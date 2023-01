Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Ewige Rivalen: Melbourne könnte bald Sydney als größte Stadt ablösen

SYDNEY/MELBOURNE: Die Rivalität zwischen den australischen Ostküsten-Metropolen Melbourne und Sydney ist legendär - auch was die Einwohnerzahl betrifft. Nun bahnt sich eine Veränderung an: Melbourne, Hauptstadt des Bundesstaates Victoria, wird Sydney in New South Wales voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt als bevölkerungsreichste Stadt des Landes ablösen. Dies berichtete der Sender Sky News Australia am Donnerstag unter Berufung auf die jährliche Bevölkerungsprognose der Regierung, die am Freitag veröffentlicht wird.

Demnach wird Melbournes Einwohnerzahl voraussichtlich bis 2032/33 auf 6,1 Millionen anwachsen. Sydney läge zu diesem Zeitpunkt mit 6,06 Millionen Einwohnern knapp dahinter. Zum Vergleich: Derzeit hat Melbourne eine Population von rund 5 Millionen, Sydney liegt bei 5,3 Millionen.

Ursprünglich hatten Experten damit gerechnet, dass Melbourne mit seinem europäischen Flair den für seinen herrlichen Hafen bekannten Rivalen bereits 2026 übertrumpfen würde. Dann aber wanderten Zehntausende aus Melbourne ab, nachdem dort immer wieder extrem lange Corona-Lockdowns verhängt wurden. «Melbourne wird Sydney - trotz eines kurzfristigen Exodus aufgrund der Pandemie - endlich als Australiens größte Stadt übertrumpfen», so Sky News Australia.

Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah gefunden

SALT LAKE CITY: Im US-Bundesstaat Utah sind acht Menschen tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden.

Fünf davon seien minderjährig, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung der Stadt Enoch im Süden des Bundesstaates. Die Toten wiesen nach Angaben der Polizei Schusswunden auf. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe derzeit nicht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. «Wir wissen nicht, warum das passiert ist und wir werden nicht raten», sagte ein Gemeindevorsteher dem Lokalsender KSL. Die Polizei befand sich demnach in der Nacht zum Donnerstag noch in dem Gebäude auf der Suche nach Hinweisen.

Zahl der unsicheren Windows-Computer steigt stark an

BERLIN: Vielen privaten und beruflichen Computernutzern fällt der Abschied von veralteten Betriebssystemen schwer. In einer Woche läuft auch der Support für Windows 8.1 aus. Damit steigt die Zahl der unsicheren PCs in Deutschland deutlich an.

In Deutschland sind in absehbarer Zeit knapp drei Millionen unsichere Windows PCs unterwegs. Darauf hat am Donnerstag Thorsten Urbanski vom Sicherheitsunternehmen ESET hingewiesen. Auf 1,7 Millionen Rechnern läuft das seit Jahren veraltete Microsoft-Betriebssystem Windows 7. Rund eine Millionen Rechner haben demnach das System Windows 8.1 installiert, für das in der kommenden Woche (10. Januar) der technische Support durch Microsoft ausläuft. Damit werden Sicherheitslücken in Windows 8.1 nicht mehr geschlossen.

«Die unsicheren Windows-Computer sind tickende Zeitbomben», sagte Urbanski der Deutschen Presse-Agentur. Für Cyberkriminelle seien diese Rechner einfach zu attackierende Ziele. «Eine bekannte und nicht geschlossene Sicherheitslücke genügt - und die Computer sind schlimmstenfalls offen wie ein Scheunentor.» Dennoch unterschätzten weiterhin viele Anwenderinnen und Anwender das Sicherheitsrisiko einer veralteten Windows-Version.

Urbanski zeigte wenig Verständnis für die Nutzung veralteter Systeme durch private Anwender oder Nutzer in Firmen, Behörden oder Organisationen. «Gerade Betriebssystem-Dinosaurier wie Windows 7, deren Support-Ende bereits mehrere Jahre zurückliegen, sollten endgültig in Rente geschickt werden», forderte der Experte. Das gleiche gelte ab 10. Januar 2023 für Windows 8.1. Denn auch hier ende der Support und es werde für Privatanwender keine kostenlosen Sicherheitsupdates mehr geben. «Ich rate dringend zum Wechsel auf aktuelle Windows-Versionen», sagte Urbanski.