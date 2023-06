Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Autobauer Renault erwartet mehr Gewinn dank Kostensenkungen

BOULOGNE-BILLANCOURT: Der Autobauer Renault hebt dank eines besser laufenden Geschäfts seine Gewinnaussichten für das Gesamtjahr an. Die Franzosen peilen nun eine operative Gewinnmarge im Konzern von 7 bis 8 Prozent vom Umsatz an, wie sie am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Bisher standen mindestens 6 Prozent Marge im Plan.

Konzernchef Luca de Meo sagte, die Prognoseerhöhung sei den «fortgesetzten Anstrengungen zum Senken von Kosten und der beispiellosen Produktoffensive» zu verdanken. Im Autogeschäft soll der freie Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft jetzt mindestens 2,5 Milliarden Euro betragen, nach zuvor angepeilten mindestens 2 Milliarden.

Renault legt am 27. Juli die Zahlen für das in den kommenden Tagen endende erste Halbjahr vor. Der Konzern erwartet für die ersten sechs Monate eine operative Gewinnmarge von mehr als 7 Prozen.

Machtkampf im Sudan: Soldaten aus Gefangenschaft freigelassen

GENF/KHARTUM: Die im Sudan um die Macht kämpfenden Parteien haben sich unter Vermittlung des Roten Kreuzes auf die Freilassung von Gefangenen geeinigt. 125 Soldaten der Armee, die von der rivalisierenden RSF-Miliz festgehalten wurden, konnten so vor dem islamischen Opferfest zu ihren Familien zurückkehren, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Donnerstag berichtete. Darunter seien 44 Verwundete gewesen. Die Gruppe wurde von Khartum nach Wad Madani gebracht. Ebenso seien mithilfe des IKRK in Darfur 14 Verwundete freigelassen worden.

Das IKRK kümmert sich um Betroffene bewaffneter Konflikte. Es bewahrt strikte Neutralität. Es besucht Gefangene auf beiden Seiten von Konflikten und hilft ihnen, in Kontakt mit ihren Familien zu bleiben. Es organisiert auf Verlangen von Konfliktparteien - wie hier - auch eine Freilassung oder einen Gefangenenaustausch. Alle Staaten sind nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, dem IKRK Zugang zu Gefangenen zu gewähren, aber nicht alle halten sich daran. Das IKRK nennt kaum Details zu Einsätzen, weil es Kriegsparteien Vertraulichkeit zusagt.

Im Sudan kämpfen seit Mitte April der Präsident mit der Armee und der einstige Vizepräsident mit der RSF-Miliz (Rapid Support Forces) um die Macht. Rund zwei Millionen Menschen sind im Land auf der Flucht. Gut eine halbe Million ist zudem in Nachbarländer geflohen. Beide Seiten hatten zum Opferfest eine Waffenruhe erklärt. Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien liegen zur Zeit auf Eis.

Japan laufen die Bürokraten davon - Klagen über lange Arbeitszeiten

TOKIO: Jahrzehntelang waren sie Japans Elite: die Ministerialbürokraten. Mit hohem Arbeitsethos und dank ihrer engen Bande zur Wirtschaft trugen Japans Beamte wesentlich zum erfolgreichen Aufholprozess ihres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg bei. Doch der Lack ist ab. Angesichts langer Arbeitszeiten und Überstunden schmeißen immer mehr junge Bürokraten schon nach wenigen Jahren das Handtuch. Die Zahl der frühzeitig aus dem öffentlichen Dienst ausscheidenden Bürokraten nehme zu, während zugleich die Zahl der Bewerber für den Staatsdienst zurückgehe, berichtete Japans auflagenstärkste Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Donnerstag.

Die Lage ist so ernst, dass Experten Reformen der Arbeitsbedingungen fordern. Als einen wesentlichen Grund für die sinkende Motivation unter den jüngeren Staatsbediensteten gilt deren Aufgabe, ihre Minister auf Fragerunden im Parlament vorzubereiten. Die Aufträge zur Bearbeitung der Fragen bekämen die jungen Bürokraten jedoch oft erst spät am Vorabend der anstehenden Parlamentsbefragungen vorgesetzt, bestätigte ein hoher Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Es kam auch schon vor, dass ein Minister seine Mitarbeiter um vier Uhr morgens zu sich bestellte, um sich vor Parlamentsdebatten zu beraten.

Experten vermuten, dass manch junge Bürokraten, die angesichts solcher Arbeitsbedingungen das Handtuch schmeißen, lieber in die freie Wirtschaft gehen. Zum Beispiel zu jungen Start-up-Unternehmen.