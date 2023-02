Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.02.23 | Überblick

Kurdischer Aktivist im Iran hingerichtet

TEHERAN: Im Iran ist ein kurdischer Aktivist hingerichtet worden. Die Exekution erfolgte am Mittwochmorgen durch Erhängen, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars am Abend berichtete. Irans Justiz legt dem Aktivisten Arasch Ahmadi den Tod eines Polizisten zur Last.

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Oslo saß der Mann bereits seit zwei Jahren im Gefängnis. Der 29-Jährige war demnach Mitglied der kurdischen Komala-Partei im Iran. Die Exekution erfolgte in der Stadt Kermanschah.

Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die Anwendung der Todesstrafe im Iran. Sie werde auch als Mittel der Repression sowie nach unfairen Gerichtsverfahren vollstreckt, sagen Kritiker. Offizielle Zahlen zu den Hinrichtungen sind nicht bekannt. Im Iran wurden 2022 im ersten Halbjahr nach Angaben von Amnesty International mindestens 250 Menschen hingerichtet, vor allem wegen Drogendelikten.

Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

TEL AVIV: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht zum Donnerstag sechs Raketen auf Israel abgefeuert. Fünf Raketen seien abgefangen worden, eine Rakete sei in offenes Gebiet gefallen, teilte die israelische Armee am Donnerstag auf Twitter mit. Kurz darauf erklärte die Armee dann, im Gazastreifen Angriffe gestartet zu haben.

Am Mittwoch waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Zudem wurden mehr als 100 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein 16-Jähriger.

Das israelische Militär teilte mit, bei der versuchten Festnahme von drei Terrorverdächtigen seien die Einsatzkräfte unter heftigen Beschuss geraten. Daraufhin sei mit Schüssen geantwortet worden.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem extrem angespannt. Seit Beginn des Jahres wurden neun Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 59 Palästinenser ums Leben - sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Auch viele Haustiere in Not durch Zyklon «Gabrielle»

AUCKLAND: In Neuseeland sind durch Zyklon «Gabrielle» auch viele Haustiere in Not geraten. «Die Zerstörung ist verheerend. Katzen werden von Dächern gerettet, Hunde werden aus Schlamm und Hochwasser gezogen, und wir haben sogar einen Goldfisch aus einem Regenwasserabfluss geholt», sagte der Tierschutzbeauftragte Robert Leach vom Internationalen Tierschutz-Fonds (IFAW) am Donnerstag. Die Organisation unterstützt vor Ort die lokale NGO «Helping You Help Animals» (HUHA) bei Rettungsaktionen und der Versorgung der betroffenen Haustiere.

HUHA hat in der Stadt Hastings in der besonders verwüsteten Region Hawke's Bay ein provisorisches Tierheim eingerichtet, wo vor allem viele Katzen und Hunde versorgt und behandelt werden. «Inmitten all der Zerstörung ist es herzerwärmend, Haustiere wieder mit ihren Besitzern zu vereinen», erklärte Leach. Die Szenen seien häufig sehr emotional. Zahlreiche Vierbeiner kämen in der Einrichtung aber auch vorübergehend unter, weil ihre Besitzer in den Fluten ihr gesamtes Hab und Gut verloren hätten, hieß es.

«Gabrielle» hatte in der vergangenen Woche in der Nordinsel Neuseelands gewütet. Mindestens elf Menschen kamen ums Leben. Die Schäden sind riesig.