Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Roaming-Tarif für alle: Europäischer Gerichtshof entscheidet gegen O2

LUXEMBURG: Niederlage für O2 im Streit über die Abschaffung von Roaming-Gebühren für deutsche Kunden: Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hätte der Telefonanbieter 2017 automatisch alle Kunden auf den neuen Tarif ohne Zusatzkosten für Mobilgespräche im EU-Ausland umstellen müssen und nicht nur Verbraucher mit bestimmten Tarifmodellen. Dies entschieden die obersten EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg. (Rechtssache C-539/19)

Die EU hatte die Roaming-Gebühren zum 15. Juni 2017 mit dem Slogan «Roam like at home» abgeschafft: Handy-Anrufe und Datennutzung im EU-Ausland sollen demnach nicht mehr kosten als im eigenen EU-Land. O2, die in Deutschland vertretene Marke des spanischen Anbieters Telefónica, hatte nach Darstellung des EuGH aber nur Kunden automatisch umgestellt, die zuvor schon einen regulierten Roaming-Tarif hatten. Andere Kunden waren aufgefordert, die Umstellung per SMS zu beantragen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hält dies für unzulässig und zog vor das Landgericht München I.

Die Münchner Richter schalteten den EuGH ein, und der bestätigte nun klar, dass «die Roaminganbieter ab dem 15. Juni 2017 verpflichtet waren, den unter anderem in Artikel 6a dieser Verordnung vorgesehenen regulierten Roamingtarif automatisch auf alle ihre Kunden anzuwenden, und zwar unabhängig davon, ob die Kunden zuvor einen regulierten Roamingtarif oder einen anderen Tarif gewählt hatten (...)».

Weltstrafgericht verurteilt US-Sanktionen gegen Chefanklägerin

DEN HAAG/WASHINGTON: Der Internationale Strafgerichtshof hat die von den USA gegen die Chefanklägerin verhängten Sanktionen scharf verurteilt. Dies sei ein erneuter Versuch, in die Unabhängigkeit des Gerichtes einzugreifen, erklärte das Gericht am späten Mittwochabend in Den Haag. Die Zwangsmaßnahmen seien schwere Angriffe gegen das Gericht und die Rechtsstaatlichkeit.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Vortag angekündigt, dass Chefanklägerin Fatou Bensouda und einer ihrer hochrangigen Mitarbeiter auf die Sanktionsliste gesetzt würden. Grund seien mögliche Ermittlungen gegen US-Sicherheitskräfte. US-Präsident Donald Trump hatte im Juni eine Verfügung genehmigt, die Wirtschaftssanktionen gegen Mitarbeiter des Gerichts ermöglicht.

Im März hatte das Gericht in Den Haag den Weg für ein Ermittlungsverfahren zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht - auch gegen US-Soldaten und Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA. Das Weltstrafgericht verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. 123 Staaten haben den Grundlagenvertrag des Gerichtes ratifiziert, die sogenannten Römischen Statuten. Die USA sind kein Vertragsstaat des Gerichtshofs und lehnen diesen schon seit Jahren strikt ab.

Hurrikan «Nana» trifft in Belize auf Land - Warnung vor Sturmfluten

BELMOPAN/MIAMI: Der Hurrikan «Nana» hat die Küste Mittelamerikas erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde traf der Wirbelsturm zwischen den Orten Dangriga und Placencia im Karibik-Kleinstaat Belize auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) in Miami mitteilte. Die Meteorologen warnten sowohl für Belize als auch für Teile von Honduras, Guatemalas und den Südosten Mexikos vor heftigen Regenfällen, Erdrutschen und gefährlichen Sturmfluten.

Die Regierung Belizes rief Einwohner in einigen Küstengebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 1100 Menschen seien bereits in Notunterkünften untergebracht worden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Menschen dort aufgerufen, Masken zu tragen und Abstandsregeln zu befolgen. Belize hat rund 400.000 Einwohner und ist etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Die ehemalige Kolonie Britisch-Honduras ist das einzige Land Zentralamerikas, das Englisch als Amtssprache hat.

«Nana» hatte sich in der Nacht von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie eins (von fünf) entwickelt. Vergangene Woche hatte der Hurrikan «Laura» an der US-Küste am Golf von Mexiko schwere Schäden angerichtet und mehrere Menschenleben gekostet. «Laura», der Stufe vier erreichte, war der erste starke Hurrikan der Saison. Die US-Klimabehörde NOAA rechnet damit, dass 2020 ein Rekordjahr für Wirbelstürme werden könnte. Erwartet werden 19 bis 25 Stürme, davon sieben bis elf Hurrikans.

Hitzewelle auf Zypern dauert an - Rekordwerte bis 46 Grad erwartet

NIKOSIA: Eine Hitzewelle macht den Menschen auf Zypern schon seit Tagen zu schaffen. Meteorologen warnten am Donnerstag abermals vor unnötiger Bewegung und Arbeit im Freien. Dies gelte besonders für ältere Menschen und Kinder. «Wir erwarten heute 43 Grad und am Freitag sogar 45 bis 46 Grad», sagte der Chef des Meteorologischen Amtes der Mittelmeerinsel Kleanthis Nikolaidis dem zyprischen TV-Sender «Alpha». Die 46 Grad würden einen Rekord seit Beginn der Messungen auf Zypern bedeuten, hieß es. Sogar in den Gebirgsregionen des Bergmassivs Troodos in Höhe von knapp 2000 Metern werden wohl die Thermometer am Donnerstag 36 Grad zeigen, teilte der Meteorologe mit.

Die Hitzewelle hatte am Montag begonnen. Mit einem Temperaturrückgang auf Werte um die 36 Grad wird stufenweise ab kommendem Sonntag gerechnet. Ärzte rieten den Menschen dazu, weite und helle Baumwollkleidung zu tragen, viel Wasser zu sich zu nehmen und keinen Alkohol oder zuckerhaltige Getränke zu trinken.

Moderatoren für TV-Debatten zwischen Biden und Trump stehen fest

WASHINGTON: Knapp vier Wochen vor der ersten von drei TV-Debatten zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden stehen die Moderatoren fest. Die erste Debatte am 29. September in Cleveland im Bundesstaat Ohio wird von Chris Wallace von Fox News moderiert, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Fox News gilt als Pro-Trump-Sender, Wallace aber als unabhängig. Im Juli führte der Polit-Veteran ein kritisches Interview mit Trump, das für Aufsehen sorgte. Der Republikaner Trump zieht am 3. November gegen den Demokraten Biden in die Wahl.

Beim zweiten Aufeinandertreffen der Kandidaten am 7. Oktober in Miami (Florida) soll Steve Scully vom Sender C-Span durch die Debatte führen. Scully war von 2006 bis 2007 Präsident der Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus (WHCA). Die dritte Debatte am 22. Oktober in Nashville (Tennessee) soll von Kristen Welker moderiert werden, sie ist Korrespondentin des Senders NBC im Weißen Haus.

Auch Vizepräsident Mike Pence und Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris sollen bei einer Fernsehdebatte aufeinandertreffen. Dabei ist am 7. Oktober in Salt Lake City im Bundesstaat Utah die Bürochefin der Zeitung «USA Today», Susan Page, als Moderatorin vorgesehen.

Biden sagte am Mittwoch, er freue sich darauf, mit dem Präsidenten zu debattieren. Am liebsten wäre ihm dabei ein Laufband am unteren Bildschirmrand mit einem sofortigen Faktencheck. Die Faktenchecker der «Washington Post» haben in Äußerungen Trumps seit dessen Amtsantritt im Januar 2017 mehr als 20.000 falsche oder irreführende Äußerungen des Präsidenten verzeichnet.

Fernfahrer beenden Streik

SANTIAGO DE CHILE: Nach sieben Tagen haben die Fernfahrer in Chile ihren Streik beendet. «Wir haben eine Einigung mit der Regierung erzielt», sagte der Präsident der Gewerkschaft der Transportarbeiter (CNTC), Sergio Pérez, am Mittwoch. Wegen des Ausstandes war es zuletzt in einigen Teilen des südamerikanischen Landes bereits zu Versorgungsproblemen gekommen.

Die Fernfahrer fordern eine Verbesserung der Sicherheitslage im Süden des Landes. Zuletzt war in der Region Araucanía ein neunjähriges Mädchen bei einem Angriff auf den Lastwagen ihres Vaters angeschossen worden. Im Süden des Landes werden immer wieder Fernfahrer überfallen und Lkw in Brand gesteckt. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Gruppen vom indigenen Volk der Mapuche stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Ländereien kämpfen.

In den Verhandlungen mit den Fernfahrern sagte die Regierung nun zu, mehr Geld für die Polizei in der Region zur Verfügung zu stellen, zusätzliche Überwachungskameras zu installieren und geschützte Parkplätze für die Ruhepausen der Fahrer einzurichten. Außerdem sollen die Familien von bei den Angriffen getöteten oder verletzten Lkw-Fahrern finanziell unterstützt werden.

Frachter mit mehr als 40 Menschen an Bord vor Japan verschollen

TOKIO: Ein Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5800 Rindern an Bord gilt vor dem Südwesten Japans als vermisst. Die japanische Küstenwache hatte am Mittwochabend ein philippinisches Crewmitglied gefunden, nachdem sie in der Nacht davor ein Notsignal von der «Gulf Livestock 1» rund 185 Kilometer westlich der Insel Amami-Oshima empfangen hatte, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.

Der Zustand des Crewmitglieds, das mit einer Rettungsweste im Ostchinesischen Meer treibend aufgefunden worden war, sei nicht lebensbedrohlich, hieß es am Donnerstag weiter. Von seinen 42 Kollegen - 38 Philippiner, zwei Australier und zwei Neuseeländer - fehle bislang weiterhin jede Spur.

Die durch den Taifun «Maysak» bedingten starken Regenfälle und Winde behinderten laut Behörden die Suche nach den Vermissten. Der unter panamaischer Flagge fahrende Frachter war Mitte August von Neuseeland aus nach China aufgebrochen, wo er am Freitag eintreffen sollte.

Venezuela lädt EU und UN als Wahlbeobachter ein

CARACAS: Venezuelas autoritäre Regierung unter Präsident Nicolás Maduro hat erneut die Europäische Union und auch die Vereinten Nationen als «internationale Beobachter und Begleiter» der im Dezember geplanten umstrittenen Parlamentswahl eingeladen. Außenminister Jorge Arreaza teilte am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter einen Brief, der an UN-Generalsekretär António Guterres und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geschickt worden sei. Dort seien die umfangreichen Garantien für die Parlamentswahl beschrieben.

Die EU hatte auf eine Einladung vor einigen Wochen sehr zurückhaltend reagiert, die Bedingungen für einen transparenten Wahlprozess lägen nicht vor. Am Montag hatte Maduro allerdings 110 Oppositionelle begnadigt, von denen der venezolanischen Zeitung «El Nacional» zufolge mehrere Dutzend am Mittwoch freigelassen wurden. Die Regierung Venezuelas hatte die Begnadigungen als Schritt zur nationalen Versöhnung und Anregung zur Teilnahme an der Parlamentswahl dargestellt. Experten sehen diese als Versuch, die umstrittene Wahl zu legitimieren.

Mehr als 25 Oppositionsparteien in dem politisch tief gespaltenen Venezuela hatten es im Juli abgelehnt, an der Wahl teilzunehmen. Sie bezeichneten diese als «Betrug». Der Maduro nahe stehende Nationale Wahlrat hatte die Parlamentswahl ungeachtet der Corona-Krise angesetzt. Das Parlament ist die einzige staatliche Institution, die noch von der Opposition kontrolliert wird. Allerdings hatte Maduro ihm alle Kompetenzen entzogen und auf eine regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung übertragen.