Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Gedenken und Proteste am Jahrestag des Dammbruchs von Brumadinho

BRUMADINHO: Vier Jahre nach dem Bruch des Damms einer Eisenerzmine in Brasilien haben Tausende Menschen an die mindestens 260 Toten von Brumadinho erinnert. Angehörige und Freunde besuchten eine Messe und ließen Ballons um die Uhrzeit steigen, zu der der Damm an der Mine Córrego do Feijão am 25. Januar 2019 gebrochen war, wie im brasilianischen Fernsehen am Mittwoch (Ortszeit) zu sehen war. Protestierende zogen durch die Straßen und forderten einen verträglichen Bergbau. Auch in Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais, gab es Gedenkveranstaltungen.

Eine Schlammlawine hatte sich nach dem Dammbruch vor vier Jahren über die hügelige Landschaft von Minas Gerais ergossen. Sie wälzte sich über Teile der Mine und benachbarte Siedlungen, riss Menschen und Tiere, Häuser und Gerätschaften mit. Eine Tochtergesellschaft des TÜV Süd hatte den Damm erst ein halbes Jahr zuvor geprüft und für sicher befunden. Der TÜV Süd hat in der Vergangenheit eine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch zurückgewiesen, weil der Bergbaukonzern Vale Vorgaben nicht eingehalten habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte kurz vor dem Jahrestag erneut Anklage gegen 16 Beschuldigte erhoben. Bei den nun auf Bundesebene Angeklagten handelt es sich um dieselben Personen, die vor drei Jahren bereits auf Landesebene angeklagt worden waren. Zu ihnen gehören der ehemalige Präsident und zehn weitere Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale sowie fünf Mitarbeiter des TÜV Süd. Das Oberste Gericht hatte das Verfahren auf Landesebene vor kurzem für ungültig erklärt. Auf Bundesebene beginnt es praktisch wieder von vorne.

Der Verband der Familien von Opfern und Betroffenen befürchtet, dass am Ende niemand für den Dammbruch verantwortlich gemacht wird. Die Einweihung eines Denkmals in Brumadinho wurde laut der Zeitung «Folha de S. Paulo» wegen Differenzen mit Vale verschoben. Angesichts der verschlungenen Wege von Brasiliens Justiz haben Angehörige in den vergangenen Jahren auch vor Gericht in München Gerechtigkeit gesucht.

Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks an Post-Niederlassungen auf

ERFURT: Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Beteiligen sollen sich demnach an den ganztägigen Aktionen bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung, wie Verdi mitteilte. An den ganztägigen bundesweiten Streiks in der vergangenen Woche in Brief- und Paketzentren hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag den Angaben zufolge rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Die Gewerkschaft verlangt mit Verweis auf die hohe Inflation für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.

Deutschland unterstützt UN-Ausstellung zu antisemitischer Propaganda

NEW YORK: Im UN-Hauptquartier in New York können Besucher derzeit eine von Deutschland unterstützte Ausstellung zu antisemitischer Propaganda und manipulierten Bildern sehen. Die Schau «#fakeimages», die in Zusammenarbeit zwischen dem belgischen Recherchezentrum «Kazerne Dossin» und der «Arthur Langerman Stiftung» entstand, ist noch bis zum 20. Februar offen.

Neben dem deutschen Außenministerium wird sie auch von Belgien unterstützt und schlägt den Bogen von deutscher antisemitischer Hetze vor und im Zweiten Weltkrieg bis zur Bedeutung von Missinformation in der Gegenwart. «Die Ausstellung zeigt auf, wie die falsche und manipulative Bildgebung der Nazis funktionierte und bis heute ihren Ausdruck findet», hieß es in einer Mitteilung.

Tote und Verkehrschaos bei Wintereinbruch - Rekordkälte

TOKIO: Bei heftigen Schneestürmen und klirrender Kälte sind in Japan mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

In Teilen des Inselreiches sanken die Temperaturen auf Rekordtiefstände von stellenweise bis zu zwölf Grad unter Null. Der Bahn- und Straßenverkehr war schwer beeinträchtigt, viele Straßen waren vereist. Tausende Menschen mussten in den westlichen Präfekturen Kyoto und Shiga die Nacht in Zugabteilen oder Bahnhöfen verbringen, Autofahrer strandeten auf manchen Hauptverkehrsstraßen, wie lokale Medien am Donnerstag berichteten. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden. Japan erlebt derzeit den bisher kältesten Wintereinbruch der Saison. Die Behörden warnen die Bewohner am Japan-Meer wie auch an der Pazifikküste vor weiteren Schneefällen und rauem Wellengang.