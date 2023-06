Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Europol-Razzia in mehreren europäischen Städten

WUPPERTAL/DEN HAAG: Die EU-Polizeibehörde Europol hat am Donnerstagmorgen in mehreren deutschen Städten und weiteren europäischen Ländern Wohnungen durchsucht.

Einen Einsatz habe es in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) gegeben, sagte eine Sprecherin der Behörde in Den Haag. Zu weiteren Einsatzorten machte sie keine Angaben. Worum es bei der Aktion ging, will die Behörde im Laufe des Tages mitteilen, wenn der Einsatz überall abgeschlossen ist.

Radio Wuppertal und die «Westdeutsche Zeitung» berichteten, dass Anwohner im Stadtteil Langerfeld durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt worden seien.

Guinness-Buch: Größter Nierenstein der Welt auf Sri Lanka entfernt

COLOMBO: Auf Sri Lanka haben Ärzte einem Mann nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde den bislang größten Nierenstein entfernt. Der Stein war demnach 13,372 Zentimeter lang. Ärzte des Colombo Army Hospital hätten den 801 Gramm schweren Stein vor gut zwei Wochen entfernt, teilte die Armee Sri Lankas mit. Der über 60-jährige Patient, ein ehemaliger Soldat, sprach mit örtlichen Reportern und sagte, dass es ihm mehrere Tage nach der Operation gut gehe. Er habe sich demnach vor kurzem angesichts von Schmerzen in der Bauchregion medizinisch untersuchen lassen.

Nierensteine sind Ablagerungen, die sich aus nicht-löslichen Stoffen im Urin bilden. Sie können zu starken Schmerzen führen.

Zyklon «Biparjoy» soll auf Indien und Pakistan treffen

NEU DELHI/ISLAMABAD: Der starke Wirbelsturm «Biparjoy» soll am Donnerstagabend (Ortszeit) in Indien und Pakistan an Land kommen. Dabei soll der Zyklon Windgeschwindigkeiten von bis zu 140km/h erreichen, wie der indische Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Es gab demnach auch eine Warnung vor hohen Wellen und Überschwemmungen an den Küsten. Auch starke Regenfälle wurden erwartet. Betroffen soll die Gegend zwischen der nordwestindischen Stadt Mandvi und der pakistanischen Megametropole Karachi sein.

Es wurden mehr als 100.000 Menschen von den Küstenregionen in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht. Fischer wurden angewiesen, nicht auf die See zu fahren.

Armee, Marine, Luft- und Küstenwaffe in Indien stehen eigenen Angaben nach bereit, um in den betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte mit, es seien in der betroffenen Provinz Sindh in Pakistan Notfallmedikamente bereitgestellt, um einen ununterbrochenen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Verbreitung von Infektionskrankheiten einzuschränken.

Siemens will Milliarden in Asien, USA und Europa investieren

MÜNCHEN: Siemens hat Milliardeninvestitionen in Fabriken und Forschung in Asien, den USA und Europa angekündigt. So soll in Singapur für 200 Millionen Euro eine High-Tech-Fabrik zur Produktion von Automatisierungstechnik mit 400 neuen Arbeitsplätzen entstehen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Werk im chinesischen Chengdu wird für 140 Millionen Euro erweitert, wobei ebenfalls 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem kündigte der Konzern weitere Investitionen in Europa und den USA an, die im Laufe des Jahres bekanntgegeben werden sollen.

Zusammen mit einigen bereits im laufenden Jahr bekanntgegebenen Investitionen, unter anderem in Tschechien, Amberg, Frankfurt und den USA, sollen sich die Investitionspläne auf rund 2 Milliarden Euro belaufen. Damit bliebe etwa eine Milliarde für die noch nicht näher genannten Investitionen in Europa und den USA. In diesen Zahlen ist die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers enthalten.

Dies gilt auch für eine geplante Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung um 0,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus soll dabei auf den Bereichen künstliche Intelligenz und industrielles Metaversum liegen, in denen Siemens unter anderem mit Nvidia und Microsoft zusammenarbeitet.

Siemens wachse deutlich schneller als der Markt, sagte Konzernchef Busch. «Daher kündigen wir heute eine Investitionsstrategie an, um das künftige Wachstum zu fördern, Innovationen voranzutreiben und auch unsere eigene Resilienz zu erhöhen.» Die Investitionen untermauerten die Strategie des Konzerns, «die reale und die digitale Welt zu verbinden, sowie unseren Fokus auf Diversifizierung und Lokalisierung unseres Geschäfts». Siemens setze klar auf eine starke globale Präsenz.

Suche im Mittelmeer dauert an - keine weiteren Überlebenden entdeckt

ATHEN/KALAMATA: Die Suche nach weiteren Überlebenden des schweren Bootsunglücks vor Griechenland ist in der Nacht zum Donnerstag ohne Erfolg fortgesetzt worden. «Weder Überlebende noch weitere Opfer wurden in der Nacht entdeckt», sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache am Donnerstagmorgen im Staatsrundfunk.

An Bord des untergegangenen Fischkutters könnten nach Aussagen von geretteten Migranten mehr als 700 Menschen gewesen sein. Die meisten konnten offensichtlich nicht rechtzeitig das rund 30 Meter lange und verrostete Boot verlassen, als es am Mittwochmorgen rund 50 Seemeilen (rund 92 Kilometer) vor der südwestlichen Küste Griechenlands kenterte und unterging. Unter den Menschen an Bord sollen zahlreiche Kinder gewesen sein.

Schiffe der griechischen Küstenwache und Kriegsmarine brachten bislang die Leichen von 79 Menschen zum südgriechischen Hafen von Kalamata. Die 104 Überlebenden wurden in Zelten im Hafen dieser Hafenstadt untergebracht. 26 von ihnen hätten im Krankenhaus hauptsächlich wegen Unterkühlung behandelt werden müssen, teilten die Behörden mit. Die Suchaktion dauere an, hieß es.

Australien verhindert russischen Botschaftsbau in Parlamentsnähe

CANBERRA: Australiens Regierung hat den Bau einer neuen russischen Botschaft nahe dem Parlament in Canberra aus Gründen «der nationalen Sicherheit» verhindert. «Die Regierung hat sehr klare Sicherheitshinweise zu den Risiken bekommen, die eine neue russische Präsenz so nah am Parlamentsgebäude mit sich gebracht hätte», sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Mit Unterstützung der Opposition brachte seine Regierung die gesetzliche Grundlage für den Beschluss im Eilverfahren durch beide Parlamentskammern - das Ganze dauerte keine zwei Stunden.

«Wir handeln schnell, um sicherzustellen, dass das Pachtgrundstück nicht zu einer formellen diplomatischen Repräsentanz wird», sagte Albanese. Rechtlich betrachtet verbietet das Gesetz zwar den Bau jeglicher diplomatischer Vertretungen auf dem Grundstück - egal welchen Landes. Australische Politiker machten aber kaum einen Hehl daraus, dass ihr Vorgehen besonders auf Russland als unerwünschten Parlamentsnachbar am fraglichen Standort abzielt.

Hintergrund ist ein vor wenigen Wochen gefällter Gerichtsbeschluss. Mit diesem wurde der Planungsbehörde der australischen Regierung untersagt, Russland das Nutzungsrecht für das Pachtgelände im Botschaftsviertel der Hauptstadt Canberra zu entziehen. Mit dem Verweis auf nationale Sicherheitsinteressen wurde dieses Urteil nun ausgehebelt. Die derzeitige Botschaft Russlands im Vorort Griffith bleibe davon ebenso unberührt wie die australische Vertretung in Moskau, sagte Albanese.

Die Planungsbehörde hatte der Verpachtung des Grundstücks im Dezember 2008 zugestimmt, 2011 wurden die Baugenehmigungen erteilt. Russland verpflichtete sich vertraglich dazu, die Bauarbeiten binnen drei Jahren abzuschließen - doch der halbfertige Botschaftsneubau wurde nie vollendet. Die Planungsbehörde kündigte den Pachtvertrag schließlich und begründete dies damit, dass die Dauerbaustelle «den ästhetischen Gesamteindruck» des Diplomatenviertels störe und dessen «Bedeutung und Würde» nicht gerecht werde. Ein Gericht erklärte die Kündigung jedoch für nichtig, weshalb nun das Gesetz erlassen wurde. Über die künftige Nutzung des Geländes ist nach Angaben des australischen Innenministeriums noch nicht entschieden worden.