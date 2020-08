Neues aus dem Ausland am Donnerstag

13 Sicherheitskräfte nach Gefechten getötet

KABUL: Im Norden Afghanistans sind bei nächtlichen Gefechten mindestens 13 Sicherheitskräfte getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Taliban-Angriff auf regierungstreue Milizen in der Provinz Tachar seien vier weitere Männer verwundet worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Provinz Tachar ist schwer umkämpft; vor einer Woche brannten Unbekannte in der Provinzhauptstadt Taloghan zudem eine große Schule nieder.

Trotz geplanter Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den militant-islamistischen Taliban geht der Konflikt im Land brutal weiter. Noch immer ist kein Termin für den Beginn der Verhandlungen in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, bekannt. Präsident Aschraf Ghani forderte die Taliban in einer Fernsehansprache am Donnerstag erneut zu einer Reduzierung der Gewalt auf.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet, das einen Abzug der internationalen Truppen vorsieht. Im Gegenzug sollen die Taliban garantieren, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr ausgeht. Das Abkommen verpflichtete die Taliban auch zu Friedensgesprächen mit der Regierung; dafür war ein Gefangenenaustausch zur Vertrauensbildung vereinbart worden.

Russische Opposition: Nawalny bewusstlos im Krankenhaus

MOSKAU: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin mit Vergiftungserscheinungen bewusstlos auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Sie teilte dies am Donnerstagmorgen bei Telegram mit. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es zunächst nicht. Ein Flugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord sei in der sibirischen Großstadt Omsk zwischengelandet, dann sei Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Auf den prominenten Anti-Korrutions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben.

Nach Angaben seiner Sprecherin hat er womöglich einen vergifteten Tee getrunken. Das Flugzeug mit Nwalny an Bord sei am Donnerstag auf dem Weg von Tomsk nach Moskau in Omsk wegen des Notfalls gelandet, teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch mit. Er habe sich unterwegs schlecht gefühlt. Er habe eine Vergiftung, sagte sie. Tee sei das einzige gewesen, was er zu sich genommen habe.

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition. Er musste vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema - vor allem in Flugzeugen.

Vize-Kandidatin Harris wirbt mit Botschaft der Einheit für Biden

WASHINGTON: Die Vize-Kandidatin der US-Demokraten bei der Präsidentschaftswahl, Kamala Harris, hat mit einer Botschaft der Hoffnung und Einheit für die Wahl des designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden geworben. «Wir müssen einen Präsidenten wählen, der etwas anderes, etwas besseres bringt», sagte Harris am Mittwochabend (Ortszeit) in Wilmington (Delaware) beim Parteitag der Demokraten. «Einen Präsidenten, der uns alle - Schwarze, Weiße, Latinos, Asiaten, Indigene - zusammenbringt, um die Zukunft zu erreichen, die wir uns gemeinsam wünschen.» Sie fügte hinzu: «Lasst uns mit Hoffnung kämpfen.»

Mit Blick auf den republikanischen Präsidenten Donald Trump sagte Harris: «Donald Trumps Führungsversagen hat Leben und Lebensgrundlagen gekostet.» Sie fügte hinzu: «Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Das ständige Chaos macht uns hilflos. Die Inkompetenz macht uns Angst.» Harris verwies am Mittwoch darauf, dass das Corona-Virus Angehörige von Minderheiten besonders hart trifft. «Das ist kein Zufall. Das ist die Folge von strukturellem Rassismus.» Sie fügte hinzu: «Und lassen Sie uns eines klarstellen - es gibt keinen Impfstoff gegen Rassismus. Wir müssen die Arbeit machen.»

Zuvor hatte Harris formell die Nominierung als Bidens Vize-Kandidatin angenommen. Ex-Vizepräsident Biden (77), der gegen Trump (74) antreten wird, hatte sich vergangene Woche für Harris als Vize-Kandidatin entschieden und damit eine historische Wahl getroffen. Im Fall eines Wahlsiegs wäre die heute 55-Jährige die erste Frau und Schwarze im Vizepräsidentenamt.

Obama wirft US-Präsident Trump Versagen vor

PHILADELPHIA: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump Versagen vorgeworfen. «Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend», sagte Obama bei seiner Rede im Rahmen des virtuellen Parteitags der Demokraten am Mittwochabend (Ortszeit) von Philadelphia aus. Obama sprach mit Blick auf die Wahl am 3. November eine düstere Warnung aus: «Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie niederreißen wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen.»

Obama hat sich mit Kritik an seinem Nachfolger bislang zurückgehalten. Generell ist es nicht üblich, dass ein Ex-Präsident den Amtsinhaber scharf kritisiert. Er verteidigte dies: «Es ist keine normale Zeit. Also möchte ich heute Abend so deutlich, wie ich kann, darüber sprechen, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht.» Es gehe um die Demokratie, warnte Obama. Was in den kommenden 76 Tagen passiere, werde sich auf die folgenden Generationen auswirken.

Obama warb für den demokratischen Herausforderer Trumps, seinen damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Er und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris glaubten daran, dass niemand - auch nicht der Präsident - über dem Gesetz stehe, «und dass kein Amtsträger - auch nicht der Präsident - sein Amt nutzen sollte, um sich selbst oder seine Anhänger zu bereichern».

Pelosi bescheinigt Trump Respektlosigkeit gegenüber Frauen

WASHINGTON: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat US-Präsident Donald Trump «Respektlosigkeit gegenüber Fakten, gegenüber Arbeiterfamilien und insbesondere gegenüber Frauen» bescheinigt. Das spiegele sich nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch in seiner Politik wider, sagte Pelosi (80) am Mittwochabend (Ortszeit) in ihrem Beitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin). «Aber wir wissen, was er nicht weiß: Dass Amerika erfolgreich ist, wenn Frauen erfolgreich sind.» Pelosi rief zur Wahl des designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und von dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris auf.

Pelosi kündigte an, die Demokraten würden bei der Wahl im November ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ausbauen und den Senat von den Republikanern zurückerobern. Außerdem würden Biden und Harris ins Weiße Haus gewählt werden. Ex-Vizepräsident Biden (77) war am Dienstag bei dem weitgehend virtuellen Parteitag offiziell als Kandidat der Demokraten bei der Wahl im November nominiert worden. Der Republikaner Trump (74) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

«Habe Stimme nicht verloren» - Attentatsopfer ruft zu Biden-Wahl auf

MILWAUKEE: Die demokratische US-Politikerin Gabrielle Giffords, die 2011 als Abgeordnete bei einem Attentat schwer verletzt wurde, hat für die Wahl von Joe Biden geworben. In ihrer Rede beim Parteitag der US-Demokraten, die nach Angaben der «New York Times» die längste war, die sie seit dem Attentat gehalten hat, verknüpfte sie ihr persönliches Schicksal mit dem des Landes: Worte habe sie einst leicht gefunden. «Heute kämpfe ich mit der Rede. Aber ich habe meine Stimme nicht verloren», sagte sie. Jeder müsse die Stimme erheben, auch wenn man kämpfen müsse, die Worte zu finden.

Joe Biden tritt für die Demokraten im November gegen US-Präsident Donald Trump an. «Wir stehen an einem Scheideweg. Wir können die Schießereien weitergehen lassen oder wir können handeln», sagte Giffords. «Wir können unsere Familien beschützen, unsere Zukunft. Wir können wählen. Wir können auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.» Biden müsse gewählt werden, mahnte sie. «Er war für mich da, er wird auch für euch da sein», versprach sie.

Giffords wurde im Januar 2011 bei einem Bürgertreff in einem Einkaufszentrum in Tucson (Arizona) durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Der geistig gestörte Täter tötete sechs Menschen. Beim Parteitag, der wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell abgehalten wurde, kamen auch andere Betroffene von Waffengewalt zu Wort.