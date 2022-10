Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.22 | Überblick

Scholz nimmt Griechenland gegen türkische Drohungen in Schutz

ATHEN: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Griechenland gegen türkische Drohungen im Streit um griechische Inseln im östlichen Mittelmeer in Schutz genommen. «Es ist nicht akzeptabel, wenn ein Nato-Partner die Souveränität eines anderen infrage stellt», sagte Scholz der griechischen Zeitung «Ta Nea» vor seinem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag in Athen. «Das gilt auch für mehr oder weniger verschlüsselte militärische Drohungen.»

Die Türkei stellt die Souveränität Griechenlands über zahlreiche bewohnte und unbewohnte griechischer Inseln im östlichen Mittelmeer infrage. Zurzeit ist die Lage zwischen den beiden Nato-Partnern in der Ägäis äußerst angespannt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Griechenland in den vergangenen Wochen wiederholt mit dem Satz gedroht: «Wir könnten plötzlich eines Nachts kommen.»

Scholz rief beide Länder auf, den Konflikt im Dialog zu lösen. «Gute, nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind nicht nur für beide Länder, sondern für ganz Europa bedeutsam», sagte er. «Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die offenen Fragen zwischen beiden Ländern im Dialog und auf der Grundlage des Völkerrechts gelöst werden.»

Der Kanzler bot auch eine deutsche Vermittlung in dem Streit an. «Unser gemeinsames Ziel, unsere Vision sollte doch sein, das ganze wirtschaftliche Potenzial der östlichen Mittelmeer-Region auszuschöpfen. Zum Wohle aller Länder», sagte er. «Sofern das von den Beteiligten als nützlich betrachtet wird, kann sich Deutschland hier einbringen.»

Höhere Kosten drücken auf operativen Gewinn von Hellofresh

BERLIN: Gestiegene Kosten zusätzlich zur saisonal schwächeren Nachfrage drücken auf den operativen Gewinn des Kochboxenlieferanten Hellofresh. Der Umsatz der Monate Juli bis September stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,86 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Sowohl auf Konzernebene als auch in seinem größten Einzelmarkt USA schnitt Hellofresh somit besser ab als von Analysten erwartet. Allerdings blieben alle anderen Märkte hinter den Erwartungen.

Auch beim Ergebnis lief es im Segment International, das mit Ausnahme der Vereinigten Staaten alle anderen Länder umfasst, erneut schlechter. Im Vergleich zum Vorjahr brach das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 40 Prozent ein. Nur dank anhaltend guter Geschäfte in den USA reduzierte sich der Rückgang des operativen Gewinns auf Konzernebene, so dass Hellofresh mit 71,8 Millionen Euro ein Zehntel weniger operativen Gewinn machte als noch im Vorjahreszeitraum.