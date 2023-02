Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.23 | Überblick

Twitter aus der Türkei wieder erreichbar

ISTANBUL: Der Kurznachrichtendienst Twitter ist nach einer mutmaßlichen Sperre von der Türkei aus wieder erreichbar. Der Dienst war am Donnerstagmorgen auch ohne Tunneldienste (VPN) zugänglich. Die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, hatte am Mittwoch über die Beschränkung von Twitter durch mehrere Internetanbieter in der Türkei berichtet. Nutzer konnten den Dienst nur über VPN erreichen. Von offizieller Seite gab es für die Sperrung zunächst keine Bestätigung.

Politiker und Prominente hatten scharf protestiert und der Regierung vorgeworfen, die Kommunikation über Twitter vorsätzlich unterbrochen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten verschüttete Menschen immer wieder über soziale Medien Hilferufe abgesetzt.

Toyota mit Gewinnrückgang - Chipmangel belastet

TOKIO: Der japanische Autoriese Toyota hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres angesichts des andauernden Chipmangels einen Gewinnrückgang verbucht. Wie der Branchenprimus am Donnerstag bekanntgab, belief sich der Nettogewinn für die Monate April bis Dezember auf rund 1,9 Billionen Yen (13,5 Milliarden Euro). Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 18 Prozent. Der Umsatz stieg indes um 18 Prozent auf 27,5 Billionen Yen.

Die Konzerngruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, geht für das Gesamtgeschäftsjahr (31. März) weiter unverändert von einem Nettogewinn von rund 2,4 Billionen Yen aus, was ein Rückgang um 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wäre. Beim globalen Absatz konnte die Toyota-Gruppe bezogen auf das vergangene Kalenderjahr ihren Spitzenplatz abermals behaupten und trotz eines leichten Rückgangs ihren Rivalen Volkswagen auf Abstand gehalten.

Weltweit setzte Toyota 10,48 Millionen Fahrzeuge ab. Das sind 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern in Folge der Corona-Pandemie hielt die Gruppe ihre Produktion 2022 auf hohem Niveau. Sie stieg um 5,3 Prozent zum Vorjahr auf 10,61 Millionen Fahrzeuge. Volkswagen musste im vergangenen Jahr wegen der globalen Chipkrise einen Absatzrückgang von 7,0 Prozent auf knapp 8,26 Millionen Fahrzeuge hinnehmen.

Nordkorea demonstriert mit Militärparade Stärke

SEOUL: Inmitten wachsender Spannungen mit den USA und Südkorea hat Nordkorea bei einer nächtlichen Militärparade erneut Stärke demonstriert - und möglicherweise auch neu entwickelte Waffensysteme. Experten gingen unter Verweis auf Satellitenbilder davon aus, dass Nordkorea zum 75. Gründungstag seiner Streitkräfte am Mittwoch so viele Interkontinentalraketen (ICBM) wie nie zuvor bei seinen Truppenschauen und offensichtlich auch neuartige Raketen vorgeführt hat. Die gezeigten ICBM demonstrierten ein Maximum an nuklearer Angriffsfähigkeit, berichteten die Staatsmedien in Nordkorea am Donnerstag laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Bilder zeigten Machthaber Kim Jong Un, wie er die Parade auf dem mit Scheinwerfern hell erleuchteten Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang von einem Balkon aus abnahm. Begleitet wurde er dabei von seiner Frau Ri Sol Ju und seiner jugendlich wirkenden Tochter Kim Ju Ae. Das international weithin isolierte Land ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Aufnahmen von der Parade deuteten auf zehn bis zwölf nordkoreanische Hwasong-17-ICBMs hin, schrieb der Nordkorea-Kenner Ankit Panda auf Twitter. «Das sind zusammen mehr ICBM-Startgeräte, als jemals zuvor bei einer nordkoreanischen Parade gesehen wurden.» ICBM, die eine Reichweite von mindestens 5500 Kilometern haben, gelten als wichtigstes Trägermittel von Atomwaffen. Nordkoreas Entwicklung strategischer Raketen richtet sich dabei besonders gegen die USA, denen Pjöngjang eine feindselige Politik vorwirft. Laut Panda und anderen Experten wirkt es auf ersten Fotos so, dass wahrscheinlich auch ein neues ICBM-System mit Feststoffantrieb vorgestellt wurde. Feststoffraketen sind besonders schnell einsatzbereit.

Seit vergangenem Jahr haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wieder deutlich verschärft. Pjöngjang testete einem UN-Expertenbericht zufolge mehr als 70 atomwaffenfähige Raketen und verstieß damit gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Die USA und Südkorea haben ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang aufgenommen.

Fressnapf will vor allem im Ausland wachsen

KREFELD: Deutschlands größte Heimtierbedarfskette Fressnapf will in Zukunft vor allem im Ausland wachsen. Europaweit plane das Unternehmen in diesem Jahr die Eröffnung von rund 120 neuen Läden, sagte Fressnapf-Gründer und Eigentümer, Torsten Toeller, der Deutschen Presse-Agentur. Nur rund 20 der Neueröffnungen dürften nach seinen Worten auf den deutschen Heimatmarkt entfallen.

«Der Großteil des Wachstums und das stärkere Wachstum wird in den anderen europäischen Ländern stattfinden», sagte Toeller. In Deutschland betrieb Fressnapf Ende vergangenen Jahres 947 Geschäfte. Insgesamt sieht der Unternehmer in der Bundesrepublik noch Platz für rund 150 neue Fressnapf-Filialen. «Um die 1100 Läden könnten es am Ende werden», meinte der Unternehmer. Das größte Potenzial sehe der Marktführer in Deutschland aber in der Modernisierung der bereits bestehenden Märkte. Ohnehin werde es immer schwieriger, geeignete Standorte für neue Filialen zu finden. «Das gleicht der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.»

Auch im Onlinehandel will Fressnapf Toeller zufolge seine Marktposition in Deutschland und Europa weiter ausbauen. «Wir wissen, dass wir da aufholen müssen», sagte er.