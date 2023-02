Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Polizei zu Unfall an Zugstrecke: Keine Hinweise auf weitere Kinder

RECKLINGHAUSEN: Nach dem Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen mit zwei Kindern gibt es nach Worten eines Polizeisprechers derzeit keine Hinweise auf ein drittes Kind. Der Ort werde weiter kriminaltechnisch untersucht, sagte der Sprecher in der Nacht zum Freitag.

Ein Güterzug hatte nach ersten Informationen am Abend zwei Kinder erfasst. Demnach starb eines der Kinder, das andere wurde schwer verletzt. Nach Angaben des Polizeisprechers kommen beide aus Recklinghausen. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Pentagon sichtet chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA

WASHINGTON: Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. Die Flugbahn des Ballons werde genau verfolgt. Er befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten, hieß es. Man habe erwogen, ihn abzuschießen, sich dann aber dagegen entschieden, wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer.

Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme. Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte. Für Flugzeuge stelle der Ballon aufgrund seiner großen Flughöhe keine Gefahr dar, hieß es aus dem Pentagon. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt.

Zug erfasst zwei Kinder - Einsatzort weiträumig abgesperrt

RECKLINGHAUSEN: Nach dem tödlichen Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen sind auch am späten Donnerstagabend noch zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Neben etwa zwei Dutzend Polizisten waren auch Notfallseelsorger im Einsatz.

Ein Güterzug hatte nach ersten Informationen am Abend zwei Kinder erfasst. Bei dem Unglück sei ein Kind getötet, das andere schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im nordrhein-westfälischen Innenministerium. An der Absperrung der Polizei versammelten sich am Abend zahlreiche Menschen.

Ford mit enttäuschendem Jahresabschluss - Gewinn unter Erwartungen

DEARBORN: Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat sich zum Jahresende unerwartet schwer getan. Im Schlussquartal stieg der bereinigte Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar von 2,0 Milliarden auf 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem Ergebnis von knapp 3,5 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie geriet nachbörslich mit rund sieben Prozent ins Minus. Dabei steigerte Ford den Umsatz um 17 Prozent auf 44 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognosen.

Konzernchef Jim Farley zeigte sich zerknirscht: «Wir hätten im vergangenen Jahr viel besser abschneiden müssen.» Unterm Strich erlitt Ford einen Verlust von 2,0 Milliarden Dollar, nach 17,9 Milliarden Gewinn im Vorjahr. Ford machte Sonderbelastungen dafür verantwortlich. So verursachten die Beteiligung am kriselnden Elektroautobauer Rivian und die Aufgabe des 2019 gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern gestarteten Roboterauto-Projekts Argo AI milliardenschwere Abschreibungen. Die Erlöse steigerte Ford um 16 Prozent auf 158,1 Milliarden Dollar.

Womöglich mehrere Menschen bei Recklinghausen von Güterzug erfasst

RECKLINGHAUSEN: Schweres Bahnunglück im Ruhrgebiet: Möglicherweise hat ein Güterzug mehrere Menschen erfasst. Noch ist die Lage unübersichtlich.

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nähere Angaben wollte die Polizei auf dpa-Anfrage vorerst nicht machen.

Nach Angaben der Feuerwehr sind 35 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz gewesen. «Wir haben das Gleisbett abgesucht», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der Dunkelheit und Ausdehnung des Suchgebiets sei eine Drohne eingesetzt worden. Die Unglücksstelle sei in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs. Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet.

Der «Bild» zufolge handelt es sich bei der Gruppe um mehrere junge Menschen. Wie die «Bild» berichteten auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ), die Menschen seien mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift worden.

Noch 34 Inhaftierte in US-Gefangenenlager Guantánamo

WASHINGTON: Im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba sind mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September noch 34 Häftlinge untergebracht. Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Washington mit, nachdem Majid Khan, ein Inhaftierter aus Pakistan, in das mittelamerikanische Land Belize transferiert wurde. Die US-Regierung bemühe sich weiter darum, zusammen mit anderen Ländern die Zahl der Gefangenen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren und das Lager schließlich zu schließen, hieß es.

Das Lager befindet sich auf Kuba im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem die Schließung.

Er fühle sich wie neugeboren, ließ Kahn nach seiner Freilassung mitteilen. Bald werde er zum ersten Mal seine Tochter treffen, die nach seiner Inhaftierung geboren worden sei, und auch seine Frau nach 20 Jahren wiedersehen. Ihm sei eine zweite Chance gegeben worden und er werde das beste daraus machen, teilte Khan mit. Er bereue seine Taten und habe versucht, sie wieder gutzumachen.

Kahn war nach eigenen Angaben in Saudi Arabien geboren worden und wuchs hauptsächlich in Pakistan und den USA auf. Nach seiner Rückkehr nach Pakistan nach den Anschlägen des 11. September sei er durch Familienmitglieder von der Terrormiliz Al-Qaida rekrutiert worden. Dem US-Militär zufolge sei er an einem Attentatsversuch gegen den damaligen pakistanischen Präsidenten Pervez Musharraf beteiligt gewesen und habe Geld an eine mit Al-Qaida in Verbindung stehende Terrororganisation in Indonesien geliefert, die damit den Anschlag auf ein Hotel in Indonesien im Jahr 2003 finanzierte, bei dem elf Menschen ums Leben kamen.

Gegenrede zu Bidens Ansprache an Nation kommt von Ex-Trump-Sprecherin

WASHINGTON: Bei der Ansprache von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation soll die frühere Sprecherin von Amtsvorgänger Donald Trump die Gegenrede halten. Die Replik der Republikaner wird von Sarah Huckabee Sanders kommen, die inzwischen Gouverneurin des Bundesstaates Arkansas ist, wie der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Donnerstag in Washington ankündigten. Biden will seine nächste offizielle Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses in der kommenden Woche halten. Traditionell gibt es bei der Ansprache des Präsidenten eine Gegenrede der jeweils anderen Partei.

Die frühere Trump-Sprecherin war bei den Kongresswahlen im vergangenen November zur Gouverneurin des südlichen US-Bundesstaates Arkansas gewählt worden. Die 40-Jährige trat damit in die Fußstapfen ihres Vaters Mike Huckabee, der Arkansas von 1996 bis 2007 regiert hatte. Von 2017 bis 2019 war Sanders Sprecherin des Weißen Hauses unter Trump. Während dieser Zeit wurde ihr immer wieder vorgeworfen, unwahre oder irreführende Stellungnahmen zu verbreiten.

Verdacht auf Ziegen-Tacos: Mexiko ermittelt gegen Ex-Zoodirektor

CHILPANCINGO: Ein ehemaliger Zoodirektor in Südmexiko soll dem örtlichen Umweltministerium zufolge vier Zwergziegen für die Tacos der Jahresendparty töten und kochen lassen haben. Der Rechnungshof des Bundesstaates Guerrero bestätigte am Donnerstag, es werde gegen José Nava wegen des mutmaßlichen Verschwindens von Tieren und der Veruntreuung von Geldern ermittelt. Über das angebliche Ziegen-Bankett machte die Behörde allerdings zunächst keine Angaben.

Nava war im Januar von seinem Posten als Leiter des Zoos der Stadt Chilpancingo entlassen worden. In seiner Amtszeit sollen nach Angaben des Umweltministeriums von Guerrero mehrere Tiere verschwunden sein, darunter auch Watussi-Rinder und ein Zebra. Die Tiere sollen ohne Genehmigung entweder verkauft oder getauscht worden sein - beispielsweise gegen eine Mikrowelle oder Soundanlagen. Weitere Tiere wurden demnach misshandelt.

Die Vorwürfe wies der Ex-Zoochef Medienberichten zufolge zurück. Zwar hätten die Zoo-Angestellten bei der Party Tacos gegessen - aus ganz normalen, ihm gehörenden Ziegenböcken, nicht aus Zwergziegen aus dem Zoo. Tacos sind ein typisch mexikanisches Gericht, das aus dünnen Fladenbroten aus Mais- oder Weizenmehl und verschiedenen Fleischfüllungen besteht.

Nava bestritt, auf seinem Posten in irgendeiner Weise unrechtmäßig gehandelt zu haben. Die Anschuldigungen seien eine Schlammschlacht des Leiters der Umweltbehörde gegen ihn aus persönlichen Gründen.

US-Republikaner verdrängen Demokratin aus wichtigem Kongressausschuss

WASHINGTON: Mit ihrer neuen Mehrheit im US-Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine Demokratin aus dem wichtigen Auswärtigen Ausschuss verdrängt. Die Parlamentskammer votierte am Donnerstag mit den Stimmen der Republikaner dafür, die Abgeordnete Ilhan Omar abzulösen. Begründet wurde dies mit früheren Aussagen, die als antisemitisch kritisiert wurden.

Die in Somalia geborene Abgeordnete zog 2019 als eine der beiden ersten Musliminnen ins Repräsentantenhaus ein. Mehrfach löste sie Kontroversen aus, auch durch kritische Bemerkungen zu Israel. 2019 legte sie in einem Tweet nahe, die pro-israelische Haltung gewisser US-Abgeordneter sei von finanziellen Überlegungen getrieben. Nach viel Kritik entschuldigte sie sich.

Omar und andere Demokraten kritisierten die Entscheidung. Der Schritt wurde als Rache dafür gewertet, dass die Demokraten - als sie selbst noch die Kontrolle übers Repräsentantenhaus hatten - zwei republikanische Abgeordnete wegen kontroverser Äußerungen aus Gremien verbannt hatten. Dazu gehörte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die damals alle Ausschussposten verlor, auch wegen Verschwörungstheorien. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, kritisierte Omars Ablösung ebenfalls als parteipolitisch motiviert.

Der neue republikanische Vorsitzende der Kongresskammer, Kevin McCarthy, wies die Vorwürfe zurück. «Das ist kein Quid pro Quo», sagte er. Omar habe nicht alle Ausschusssitze verloren, sondern lediglich den Sitz im Auswärtigen Ausschuss, der besondere Verantwortung mit Blick auf internationale Beziehungen mit sich bringe. Die Republikaner hatten bei den den jüngsten Parlamentswahlen die Kontrolle im Repräsentantenhaus gewonnen.

Tourist aus USA nach Vandalismus in Kirche in Jerusalem festgenommen

JERUSALEM: Ein Tourist aus den USA ist in Jerusalem festgenommen worden, nachdem er mutmaßlich eine Jesus-Statue umgestoßen und beschädigt hatte. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen in einer Kirche auf der ersten von 14 Stationen der Via Dolorosa - nach christlicher Überlieferung dem Kreuzweg Jesu. Auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, war zu sehen, wie ein Wachmann neben der beschädigten Figur einen Mann auf den Boden drückt.

«Wir nehmen Schäden an religiösen Einrichtungen und Stätten sehr ernst», teilte die Polizei mit. Die Beamten werden «weiter gegen Gewalttaten und Vandalismus an den heiligen Stätten aller Religionen vorgehen». Es werde derzeit geprüft, ob der Verdächtige psychische Probleme habe.

Die Ordensorganisation der Franziskaner im Heiligen Land, die die Stätte verwaltet, teilte mit: «Wir verfolgen mit Besorgnis diese zunehmenden schweren Hass- und Gewaltakte gegen die christliche Gemeinschaft in Israel und verurteilen sie aufs Schärfste». Es sei bereits der fünfte Vorfall in nur wenigen Wochen. Bei dem Verdächtigen soll es sich demnach um einen Mann jüdischen Glaubens handeln.

Christen in Jerusalem haben immer wieder unter Anfeindungen zu leiden. Anfang Januar kam es in Jerusalem zu einer Schändung mehrerer Gräber eines christlichen Friedhofs. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie zwei junge Menschen Steine auf Gräber warfen und ein Kreuz umstießen. Die Tat sorgte international für Kritik. Berichten zufolge handelte es sich bei den Tätern um zwei jüdische Teenager.

Phil das US-Murmeltier sagt sechs weitere Wochen Winter voraus

PUNXSUTAWNEY: Nach der Extremkälte um Weihnachten hat das Murmeltier Phil den USA sechs weitere Wochen Winter vorhergesagt. Bei der jährlichen Zeremonie in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania sah das Nagetier am Donnerstagmorgen zum Sonnenaufgang weiterhin kaltes Wetter in Amerika. «Ich sehe einen Schatten auf meiner Bühne - und deshalb, egal wie man es sieht, noch sechs Wochen Winterwetter», wurde ein Gedicht im Namen des Murmeltiers verlesen. Das Publikum klatschte und johlte dem Nager zu, der auf den Armen eines Mannes etwas teilnahmslos dreinschaute.

Der Brauch in dem Städtchen Punxsutawney sieht vor, dass der Winter weitere sechs Wochen dauern wird, falls das Tier am 2. Februar - dem «Groundhog Day», also Murmeltiertag - seinen Schatten wegen eines sonnigen Himmels sieht. Bedecktes Wetter deute jedoch auf einen frühen Frühling hin, so der Aberglaube.

Erstmals soll 1887 ein Murmeltier die Vorhersage so getroffen haben. Berühmt wurde das Spektakel durch den Film «Und täglich grüßt das Murmeltier» aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell.

Phil liegt allerdings nicht so oft richtig. In den vergangenen Jahren habe seine Trefferquote bei rund 40 Prozent gelegen, haben US-Klimaforscher errechnet. Inzwischen treffen auch weitere Murmeltiere an anderen Orten Vorhersagen.

Papst Franziskus setzt Afrika-Reise im Südsudan fort

JUBA: Nach drei Tagen in der Demokratischen Republik Kongo setzt Papst Franziskus an diesem Freitag seine Afrika-Reise im Nachbarland Südsudan fort.

In der noch jungen Republik mit etwa zehn Millionen Einwohnern kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt. Der Frieden ist fragil. Aus allen Landesteilen machten sich in den vergangenen Tagen Menschen auf den Weg in die Hauptstadt Juba, wo das Oberhaupt der katholischen Kirche gegen 14.00 Uhr (MEZ) landen soll. Im Anschluss stehen für den Papst Treffen mit Präsident Salva Kiir und anderen hohen Politikern auf dem Programm.

EU-Parlament setzt sich für europäische Betriebsräte ein

BRÜSSEL: Das EU-Parlament will europäische Betriebsräte stärken. Künftig soll es mehr dieser Betriebsräte geben, und sie sollen wichtiger werden, wie aus einer Resolution hervorgeht, der eine Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag zustimmte. Europäische Betriebsräte sind Gremien, die Arbeitnehmer eines internationalen Unternehmens vertreten. Betriebsräte in deutschen Unternehmen sind zumeist für Beschäftigte im Inland zuständig.

«Wenn Unternehmen immer europäischer und globaler agieren, muss die betriebliche Mitbestimmung entsprechend angepasst werden», sagte der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke. Rechtlich bindend ist die Entschließung des Parlaments nicht.

Radtke betonte, dass Gesetze gestärkt und besser umgesetzt werden sollten. Das Parlament spricht sich für abschreckende und verhältnismäßige Strafen aus, wenn etwa Unternehmen Regeln nicht einhalten. Die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes begrüßt das Vorhaben. «Die europäischen Betriebsräte stehen an der Spitze der Europäisierung der Arbeitsbeziehungen», sagte Isabelle Schömann.

Deutsche Innenministerin will SPD-Spitzenkandidatur in Hessen

BERLIN: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit.

Innenministerin will sie bleiben, wie die Vorsitzende der hessischen SPD in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview dem «Spiegel» sagte. Ihre Entscheidung teilte sie am Donnerstag auch in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief den Mitarbeitern des Ministeriums mit.

Bereits in den vergangenen Tagen war über eine mögliche Kandidatur Faesers spekuliert worden. Nicht nur die CDU/CSU, sondern auch der Koalitionspartner FDP mahnte, in Krisenzeiten mit einem Krieg in Europa, großen Fluchtbewegungen und einer weiterhin hohen terroristischen Bedrohung könne man nicht gleichzeitig mit dem gebotenen Einsatz das Bundesinnenministerium führen und in Hessen Wahlkampf machen.

In Hessen sind die Sozialdemokraten seit 1999 in der Opposition. Die Christdemokraten gehen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Für die seit 2014 mitregierenden Grünen kandidiert Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. An diesem Freitag ist Faeser in Friedewald beim Hessen-Gipfel der SPD.

Junge Straftäter sollen Praktikum in Armee machen

METZ: Junge Straftäter in Frankreich sollen künftig verstärkt die Möglichkeit eines Schnupperpraktikums bei der Armee erhalten. Das haben Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und Justizminister Éric Dupond-Moretti nach erfolgreich verlaufenen Modellprojekten am Donnerstag in Metz angekündigt. Der Jugendgerichtshilfe unterstellte Straftäter, die in eine Erziehungseinrichtung eingewiesen wurden, sollen landesweit ein fünfwöchiges Praktikum unter Anleitung von Armeeangehörigen absolvieren können. Problem-Jugendlichen im Alter von 13 bis 25 Jahren soll damit der Einstieg ins Berufsleben und einen freiwilligen Militärdienst erleichtert werden.

Für die Betreuung der jungen Menschen sollen nach dem Plan der Ministerien auch pensionierte Armeeangehörige gewonnen werden, die mit ihrer Erfahrung bei der Gestaltung der freiwilligen Militär-Praktika helfen sollen. Unter Anleitung ehemaliger Mitglieder der Militärakademie von Saint-Cyr Coëtquidan gab es seit Dezember 2021 bereits vierwöchige Praktika mit militärischen Übungen in der Natur, bei denen die Teilnehmer die Armee sowie militärische und zivile Berufe kennenlernten.

Einwöchige Praktika organisierte die Marine, bei denen es um Verantwortung, Teamgeist und den Respekt von Autoritäten ging. Die Teilnehmer übten sich in der Seenotrettung, lernten maritime Berufe und Einsatzmöglichkeiten bei der Marine kennen.

Spanien und Marokko wollen wirtschaftliche Beziehungen vertiefen

RABAT: Spanien und Marokko wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen unter anderem im Bereich nachhaltiger Energien vertiefen. Das vereinbarten beide Seiten am Donnerstag in Rabat bei den ersten Regierungskonsultationen in acht Jahren. Insgesamt wurden mehr als 20 bilaterale Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Wirtschaft, Umwelt oder Flüchtlinge unterzeichnet.

Marokkos Regierungschef Aziz Akhannouch betonte, die Kooperation zwischen beiden Ländern sei intensiver als je zuvor. Sánchez hob die «strategische Bedeutung der gemeinsamen Entwicklung sauberer Energien im Bereich Wasserstoff und Biomasse» hervor. Die Beziehungen zu Marokko seien von heute und in Zukunft von Vertrauen, Vertragstreue, gegenseitigem Respekt und permanentem Dialog geprägt.

Das war jedoch nicht immer so. Die lange schwierigen Beziehungen hatten sich erst entspannt, seitdem Spanien Marokkos Anspruch auf die Westsahara unterstützt. Noch im Mai 2021 hatte es die letzte große Krise gegeben, als Marokko Tausende Menschen ungehindert in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta eindringen ließ.

Ein knappes Jahr später vollzog Sánchez dann eine Kehrtwende in dem jahrzehntelangen Streit um die Westsahara, die bis 1975 spanische Kolonie war, und unterstützt seither den Anspruch Marokkos auf die rohstoffreiche Region. Marokko geht seither wieder hart gegen Migranten an den Grenzzäunen von Ceuta und Melilla vor. Im vergangenen Juni starben mindestens 23 Menschen beim Versuch, nach Melilla zu gelangen. Menschenrechtler erhoben schwere Vorwürfe gegen das brutale Vorgehen marokkanischer Sicherheitskräfte aber auch gegen spanische Grenzwächter.

Biden an Demokraten und Republikaner: Lasst einander anders behandeln

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Demokraten und Republikaner zu mehr gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit aufgerufen. Beim traditionellen Nationalen Gebetsfrühstück in der US-Hauptstadt Washington appellierte Biden am Donnerstag an Politiker beider Parteien, «dass wir anfangen, uns wieder zu sehen, uns wieder anzuschauen, (...) wieder wie wild miteinander zu streiten, aber dann doch gemeinsam zum Mittagessen zu gehen». Der Demokrat mahnte: «Wir müssen anfangen, einander anders zu behandeln.» Es gehe darum, auch zu kooperieren und einander mit Respekt zu begegnen. «Das ist es, was Kevin und ich tun werden», sagte Biden mit Blick auf den neuen republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. «Kein Witz. Wir hatten gestern ein gutes Treffen.»

McCarthy und Biden waren am Mittwoch im Weißen Haus zu einem persönlichen Gespräch über die Schuldenobergrenze zusammengekommen. Ein Streit zwischen beiden Parteien über das Thema könnte womöglich zu einem Zahlungsausfall der US-Regierung führen und die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen. Biden und McCarthy betonten zuletzt aber, sie wollten es nicht so weit kommen lassen.

Die politischen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern in den USA sind in den vergangenen Jahren dramatisch tiefer geworden. Teile beider Parteien stehen sich regelrecht feindlich und hasserfüllt gegenüber. Parteiübergreifende Zusammenarbeit ist zur Seltenheit geworden. Insbesondere in McCarthys Fraktion im Repräsentantenhaus sind viele Hardliner vertreten, die bei der Schuldenobergrenze und vielen anderen Themen auf Blockade setzen. McCarthy hatte nach dem Treffen mit Biden am Mittwoch allerdings ebenfalls versöhnliche Töne angeschlagen und gesagt, es sei ein «sehr gutes Gespräch» gewesen, auch wenn sie unterschiedliche Perspektiven hätten. Er glaube, Biden und er könnten am Ende eine Einigung erzielen.

Das Nationale Gebetsfrühstück, bei dem Biden am Donnerstag auftrat, ist ein interreligiöses Treffen mit Predigten und anderen Ansprachen, zu dem Politiker aller Couleur aus dem In- und Ausland eingeladen werden. Das jährliche Treffen findet in den USA seit mehr als sechs Jahrzehnten statt.

EU-Parlament will strengere Regeln für politische Online-Werbung

BRÜSSEL: Das Europäische Parlament will Regeln für politische Online-Werbung verschärfen. Künftig sollen etwa Bürgerinnen und Bürger mehr Informationen zu dieser Werbung bekommen, wie das Parlament am Donnerstag mitteilte. Zudem sind mehr Regeln für die Nutzung persönlicher Daten und strengere Strafen für Verstöße vorgesehen. Das EU-Parlament muss nun mit den EU-Staaten einen Kompromiss zu dem Vorhaben aushandeln. Dies solle zeitnah geschehen, um ein Gesetz rechtzeitig vor den Europawahlen 2024 zu vereinbaren, hieß es.

Das Parlament setzt sich konkret dafür ein, dass Daten von Minderjährigen für politische Online-Werbung nicht genutzt werden dürfen. Werbeanbieter sollen nur noch personenbezogene Daten verwenden dürfen, die ausdrücklich für politische Online-Werbung zur Verfügung gestellt wurden. Demnach werde die Verwendung von verschiedenen Daten für die Identifizierung von Interessen bestimmter Menschen nicht möglich sein.

Für Bürgerinnen und Bürger, Behörden sowie Medienschaffende in der EU soll es laut Parlament auch einfacher werden, Informationen darüber zu erhalten, wer die Werbung finanziert, wie hoch die Kosten sind und woher das Geld kommt.

Die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn sagte, ihr gehe das Vorhaben eindeutig zu weit. «Der Parlamentstext würde in dieser Form der Kommunikation politischer Parteien mit Wählern und somit dem demokratischen Prozess an sich schaden». Ihr Parteifreund und Amtskollege Sandro Gozi sieht das anders. Ihm zufolge wird das Vorhaben lediglich missbräuchliche politische Werbung begrenzen. «Es wird nicht unsere Meinungsfreiheit einschränken», sagte er.

Kongress lehnt erneut Gesetzesvorlage für Neuwahlen ab

LIMA: Perus Kongress steckt bei der Entscheidung über vorgezogene Neuwahlen nach der Amtsenthebung und Verhaftung von Ex-Präsident Pedro Castillo und gewaltsamen Protesten fest. Das Parlament des südamerikanischen Landes lehnte erneut ein entsprechendes Gesetzesprojekt ab, wie die peruanische Nachrichtenagentur «Agencia Andina» am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete. Demnach stimmten 68 Abgeordnete dagegen, noch in diesem Jahr statt zum regulären Termin 2026 Wahlen abzuhalten, 54 waren dafür, zwei enthielten sich. 87 Ja-Stimmen sind notwendig.

Das Projekt sah vor, dass die dann Gewählten nicht eine fünfjährige Amtszeit antreten, sondern die Legislaturperiode bis 2026 abschließen würden. Bereits im Dezember hatte der Kongress eine Gesetzesvorlage für vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in dem Andenstaat abgelehnt. Am Donnerstag soll über einen weiteren Vorschlag abgestimmt werden, aber das Parlament ist zersplittert.

Vorgezogene Neuwahlen sind eine der Forderungen der Demonstranten, viele aus dem armen Süden Perus, die im ganzen Land seit fast zwei Monaten auf die Straße gehen. Immer wieder kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Seit Beginn der Proteste kamen mehrere Dutzend Menschen ums Leben.

Die Demonstranten fordern außer Neuwahlen den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung von Ex-Präsident Castillo. Der frühere Dorfschullehrer wollte im Dezember einem Misstrauensvotum zuvorkommen und löste den Kongress auf. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes. Er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Tödlicher Schuss in Nordirland: Bewährung für britischen Veteran

BELFAST: Wegen eines tödlichen Schusses auf einen jungen Mann in Nordirland vor 35 Jahren ist ein britischer Veteran zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in der nordirischen Hauptstadt Belfast am Donnerstag. Es ist das erste Mal seit dem Karfreitagsabkommen 1998, dass ein Ex-Soldat wegen eines vor Jahrzehnten begangenen Verbrechens verurteilt wurde. Das Gericht hatte den Mann, der damals 18 Jahre alt war, im November wegen Totschlags schuldig gesprochen. Veteranen kritisierten das Urteil. Bisher wurden sechs Ex-Soldaten wegen solcher lang zurückliegenden Verbrechen angeklagt. Vier Verfahren platzten, ein Angeklagter starb.

In dem Verfahren hatte der Angeklagte den tödlichen Schuss eingeräumt. Das Gericht glaubte aber seiner Darstellung nicht, seine Finger seien nass gewesen, weshalb er im Februar 1988 aus Versehen den Abzug betätigt habe. Er hatte erstmals an dem Checkpoint in Aughnacloy an der Grenze zum Nachbarland Irland Wache geschoben, habe sein Gewehr auf den 23-jährigen Mann gerichtet und abgedrückt. Er habe angenommen, es sei nicht gespannt.

Der Schütze war damals von seinem Vorgesetzten lediglich disziplinarrechtlich zur Verantwortung gezogen worden und musste eine Geldstrafe von 370,86 Pfund (nach heutigem Kurs 416 Euro) zahlen. Im Januar 2018 wurde der Fall wieder aufgerollt.

Die Folgen des jahrzehntelangen Bürgerkriegs zwischen meist katholischen Anhängern einer irischen Wiedervereinigung und protestantischen Befürwortern der Union mit Großbritannien belastet Nordirland noch immer stark. Am Donnerstag ordnete die britische Regierung eine Untersuchung des Bombenanschlags von Omagh 1998 an. Das Attentat der republikanischen Terrororganisation IRA mit 29 Toten und mehr als 300 Verletzten gilt laut BBC als schwerste einzelne Bluttat während der «Troubles».

Auto fängt Feuer - Schwangere verbrennt auf dem Weg ins Krankenhaus

NEU DELHI: In Indien sind eine schwangere Frau und ihr Ehemann auf dem Weg ins Krankenhaus für die Geburt ihres Kindes in einem Auto verbrannt.

Warum das Feuer in dem Fahrzeug im Bundesstaat Kerala am Donnerstag ausgebrochen war, sei derzeit noch unklar, wie der örtliche Fernsehsender NDTV unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Das Paar habe sich demnach zum Krankenhaus aufgemacht, als die Frau Wehen verspürte. Als das Auto plötzlich Feuer fing, hätten sich nur die vier Mitfahrenden, darunter ein Kind, aus dem Wagen retten können. Sie seien nicht verletzt geworden, so die Polizei. Die Brandursache soll nun untersucht werden, hieß es weiter.

Gericht verurteilt Ungarn im Zusammenhang mit Tod eines Flüchtlings

STRAßBURG: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Ungarn im Zusammenhang mit dem Tod eines Flüchtlings verurteilt. Ungarn müsse knapp 40.000 Euro Schadenersatz zahlen, entschieden die Richter in Straßburg am Donnerstag.

An den EGMR hatte sich ein Syrer gewandt, der 2016 zusammen mit seinem Bruder und anderen Flüchtlingen, darunter eine Familie mit drei Kindern, den Tisza-Fluss von Serbien nach Ungarn mit dem Boot überqueren wollte. Unterstützt wurden sie dabei von Schmugglern. Der Kläger gab an, dass ungarische Grenzschützer sie zurück nach Serbien drängen wollten. Sie hätten Tränengas eingesetzt und Steine geschmissen, außerdem seien Polizeihunde losgelassen worden, als er versucht habe, ans Ufer zu gehen. Sein Bruder sei beim Versuch, an das serbische Ufer zurückzuschwimmen, ertrunken. Ungarn bestritt diese Darstellung.

Der Mann machte eine Verletzung des Recht auf Lebens geltend und dass die Behörden den Fall nicht angemessen untersucht hätten. Der Gerichtshof gab ihm nun teilweise Recht. Die Behörden seien ihrer Verpflichtung, das Leben des Mannes zu schützen, nicht ausreichend nachgekommen. Ungarn muss 34.000 Euro Schadenersatz zahlen und 5600 Euro an Verfahrenskosten übernehmen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat. Die von der EU unabhängigen Organe setzen sich für den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein.

Gedenkstelle an Revolutionsführer Chomeini nahe Paris zerstört

NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU: Gegner der islamischen Regierung im Iran haben eine Gedenkstelle an Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini am Ort seines französischen Exils nahe Paris zerstört. Nachdem Menschenrechtler und Unterstützer der aktuellen Protestwelle im Iran die Gemeinde Neauphle-le-Château Anfang des Jahres zunächst um das Entfernen der Gedenktafel auf einem Privatgrundstück gebeten hatten, zerstörten Gegner diese in der vergangenen Woche, berichtete die Zeitung «Libération» am Donnerstag. Ein Video in den sozialen Medien zeigt einen Vermummten, der die Tafel herausreißt und kaputt tritt. An die Stelle stellte er ein Protestplakat und die Flagge des Irans vor der islamischen Revolution 1979.

Der Revolutionsführer verbrachte 1978 die entscheidenden Tage seines Exils in dem kleinen Ort Neauphle-le-Château und kam 1979 im Triumph nach Teheran, nachdem der Schah das Land verlassen hatte. Nach seiner Rückkehr und mit Gründung der islamischen Republik übernahm Chomeini das Amt des obersten Führers im Iran. Nahe des Hauses, in dem Chomeini damals knapp vier Monate verbrachte, organisierte der Iran jährlich Gedenkfeiern, gegen die es zuletzt vermehrt Protest gab.

Mit dem Ausbruch der jüngsten Protestwelle im September 2022 ist die Islamische Republik in eine schwere politische Krise gestürzt. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Der Staat reagierte auf Proteste mit größter Härte.

Anadolu: Türkei bestellt nach Anschlagswarnung neun Botschafter ein.

ANKARA: Die Türkei hat nach der Warnung vor Anschlägen und der Schließung mehrerer europäischer Vertretungen im Land neun Botschafter einbestellt. «Die Botschafter von neun Ländern, einschließlich der Länder, die die Arbeit ihrer Konsulate unter dem Vorwand der Bedrohung durch Terroranschläge in der Türkei ausgesetzt haben, wurden in das Außenministerium einbestellt», meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Welche Länder genau betroffen waren und ob auch der deutsche Botschafter Jürgen Schulz darunter war, war zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt lag zunächst keine Bestätigung vor. Die Niederlande gaben bekannt, dass ihr Botschaft einbestellt worden war.

Deutschland, die USA und mehrere andere europäische Länder hatten ihre Staatsbürger vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt und Anfang der Woche einen Teil ihrer Vertretungen geschlossen. Unter anderem sind das deutsche, das französische, das schweizerische und das britische Generalkonsulat in Istanbul betroffen. Die Schweizer Botschaft in Ankara hatte ebenfalls am Mittwoch ihre Türen geschlossen, die deutsche Botschaft in Ankara blieb vorerst geöffnet. Hintergrund der Warnungen sind islamfeindliche Aktionen in Europa wie etwa eine Koranverbrennung in Schweden.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor deutlich gemacht, dass er statt einem wahren Anschlagsrisiko eine ausländische Verschwörung hinter den Schließungen vermutet.

Bulgarien wählt Anfang April neues Parlament

SOFIA: Nach mehreren gescheiterten Versuchen, eine Regierung zu bilden, wird in Bulgarien am 2. April zum fünften Mal binnen zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Staatschef Rumen Radew unterzeichnete einen entsprechenden Erlass, wie das Präsidialamt in Sofia am Donnerstag mitteilte. Die Volksvertretung in Sofia wurde angesichts der Festsetzung der Neuwahl aufgelöst. Parlamentspräsident Weschdi Raschidow erklärte ihr Mandat für beendet. Ein Übergangskabinett führt die Regierungsgeschäfte.

Nach der Parlamentswahl im Oktober waren drei Anläufe zur Bildung einer regulären Regierung in dem EU-Land misslungen. Die Versuche der Mitte-Rechts-Partei GERB, die die Wahl gewonnen hatte, der liberalen PP und schließlich der Sozialisten scheiterten mangels Parlamentsmehrheit. In der Volksvertretung sind sieben teils verfeindete Parteien vertreten. «Das war ein Parlament der versäumten Möglichkeiten», sagte der Fraktionschef der zuletzt regierenden liberalen PP, Andrej Gjurow, am Donnerstag.

Bis eine reguläre Regierung steht, wird in Sofia ein von Staatschef Radew eingesetztes Übergangskabinett weiter regieren. Radew bestätigte am Donnerstag, ebenso per Erlass, das von ihm bereits Anfang August 2022 eingesetzte Kabinett fast unverändert - mit nur einem neuen Minister im Kulturressort.

Staatspräsident Radew hatte wiederholt vor einer weiteren Neuwahl gewarnt, weil diese den Schengen-Beitritt des Landes sowie die Umsetzung eines EU-Wiederaufbauplans behindern könnte. Wegen der politischen Instabilität und hohen Inflation stellen Experten auch die für 2024 angestrebte Euro-Einführung in Frage.

Verschwundene 18-Jährige tot gefunden

NÎMES: Eine vermisste 18-Jährige ist in Frankreich tot aufgefunden worden. Die Leiche der jungen Frau wurde in der Nacht zum Donnerstag auf einem abgelegenen Landweg entdeckt, wie Staatsanwältin Cécile Gensac am Donnerstag im südfranzösischen Nîmes sagte. Ein Verdächtiger in dem aufsehenerregenden Fall hatte demnach in einem Geständnis den Ort genannt, an dem sich die Leiche der Frau befinde. Der 39-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Laut der Staatsanwältin gab der Mann an, die Frau bei einem «Streit im Zusammenhang mit der Liebesbeziehung der beiden» getötet zu haben. Der Verdächtige ist den Behörden bereits wegen mehrerer Vergehen bekannt. Die junge Frau galt seit einer Woche als vermisst. Ihr Verschwinden hatte in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Medien berichteten über die Suche.

Serbiens Präsident Vucic spricht im Parlament über Kosovo-Plan

BELGRAD: Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sich erstmals im Parlament seines Landes zum internationalen Lösungsplan für das Kosovo geäußert. «Ich habe nichts unterschrieben, nichts paraphiert, und wir werden die Gespräche (mit den internationalen Unterhändlern) fortsetzen», sagte er in einer anderthalbstündigen Rede am Donnerstag vor den Abgeordneten. Aus den Bänken der Regierungsfraktionen brandete während der Rede immer wieder minutenlanger Applaus auf.

Die ursprünglich von Deutschland und Frankreich vorgelegte Initiative für die Normalisierung der Lage um das Kosovo sieht unter anderen vor, dass die beiden Nachbarländer zwar einander formell nicht anerkennen, jedoch ihre staatliche Existenz wechselseitig akzeptieren. Das seit 2008 unabhängige Kosovo ist heute fast ausschließlich von Albanern bewohnt. Serbien erkennt die Eigenstaatlichkeit seiner ehemaligen Provinz nicht an und beansprucht das Territorium des Kosovos für sich.

Wie Vucic im Parlament ausführte, seien etliche Punkte des internationalen Plans aus serbischer Sicht schwer oder gar nicht akzeptabel. So müsse Belgrad künftig davon absehen, die Aufnahme des Kosovos in internationale Organisationen zu verhindern. Die internationalen Unterhändler - Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der EU und USA - hätten aber damit gedroht, dass die seit 2014 laufenden EU-Beitrittsgespräche eingestellt und ausländische Investitionen gestoppt werden könnten, sagte Vucic.

«Es ist das vitale Interesse Serbiens, auf dem europäischen Weg zu bleiben», fügte er hinzu. Davon würden «viele Dinge» abhängen, etwa «Investitionen, der Lebensstandard, Renten und Gehälter». Der deutsch-französische Plan wurde im letzten Herbst in Grundzügen bekannt. Inzwischen unterstützen ihn auch die EU als Ganzes und die USA.

Türkischer Innenminister sieht Verschwörung hinter Anschlagswarnung

ISTANBUL: Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sieht hinter der Schließung mehrerer europäischer Vertretungen im Land aus Sicherheitsgründen eine ausländische Verschwörung. Er warf einigen westlichen Ländern in einer Rede am Donnerstag vor, einen psychologischen Krieg gegen die Türkei führen zu wollen. Sie hätten vergangenen Freitag vor Anschlägen gewarnt, ausgerechnet an einem Tag, an dem sich die Türkei zum Ziel gesetzt habe, 60 Millionen Touristen im Jahr anzuziehen, sagte Soylu. Der Westen sei dabei, einen «neuen psychologischen Krieg» anzufangen, sagte er.

Deutschland, die USA und mehrere andere europäische Länger hatten ihre Staatsbürger vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt. Hintergrund sind islamfeindliche Aktionen in Europa wie etwa eine Koranverbrennung in Schweden.

Am Donnerstag schloss dann das deutsche Generalkonsulat in Istanbul aus Sicherheitsgründen. Auch andere Vertretungen blieben geschlossen, darunter das schwedische Generalkonsulat in Istanbul und die Botschaft in Ankara, die Schweizer Botschaft und das Konsulat in Istanbul sowie das britische und das französische Generalkonsulat in Istanbul.

Das Auswärtige Amt gab noch keine Entwarnung - einschließlich Freitag sei das Generalkonsulat in Istanbul geschlossen, hieß es in einer Mitteilung an in der Türkei lebende Staatsbürger. Es gebe «präzise und konkrete» Hinweise auf eine Gefährdung vor allem im Istanbuler Innenstadtbezirk Beyoglu, der Einkaufsstraße Istiklal und dem Taksim-Platz sowie im Viertel Levent, in dem viele Konsulate angesiedelt sind. Von welchen Gruppierungen die Gefährdung ausgeht, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

EU-Korruptionsskandal: Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben

BRÜSSEL: Im Zuge des EU-Korruptionsskandals hat das Europaparlament die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. Mit diesem Schritt vom Donnerstag wird der Weg freigemacht für Ermittlungen gegen den belgischen Abgeordneten Marc Tarabella und den Italiener Andrea Cozzolino. Beide Politiker waren bis vor kurzem Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion. Die belgische Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Immunität der beiden aufzuheben. Tarabella und Cozzolino beteuern ihre Unschuld.

Im Dezember war das EU-Parlament durch den Korruptionsskandal um die damalige Vizepräsidentin Eva Kaili erschüttert worden. Sie verlor wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ihren Posten. Die Justiz legt Kaili und weiteren Verdächtigen, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen, die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch Katar und Marokko.

Cozzolino wird in dem Bericht des zuständigen Ausschusses im Parlament unter anderem verdächtigt, 2019 eine Vereinbarung mit anderen getroffen zu haben, bei der es darum ging, sich im Parlament gegen Entscheidungen einzusetzen, die den Interessen bestimmter Staaten schaden könnten. Dafür soll er bezahlt worden sein.

Zu Tarabella heißt es in einem Bericht des Rechtsausschusses, der Belgier werde verdächtigt, in den vergangenen zwei Jahren im Europäischen Parlament bestimmte Standpunkte zugunsten eines Drittstaats vertreten zu haben. Laut einer Zeugenaussage habe er dafür schätzungsweise 120.000 bis 140.000 Euro bekommen.

Generalstaatsanwältin gegen Beteiligung Netanjahus an Justizreform

TEL AVIV: Nach Ansicht von Israels Generalstaatsanwältin, Gali Baharav-Miara, sollte sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aufgrund eines «möglichen Interessenkonflikts» nicht am umstrittenen Umbau der Justiz beteiligen. In einem am Donnerstag in israelischen Medien veröffentlichen Brief an Netanjahu schrieb Baharav-Miara, er müsse es vermeiden, «sich in Initiativen einzumischen, die mit dem Rechtssystem zu tun haben». Demnach könnte Netanjahu durch die kürzlich vorgestellten Pläne in einem aktuell gegen ihn laufenden Korruptionsprozess profitieren.

Jegliche Beteiligung Netanjahus am dem Vorhaben der Regierung sei daher nicht zulässig, hieß es in dem Schreiben. Dies schließe auch «direkte oder indirekte Anweisungen» an andere Personen ein, die mit dem Vorantreiben der Vorschläge befasst seien.

Netanjahu ist wegen Betrug, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und von einer «Hexenjagd» gesprochen. Dem US-Sender CNN sagte er am Mittwoch, die Pläne der Regierung hätten nichts mit seinem Prozess zu tun.

Israels Justizminister Jariv Levin will das Höchste Gericht im Land gezielt schwächen. Demnach soll eine Mehrheit im Parlament etwa künftig ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des Höchsten Gerichts gegen die Verfassung verstößt. Zudem soll die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern geändert werden. Levin wirft dem Gericht eine übermäßige Einmischung in politische Entscheidungen vor. Manche Experten warnen, dass eine Umsetzung der Pläne, die Demokratie in Israel gefährden könnte. Seit Wochen finden Demonstrationen gegen das Vorhaben der Regierung statt.

Jahrelang flüchtiger Mafioso in Frankreich gefasst

ROM/SAINT-ÉTIENNE: Italienische und französische Polizisten haben einen seit mehr als 16 Jahren flüchtigen Mafioso der 'Ndrangheta im Südosten Frankreichs verhaftet. Spezialeinheiten der italienischen Polizei hätten den 63-Jährigen in der Stadt Saint-Étienne ausfindig gemacht, teilten die Carabinieri am Donnerstag mit. Die Fahnder deckten bei ihren seit 2019 laufenden Ermittlungen demnach das Unterstützernetzwerk des Flüchtigen auf. Französische Kriminalbeamte nahmen ihn schließlich fest.

Der Mafioso gehört der mächtigen kalabrischen Mafia 'Ndrangheta an. 2006 verurteilte ihn ein Gericht in Italien zu einer lebenslangen Haftstrafe, weil er als mitschuldig für die Tötung zweier Brüder und der versuchten Tötung eines weiteren Mannes im Jahr 1991 befunden wurde. Die Brüder wurden in einem Fischladen zu Tode geprügelt. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Die Taten geschahen in jenen Jahren Anfang der 1990er, als die Mafia-Clans einen blutigen Krieg führten.

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi zeigte sich erfreut über die Verhaftung und lobte die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Länder über Interpol. «Die Verhaftungen gefährlicher Flüchtiger gehen weiter», sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Mitte Januar gelang der italienischen Polizei bereits die wichtige Festnahme von Matteo Messina Denaro auf Sizilien - Mafiaboss der sizilianischen Cosa Nostra, der drei Jahrzehnte auf der Flucht war.

Habeck will in Schweden für Northvolt-Werk in Deutschland werben

BERLIN/STOCKHOLM: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht weiterhin gute Chancen, dass der schwedische Batteriehersteller Northvolt eine Fabrik in Schleswig-Holstein baut. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag vor Beginn einer zweitägigen Reise nach Schweden, Northvolt habe sich in ganz Europa nach einem Standort umgeschaut und sich «im Grunde» für Heide entschieden, vor allem wegen der großen Menge an erneuerbaren Energien. Der US-amerikanische Inflation Reduction Act mit der Formel, dass Autos in den USA produziert werden müssen, wenn sie die Subventionen dort bekommen, habe diese «Im-Grunde-Entscheidung» noch einmal geöffnet.

Habeck sprach von intensiven Kontakten mit Northvolt. Am Freitag will er ein Forschungslabor des Unternehmens besuchen und dort auch Northvolt-Chef Peter Carlsson treffen. Er glaube, dass Northvolt immer noch offen sei für den Standort Heide, sagte Habeck. Northvolt könnte dort eine Batteriezellenfabrik bauen. Die Entscheidung werde im ersten Quartal fallen. Er wolle in Schweden noch einmal dafür werben, wie geeignet und wie wichtig der Standort Heide sei, sagte Habeck - «aber auch, was Deutschland zu leisten bereit ist, um diesen Standort möglich zu machen».

Zur Frage eines möglichen Industriestrompreises in Deutschland und Europa sagte Habeck, die Möglichkeit, dass man Strom oder Stromzugänge Unternehmen bevorzugt gewähren könne, müsse beihilferechtlich genehmigt werden. Dies sei ein Teil, der ihm fehle in dem von der EU-Kommission vorgelegten Paket als Antwort auf das US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act. Firmen wie Northvolt, die jetzt investierten, wollten wissen, welchen Strompreis sie in zwei, drei Jahren bekommen. «Wir müssen das jetzt in diesem Jahr entscheiden, wie wir's machen und dann im nächsten oder übernächsten Jahr kann es entstehen.»

«Taxi Teheran»-Regisseur Panahi beginnt Hungerstreik

TEHERAN: Der preisgekrönte iranische Filmregisseur Jafar Panahi soll Berichten zufolge in den Hungerstreik getreten sein. Dies berichteten Filmschaffende am Mittwochabend in den sozialen Medien unter Berufung auf Panahis Familie. Seit Juli 2022 befindet sich der 62-Jährige im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran. Nach Angaben der Justiz sitzt der Regisseur dort eine sechsjährige Haftstrafe wegen «Propaganda gegen die Regierung» ab.

Panahi, der sich in seinen Filmen auch kritisch mit der Politik der Islamischen Republik auseinandersetzt, ist einer der international bekanntesten Regisseure des Landes. Für seinen jüngsten Film «No Bears» bekam er in Abwesenheit auf den Filmfestspielen in Venedig einen Spezialpreis der Jury. Er erhielt im Laufe seiner Karriere viele weitere Auszeichnungen, etwa 2015 den Hauptpreis der Berlinale für «Taxi Teheran».

Mehrere bekannte Filmschaffende und Regisseure sind im Iran inhaftiert. Unter ihnen befindet sich auch der Berlinale-Gewinner Mohammed Rassulof. Im Rahmen der jüngsten Demonstrationen wurden zwischenzeitlich auch Schauspielerinnen inhaftiert, die sich mit der von Frauen angeführten Protestwelle solidarisiert hatten. Rassulof und Panahi hatten sich im Sommer vergangenen Jahres kritisch zu einem Einsturz einer im Bau befindlichen Einkaufspassage geäußert.

Auslöser der jüngsten Protestwelle im Iran war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam Mitte September. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden. In den vergangenen Wochen nahmen die Straßenproteste wieder ab. Ihren Unmut drücken viele Frauen inzwischen durch zivilen Ungehorsam aus, etwa indem sie den Kopftuchzwang ignorieren.

50 Angriffe und 5 Millionen Beute: Geldautomatensprenger erwischt

MÜNCHEN: Süddeutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen eine niederländische Bande gelungen, die hierzulande mehr als 50 Geldautomaten gesprengt und dabei 5,2 Millionen Euro erbeutet haben soll. «Es handelt sich hierbei um eine der größten Aktionen gegen Geldautomatensprenger in den Niederlanden», teilten die Landeskriminalämter Bayern und Baden-Württemberg sowie die Staatsanwaltschaft Bamberg gemeinsam am Donnerstag in München mit. Mit Ausnahme eines Falls in Thüringen hatten sich die seit November 2021 aktiven Täter nach aktuellem Ermittlungsstand stets Geldautomaten in den beiden süddeutschen Bundesländern ausgesucht.

Am Montag hatten die Beamten bei einer Razzia in den niederländischen Provinzen Utrecht und Limburg sowie in Belgien in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei 16 Gebäude durchsucht. Dabei wurden neun per Haftbefehl gesuchte Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren festgenommen. Nach drei weiteren wird aktuell noch gefahndet. «Außerdem wurden neun vorbereitete Sprengstoffpakete entdeckt», sagte Einsatzleiter Jürgen Harle vom Bayerischen Landeskriminalamt.

«Die Täterinnen und Täter sprengen sich völlig rücksichtslos den Weg zum Geld frei, riskieren das Leben unbeteiligter Menschen und zerstören Gebäude», teilte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) anlässlich der Festnahmen mit. Der Sachschaden sei dabei regelmäßig höher als die Beute. Bei der aktuellen Serie beläuft er sich den Angaben zufolge auf 6,5 Millionen Euro.

Hongkong lockt Besucher mit Gratis-Flugtickets

HONGKONG: Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong will nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit einer Charmeoffensive Touristen zurückgewinnen. Regierungschef John Lee kündigte am Donnerstag an, dass von März an 500.000 kostenlose Flugtickets an Besucher aus aller Welt verteilt werden sollen. Die Tickets sollen über lokale Fluggesellschaften erhältlich sein. Weitere Freiflüge seien für Hongkonger und Besucher vom chinesischen Festland reserviert. Mit einer groß angelegten Kampagne will Hongkong wieder ins Rampenlicht zurückkehren. Die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» sprach von umgerechnet 255 Millionen US-Dollar (rund 231,7 Mio Euro) für die gesamte Kampagne.

Noch vor dem chinesischen Festland hatte die Finanzmetropole im Herbst viele ihrer strengen Einreisebestimmungen aufgehoben. Zuvor mussten Einreisende eine Hotelquarantäne über sich ergehen lassen, was die Besucherzahlen einbrechen ließ. Hongkongs Wirtschaft schrumpfte im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent. Noch ist die Normalität nicht ganz zurückgekehrt. Nach wie vor gilt in Hongkong nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern auch auf der Straße eine Maskenpflicht.

Amsterdam verbietet Touristenbusse im Zentrum

AMSTERDAM: Touristenbusse dürfen ab 2024 nicht mehr ins Zentrum von Amsterdam fahren. Die schweren Busse sorgten für zu viele Probleme, teilte die niederländische Hauptstadt am Donnerstag mit. Die Busse müssten außerhalb des Zentrums stoppen und Passagiere auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Die Regel gelte für Busse ab 7,5 Tonnen.

Amsterdam will seit Jahren den Massentourismus eindämmen und hatte Ende 2022 extra Maßnahmen angekündigt. Im vergangenen Jahr hatten etwa 18 Millionen Besucher mindestens eine Nacht in der Grachtenstadt übernachtet. Hinzu kommen noch Millionen Tagesbesucher.

Pro Tag fahren nach Angaben der Stadt etwa 300 bis 450 Touristenbusse in die Innenstadt. Das sei viel zu viel für den begrenzten Raum, begründete die Stadtverwaltung die Entscheidung. Die Busse verursachten in den schmalen Straßen stockenden Verkehr und gefährdeten die Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern. Außerdem seien sie zu schwer für die Kaden an den Grachten und die Brücken, und sie würden zu viel Abgase ausstoßen, wenn sie bei laufendem Motor auf Fahrgäste warteten.

Für den Transport von Kindern, alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen werde es Ausnahmegenehmigungen geben.

Zentralafrikanisches Land Tschad eröffnet Botschaft

TEL AVIV: Der zentralafrikanische Staat Tschad hat am Donnerstag eine Botschaft in Israel eröffnet. Bei der Einweihung der Vertretung in Ramat Gan bei Tel Aviv waren der Präsident des Sahelzonen-Landes, Mahamat Idriss Déby Itno, und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zugegen. «Dies ist ein historischer Moment», sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Der Einweihung seien Jahre diplomatischer Bemühungen vorangegangen, im Rahmen derer er auch den Tschad besucht habe. «Wir stärken unsere Partnerschaft im Bereich der Sicherheit, für Frieden und Wohlstand. Die neue Botschaft wird unsere Beziehungen noch weiter stärken», sagte Netanjahu seinem Gast.

Israel und der Tschad hatten 2019 ihre seit fast einem halben Jahrhundert brachliegenden diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Nach Medienberichten hatte dies auch den Weg für eine Annäherung Israels an arabische Staaten in der Region geebnet. Der Tschad ist ein Land mit muslimischer Mehrheit.

Déby leitet seit dem Tod seines Vaters im April 2021, des Langzeitherrschers Idriss Déby Itno, eine Übergangsregierung in dem erdölreichen, aber von Armut geprägten Land mit knapp 17 Millionen Einwohnern. Gegen die militärische Übergangsregierung, die die Bildung einer neuen Regierung immer wieder nach hinten verschiebt, kommt es zu regelmäßigen Protesten der Opposition und Zivilgesellschaft. Trotz seiner fragilen politischen Lage ist der an Libyen, Niger und den Sudan grenzende Tschad ein wichtiger Verbündeter des Westens bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus in Nigeria und der Sahel-Zone.

Siemens Healthineers mit Gewinnrückgang zum Jahresauftakt

ERLANGEN: Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht. So sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) per Ende Dezember um 28 Prozent auf 647 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Nach Steuern verdiente das Unternehmen mit 426 Millionen Euro zehn Prozent weniger. Der Umsatz stagnierte nahezu bei knapp 5,1 Milliarden Euro.

Siemens Healthineers hatte im Vorjahresquartal insbesondere in Europa stark von der hohen Nachfrage nach Antigen-Tests zum Nachweis von Covid-19 profitiert, welche Umsatz und Gewinn erheblich angeschoben hatten. Bereinigt um das Geschäft wäre der Umsatz im ersten Quartal leicht um 0,7 Prozent gewachsen, hieß es. Dazu machten dem Konzern Lieferkettenverzögerungen sowie im Diagnostikgeschäft die Lockdowns in China zu schaffen. Robust entwickelten sich hingegen die Auftragseingänge. Die Jahresprognose für 2022/23 bestätigte Siemens Healthineers.

Nordkorea droht mit harter Reaktion auf Manöver der USA mit Südkorea

SEOUL: Nach der Ankündigung neuer Militärübungen in diesem Jahr durch die USA und Südkorea zur Abschreckung Nordkoreas hat dessen Außenministerium mit harten Reaktionen gedroht. Ein Sprecher in Pjöngjang warf den USA vor, eine feindselige Politik zu betreiben. Zusammen mit ihren Verbündeten hätten sie die Situation auf der koreanischen Halbinsel an «eine extreme rote Linie» gebracht, wurde er von den staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag zitiert.

Auch kritisierte der Sprecher die Erklärung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in dieser Woche in Seoul, wieder strategische Waffensysteme der USA wie Kampfjets oder Flugzeugträger zur Halbinsel zu entsenden. Nordkorea werde die «härteste Reaktion» gemäß dem Prinzip «Atomwaffen gegen Atomwaffen und totale Konfrontation gegen totale Konfrontation» zeigen.

Der Konflikt mit Nordkorea hat sich seit vergangenem Jahr wieder erheblich verschärft. Das von Kim Jong Un autokratisch regierte Land erhöhte trotz Verbots durch UN-Resolutionen Umfang und Tempo seiner Tests mit atomwaffenfähigen Raketen und verschärfte seine Rhetorik. Südkorea und die USA nahmen ihre Militärübungen wieder in vollem Umfang auf.

Austin und sein südkoreanischer Kollege Lee Jong Sup hatten am Dienstag in Seoul angekündigt, die gemeinsamen Manöver weiter auszubauen. Ziel sei es, die Fähigkeiten des Bündnisses einschließlich des Informationsaustauschs und der gemeinsamen Planung zu verstärken.

Hilfsorganisation: 120.000 Flüchtlinge nach neuen Kämpfen im Ostkongo

KINSHASA: Nach erneuten Zusammenstößen im Ostkongo sind nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children etwa 120.000 Menschen auf der Flucht. Wie die Organisation am Mittwoch mitteilte, war es in der vergangenen Woche zu heftigen Gefechten der kongolesischen Regierungstruppen und Kämpfern der M23-Rebellen gekommen. Die enorme Zahl der Vertriebenen sei allein auf Kämpfe am 24. und 25. Januar zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge seien Kinder.

Seit dem 31. Januar befindet sich Papst Franziskus auf einer mehrtägigen Reise in der Demokratischen Republik Kongo. Geplant war dabei auch ein Besuch in der ostkongolesischen Stadt Goma, der aus Sicherheitsgründen jedoch abgesagt wurde.

Der Ostkongo gehört zu den gefährlichsten Regionen weltweit. Nach Angaben der USA sollen dort etwa 130 unterschiedliche bewaffnete Gruppen aktiv sein. Vergewaltigungen und Folter gehören in der Region zur Tagesordnung. Dem UN-Nothilfebüro zufolge gibt es mehr als fünf Millionen Binnenvertriebene im Ostkongo. Am Mittwochnachmittag hatte sich der Papst mit einigen Vertriebenen getroffen.

Israelischer Angriff auf Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV: Die israelische Luftwaffe hat am frühen Donnerstagmorgen Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das teilte die israelische Armee (IDF) auf Twitter mit. Ziel der Angriffe seien eine Waffenfabrik der radikalislamischen Hamas sowie ein Labor für Chemikalien gewesen. «Die IDF hält die Hamas für alle terroristischen Aktivitäten verantwortlich, die vom Gazastreifen ausgehen, und sie wird daher alle Konsequenzen der Verstöße gegen die Sicherheit Israels tragen», twitterten die israelischen Streitkräfte.

Zuvor hatte es in israelischen Medienberichten geheißen, dass Ziele in einem Flüchtlingslager im Zentrum von Gaza angegriffen worden seien.

Wenige Stunden zuvor hatte Israels Militär nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. In der Stadt Sderot an der Grenze zum Gazastreifen seien Alarmsirenen aktiviert worden. Die bewaffnete Gruppierung «Höhle der Löwen» reklamierte den Angriff für sich. Die Gruppe besteht vor allem aus jungen Männern verschiedener bewaffneter Fraktionen in der Stadt Nablus.