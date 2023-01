Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Acht Tote nach Lawinenunglück in Tibet

PEKING: Bei einem Lawinenunglück in Tibet sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend in der Stadt Nyingchi im Südwesten Tibets, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf das lokale Sicherheitsbüro berichtete. Durch die herabstürzenden Schnee- und Eismassen sei die Ausfahrt eines Autobahn-Tunnels versperrt worden. Menschen seien mit ihren Fahrzeugen eingeschlossen worden. Es war unklar, ob die acht Opfer im Tunnel starben oder außerhalb verschüttet wurden. Zum Stand der Rettungsarbeiten wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Auch war unklar, ob noch Menschen vermisst wurden.

Mindestens 15 Tote bei Brand in Kaserne

ERIWAN: Beim Brand in einer Kaserne in der Kaukasus-Republik Armenien sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens 15 Soldaten ums Leben gekommen.

Weitere drei Soldaten der dort stationierten Pionier-Einheit wurden bei dem Zwischenfall in Asat schwer verletzt, berichteten örtliche Medien. Die Ursache des Brandes werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan mit.

New Yorks Columbia University bekommt erstmals Frau als Präsidentin

NEW YORK: New Yorks Elite-Universität Columbia University bekommt erstmals eine Frau als Präsidentin: Nemat «Minouche» Shafik, derzeit noch Direktorin der London School of Economics, werde ab dem 1.

Juli 2023 der Universität vorstehen, teilte die Einrichtung am Mittwoch mit. Damit wird die in Ägypten geborene 60 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftlerin Nachfolgerin des derzeitigen Präsidenten Lee Bollinger, dem 19. Präsidenten der Institution in Manhattan.

Gefühlte 50 Grad, volle Strände: Rios Bewohner trotzen Sommerhitze

RIO DE JANEIRO: Nachdem der Sommer regnerisch begonnen hatte, ist die Hitze in Rio de Janeiro angekommen. An mehreren Tagen hintereinander betrug die gefühlte Temperatur, die sich etwa wegen der Luftfeuchtigkeit oder Winden von der tatsächlichen unterscheidet, in der brasilianischen Metropole nun um die 50 Grad. Das Thermometer zeigte am Mittwoch eher 30 Grad.

Viele Bewohner Rios, der «wunderbaren Stadt», haben im Sommer auf der Südhalbkugel Ferien, am Freitag ist zudem Feiertag zu Ehren des Heiligen Sebastian. Die berühmten Strände von Copacabana und Ipanema sind auch unter der Woche voll. Die Strandbesucher räkeln sich in Stühlen oder nehmen ein Meerbad, manche kicken sich auch einen Ball so spektakulär wie möglich zu.

Selbst nach dem Sonnenuntergang, der am Arpoador mit seinem Felsen beklatscht wird, bleiben die Strände gut gefüllt.