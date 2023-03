Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Drei Palästinenser in Fahrzeug nahe Dschenin von Soldaten erschossen

TEL AVIV/RAMALLAH: Israelische Soldaten haben am Donnerstag nach Medienberichten nahe Dschenin im Westjordanland drei Palästinenser in einem Fahrzeug erschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod der Männer. Der genaue Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, eine israelische Spezialeinheit sei in die Ortschaft Dschaba eingedrungen und habe das Feuer auf das Fahrzeug eröffnet. Bilder von vor Ort zeigten ein fast vollständig zerstörtes Auto.

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit längerem sehr angespannt. Bereits am Dienstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin sechs Palästinenser getötet worden. Nach Angaben der Armee war auch der Palästinenser, der für einen tödlichen Anschlag auf zwei israelische Brüder in Huwara Ende Februar verantwortlich sein soll, unter den Toten. Er war nach Medienberichten Mitglied des militärischen Hamas-Arms.

Seit Beginn des Jahres wurden 13 Israelis und eine Ukrainerin bei palästinensischen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 74 Palästinenser ums Leben - sie kamen etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder bei eigenen Anschlägen ums Leben. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der in knapp zwei Wochen beginnt, wird eine weitere Eskalation der Gewalt befürchtet.

CDU-Europapolitiker fordert weitere Brexit-Fortschritte von London

LONDON: Nach der Einigung zwischen Großbritannien und der EU im Brexit-Streit um Nordirland fordert der CDU-Europapolitiker Detlef Seif auch bei weiteren Streitpunkten Bewegung von London. Es gebe viele Probleme etwa bei Mobilität und dem Austausch von Menschen und Wissen, sagte der Bundestagsabgeordnete zum Abschluss einer Reise des Europaausschusses nach London der Deutschen Presse-Agentur. «Wer uns als Freund haben will, sollte uns auch als Freund behandeln», sagte der CDU-Obmann im Europaausschuss. «Das erkennt man bei der Mobilität gar nicht.»

Seif verwies darauf, dass EU-Studierende in Großbritannien seit dem Brexit keine Studienkredite mehr aufnehmen könnten und zudem Visa benötigten. Vor allem aber müssten sie auch höhere Studiengebühren bezahlen. «Das haben wir als großes Problem erkannt», sagte der Politiker und forderte Großbritannien zu Änderungen auf: «Hier muss das Land in Bewegung kommen.»

Die Einigung zwischen London und Brüssel zu Nordirland lobte Seif ausdrücklich. «Der Gordische Knoten ist durchschlagen worden», sagte er. «Es gibt ein Durchatmen auf allen Seiten.» Mit dem amtierenden britischen Premierminister Rishi Sunak seien die Gespräche nun wieder sehr vertrauensvoll. Zuvor sei oft «nicht eingehalten worden, was vereinbart war», sagte Seif, ohne den Ex-Premier Boris Johnson namentlich zu nennen.

Zugleich betonte der CDU-Abgeordnete: «Allerdings ist Sunak kein Pro-Europäer.» Der Regierungschef sei ein Pragmatiker, der rein realistisch im Interesse seines Landes handele. Zudem sei der Brexit-Deal noch nicht in trockenen Tüchern. Entscheidend sei, ob das Abkommen nun von britischer Seite auch tatsächlich umgesetzt werde, sagte Seif. So hat Ex-Premier Johnson deutlich gemacht, dass er die Einigung ablehnt, und könnte damit den Druck des rechten Parteiflügels auf Sunak verschärfen. Als möglich gilt zudem, dass die nordirische Protestantenpartei DUP sich gegen das Abkommen ausspricht und ihre Blockade einer Regierungsbildung fortsetzt.

Frust bei EU-Partnern über deutsche Blockade von Verbrenner-Aus

BRÜSSEL: Die anhaltende deutsche Blockade des geplanten Aus für neue Verbrenner ab 2035 stößt bei europäischen Partnern auf Unverständnis und Entsetzen. EU-Diplomaten in Brüssel sprechen von einem Vertrauensbruch und kritisieren die Uneinigkeit der Regierung in Berlin. Auch die Führungsstärke von Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird infrage gestellt.

«Wir finden, es ist ein Vertrauensbruch», sagte eine Diplomatin der Deutschen Presse-Agentur über das deutsche Vorgehen, für das vor allem die FDP verantwortlich gemacht wird. Die Verhandlungen hätten in gewohnter Manier stattgefunden, Einwände hätten früher eingebracht werden können. «Man würde sich wünschen, dass die koalitionsinternen Streitigkeiten vorher ausgetragen werden.» In Zukunft werde man sich immer fragen, «was ein Abkommen mit Deutschland überhaupt noch wert ist». Ein weiterer EU-Diplomat sagte, solch ein Verhalten erwarte man von der ungarischen Regierung unter Viktor Orban, Deutschland habe in der EU jedoch eine besondere Verantwortung.

Eigentlich sollte schon seit Dienstag beschlossen sein, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Darauf hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits im Oktober geeinigt. Ende Februar, rund eine Woche vor der geplanten Abstimmung der EU-Staaten, äußerte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing jedoch Bedenken und drohte damit, dem Ergebnis nicht zuzustimmen. Er fordert, dass die EU-Kommission einen Vorschlag unterbreiten müsse, wie nach 2035 noch private Neuwagen zugelassen werden können, die klimaneutrale, synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels tanken.