Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Frankreich holt 398 Menschen per Schiff aus dem Sudan

PARIS: Frankreich hat 398 Menschen per Schiff aus dem umkämpften Sudan evakuiert.

Darunter befanden sich neben fünf Franzosen auch Deutsche sowie Menschen aus insgesamt 50 Nationen, teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstag mit. Eine Fregatte der Marine brachte die Menschen von der Hafenstadt Port Sudan nach Dschidda in Saudi-Arabien. Seit dem Start der Evakuierungseinsätze habe die französische Armee 936 Menschen aus dem Sudan herausgeholt, darunter 214 Franzosen. Im nordostafrikanischen Sudan brachen vor knapp zwei Wochen schwere Kämpfe zwischen Paramilitärs und Regierungstruppen aus.

USA und AU für sofortiges Ende der Kämpfe im Sudan

WASHINGTON: Die USA und die Afrikanische Union (AU) wollen sich weiter gemeinsam für ein sofortiges Ende der Kämpfe im Sudan und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe einsetzen. US-Außenminister Antony Blinken sprach am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Vorsitzenden der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, über die Zusammenarbeit zwischen den USA und der AU, wie das Ministerium mitteilte. Ziel sei es, eine dauerhafte Einstellung der seit knapp zwei Wochen andauernden Kämpfe in dem nordostafrikanischen Land zu erreichen. Beide seien sich einig, dass die AU dabei weiterhin eine führende Rolle spielen müsse.

Im Sudan kämpft de-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe des Militärs gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo. Dieser ist Anführer der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Trotz einer Waffenruhe kam es auch in der Nacht zum Donnerstag in Teilen des Landes erneut zu Gefechten. Bei den Kämpfen kamen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher mindestens 460 Menschen ums Leben, fast 4100 wurden verletzt. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte aber deutlich höher liegen. Diverse Länder, darunter auch Deutschland, brachten bereits Hunderte eigene Staatsbürger und Menschen aus anderen Ländern in Sicherheit.

Acea: Absatz von Bussen, Lastwagen und Transportern legt in der EU zu

BRÜSSEL: Die Zahl der neu zugelassenen Transporter in der Europäischen Union ist im ersten Quartal gestiegen. Mit 355.553 Stück seien 7,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Das kräftigste Wachstum gab es in Spanien, wo die Verkaufszahlen fast um ein Drittel zulegten. In Deutschland legten die Neuzulassungen um gut neun Prozent zu.

Bei Lastkraftwagen gab es EU-weit ein Plus von fast einem Fünftel auf 86.445 Fahrzeuge. Nur in Dänemark gingen die Verkäufe zurück, und zwar um knapp neun Prozent. Deutschland verzeichnete mit plus 20,9 Prozent den stärksten Zuwachs unter den großen Ländern.

Die Zahl der neu zugelassenen Busse legte um 15,5 Prozent auf 7309 Stück zu. Hier stand Frankreich mit einem Anstieg um fast ein Viertel auf 1734 Fahrzeuge beim Verkaufsvolumen ganz oben. Prozentual verzeichnete Spanien mit einem Sprung um fast 70 Prozent den deutlichsten Zuwachs unter den großen Nationen. In Deutschland stiegen die Verkaufszahlen um 16,2 Prozent.

Frankreich führt Waldwetterbericht zur Warnung vor Brandgefahr ein

PARIS: Nach verheerenden Waldbränden im vergangenen Sommer führt Frankreich einen Waldwetterbericht ein, der für die Regionen des Landes vor der Gefahr von Bränden warnen soll. Ab Anfang Juni bis mindestens Ende September wird der Wetterdienst Météo France dazu täglich Karten veröffentlichen, auf denen die Brandgefahr in den einzelnen Départements für die nächsten zwei Tage dargestellt ist, berichtete der Sender France Info. Dabei wird das klassische Farbschema von Grün für keine gesteigerte Gefahr bis hin zu Rot für ein sehr hohes Waldbrandrisiko verwendet.

Zur Einschätzung des Waldbrandrisikos bewertet Météo France Regen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Windstärke und auch den Trockenheitszustand der Vegetation, der als erschwerender Faktor bezeichnet wird. Präventionsbotschaften sollen die höchsten Risikostufen begleiten, da neun von zehn Waldbränden durch Menschen verursacht werden. Ab Mitte Mai soll eine Öffentlichkeitskampagne zusätzlich zum Vermeiden von Waldbränden aufrufen.

Der Wetterdienst und das Umweltministerium, das die Kampagne begleitet, nannten den menschgemachten Klimawandel als Ursache für die wachsende Waldbrandgefahr in Frankreich. Kürzlich bereits musste die Feuerwehr im Süden des Landes bereits zu den ersten Waldbränden des Jahres ausrücken.