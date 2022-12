Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Infektionswelle erwartet: Große Mehrheit wird sich anstecken

PEKING: Die große Mehrheit der 1,4 Milliarden Chinesen wird sich nach Einschätzung eines führenden chinesischen Experten letztlich mit dem Coronavirus infizieren. Nach den Lockerungen der drakonischen Null-Covid-Maßnahmen berichteten Staatsmedien am Donnerstag, der frühere Vizedirektor des chinesischen Gesundheitsamts, Feng Zijian, gehe davon aus, dass sich am Ende 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung mit dem Erreger anstecken werde. In der ersten Welle dürfte die Infektionsrate demnach rund 60 Prozent erreichen.

Es müssten «angemessene Schritte» ergriffen werden, um den Höhepunkt der Welle niedrig zu halten und die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern, sagte der Regierungsberater nach Angaben der Zeitung «Zhongguo Qingnianbao» bei einem Online-Forum der Pekinger Tsinghua-Universität. Die Welle werde «enormen Druck» auf das medizinische System ausüben. Deswegen sei es notwendig, Vorbereitungen zu treffen, sagte Feng Zijian, der die Arbeitsgruppe der Regierung zum Umgang mit der Pandemie berät.

Auch sei es wichtig, Impfungen zu beschleunigen, besonders für die ältere Bevölkerung mit chronischen Krankheiten. Die gegenwärtigen Vakzine würden das Risiko einer schweren Krankheit «sehr wirksam» verringern. Wer noch nicht komplett geimpft sei, solle das schnell nachholen.

Feng Zijian gehörte nach Angaben der Agentur Bloomberg zu den acht Experten, die Vizepremierministerin Sun Chunlan vergangene Woche beraten hatten, bevor sie von einem «neuen Stadium» im Vorgehen gegen das Virus sprach und Änderungen in Aussicht stellte.

Guatemalas Ex-Präsident wegen Korruption zu 16 Jahren Haft verurteilt

GUATEMALA-STADT: Wegen Korruption ist der guatemaltekische Ex-Präsident Otto Pérez Molina (2012-2015) zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der 72-jährige frühere General habe das kriminelle Netzwerk «La Línea» im Zollwesen geführt, urteilte das Gericht am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

Auch die ehemalige Vizepräsidentin Roxana Baldetti wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Pérez und Baldetti wurden der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Zollbetrugs für schuldig befunden. Vom Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung wurden sie hingegen freigesprochen. Beide saßen seit 2015 in Untersuchungshaft und weisen die Anschuldigungen zurück. Dutzende weitere Angeklagte wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.

Die Gruppe hatte den Ermittlern zufolge Unternehmen ermöglicht, gegen Schmiergeldzahlungen bei der Einfuhr von Waren Steuern zu hinterziehen. Baldetti war 2018 in einem anderen Korruptionsverfahren bereits zu mehr als 15 Jahren Haft verurteilt worden.

US-Regierung geht gegen Aufhebung von umstrittener Abschieberegel vor

WASHINGTON: Die US-Regierung will gegen die Aufhebung einer umstrittenen Abschieberegelung in den USA vorgehen, die noch unter dem früheren Präsidenten Donald Trump eingeführt worden war. Die sogenannte Titel-42-Regelung ermöglicht unter Verweis auf die Corona-Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten an der Grenze zu Mexiko. Ein US-Richter hatte die Regelung im November aufgehoben. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas kündigte nun an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung hervorgeht.

Die Regelung war zu Beginn der Pandemie von der Regierung des Republikaners Trump eingeführt und dazu genutzt worden, die Grenzen weitgehend abzuriegeln. Begründet wurde dies mit der Gefahr einer Einschleppung des Coronavirus. Unter seinem Nachfolger, dem Demokraten Joe Biden, wurde die Regelung verlängert und lediglich um eine Ausnahme für unbegleitete Minderjährige ergänzt. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, die Pandemie nur als Vorwand zu nutzen, um Menschen pauschal abzuschieben, ohne dass ihr Fall ausreichend geprüft und vor Gericht angehört wird.