Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Tote Polizisten nach Taliban-Angriff

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei einem Angriff durch die pakistanischen Taliban mindestens vier Polizisten getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie die Polizei vor Ort am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Polizeibeamten Mohamed Ishfaq stürmten Taliban-Kämpfer in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nacht zum Donnerstag erst einen Polizei-Checkpoint mit Waffengewalt und attackierten anschließend ein Fahrzeug der Sicherheitsbehörden mit einer am Straßenrand platzierten Bombe. Die pakistanischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich.

Erst wenige Tage zuvor hatten die militanten Islamisten ebenfalls in Khyber Pakhtunkhwa einen hochrangigen Beamten des pakistanischen Geheimdienstes getötet. Insgesamt hat sich die Sicherheitslage in dem südasiatischen Land verschärft. Nachdem die pakistanischen Taliban (TTP), die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan sind, Ende vergangenen Jahres einen Friedensvertrag mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt haben, kam es bereits zu mehreren Anschlägen durch die militanten Islamisten.

Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa an der afghanischen Grenze gilt dabei als Hochburg der pakistanischen Taliban. Im Januar dieses Jahres töteten sie bei einem Anschlag in der Provinzhauptstadt Peshawar mindestens 84 Menschen, die meisten davon Polizisten.

Papst Franziskus hatte «ruhige Nacht» im Krankenhaus

ROM: Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Rom hat Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur Ansa eine ruhige Nacht gehabt.

Die Agentur zitierte Quellen aus der Poliklinik Gemelli am Donnerstagmorgen, wonach das medizinische Personal «sehr optimistisch» sei, dass der Papst schon in wenigen Tagen zu Palmsonntag wieder im Vatikan sein könne. Der 86-Jährige war am Mittwoch in das Krankenhaus gebracht worden wegen einer Atemwegsinfektion, wie der Heilige Stuhl mitteilte. «Einige Tage» müsse er stationär behandelt werden, kündigte ein Sprecher an. Weitere medizinische Details wurden vorerst nicht genannt.

«Jedes Tier zählt»: Rundum-Betreuung für Felskänguru-Waisen Rocket

SYDNEY: Rundum-Betreuung für ein Bürstenschwanz-Felskänguru in Australien: Tierschützer der Organisation Aussie Ark haben das niedliche, aber völlig hilflose Waisenkind in ihrem Schutzgebiet entdeckt und ziehen den erst fünfeinhalb Monate alten Rocket nun per Hand auf. «Unser Operations Manager Dean Reid hat schon viele Arten aufgezogen, darunter Koalas und Tasmanische Teufel, aber es ist das erste Mal, dass er Papa eines Bürstenschwanz-Felskängurus ist», teilte Aussie Ark am Donnerstag mit.

«Weil Rockets Spezies vom Aussterben bedroht ist, ist dies eine sehr wichtige Aufgabe», sagte Reid. «Jedes Individuum zählt.» Normalerweise würden Felskängurus in diesem Alter den Übergang vom Beutel zum Laufen beginnen und sich auf die Milch und den Schutz der Mutter verlassen. Das übernimmt nun der Ersatz-Papa. Unter anderem werde Rocket sechs Mal am Tag gefüttert und regelmäßig gewogen. Wenn er alt genug ist, soll er in die Freiheit entlassen werden.

Im vergangenen Jahr hatte Aussie Ark im Mongo Valley Wildlife Sanctuary im Nordosten des Bundesstaates New South Wales mit Hilfe von Kamerafallen eine Gruppe der seltenen und schwer auffindbaren Beuteltiere entdeckt. Laut Aussie Ark gibt es weniger als 30.000 Exemplare in freier Wildbahn. Bürstenschwanz-Felskängurus (Petrogale penicillata) werden bis zu 60 Zentimeter groß, haben einen langen Schwanz und eine rotbraune Farbe. Die muskulösen Tiere sind flink, meist nachtaktiv und haben große Angst vor Menschen.

Mexiko ermittelt gegen vier Verdächtige nach Brand mit 39 Toten

CIUDAD JUÁREZ: Nach einem schweren Brand mit 39 Todesopfern in einer Sammelstelle für festgenommene Migranten im Norden von Mexiko hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen vier Verdächtige eingeleitet. Die Haftbefehle gegen drei Sicherheitskräfte und einen Migranten würden demnächst beantragt, sagte die Staatsanwältin für Menschenrechte, Sara Herrerías, am Mittwochabend (Ortszeit). Der Migrant soll Matratzen in Brand gesteckt und damit das verheerende Feuer entfacht haben. Die Beamten wiederum hätten keine Hilfe geleistet.

Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera war zu sehen, dass Sicherheitskräfte beim Ausbruch des Feuers in der Einrichtung der Nationalen Migrationsbehörde (INM) in der Stadt Ciudad Juárez davon liefen, anstatt die Migranten aus einem verschlossenen Raum zu lassen. Bei den Wächtern, gegen die ermittelt wird, handele es sich um zwei Beamte des INM und einen Angestellten einer privaten Sicherheitsfirma, sagte Herrerías.

Bei dem Feuer in der Einrichtung für festgenommene Migranten an der US-Grenze wurden am Montagabend weitere 27 Menschen verletzt. 16 von ihnen befanden sich in einem ernsten Zustand, wie die Sicherheitsministerin Rosa Icela Rodríguez mitteilte. Acht Wächter seien identifiziert worden, die sich mutmaßlich nicht an die Notfalleinsatzprotokolle hielten. «Anstatt Leben zu retten, waren sie nicht in der Lage, eine Tür zu öffnen», sagte die Sicherheitsministerin.

Bei den Opfern handelte es sich laut der Einwanderungsbehörde um Migranten aus Mittel- und Südamerika, die zuvor von den Behörden auf den Straßen von Ciudad Juárez aufgegriffen und in der Sammelstelle festgehalten worden waren. Berichten zufolge erwartete sie die Abschiebung in ihre Heimatländer oder die Verlegung in eine Sammelstelle im Süden von Mexiko, weit von der US-Grenze entfernt.