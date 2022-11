Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Hohe Düngerpreise treiben K+S an

KASSEL: Die immer noch hohen Düngerpreise haben den Dünger- und Salzkonzern K+S auch im dritten Quartal angetrieben. Zwar stockte zuletzt die Nachfrage ein Stück weit, doch blieb Konzernchef Burkhard Lohr am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen zuversichtlich. Der Manager rechnet mit einem Anziehen der Nachfrage vor der Saatsaison im ersten Halbjahr 2023, weil die Preise zuletzt etwas zurückgekommen seien.

Der Umsatz von K+S verdoppelte sich von Juli bis Ende September im Jahresvergleich nahezu auf 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben im dritten Quartal bereinigt rund 379 Millionen Euro hängen, nach knapp 1,3 Milliarden Euro vor einem Jahr. Allerdings sind die Zahlen nicht vergleichbar, da K+S damals einen positiven Sondereffekt durch eine Erhöhung des angesetzten Wertes für Produktionsstätten verbucht hatte.

Analysten hatten indes auf mehr gehofft. Doch der trockene Sommer mit Niedrigwasser in vielen Flüssen erschwerte die Logistik und sorgte zusammen mit hohen Energiepreisen für Mehrkosten. Hinzu kam eine gewisse Kaufzurückhaltung in Europa wegen der hohen Preise.

Das Segment Industrie verzeichnete zwar nach dem witterungsbedingt außergewöhnlich starken Vorjahresquartal einen Rückgang beim Absatz von Auftausalz. Insgesamt sei das Niveau aber im dritten Quartal überdurchschnittlichem gewesen, hieß es vom Unternehmen.

Dieb lockt Opfer mit Judo-Würgegriff - «Fühlt sich gut an»

TOKIO: Mit einem bizarren Trick hat ein Japaner einen jungen Bar-Besucher ausgeraubt.

Der Arbeitslose lockte sein ahnungsloses Opfer in einem für Nachtclubs bekannten Amüsierviertel von Tokio mit den Worten, es «fühlt sich gut an, mit Judo-Techniken gewürgt zu werden», wie die Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Donnerstag online berichtete. Daraufhin habe er auf einer Straße den Hals des jungen Mannes in den 20ern mit einem Kampfsport-Griff so lange gewürgt, bis dieser ohnmächtig wurde. Anschließend stahl der Mann die Brieftasche seines Opfers mit rund 90.000 Yen Bargeld (613 Euro). Die Polizei kam dem Täter auf die Spur und verhaftete ihn, meldete das Blatt weiter.

Biden trifft Yoon und Kishida am Rande des Asean-Gipfels

SEOUL/TOKIO: US-Präsident Joe Biden will am Wochenende mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida zusammentreffen. Yoon bestätigte am Donnerstag vor Journalisten in Seoul, dass das Dreier-Spitzengespräch am Rande des Gipfeltreffens der Asean-Staaten in Kambodscha stattfinden werde.

Yoons Büro nannte den Sonntag als Datum für das Treffen. Es wird erwartet, dass dabei die wachsenden Spannungen in Ostasien und das Atomwaffenprogramm Nordkoreas im Mittelpunkt stehen werden. Japans Regierungschef werde Yoon in Kambodscha auch gesondert treffen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Die USA und ihre asiatischen Verbündeten befürchten, dass der erste Atomtest Nordkoreas seit Jahren bevorstehen könnte. UN-Resolutionen verbieten dem weithin isolierten Staat sowohl Atomtests, als auch die Erprobung ballistischer Raketen, die mit einem Nuklearsprengkopf bestückt werden können. Seit Ende September hatte Nordkorea in ungewohnt hoher Frequenz Raketen getestet, darunter nach Angaben des südkoreanischen Militärs auch eine Interkontinentalrakete.

Biden hatte Kishida und Yoon Ende Juni am Rande des Nato-Gipfels in Madrid getroffen. Biden hatte damals nach Angaben des Weißen Hauses das «unerschütterliche Engagement» der USA für die Verteidigung Japans und Südkoreas betont. Dem Asean-Verband südostasiatischer Staaten gehören zehn Länder an, die vor allem auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet zusammenarbeiten. Die Konferenz findet kurz vor dem G20-Gipfel auf Bali und dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in Bangkok statt.

Kritik an Japans Justizminister wegen Äußerungen zur Todesstrafe

TOKIO: Japans Justizminister Yasuhiro Hanashi hat sich mit umstrittenen Äußerungen zur Rolle seines Amtes bei der Vollstreckung von Todesstrafen scharfe Kritik eingehandelt. «Ich habe einen anspruchslosen Posten, bei dem ich nur dann an die Spitze der Mittagsnachrichten komme, wenn ich morgens meinen Stempel auf einen Vollstreckungsbefehl setze», sagte Hanashi laut japanischen Medien bei einem Treffen von Abgeordneten der Regierungspartei LDP zur Finanzierung politischer Aktivitäten. Der Job als Justizminister helfe nicht dabei, viel Geld oder Wählerstimmen zu sammeln, beklagte er.

Für diese «unvorsichtigen» Bemerkungen vom Vortag handelte sich der Minister am Donnerstag nach eigenen Worten eine Verwarnung des mächtigen Kabinettssekretärs Hirokazu Matsuno ein. Er entschuldige sich, einen falschen Eindruck von den Pflichten eines Justizministers vermittelt zu haben, sagte Hanashi. Der erst seit August amtierende Minister hat bisher noch keine Todesstrafe vollstrecken lassen.

Japan, die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt, gehört zu den wenigen Industrieländern, die an der Todesstrafe festhalten. Menschenrechtsaktivisten prangern seit langem den Umgang mit Hinrichtungen sowie die Haftbedingungen in Japan an. Als besonders grausam kritisieren auch ausländische Regierungen, dass den Todeskandidaten der Zeitpunkt ihrer Hinrichtung nicht mitgeteilt wird. Die zum Tode Verurteilten leben oft jahrelang in Einzelhaft. Wenn dann schließlich der Exekutionsbefehl des Justizministers eintrifft, haben die meisten nur noch wenige Stunden zu leben.