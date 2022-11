Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vor Kanzler-Besuch: Chinesische Experten kritisieren Baerbock

PEKING: Vor dem ersten Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking haben chinesische Experten die deutsche Diskussion über den Umgang mit China sowie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kritisiert. Einige junge Politiker, die noch nie in China gewesen seien und Vorurteile gegenüber China hegten, «spielten Verwerfungen mit China besonders über Werte hoch, um Unterstützer zu gewinnen», zitierte die Parteizeitung «Global Times» am Donnerstag den Forscher Jiang Feng von Shanghais Universität für internationale Studien.

Dass die deutsche Außenpolitik durch Innenpolitik gestört werde, sei ein Problem für Deutschland - und Baerbock habe auch «ihre Pflichten als Bundesaußenministerin nicht erfüllt, weil sie dem Land mehr Ärger als Vorteile in der Außenpolitik gebracht habe», wurde der Experte indirekt weiter zitiert. Baerbock sei seit ihrem Amtsbeginn mehrfach kritisiert worden, meinte das Parteiblatt. Ihre «werteorientierte» Politik unterscheide sich «von Deutschlands pragmatischem Weg».

Es gebe viele unterschiedliche Stimmen in der Ampelkoalition, sagte laut «Global Times» ferner He Zhigao vom Europa-Institut der Akademie der Wissenschaften. Die Grünen Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck wollten die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen «in einen Wettbewerb mit einer härteren Haltung gegen China» führen. Doch hätten die Stimmen, die sich für ein anhaltendes Engagement mit China aussprächen, «weiter mehr Unterstützung innerhalb der Regierung», sagte He Zhigao nach Angaben der Zeitung.

Einiger «Lärm», der Sorgen über Deutschlands Abhängigkeit von China hochspiele, werde begrenzten Einfluss haben, solange die Koalition «an einer pragmatischen Haltung festhält», schrieb die «Global Times» weiter unter Hinweis auf die Experten. Die englischsprachige Zeitung wird vom kommunistischen Parteiorgan «Volkszeitung» herausgegeben und dient als internationales Sprachrohr.

Steinmeier ruft zum entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel auf

KYOTO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Bei einem Besuch in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto erinnerte er am Donnerstag an das dort vor einem Vierteljahrhundert unterzeichnete Protokoll zur Treibhausgas-Reduzierung. «Der Geist von Kyoto muss weiterleben», sagte Steinmeier in einer Rede in der renommierten Doshisha Universität. «Wir dürfen trotz aller Krisen nicht dahinter zurückfallen, im Gegenteil: Wir müssen noch darüber hinaus.»

Steinmeier äußerte die Hoffnung, dass die in wenigen Tagen beginnende Klimakonferenz im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich den Ehrgeiz aufbringen werde, die Verabredungen der vorherigen Konferenzen von Paris und Glasgow zur Begrenzung der Erderwärmung nun konsequent umzusetzen. Die Menschheit habe es in der Hand. «Lassen wir uns nicht lähmen von Angst - gehen wir jetzt die Schritte hin zum notwendigen Umbau unserer Gesellschaften», sagte Steinmeier. «Nicht in Schockstarre, nicht mit wütendem Protest werden wir Erfolg haben. Sondern im mühsamen Abarbeiten der Aufgaben, die jetzt vor uns liegen.»

Im 1997 unterzeichneten Kyoto-Protokoll hatte sich die internationale Staatengemeinschaft erstmals in einem völkerrechtlichen Vertrag verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Die Industrieländer vereinbarten, in einem ersten Schritt ihre Emissionen von 1990 bis 2012 um insgesamt mindestens fünf Prozent zu senken. Die USA ratifizierten das Protokoll nicht.

Hurrikan «Lisa» erreicht Belizes Küste

BELIZE CITY: Hurrikan «Lisa» ist im mittelamerikanischen Land Belize auf Land getroffen. Der tropische Wirbelsturm erreichte die Küste am Mittwoch (Ortszeit) in der Nähe von Belize City mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte.

«Lisa» hatte sich über der Karibik auf seinem Weg zu dem 400.000-Einwohner-Land zu einem Hurrikan der niedrigsten Stärke eins von fünf entwickelt. Kurz vor der Ankunft hatten die Behörden Notunterkünfte eingerichtet und Flughäfen geschlossen. Der Hurrikan verursachte starke Regenfälle, heftigen Wind und Überschwemmungen.

Eine Hurrikanwarnung wurde für die Inselkette Bay Islands in Honduras, die ganze Küste von Belize und den Küstenabschnitt zwischen Chetumal und Costa Maya im Südosten von Mexiko ausgesprochen. Auch in Guatemala waren die Auswirkungen des Sturms zu spüren. Die Hurrikansaison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.

Verurteilen Nordkoreas Abschuss von Interkontinentalrakete

WASHINGTON: Die USA haben den mutmaßlichen Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea verurteilt. Bei dem Abschuss handle es sich um eine «klare Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats», teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Aktion zeige, welche Gefahr die illegalen Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen Nordkoreas sowohl für dessen Nachbarn und die Region als auch für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellten.

Zusammen mit der internationalen Gemeinschaft riefen die USA Nordkorea dazu auf, von weiteren Provokationen abzusehen und sich auf einen Dialog einzulassen, hieß es weiter. Das Engagement der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans bleibe «eisern». Vom Nationalen Sicherheitsrat der USA hieß es, Präsident Joe Biden und sein nationales Sicherheitsteam prüften die Situation in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten und Partnern.

Bei neuen Raketentests hat Nordkorea laut Angaben des südkoreanischen Militärs möglicherweise auch eine Interkontinentalrakete in Richtung offenes Meer abgefeuert. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mindestens drei ballistische Raketen abgeschossen, von denen eine offenbar eine Langstreckenrakete gewesen sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Alle drei seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen.

Seit Ende September hat die selbsterklärte Atommacht Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Erst am Mittwoch hatte das Land nach südkoreanischen Angaben mehr als 20 Raketen an der Ost- und Westküste abgefeuert.

Bolsonaro fordert Anhänger zum Aufheben der Straßensperren auf

RIO DE JANEIRO: Nach tagelangen Blockaden hat Brasiliens abgewählter Präsident Jair Bolsonaro seine Anhänger aufgefordert, die zahlreichen Straßensperren in weiten Teilen des Landes aufzuheben. «Die Sperrung von Fernstraßen in ganz Brasilien beeinträchtigt die Bewegungsfreiheit der Menschen», sagte Bolsonaro in einem am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video. «Man muss das Recht anderer Menschen, die unterwegs sind, respektieren - ganz abgesehen von dem Schaden für unsere Wirtschaft.»

Die Autobahnpolizei hatte am Mittwochnachmittag noch 150 Straßensperren in verschiedenen Regionen des südamerikanischen Landes registriert, wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» berichtete. Nach eigenen Angaben löste die Polizei bereits 688 Blockaden auf. Bolsonaros Unterstützer wollen den Wahlsieg von dessen Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva nicht hinnehmen. «Andere Demonstrationen auf Plätzen und an öffentlichen Orten sind Teil des demokratischen Spiels», sagte Bolsonaro weiter.

Zahlreiche Bolsonaro-Anhänger demonstrierten am Mittwoch vor Kasernen in verschiedenen Regionen Brasiliens gegen den Sieg des linken Ex-Präsidenten Lula in der Stichwahl gegen Bolsonaro am Sonntag. In mindestens 18 Bundesstaaten und in wichtigen Städten wie Rio de Janeiro, São Paulo und Brasília forderten sie ein Eingreifen des Militärs, wie die brasilianische Zeitung «Folha de S. Paulo» berichtete.