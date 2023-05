Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Trump nennt Vorwurf der Vergewaltigung «lächerlich»

NEW YORK: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in einem Zivilprozess gegen eine US-Autorin deren Vorwurf der Vergewaltigung als «lächerlich» und «erfunden» bezeichnet. Das ging aus einer auf Video aufgezeichneten Aussage Trumps vom vergangenen Oktober hervor, die die Verteidigung der heute 79 Jahre alten US-Autorin E. Jean Carroll am Mittwoch (Ortszeit) vor Gericht abspielte, wie US-Medien berichteten. Trump selbst erschien bisher nicht persönlich, seine Erklärungen auf dem Video haben den Berichten zufolge daher umso mehr Gewicht. Carroll wirft ihm vor, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben.

Der damals noch nicht als Politiker tätige Immobilienmakler weist die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt erklärte zudem am Mittwoch vor Gericht, keine Zeugen zu laden, die Trump entlasten könnten, wie der Sender NBC News und andere berichteten. Der Grund sei, dass ein Experte, der ursprünglich als einziger Zeuge neben Trump selbst vorgesehen war, aus Gesundheitsgründen nicht aussagen könne, zitierte NBC News seinen Anwalt Joe Tacopina. Weitere Ausschnitte von Trumps Erklärungen auf Video sollten der Jury am Donnerstag vorgespielt werden, berichtete der Sender weiter.

Zu Wochenbeginn hatte der zuständige Richter Lewis Kaplan einen Abbruch des Verfahrens abgelehnt. Trumps Anwälte hatten am Montag übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge darum gebeten, den Prozess ergebnislos zu beenden, da das Gericht in dem Verfahren immer wieder «unfaire und schädliche Entscheidungen» getroffen habe. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt, zivilrechtlich stand Carroll der Rechtsweg für eine Klage jedoch offen.

Gegen den 76-Jährigen wird wegen einer Reihe möglicher Verbrechen ermittelt. Er selbst stellt das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen ihn als politisch motiviert dar: Trump will bei der Wahl 2024 erneut als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten.

Acht Tote bei Brand von Wohncontainern

BRÜNN: Bei einem Brand mehrerer Wohncontainer sind in Tschechien acht Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Donnerstag gegen zwei Uhr morgens ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet, teilte die Feuerwehr in Brünn (Brno) nach Angaben der Agentur CTK mit. Keiner der Bewohner konnte lebend aus dem Inferno gerettet werden. «Vor Ort war niemand, dem wir hätten helfen können», sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.

Die Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen. Das Feuer konnte erst am Morgen gelöscht werden. Die Konstruktion aus zwölf zusammengefügten Wohncontainern wurde auseinandergenommen, um versteckte Brandnester zu finden. Wer in den Containern untergebracht war, war zunächst nicht bekannt. Unklar war, ob diese etwa von Bauarbeitern oder von Obdachlosen genutzt wurden. Die Ermittlungen standen noch am Anfang.

VW-Finanzchef: «Vielversprechender Start» 2023 - Rohstoffe belasten

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern muss sich weiter gegen starke Preisschwankungen bei Rohstoffen stemmen, hat im laufenden Geschäft zu Beginn dieses Jahres aber ohne diese Belastungen zulegen können. Der Betriebsgewinn wuchs im ersten Quartal um gut 35 Prozent auf etwa 7,1 Milliarden Euro, wenn man die Bewertung entsprechender Absicherungsgeschäfte außen vor lässt. Mit ihrer Berücksichtigung sieht das Bild jedoch ganz anders aus: Das operative Ergebnis sank um 31 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, und unterm Strich blieben als Ertrag noch 4,7 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro Anfang 2022.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stabilisierte sich die Lage trotz anhaltender Lieferschwierigkeiten bei Auto-Elektronik wieder. Der Umsatz stieg um knapp 22 Prozent auf 76,2 Milliarden Euro. Die Verkäufe der Wolfsburger erholten sich insbesondere in Europa und Nordamerika, während die VW-Gruppe in China erhebliche Probleme hatte. Finanzvorstand Arno Antlitz sprach dennoch von einem «vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2023».