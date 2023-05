Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Jugendlicher stürzt von defekter Seilrutsche acht Meter in die Tiefe

RATHMANNSDORF: Von einer kaputten Seilrutsche ist ein Jugendlicher in Deutschland acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte, riss das Seil bei seiner Fahrt am Mittwochabend. Ereignet hatte sich der Vorfall im sächsischen Rathmannsdorf rund 40 Kilometer südlich von Magdeburg.

Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Schulklasse auf Klassenfahrt. Die Beamten ermitteln nun gegen den Betreiber der Anlage wegen fahrlässiger Körperverletzung. Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Moskau: Atomwaffen bleiben unter russischer Kontrolle

MINSK: Moskau und Minsk haben die Stationierung von Atomwaffen in der Ex-Sowjetrepublik Belarus unter Beibehaltung der russischen Kontrolle vereinbart. «Russland übergibt Belarus die Atomwaffen nicht: Die Kontrolle darüber und die Entscheidung über einen Einsatz verbleiben bei der russischen Seite», sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag in Minsk bei der Vertragsunterzeichnung. Im Vertrag wird die Handhabung der Stationierung geregelt.

Von belarussischer Seite unterschrieb Verteidigungsminister Viktor Chrenin das Dokument. «Heute übt der «kollektive» Westen beispiellosen Druck in allen Bereichen der nationalen Sicherheit sowohl auf Belarus als auch auf Russland aus», sagte Chrenin bei der Unterzeichnung. Minsk sei daher an einer Vertiefung der Partnerschaft mit Russland interessiert. Bereits jetzt ist Belarus der wichtigste Bündnispartner Russlands. Moskau hat seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch von belarussischem Boden aus begonnen.

Kremlchef Wladimir Putin hatte Ende März die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen im Nachbarland angekündigt. Er begründete dies mit einer angeblichen Bedrohung aus dem Westen. Später wurden dann belarussische Soldaten im Umgang mit Iskander-Raketen geschult, die Atomsprengköpfe tragen können. Auch mehrere belarussische Kampfflugzeuge wurden auf die neuen Waffen umgerüstet.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko erklärte später dann, dass Minsk im Notfall auch strategische Atomwaffen von Moskau bekommen könne - und selbst über einen Einsatz entscheiden könne. Dies wird von Russland allerdings dementiert.

Gewaltiges Feuer in Gebäude im Zentrum von Sydney ausgebrochen

SYDNEY: In einem mehrstöckigen Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe dem Hauptbahnhof Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.

Mehr als 100 Einsatzkräfte seien mit rund 20 Fahrzeugen im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Das siebenstöckige Gebäude habe begonnen, einzustürzen. Auf Videos in örtlichen Medien war zu sehen, wie das Dach zusammenbrach und ein Teil der Fassade in die Tiefe stürzte. Der Brand sei anscheinend im dritten Geschoss ausgebrochen, sagte Feuerwehrchef Adam Dewberry laut dem Sender ABC. Bei dem Gebäude soll es sich um eine ehemalige Fabrik handeln, die als Hotel umgebaut werden sollte. Auch angrenzende Häuser seien aus Sorge vor übergreifenden Flammen evakuiert worden. Mindestens ein geparktes Auto sei ebenfalls von dem Feuer erfasst worden.

Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren am Nachmittag (Ortszeit) fast in der ganzen Stadt zu sehen, wie es hieß. Zahlreiche Straßen in der Umgebung wurden gesperrt.

Iran stellt neue Mittelstreckenrakete vor

TEHERAN: Irans Streitkräfte haben eine neue Mittelstreckenrakete vorgestellt.

Die ballistische Rakete mit dem Namen «Festung» soll Ziele in einer Entfernung von bis zu 2000 Kilometern treffen können, wie Irans staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag berichtete. Die Rakete ist demnach die vierte Version vom Typ Chorramschahr und soll mit einem 1,5 Tonnen schweren Sprengkopf ausgerüstet werden können. Mit der Reichweite könnte die Rakete grundsätzlich Ziele in Israel, dem Erzfeind der Islamischen Republik, treffen.