisierten Kriminalität ihre Unternehmungen schützen.»

Für «Operation Mille» wurden im Juni in England, Wales und Schottland insgesamt 11.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Die Plantagen waren meist in großen Industrieanlagen, aber auch in leerstehenden Wohnhäusern untergebracht. Die Polizei warnte, in solchen Gebäuden gebe es enorme Gefahren, etwa durch illegale Stromabzapfungen, Dämpfe oder Wasserschäden.

Sieben Terrorverdächtige festgenommen

KARLSRUHE: Die deutsche Bundesanwaltschaft hat im Bundesland Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle aufgedeckt und sieben Verdächtige festnehmen lassen.

Den Männern wird vorgeworfen, in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben und in ihr aktiv gewesen zu sein, wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte.