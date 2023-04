Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Israelisches Militär: Erneuter Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben israelischen Angaben zufolge erneut mehrere Raketen in Richtung Israel abgefeuert. In mehreren Städten im Grenzgebiet seien am frühen Donnerstagmorgen Warnsirenen zu hören gewesen, teilte das israelische Militär mit. Sieben Raketen seien demnach in der Luft explodiert. Fünf davon waren den Angaben nach auf israelisches Gebiet gerichtet, zwei davon auf das Mittelmeer. Am Abend vorher landete eine aus dem Gazastreifen abgeschossene Rakete auf israelischem Gelände. Verletzt wurde niemand. In der Regel antwortet das israelische Militär nach einem solchen Beschuss mit einem Gegenangriff.

Medienberichten zufolge reklamierte der militante Islamische Dschihad den Raketenbeschuss für sich. Er sei eine Reaktion «auf die Geschehnisse in Jerusalem». Die vom Iran finanzierte Palästinenserorganisation ist hauptsächlich im Gazastreifen aktiv und verübt von dort regelmäßig Raketenangriffe auf Israel.

Am Mittwochabend war es die zweite Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern am Tempelberg in Jerusalem gekommen. Auf dem Gelände um die Al-Aksa-Moschee kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen. Vor rund zwei Jahren eskalierte die Situation zu einem elftägigen Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

Erstmals wieder Treffen der Außenminister Irans und Saudi-Arabiens

PEKING: Als weiteres Zeichen der Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sind die Außenminister der beiden rivalisierenden Länder, Hussein Amirabdollahian und Faisal bin Farhan, in Peking zusammengetroffen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Das Treffen am Donnerstag war die erste Zusammenkunft dieser Art seit mehr als sieben Jahren. China hatte hinter den Kulissen einen Neubeginn zwischen beiden Kontrahenten vermittelt.

Beide Länder hatten vergangenen Monat überraschend verkündet, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Als erster Schritt war das jetzige Außenministertreffen angekündigt worden. Riad und Teheran wollen demnach im Dialog ihre Differenzen beilegen und innerhalb von zwei Monaten wieder Botschaften eröffnen.

Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss.

Tote und Verletzte bei Anti-Terror-Einsatz im Nordkaukasus

MALGOBEK: In der russischen Kaukasusrepublik Inguschetien sind bei einem Anti-Terror-Einsatz Medienberichten zufolge drei Polizisten ums Leben gekommen, sieben weitere wurden verletzt. Bei der versuchten Festnahme mutmaßlicher Terroristen sei die Sondereinheit beschossen worden, berichtete die kremlnahe Tageszeitung «Iswestija» am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. In der Region läuft demnach eine Fahndung nach mehreren Männern, die vor einer Woche einen Polizeiposten überfallen hatten und dabei zwei Polizisten verletzten. Die Behörden erhöhten ihre Terrorwarnstufe.

Laut Polizei verbarrikadierten sich die Verdächtigen in einem Haus nahe der Kleinstadt Malgobek. Unbestätigten Berichten zufolge handelte es sich um vier Bewaffnete. Der Einsatz war demnach noch nicht abgeschlossen. Der Nordkaukasus, zu dem auch das frühere Kriegsgebiet Tschetschenien gehört, gilt inzwischen als weitgehend unter russischer Kontrolle. Trotzdem kommt es vereinzelt immer noch zu Gefechten zwischen Sicherheitskräften und Untergrundkämpfern.

Nordkoreas Medien sprechen wegen Manövern von Gefahr eines Atomkriegs

SEOUL: Nordkoreas Staatsmedien haben die Militärübungen der USA mit ihren asiatischen Verbündeten heftig kritisiert und dabei von einem drohenden Atomkrieg gesprochen. In einem Kommentar hieß es am Donnerstag, die USA hätten trotz Warnungen Pjöngjangs seit Jahresbeginn mehrfach «Kriegsübungen für eine Aggression» in der Region abgehalten. Die Übungen würden «die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Nuklearkriegs» bringen, hieß es in dem Artikel, den die Nachrichtenagentur KCNA, einem «Analysten für internationale Sicherheit», Choe Ju Hyon, zuschrieb.

Derzeit verschärft sich der Konflikt mit Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist. Das Land erhöhte seit vergangenem Jahr die Zahl seiner Tests mit atomwaffenfähigen Raketen und Marschflugkörpern. Die USA und Südkorea nahmen ihrerseits die gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. Beide Länder weisen den Vorwurf Nordkoreas zurück, ihre Manöver dienten Vorbereitungen für einen Angriff. Das von Machthaber Kim Jong Un regierte Nordkorea hat den USA und Südkorea wegen ihrer Manöver in der Vergangenheit mehrfach mit einem Atomschlag gedroht.

Der nordkoreanische Kommentator kritisierte auch die Einbeziehung Japans in die Übungen. Zuletzt hatten die Seestreitkräfte der USA ein gemeinsames Training mit Südkorea und Japan zur U-Boot-Abwehr unternommen. Daran beteiligte sich auch der Flugzeugträger «USS Nimitz». Die «wilden Militärübungen der USA und ihrer Vasallen-Kräfte haben die koreanische Halbinsel in ein großes Pulvermagazin verwandelt, das jeden Moment hochgehen kann», hieß es.

Bolsonaro erklärt Schmuck im Gepäck von Regierungsdelegation

BRASÍLIA: Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat im Fall der unrechtmäßigen Einfuhr von wertvollem Schmuck durch seine damalige Regierung nach Brasilien eine Erklärung vor der Bundespolizei abgegeben. Drei Stunden lang stand Bolsonaro den zuständigen Ermittlern Rede und Antwort, wie die brasilianische Nachrichtenagentur «Agência Brasil» am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete. Der Inhalt der Erklärung ist demnach vertraulich und wurde nicht veröffentlicht.

Die Bundespolizei untersucht, ob im Zusammenhang mit teuren Geschenken aus Saudi-Arabien, vor allem einem Paket mit Schmuck, etwa der Straftatbestand der Unterschlagung, Veruntreuung und Geldwäsche vorliegt. Medienberichten zufolge hatte ein Mitglied einer Delegation des Ministeriums für Bergbau und Energie bei der Rückkehr aus dem Mittleren Osten im Jahr 2021 unter anderem eine Halskette und Ohrringe im Wert von umgerechnet drei Millionen Euro im Gepäck mitgebracht, ohne sie am Flughafen in São Paulo beim Zoll anzugeben.

Gegenstände mit einem Wert von mehr als 1000 US-Dollar (knapp 920 Euro) müssen bei der Einfuhr nach Brasilien gemeldet werden, das Paket wurde einbehalten. Ex-Energieminister Albuquerque sagte der Zeitung «Estado de S. Paulo», der Schmuck sei ein Geschenk für die damalige First Lady Michelle Bolsonaro gewesen. Später soll die Bolsonaro-Regierung Medienberichten zufolge mehrfach versucht haben, an den Schmuck zu kommen. Ein Versuch, die erforderliche Gebühr zu bezahlen, wurde laut der Steuerbehörde nicht unternommen.

Eine Reihe anderer teurer Geschenke, die die Delegation des Ministeriums für Bergbau und Energie ins Land brachte, hatte Bolsonaro über seinen Anwalt zuletzt zurückgegeben.

Erneute Zusammenstöße auf Tempelberg in Jerusalem

JERUSALEM: Am Tempelberg in Jerusalem ist es in der Nacht zum Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Gruppen junger Palästinenser hätten am späten Mittwochabend Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Al-Aksa-Moschee zu verbarrikadieren, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Sie hätten Gläubige daran gehindert, die Moschee zu verlassen. Die Polizei habe den Gläubigen den Weg aus der Moschee gebahnt und die Palästinenser aus der Anlage vertrieben.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch waren auf dem Gelände des Tempelbergs israelische Sicherheitskräfte mit Dutzenden Palästinensern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden rund 350 Menschen festgenommen. Sie hätten sich in der Al-Aksa-Moschee verbarrikadiert sowie Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen. Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten ein, um die Moschee zu räumen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden rund 40 Palästinenser durch Schläge und Gummigeschosse der Polizei verletzt. Als Reaktion feuerten in der Nacht radikale Palästinenser aus dem Gazastreifen mindestens zehn Raketen auf israelisches Gebiet ab. Am frühen Morgen griff Israel daraufhin mehrere Ziele in dem Küstenstreifen an.

In den vergangenen Jahren kam es auf dem Gelände um die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen. Im Jahr 2021 eskalierte die Situation zu einem elftägigen Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen.

Vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan war eine Verschärfung der ohnehin angespannten Sicherheitslage im Land befürchtet worden. Aktuell kommen besonders viele Muslime zum Tempelberg, um während des Fastenmonats dort zu beten. Am Mittwoch begann zudem das einwöchige jüdische Pessachfest. Einer der Bräuche ist dabei eine Wallfahrt nach Jerusalem.

Verfassungsschutz: Bedrohung durch IS-Terroristen nicht unterschätzen

BERLIN: Der Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat (IS) in Afghanistan beschäftigt zunehmend auch den Verfassungsschutz. «Das Erstarken dieser Gruppe in Afghanistan verstärkt die Gefährdungslage in Deutschland», sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Deutschen Presse-Agentur. Obwohl der IS in Syrien und im Irak als weitestgehend besiegt gelte, sei die Gesamtorganisation noch lange nicht zerschlagen. «Unter den verschiedenen Ablegern des IS sticht besonders der «Islamische Staat Provinz Khorasan», kurz ISPK, hervor.»

Diese Gruppe befinde sich in Afghanistan im bewaffneten Konflikt mit den Taliban, schaue aber auch «in Richtung Europa», betonte Haldenwang. Um seinen Führungsanspruch innerhalb des Terrornetzwerks zu unterstreichen, setze ISPK auf Anschläge gegen «Ungläubige» im Westen. Dass dabei auch Deutschland im Zielspektrum der Gruppe stehe, zeige der Fall der zwei Jugendlichen, gegen die der Generalbundesanwalt vor einigen Wochen Anklage wegen Mitgliedschaft, beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erhoben hatte. Generalbundesanwalt Peter Frank hatte im März erklärt, regionale IS-Ableger «allen voran der sogenannte Islamische Staat Provinz Khorasan», bereiteten ihm große Sorgen.

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland seien wachsam und hätten angesichts der unverändert hohen Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus «alle möglichen Szenarien im Blick», sagte Haldenwang der dpa. Zu diesen Szenarien zählt der Verfassungsschutz sowohl selbstradikalisierte Einzeltäter als auch durch den IS angeleitete Menschen.

Dass sich Anhänger von ISPK nicht nur lokal vor Ort und innerhalb der Angehörigen einer bestimmten Exil-Gemeinde vernetzten, zeigt auch das Verfahren vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg. Angeklagt sind hier ein 16-jähriger Deutsch-Kosovare aus Nordrhein-Westfalen und ein 18-jähriger russischer Staatsbürger, der mit seiner Familie als Kleinkind nach Deutschland gekommen war und in Bremerhaven ansässig ist. Die beiden Jugendlichen sitzen in Untersuchungshaft.