Neues aus dem Ausland am Donnerstag

EU-Automarkt weiter auf Erholungspfad - Jahresbilanz bleibt negativ

BRÜSSEL: Der Automarkt in der Europäischen Union bleibt trotz einer weiteren Erholung unter dem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Im November wurden in der EU zwar 829.527 Pkw neu zugelassen und damit 16,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das war auch der vierte Monat mit Anstiegen in Folge. Nach elf Monaten in diesem Jahr steht aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter in Minus von 6,1 Prozent auf rund 8,36 Millionen Autos zu Buche. Zudem blieb auch der November deutlich unter dem November von vor drei Jahren, als rund eine Million Autos neu angemeldet wurden.

Die zuletzt deutlichen Anstiege können die Rückgänge aus der ersten Jahreshälfte weiter nicht wettmachen. Von den größten vier Märkten in der EU hat Italien mit knapp zwölf Prozent Minus bisher am schwächsten abgeschnitten, Deutschland mit gut zwei Prozent weniger Zulassungen noch am besten. Frankreich (minus fast neun Prozent) und Spanien (minus gut vier Prozent) liegen dazwischen.

Im Monat November erzielte der VW-Konzern den Daten zufolge ein Plus von 36,4 Prozent, darunter Porsche mit 18 Prozent mehr Zulassungen. BMW erreichte konzernweit ein Plus von 14,2 Prozent, Mercedes-Benz 10,8 Prozent.

Teheran verurteilt Irans Ausschluss aus UN-Frauen-Kommission

TEHERAN: Das iranische Außenministerium hat Irans Ausschluss aus der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau (CSW) scharf verurteilt. «Das war eine politisch motivierte und inakzeptable Entscheidung ohne jegliche rechtliche Basis, die wir somit aufs Schärfste verurteilen», sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Donnerstag. Die Vereinten Nationen sollten nicht zulassen, dass sie von Weltmächten dermaßen politisch instrumentalisiert würden, so der Sprecher laut Webportal des Außenministeriums.

Wegen der anhaltenden Gewalt des Irans gegen Demonstrantinnen hatte der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York den Ausschluss des Landes aus der CSW beschlossen. 29 von 54 Mitgliedsstaaten stimmten für eine entsprechende Resolution der Vereinigten Staaten, unter anderem Russland und China dagegen.