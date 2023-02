Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Sechs Tote bei Feuer in Hotel in Ostchina - 28 Verletzte

PEKING: Bei einem Feuer in einem Hotel in Ostchina sind sechs Menschen ums Leben gekommen.

28 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Zeitung «Beijing Qingnianbao» weiter berichtete. Zwei von ihnen seien zwei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Das Unglück in dem Wohngebäude passierte am Donnerstagmorgen im Stadtteil Weitang in der westlich von der Hafenstadt Shanghai gelegenen Zwölf-Millionen-Metropole Suzhou in der Provinz Jiangsu. Das Feuer konnte demnach nach gut einer Stunde gelöscht werden. Die Ursache war zunächst unklar.

Ägyptischer Terrorist neuer Anführer von Al-Kaida

WASHINGTON: Der langjährige ägyptische Extremist Saif al-Adel wird von den USA als neuer Anführer des Terrornetzwerkes Al-Kaida angesehen. Das bestätigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch (Ortszeit) auf entsprechende Fragen von Journalisten. Die Einschätzung der US-Regierung stimme mit einem UN-Bericht überein, der am Montag an den UN-Sicherheitsrat verteilt worden sei, so Price. In diesem Report sei der frühere Militär als neuer Kopf des Terrornetzwerkes identifiziert worden. Demnach wird angenommen, dass sich Al-Adel derzeit im Iran aufhält.

Die USA suchen den Mann im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia im Jahr 1998. Sie haben ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar (etwa 9,3 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt, wie aus einem Steckbrief der Bundespolizei FBI hervorgeht. Er wird darin als hochrangiger Al-Kaida-Führer und Leiter des Hittin-Komitees beschrieben, das die transnationalen Aktivitäten der Gruppe festlege und koordiniere.

Al-Kaida ist offiziell ohne Anführer, seit Aiman al-Sawahiri im vergangenen August bei einem gezielten US-Luftangriff in Afghanistan getötet wurde. Al-Sawahiri übernahm 2011, nachdem der langjährige Anführer Osama bin Laden von US-Spezialeinheiten in seinem Versteck in Pakistan getötet worden war. Das Terrornetzwerk hatte sich für die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA verantwortlich erklärt.

Al-Adels mutmaßlicher Aufenthalt im Iran sei nur ein weiteres Beispiel für die weitreichende Unterstützung des Terrorismus sowie die destabilisierenden Aktivitäten Teherans in der Region und darüber hinaus, sagte Price weiter.

Ministerin Schulze: Kinder brauchen Chance auf bessere Zukunft

GENF: Kriege, Konflikte und Katastrophen verwehren Millionen Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Bildung. Um ihnen sichere Räume, Betreuung und Unterricht auch in Krisenzeiten zu ermöglichen, wollen die Vereinten Nationen bei einer Geberkonferenz 1,5 Milliarden US-Dollar (ca. 1,4 Mrd. Euro) sammeln. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ist dafür am Donnerstag in Genf.

«Die Kinder haben die Krisen auf der Welt nicht verursacht, aber sie leiden am meisten darunter», sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. «Weltweit sind 222 Millionen Kinder im Schulalter von Konflikten, Dauerkrisen und Notsituationen betroffen - drei Mal so viele wie noch 2016. Wir können es uns nicht leisten, diese Generation zu verlieren.» Mädchen und Jungen brauchten mit guter Bildung eine echte Chance auf eine bessere Zukunft.

Deutschland ist mit Abstand der größte Geber des UN-Fonds «Education Cannot Wait» (ECW - Bildung kann nicht warten). Die Bundesregierung hat seit seiner Einrichtung 2016 ein Drittel des Budgets geliefert und damit sieben Millionen Kindern und Jugendlichen geholfen, wie die Fondschefin Yasmine Sherif sagt. Für die bis 2026 geplanten Projekte in 44 Ländern hat die Bundesregierung nach Angaben von Schulze 210 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Schüsse in US-Einkaufseinzentrum - mindestens ein Toter

WASHINGTON/EL PASO: Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der US-Stadt El Paso im Bundesstaat Texas ist mindestens ein Mensch getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Ein mutmaßlicher Schütze sei von der Polizei festgenommen werden, ein weiterer sei zunächst auf der Flucht gewesen, berichtete die Zeitung «El Paso Times» unter Berufung auf die örtliche Polizei. Zwei der Verletzten waren dem Bericht zufolge in kritischem Zustand.

Erst am Montag hatte ein Schütze auf dem Campus der Michigan State University das Feuer auf Unbeteiligte eröffnet. Drei Studierende wurden dabei getötet, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der Schütze erschoss sich nach der Tat selbst, als er von der Polizei gestellt wurde. Das Motiv des Täters ist noch unklar. US-Präsident Joe Biden hatte nach dem Vorfall den Kongress erneut zur Verabschiedung schärferer Waffengesetze aufgerufen.

In den USA kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen auf Unbeteiligte. Der Webseite Gun Violence Archive zufolge sind bei derartigen Taten in diesem Jahr bereits mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.

Zahl der Toten durch Zyklon «Gabrielle» steigt

AUCKLAND: Die Zahl der Todesopfer durch den tropischen Zyklon «Gabrielle» in Neuseeland ist auf fünf gestiegen. Ein weiterer Mensch sei in der Nähe der Stadt Gisborne tot aus den Fluten geborgen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Zahl der Opfer könne aber noch steigen. Zahlreiche Menschen hätten bislang noch nicht kontaktiert werden können, sagte Polizeisprecherin Jeanette Park. Jedoch war wegen gestörtem Mobilfunkempfang und Stromausfällen die Kommunikation mit einigen der schwer betroffenen Gebiete weiter schwierig.

«Die Zerstörung ist unglaublich», sagte Park nach einem Besuch im Katastrophengebiet. «Wenn man das sieht, kann man es einfach nicht fassen.» Auch Ministerpräsident Chris Hipkins machte sich am Donnerstag vor Ort ein Bild von der Lage. «Die Schäden sind riesig, und wir versuchen gerade, das ganze Ausmaß zu verstehen», sagte er. «Wir werden in Zukunft weitere solche Wetterereignisse erleben, und wir müssen vorbereitet sein», fügte Hipkins hinzu.

Der Tropensturm war seit Montag mit orkanartigen Winden und Starkregen über die Nordinsel des Pazifikstaats gezogen. Am Dienstag hatte die Regierung den Nationalen Notstand ausgerufen - erst zum dritten Mal in der Geschichte des Landes. Die Wassermassen standen in einigen Gegenden so hoch, dass nur noch Häuserdächer zu sehen waren. In vielen Landesteilen sagte der Wetterdienst weitere Niederschläge und Gewitter voraus. Erst ab dem Wochenende sollte sich das Wetter landesweit beruhigen, teilte MetService auf Twitter mit.

Nato erwägt gemeinsame Erklärung mit Indo-Pazifik-Partnern

TOKIO/BRÜSSEL: Die Nato erwägt angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen durch China und Russland eine gemeinsame Erklärung bei ihrem nächsten Gipfel mit Partnerländern im Indo-Pazifik-Raum. Das berichtete die japanische Wirtschaftszeitung «Nikkei Asia» am Donnerstag unter Berufung auf Quellen bei der Nato. Dies könne als «Zeichen des Zusammenhalts» mit Blick auf Russland und China dienen. Partner der Nato in der Indo-Pazifik-Region sind Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea.

Die Staats- und Regierungschefs dieser vier Länder waren im vergangenen Jahr erstmals Gäste eines Nato-Gipfels. Die Nato will angesichts der als aggressiv wahrgenommenen Politik Chinas sowie des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihre Zusammenarbeit mit den vier Partnern intensivieren. Generalsekretär Jens Stoltenberg führe in der Nato erste Gespräche über die Idee einer erweiterten gemeinsamen Erklärung, meldete die Zeitung unter Berufung auf einen Nato-Beamten. Der nächste Gipfel findet im Juni in Litauen statt.