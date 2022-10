Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.22 | Aktualisiert um: 21:30 | Überblick

Protestaktion vor Parteitag gegen «Diktator Xi Jinping» - Festnahme

PEKING: Bei einem seltenen Protest gegen die chinesische Führung von «Diktator Xi Jinping» ist in Peking mindestens eine Person festgenommen worden. Drei Tage vor Beginn des nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking wurde bei der ungewöhnlichen Aktion am Donnerstag ein Protestbanner auf der Sitong-Brücke im Stadtviertel Haidian entrollt.

«Wir wollen Nahrung, keine Covid-Tests. Wir wollen Freiheit, keine Lockdowns», wandte sich die Parole darauf auch gegen Chinas strenge Null-Covid-Politik. «Wir wollen Würde, nicht Lügen. Wir brauchen Reform, keine Kulturrevolution», stand weiter in roten Schriftzeichen auf dem weißen Banner zu lesen. «Wir wollen eine Stimme, keinen Führer. Seid keine Sklaven, seid Bürger.»

Bei dem Protest wurde auch Rauch entzündet, was die Aufmerksamkeit an der vielbefahrenen Kreuzung auf die Aktion lenkte. Über ein Megafon forderte eine Stimme «Stürzt Diktator Xi Jinping», wie auf Videoaufnahmen zu hören war, die in sozialen Medien zirkulierten. Auch war zu sehen, wie die Polizei eine Person in Gewahrsam nahm und in einen Wagen lud, während das Banner weggeräumt wurde.

Der einwöchige Parteikongress in der Großen Halle des Volkes findet unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt, für die ein Großaufgebot von Polizeikräften mobilisiert wurde. Auch kontrollieren Tausende Mitglieder von Nachbarschaftskomitees mit roten Armbinden die Wohnviertel und Bürgersteige. Nach dem Protest wurde im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo der Suchbegriff «Sitong-Brücke» geblockt.

Immer mehr Bundesbürger kaufen Immobilien

ATHEN: Das Interesse der Bundesbürger an Immobilien in Griechenland nimmt derzeit stark zu. Es übersteige mittlerweile sogar das Interesse der zuvor erstplatzierten Chinesen, berichtete am Donnerstag die Tageszeitung «Kathimerini». Im Vergleich zum Vorjahr seien die Investitionen der Deutschen um 25 Prozent angestiegen, im Vergleich zu 2020 sogar um 40 Prozent, hieß es unter Berufung auf das Branchenportal «Ferimmo». Die Online-Plattform mit rund 40.000 Objekten vereint dem Bericht zufolge mehr als 200 Makler und richtet sich gezielt an Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum.

Den Anstieg belegen auch Zahlen der griechischen Zentralbank: Demnach stiegen die Investitionen von Ausländern in den griechischen Immobilienmarkt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent auf rund 788 Millionen Euro. Analysten schätzten die potenzielle Zahl deutscher Immobilienkäufer in Griechenland auf mehr als 250.000, berichtete die Zeitung weiter. Das ergebe ein potenzielles Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro. Griechische Banken richteten sich bereits darauf ein und ermöglichten deutschen Immobilienkäufern Finanzierungen, bei denen die Immobilie selbst als Sicherheit dient. Das war bisher nicht möglich.

Gefragt sind demnach vor allem Einfamilienhäuser im Wert von 250.000 bis 400.000 Euro in traditionellen Touristenregionen wie auf der Halbinsel Peloponnes, Kreta, den Kykladen und der Halbinsel Chalkidiki. Verantwortlich für das gestiegene Interesse seien nicht zuletzt die sehr hohen Immobilienpreise in Deutschland, hieß es. Für die Menschen sei es attraktiver und erschwinglicher, eine Immobilie in Griechenland zu erwerben.

Spritmangel in Frankreich: In Raffinerie-Streik kommt Bewegung

PARIS: Nach anhaltenden Engpässen an Frankreichs Tankstellen kommt Bewegung in die Streiks in den Raffinerien. An einer der sechs bestreikten Raffinerien in Fos-sur-Mer in Südfrankreich sei der Ausstand am Donnerstagmittag beendet worden, berichtete der Sender France Info. Die für die Spätschicht eingeteilten Beschäftigen hätten die Arbeit aber noch nicht aufgenommen.

Nachdem die Regierung am Vortag das notwendige Personal einer Raffinerie in der Normandie zur Arbeit verpflichtet hatte, sollte dies am Donnerstag bei einer weiteren Raffinerie bei Dünkirchen geschehen, wie die Zeitung «La Voix du Nord» berichtete. Die Zwangsmaßnahme, die von Polizeibeamten begleitet wurde, soll eine Blockade des Landes wegen Spritmangels zu verhindern.

Präsident Emmanuel Macron hatte an die Verantwortlichen des Energiekonzerns Total und der Gewerkschaften appelliert, in dem Tarifkonflikt zu einer Lösung zu kommen. Beide Seiten müssten zu Verhandlungen zusammenkommen. Die Gewerkschaft CGT hatte eine zehnprozentige Lohnerhöhung gefordert. Total habe nun eine sechsprozentige Lohnerhöhung für 2023 und eine Einmalzahlung in Höhe eines Monatsgehalts angeboten, berichteten mehrere Medien.

An etwa einem Drittel der französischen Tankstellen gibt es nach rund zwei Streikwochen inzwischen Engpässe. Autofahrer stehen Schlange oder kurven auf der Suche nach Kraftstoff durch die Städte. Wegen der Engpässe darf in Départements an der Grenze zu Deutschland neuerdings kein Sprit mehr in Kanistern verkauft werden. Verbote gibt es im Elsass und im Département Moselle. Wegen vergleichsweise günstiger Spritpreise tanken im Grenzgebiet viele Autofahrer aus Deutschland in Frankreich.

Biontech: Erste positive Studienergebnisse zu angepasstem Impfstoff

MAINZ: Der an die aktuell vorherrschende Omikron-Untervariante BA.5 angepasste Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hat nach Unternehmensangaben in einer klinischen Studie erste positive Ergebnisse geliefert. Die Daten deuteten darauf hin, dass der angepasste Wirkstoff «voraussichtlich einen besseren Schutz gegen die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 bieten kann als der ursprüngliche Impfstoff», teilten die beiden Hersteller am Donnerstag mit. Für die Studie wurde Blut von Dutzenden Menschen untersucht.

Die Daten zeigten zudem, dass der angepasste Booster für «einen deutlichen Anstieg der neutralisierenden Antikörperantworten gegen die Omikron-Varianten BA.4/BA.5» im Vergleich zu vor der Auffrischung sorge. Diese Reaktion sei bei Erwachsenen unter sowie auch über 55 Jahren festzustellen gewesen. Der angepasste Impfstoff sei gut verträglich. «Die frühen Daten deuten auf ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil hin, das ähnlich dem des ursprünglichen Impfstoffs ist», hieß es in der Mitteilung.

Weitere Daten aus dieser Phase-2/3-Studie sollen in den kommenden Wochen vorgelegt werden. «Diese vorläufigen Ergebnisse stimmen mit unseren präklinischen Daten überein und zeigen einen wesentlichen Anstieg der neutralisierenden Antikörperantwort, die sich gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 richtet», sagte Biontech-Chef Ugur Sahin.

Der BA.4/BA.5-Booster ist seit Mitte September in der EU zugelassen. Klinische Daten zur Wirkung beim Menschen lagen aber bislang nicht vor.

Nach Antisemitismus-Fällen: Deutsche Welle eröffnet Büro in Jerusalem

JERUSALEM: Nach mehreren Antisemitismus-Fällen bei der Deutschen Welle (DW) hat der Auslandssender ein Büro in Jerusalem eröffnet. «Ziel ist es, die Berichterstattung über Israel und die palästinensischen Gebiete auszuweiten», sagte Intendant Peter Limbourg am Mittwochabend bei der Eröffnung des Studios in Jerusalem. Dazu seien nun zwei feste Korrespondentinnen vor Ort. Der Schritt sei schon länger geplant gewesen, im Zuge der Aufarbeitung interner Antisemitismusfälle zugleich vorangetrieben worden. Die Inhalte aus der Region sollen demnach dazu beitragen, noch stärker über Antisemitismus und jüdisches Leben aufzuklären.

Vor rund einem Jahr waren durch Medienberichte Antisemitismus-Vorwürfe gegen einzelne DW-Mitarbeiter der Arabisch-Redaktion bekanntgeworden. Der Sender stieß darauf eine externe Untersuchung an und trennte sich in der Folge von mehreren Mitarbeitern. Zudem wurde der Verhaltenskodex im Haus angepasst und es wurden redaktionelle Abläufe nachgeschärft. Auch die Kooperation mit ausländischen Partnersendern, die Material der Deutschen Welle für ihr Programm nutzen, war Teil der Kritik in der Berichterstattung gewesen. Der deutsche Auslandssender erarbeitete ein Wertepapier, um Antisemitismus auszuschließen.

«Der im Frühjahr vorgestellte 10-Punkte-Plan ist, so weit es geht, umgesetzt», sagte Limbourg. Jetzt sei angefangen worden, ihn mit Leben zu füllen. «Die Verstärkung des Büros in Israel ist als einer der Punkte benannt worden, die wir ergreifen wollen, um in Zukunft auch bei diesem Thema ein Stück besser dazustehen und auch Dinge anders zu machen als bisher.»

Die Deutsche Welle bietet als deutscher Auslandssender Berichterstattung für TV, Radio und Online an und wird aus deutschen Steuermitteln finanziert. 2021 erhielt die DW insgesamt 391 Millionen Euro.

Aufstieg einer Dynastie: Speyer zeigte Schau zum Haus Habsburg

SPEYER: Die Habsburger prägten über sieben Jahrhunderte hinweg die Geschichte Europas, stellten Könige und Kaiser. Eine opulente Ausstellung in der südwestdeutschen Stadt Speyer gewährt nun Einblick in die Lebenswelt eines Hauses, dessen schillernde Geschichte noch immer viele fasziniert.

Von Sonntag (16.10.) an ist die Schau «Die Habsburger im Mittelalter - Aufstieg einer Dynastie» bis 16. April 2023 im Historischen Museum der Pfalz in Speyer (Rheinland-Pfalz) zu sehen - mit 200 Leihgaben aus 67 Museen, Archiven, Klosterschätzen und Bibliotheken.

«Aus keiner anderen Adelsfamilie kamen vergleichbar viele Regenten, keine herrschte zusammengenommen über eine annähernd lange Zeit», sagte Direktor Alexander Schubert am Donnerstag. «Umso erstaunlicher ist es, dass bis jetzt in Deutschland keine epochenübergreifende Ausstellung zu den mittelalterlichen Habsburgern stattfand.»

Zu den Objekten, die erstmals zusammen in einer Ausstellung zu sehen sind, gehört die «Goldene Bulle» von 1356, die zum Weltdokumentenerbe zählt. Die Urkunde gilt als «Grundgesetz» des Heiligen Römischen Reiches. Auch das Kettenhemd Leopolds III. aus Luzern, Symbol der Niederlage der Habsburger in der Sempach-Schlacht gegen die Eidgenossenschaft 1386, und der Tiroler Erzherzogshut sind ausgestellt.

EuGH-Gutachter: Deutschland muss Serben nicht an USA ausliefern

LUXEMBURG: Deutschland muss nach Ansicht eines Gutachters am Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen in den USA gesuchten Serben nicht an die Vereinigten Staaten ausliefern. In dem Fall greife das Verbot, jemanden wegen derselben Straftat zweimal zu verurteilen, argumentierte Generalanwalt Anthony Collins in Schlussanträgen eines EuGH-Verfahrens am Donnerstag in Luxemburg. Dieses Verbot gelte auch für Nicht-EU-Bürger. Danach dürften bereits verurteilte Straftäter nicht wegen desselben Vorwurfs an ein Land wie die USA ausgeliefert werden, auch wenn ein Auslieferungsabkommen bestehe.

In dem Verfahren geht es um einen Fall aus Deutschland, in dem die USA die Auslieferung eines Serben verlangen, um ihn unter anderem wegen Computersabotage strafrechtlich verfolgen zu können. Das Oberlandesgericht München befand, dass Deutschland aufgrund eines Abkommens mit den USA völkerrechtlich verpflichtet sei, den Mann auszuliefern. Allerdings wurde er wegen derselben Tat bereits von einem slowenischen Gericht rechtskräftig verurteilt und hat seine Strafe verbüßt. Das Münchner Gericht legte den Fall dem EuGH zur Prüfung vor, damit dieser entscheidet, ob das Verbot der Doppelbestrafung auch für Menschen gilt, die keine EU-Bürger sind.

Der Generalanwalt argumentierte nun, dass Drittstaatsangehörige genauso wie EU-Bürger ein Recht auf Bewegungsfreiheit innerhalb des Schengen-Raums hätten, ohne eine neuerliche Strafverfolgung befürchten zu müssen. Andernfalls handle es sich nicht um einen Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Das gelte auch, wenn dadurch ein Auslieferungsvertrag mit einem anderen Land verletzt werde. Das Gericht folgt den Schlussanträgen oft, aber nicht immer.

Neuer Vorstoß in Debatte über Rückgabe des Parthenon-Frieses an Athen

LONDON: In der Debatte über die Rückgabe des im Britischen Museum in London ausgestellten Parthenon-Frieses an Griechenland will ein hochrangig besetztes Gremium vermitteln. Wie die BBC am Donnerstag berichtete, ist das Ziel der Initiative, die Anfang des 19. Jahrhunderts von der Akropolis in Athen entfernten Marmorskulpturen im Austausch gegen wechselnde Leihgaben an Griechenland zurückzugeben. Die Initiative ist Teil des sogenannten Parthenon Projects des griechischen Geschäftsmanns John Lefas.

Ein Abkommen dazu sei «in greifbarer Nähe», sagte der Vorsitzende des Beratungsgremiums, der ehemalige konservative Kulturstaatssekretär Ed Vaizey, dem Bericht zufolge. Vaizey rief die britische Regierung in London und das Britische Museum dazu auf, sich konstruktiv auf einen Dialog einzulassen. Laut BBC ließen jedoch weder das Museum noch die Regierung Anzeichen erkennen, dass sie an einer Rückgabe interessiert sind.

Zwar hatte sich auch der einstige britische Finanzminister George Osborne, der jetzt Vorsitzender des Britischen Museums ist, in der Vergangenheit optimistisch über eine künftige Einigung geäußert. Doch eine Rückgabe wird bislang durch ein Gesetz verhindert, und die konservative Premierministerin Liz Truss zeigt wenig Interesse daran, das zu ändern. Noch am Donnerstag sollte das Thema zumindest im britischen Oberhaus zur Debatte stehen.

Der Parthenon-Fries schmückte einst die Außenwand des Athene-Tempels auf der Athener Akropolis. Große Teile davon wurden 1801 von dem britischen Diplomaten Lord Elgin mit Zustimmung der damaligen osmanischen Herrscher abgebaut und nach Großbritannien gebracht. Griechenland fordert seit Langem die Rückgabe der Kulturgüter.

SPD und Grüne wollen Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen

HANNOVER: Vier Tage nach der Landtagswahl im deutschen Bundesland Niedersachsen haben SPD und Grüne über eine mögliche Regierungsbildung beraten. Koalitionsverhandlungen sollen am 26. Oktober beginnen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss.

Die SPD hatte die Landtagswahl in Niedersachsen klar gewonnen. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kamen die Sozialdemokraten auf 33,4 Prozent der Stimmen. Die CDU erreicht mit 28,1 Prozent den zweiten Platz. Danach folgen die Grünen mit 14,5 Prozent und die AfD mit 10,9 Prozent. Sowohl die FDP mit 4,7 Prozent als auch die Linke mit 2,7 Prozent verpassten den Einzug ins Landesparlament.

Weil hatte bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 mit den Grünen regiert. Bei der Landtagswahl 2017 verlor das Bündnis wegen der seinerzeit schwachen Grünen aber die Mehrheit, und Weil bildete eine rot-schwarze Koalition mit den Christdemokraten. Nach der Wahl vom vorigen Sonntag reicht es nun wieder für Rot-Grün.

Rot-grüne Koalitionen hat es in den vergangenen 40 Jahren schon in etlichen westdeutschen Bundesländern gegeben. Derzeit existiert die Variante aber nur in Hamburg.

La Russa neuer Senatschef - Mussolini-Statue im Wohnzimmer

ROM: Der Rechtspolitiker Ignazio La Russa ist bei der konstituierenden Sitzung des neuen italienischen Parlaments zum Vorsitzenden des Senats gewählt worden. Als Chef der kleineren der zwei Kammern in Rom übernimmt der 75-Jährige das zweithöchste Amt in der Republik nach jenem des Staatspräsidenten. La Russa ist bei den rechtsradikalen Fratelli d'Italia Parteikollege von Giorgia Meloni, die in den nächsten Tagen Ministerpräsidentin werden dürfte.

La Russa ist ein umstrittener Politiker, unter anderem wegen seiner Aussagen zur Historie Italiens und dem Faschismus. Im Wahlkampf behauptete er, dass alle Italiener «Erben des Duce» sind, also von Diktator Benito Mussolini. Während der Corona-Pandemie riet er in den sozialen Medien, dass die Italiener sich nicht mehr die Hand geben, sondern den «Römischen Gruß» (analog zum Hitlergruß) der Faschisten zeigen sollten. Vor vier Jahren zeigte La Russa in einem Interview stolz sein Wohnzimmer mit Devotionalien und einer Statue Mussolinis.

La Russa erhielt 116 Stimmen, die nötige absolute Mehrheit der insgesamt 206 Senatoren lag bei 104. Im Abgeordnetenhaus zeichnete sich indes zunächst keine erfolgreiche Wahl ab. Das lag daran, dass dort in den ersten drei Wahlgängen eine Mehrheit von zwei Dritteln nötig ist, welche die Rechtsallianz nicht hat. Ab Wahlgang vier, welcher erst für Freitag vorgesehen ist, reicht die absolute Mehrheit; auf diese kommen die Abgeordneten der Fratelli, der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia.

Fußgängerbrücke stürzt ein - Zwei Pilgerinnen getötet

CACAK: Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke nahe der serbischen Stadt Cacak sind am Donnerstag zwei Frauen ums Leben gekommen.

Elf weitere Menschen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug berichtete. Bei den Opfern handelte es sich um Pilger aus dem serbischen Teil des Nachbarlandes Bosnien-Herzegowina, schrieb das örtliche Portal «rina.rs». Im Kurort Ovcar Banja bei Cacak wollten sie die Fußgängerbrücke über die Westliche Morava überqueren, um ein orthodoxes Kloster am anderen Ufer zu erreichen. Die Ursache für den Brückeneinsturz war zunächst unklar.

VW steckt 2,4 Milliarden Euro in Kooperation mit KI-Firma in China

WOLFSBURG/PEKING: Der Volkswagen-Konzern will mit einer Großinvestition in die Entwicklung eigener Technologien für das autonome Fahren auf dem wichtigsten Automarkt China einsteigen. Die interne Software-Sparte Cariad und ihr künftiger Partner Horizon Robotics bestätigten am Donnerstag die geplante Gründung einer Gemeinschaftsfirma. Die Deutschen wollen etwa 2,4 Milliarden Euro in die Kooperation stecken und mit einer 60-Prozent-Beteiligung die Mehrheit an dem Unternehmen halten. Für das Joint-Venture im engeren Sinn sind rund 1,3 Milliarden Euro vorgesehen. Stimmen die Behörden zu, soll der Schritt bereits im ersten Halbjahr 2023 umgesetzt sein.

Es geht um das Co-Design von Software und spezialisierten Mikrochips für das hoch automatisierte und am Ende auch autonome Fahren. Hier ist China ein Markt mit besonders hoher Dynamik. Horizon Robotics befasst sich vor allem mit künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Vernetzungsplattformen für Verkehrssysteme.

Nach Angaben aus VW-Konzernkreisen vom Mittwoch würde das Joint-Venture einen zentralen Baustein in der Digitalisierungs- und China-Strategie von Europas größter Autogruppe bilden. Ziel ist es, auch im Geschäft mit eigener Software und eigener Elektronik lokale Expertise in der Volksrepublik aufzubauen und unabhängiger zu werden.

Betrügerbande prellt Anleger um mehr als fünf Millionen Euro

LUDWIGSBURG: Eine international agierende Betrügerbande, die Anleger um mehr als fünf Millionen Euro geprellt haben soll, ist der deutschen Polizei ins Netz gegangen.

Bei Durchsuchungen in drei deutschen Bundesländern sowie in Spanien, Ungarn, den Niederlanden und Zypern wurde Beweismaterial sichergestellt, darunter auch Schusswaffen, wie die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mitteilte. Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in Spanien festgenommen. Der Schlag gegen die Bande gelang den Angaben zufolge bereits vor einer Woche. Die Polizei ermittelt wegen gewerbs- und bandenmäßigen Kapitalanlagebetrugs sowie wegen Geldwäsche.

Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um eine professionell organisierte Bande, die gegenüber ihren Opfern seit Ende 2019 als angeblicher Finanzdienstleister auftrat und gewinnbringende Aktieninvestitionen und Geldanlagen versprach. Nach Angaben der Polizei hatten so mindestens 70 Menschen über fünf Millionen Euro auf Konten der Betrüger im In- und Ausland überwiesen.

EuGH bestätigt: Unternehmen können Kopftuch unter Umständen verbieten

LUXEMBURG: Unternehmen können ihren Mitarbeitern unter Umständen das Tragen von religiösen Zeichen wie dem Kopftuch verbieten. Wenn eine solche Neutralitätsregel allgemein und unterschiedslos auf alle Mitarbeiter angewandt werde, sei das keine unmittelbare Diskriminierung, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. (C-344/20) Das Gericht bestätigte damit seine Rechtsprechung aus den vergangenen Jahren.

Hintergrund ist ein Fall aus Belgien. Bei einem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum in einer Wohnungsverwaltungsgesellschaft wurde eine Muslimin mit Kopftuch auf die unternehmensinterne Neutralitätsregel hingewiesen. Demnach müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf achten, dass sie ihre religiösen, philosophischen oder politischen Weltanschauungen weder durch Worte noch durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen.

Die Frau weigerte sich ihr Kopftuch abzulegen. Einen Monat später bewarb sie sich erneut und schlug vor, eine andere Art von Kopfbedeckung zu tragen. Darauf hieß es jedoch, dass ihr kein Praktikum angeboten werden könne, da keinerlei Kopfbedeckung erlaubt sei. Sie machte nun geltend, wegen ihrer Religion diskriminiert worden zu sein.

Der EuGH stellte aber auch klar, dass der Arbeitgeber es sich nicht zu einfach machen dürfe. Denn eine solche Neutralitätsregel könne durchaus eine mittelbare Diskriminierung darstellen, wenn sie nicht angemessen und erforderlich sei und kein rechtmäßiges Ziel verfolge. Der Arbeitgeber muss dem EuGH zufolge ein wirkliches Bedürfnis nachweisen - etwa dass dem Unternehmen ein Nachteil entstehen könnte, wenn religiöse Symbole offen getragen würden. Der bloße Wille für weltanschauliche Neutralität reicht demnach nicht.

Braunbär verletzt Jogger auf Wanderweg

BRATISLAVA: Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Jogger angegriffen und verletzt. Wie der Bergrettungsdienst HZS mitteilte, war der Mann am Mittwochabend auf einem markierten Wanderweg im Gebiet Valcianska Javorina gelaufen. Der Bär habe den 38-Jährigen im Gebirge Kleine Fatra dreimal angefallen und noch gebissen, als er bereits auf dem Boden lag. Der Mann wurde zunächst von der Bergrettung versorgt und dann per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Flugrettung gegenüber der Nachrichtenagentur TASR war der Schwerverletzte bei Bewusstsein.

Normalerweise gehen Bären Menschen aus dem Weg. Wenn sie sich oder ihre Jungen bedroht fühlen, können sie aber auch angreifen. Dass sich solche Vorfälle häufen, liegt laut Umweltministerium in Bratislava oft daran, dass die Tiere von offenen Abfallbehältern oder Futter für Wildtiere in die Nähe menschlicher Siedlungen gelockt werden.

Nach der bisher letzten offiziellen Zählung des staatlichen Naturschutzes im Jahr 2016 gibt es in der Slowakei mehr als 1200 freilebende Bären. Nach einer aktuelleren Zählung, von der erst Teilergebnisse veröffentlicht wurden, soll dieser Bestand derzeit ungefähr gleich groß sein. Jäger und Lokalpolitiker bezweifeln dies jedoch und fordern eine Reduktion durch gezielte Abschüsse. Gesetzlich ist ein Abschuss von Bären in der Slowakei nur unter strengen Bedingungen bei Gefahr für Menschen erlaubt.

Nach Massenvergewaltigung : Ex-Polizistin verhaftet

JOHANNESBURG: Nach einer Massenvergewaltigung von acht Frauen in Südafrika ist eine ehemalige Polizeibeamtin verhaftet worden. Ende Juli hatten schwerbewaffnete Täter in der Ortschaft Krugersdorp nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg eine Filmcrew überfallen, die in einer stillgelegten Bergbaumine ein Musikvideo drehte. Dabei hatten die Angreifer Models im Alter zwischen 19 und 35 Jahren vergewaltigt und Geldbörsen, Handys und Schmuck gestohlen. Die frühere Polizistin, bei der Eigentum der Opfer gefunden wurde, habe dem Filmteam den Ort für die Dreharbeiten empfohlen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der Frau werde Diebstahl und rechtswidriges Handeln vorgeworfen.

Sieben Männer sind seit Anfang August der mehrfachen Vergewaltigung und schweren Diebstahls angeklagt. Das Verfahren gegen sie läuft. Polizisten hatten zudem zwei Täter auf der Flucht erschossen.

Sexuelle Übergriffe sind in Südafrika ein großes Problem. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden laut Polizeistatistiken 10.818 Menschen vergewaltigt. Die Polizei nimmt jedoch an, die Dunkelziffer liege wesentlich höher, da die meisten Fälle nicht gemeldet würden.

Bombe tötet mindestens 18 syrische Soldaten

DAMASKUS: Bei der Explosion einer Bombe nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 18 Soldaten an Bord eines Busses getötet worden. 27 Angehörige der Armee seien verletzt worden, meldete die Staatsagentur Sana am Donnerstag. Der Sprengsatz explodierte demnach westlich von Damaskus an einer Schnellstraße. Er sei aus der Ferne gezündet worden, hieß es aus Armeekreisen.

Bei den Opfern soll es sich um Soldaten einer Eliteeinheit handeln, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. Sie sitzt in England, beruft sich aber auf Informanten in Syrien.

Es war zunächst unklar, wer für die Explosion verantwortlich ist. Sana sprach von einem «terroristischen» Angriff. Der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in der Vergangenheit immer wieder Angriffe auf Regierungskräfte und deren Verbündete verübt. Die Extremisten hatten zwar vor mehr als drei Jahren ihre letzte Hochburg in Syrien verloren, IS-Zellen sind aber weiter in dem Bürgerkriegsland aktiv.

Rekord: Sieben Millionen auf Krankenhaus-Wartelisten in England

LONDON: Die Zahl der Menschen auf Wartelisten für Routine-Eingriffe in englischen Krankenhäusern ist so hoch wie nie zuvor. Wie der nationale Gesundheitsdienst NHS am Donnerstag mitteilte, warteten Ende August allein im größten britischen Landesteil England sieben Millionen Menschen auf einen Routineeingriff. Das sind 200.000 Menschen mehr als noch im Vormonat und der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007. Bei knapp 390.000 Patienten betrage die Wartezeit bereits mehr als ein Jahr, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den NHS.

Auch bei den Wartezeiten für Menschen in der Notaufnahme in England gibt es einen unrühmlichen Rekord. Demnach mussten im September 32.776 Patienten mehr als zwölf Stunden in der Notaufnahme ausharren, bevor eine Entscheidung über eine stationäre Aufnahme getroffen wurde.

Der Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) in Großbritannien ist anders als die Krankenkassen in Deutschland nicht über Beiträge finanziert, sondern muss seine Ausgaben aus einem von der Regierung festgelegten Budget stemmen. Er gilt als chronisch unterfinanziert.

Vor Parteitag: Tibetische Aktivisten üben Kritik an Chinas Führung

BERLIN/PEKING: Die zehnjährige Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping war aus Sicht von tibetischen Menschenrechtlern eine verlorene Zeit für das Hochland. «Tibet wurde unter Xi Jinping in einen totalitären Polizeistaat verwandelt, der als Testgebiet für repressive Maßnahmen dient», sagte Geschäftsführer Kai Müller von der International Campaign for Tibet (ICT) am Donnerstag in Berlin. «Die Kommunistische Partei versucht, die Verbindung der Tibeter zu ihrer Sprache, ihrer Lebensweise, ihrer buddhistischen Kultur und ihrem geistlichen Oberhaupt, dem 14. Dalai Lama, zu kappen.»

Aus Anlass des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages, der am Sonntag in Peking beginnt, sagte Müller, die Weltgemeinschaft dürfe die «Auslöschung einer authentischen und selbstbestimmten tibetischen Kultur nicht hinnehmen». Die Politik gegenüber Uiguren, Tibetern, Hongkongern, Mongolen und anderen sei auch Vorbote einer chinesischen Außenpolitik, «die zu großer Sorge Anlass gibt», meinte Müller. Die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem chinesischen Vorgehen in Tibet habe die Kommunistische Partei und ihre aggressive Politik auch außerhalb Chinas ermutigt.

Mainzer Oberbürgermeister neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz

MAINZ: Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ist neuer Innenminister im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Er wurde am Donnerstag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ernannt.

Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Roger Lewentz an. Jener hatte am Mittwoch als Folge des schlechten Krisenmanagements bei der Hochwasserkatastrophe vom Sommer 2021 seinen Rücktritt erklärt.

Lewentz stand wegen erst kürzlich bekannt gewordener Polizeivideos aus der Hochwasser-Katastrophennacht sowie des anschließenden Einsatzberichts der Hubschrauberpiloten an das Innenministerium in der Kritik. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser. Er übernehme mit seinem Rücktritt die politische Verantwortung für in seinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler, hatte Lewentz gesagt.

In der Sturzflut an der Ahr, einem linken Nebenfluss des Rheins, kamen in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 mindestens 134 Menschen ums Leben.

Tote und Verletzte nach Schüssen an Gay-Bar in Bratislava

BRATISLAVA: Im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat ein Angreifer am Mittwochabend vor einer Schwulenbar zwei Männer erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Am Donnerstagmorgen gab die Polizei bekannt, den Täter identifiziert zu haben. Er sei tot, schrieb die Polizei auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Das Lokal, vor dem die beiden Männer erschossen wurden, ist ein Treffpunkt der LGBTI-Szene, bewirbt sich selber als «lovely gay bar in Bratislava centre». Die englische Abkürzung LGBTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, Intergeschlechtliche.

Wie das Nachrichtenportal «Sme.sk» berichtete, soll sich der Todesschütze in sozialen Netzwerken selbst zur Tat bekannt haben, ehe er sich vermutlich selbst tötete. Der 19-Jährige habe in der Nacht nach dem Verbrechen stundenlang Hassbotschaften gegen sexuelle Minderheiten und eine Art Manifest mit homophoben Inhalten auf Twitter und in einem anderen Netzwerk veröffentlicht.

Am Donnerstagvormittag waren die beiden Konten nicht mehr zugänglich. Die Polizei wollte zunächst wegen laufender Ermittlungen nicht bestätigen, dass die beiden Netzwerk-Konten tatsächlich dem Täter gehörten und die Botschaften von ihm stammten.

17 Tote durch Feuer in einem Bus nach Klimaanlagenkurzschluss

ISLAMABAD: In Pakistan sind beim Feuer in einem Passagierbus am Donnerstag 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch zwölf Kinder, wie Behörden mitteilten. Grund für das Feuer war demnach ein Kurzschluss in der Klimaanlage.

Der Bus beförderte rund 50 Menschen, die nach der Flutkatastrophe in den vergangenen Wochen wieder in ihr Dorf zurückkehren wollten. Obwohl die Fluten das Land nach wie vor im Griff haben, ist zumindest in einigen Regionen das Wasser wieder zurückgegangen.

Der Vorfall ereignete sich in der südlichen Provinz Sindh. Mangelnde Sicherheitsstandards, alte Straßen und Fahrzeuge, die schlecht in Stand gehalten werden, führen zu vielen Unfällen in Pakistan, bei denen nach offiziellen Statistiken jedes Jahr Tausende sterben.

UN verlangen mehr Katastrophen-Frühwarnsysteme weltweit

GENF: Naturkatastrophen brechen nach einer UN-Analyse unter anderem wegen des Klimawandels über immer mehr Menschen herein. Im Zeitraum 2005 bis 2014 waren es pro 100.000 Erdbewohner noch 1147 im Jahr, im Zeitraum 2012 bis 2021 waren es bereits 2066 im Jahr. Dank besserer Vorsorge sei die Zahl der Todesfälle durch Naturkatastrophen im gleichen Zeitraum gesunken, von 1,77 pro 100.000 Einwohner auf 0,84. Dennoch fehlten in zu vielen Ländern Frühwarnsysteme, die mehr Menschen schützen könnten, berichteten die Vereinten Nationen zum «Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung» (13. Oktober) am Donnerstag in Genf.

Umfassende Frühwarnsysteme sollen die Menschen unter anderem rechtzeitig vor verschiedenen nahenden Gefahren warnen, die möglichen Folgen beschreiben und Schutzmöglichkeiten und Tipps zur Selbsthilfe nach dem Ereignis aufzeigen. Sie sollen unter Einbeziehung der Bevölkerung entwickelt werden, die sich dann besser vorbereiten kann.

In Ländern mit begrenzten Frühwarnsystemen kämen bei Katastrophen statistisch 4,62 von 100.000 Einwohnern ums Leben, bei gut ausgestatteten Ländern 0,6, heißt es in dem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für die Verringerung von Katastrophenrisiken (UNDRR) und der Weltwetterorganisation (WMO). Nur die Hälfte der Länder weltweit habe aber umfassende Frühwarnsysteme. Unter den vom Klimawandel besonders betroffenen ärmeren Ländern seien es weniger als die Hälfte und von den kleinen Inselstaaten nur ein Drittel.

Die UN verlangen mehr Investitionen in Frühwarnsysteme und finanzielle Unterstützung für ärmere Länder. «Extremwetterereignisse wird es geben», sagte UN-Generalsekretär António Guterres. «Aber daraus müssen keine tödlichen Katastrophen werden.»

Südosten Australiens erneut von Überschwemmungen betroffen

SYDNEY: Nach heftigem Regen ist der Südosten Australiens erneut von Überschwemmungen heimgesucht worden. Auf der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien und im Bundesstaat Victoria seien bereits Dutzende Menschen vor oder sogar aus den Fluten gerettet worden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Starker Regen hatte demnach in der Nacht zum Donnerstag auf der Insel sowie in Victoria und dem nördlich angrenzenden Bundesstaat New South Wales eingesetzt. Für Gebiete im Nordwesten Tasmaniens gaben Behörden angesichts steigender Flusspegel Evakuierungsbefehle für die dortigen Einwohner aus, wie AAP weiter berichtete.

In Victoria riefen die Behörden Menschen in tiefgelegenen Gebieten auf, sich in höhere Lagen zu begeben. In der Millionenmetropole Melbourne, der Hauptstadt von Victoria, waren laut AAP in der Nacht fast 10.000 Haushalte ohne Strom. Auf Fotos waren Autos zu sehen, die bis zur Motorhaube im Wasser standen. Der Regierungschef von Victoria, Daniel Andrews, rief dazu auf, kein Auto zu fahren oder durch das Hochwasser zu laufen. In Teilen von New South Wales rief der Katastrophenschutz ebenfalls dazu auf, Häuser etwa in der besonders gefährdeten Gegend um Forbes zu verlassen. Die Regenfront sollte demnach mindestens bis Freitag andauern.

Australiens Ostküste war in diesem Jahr schon öfter von außergewöhnlich starkem Regen und Überschwemmungen betroffen. Anfang Juli wurden Gebiete in der Millionenstadt Sydney im Bundesstaat New South Wales meterhoch überflutet, auch im März gab es rund um die Metropole und in weiten Teilen von New South Wales und Queensland heftige Überschwemmungen.

Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. Stärkere Hitze, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.

Trump ließ Mitarbeiter Dokumente in Mar-a-Lago umräumen

WASHINGTON: Auf der Suche nach weiteren geheimen Regierungsdokumenten, die der frühere US-Präsident Donald Trump mit in sein Anwesen Mar-a-Lago genommen haben soll, hat einer seiner damaligen Mitarbeiter einem Zeitungsbericht zufolge den Ermittlern neue Hinweise gegeben. Demnach habe Trump angeordnet, Kisten mit Dokumenten innerhalb des Anwesens in dessen Wohnbereich zu bringen, schrieb die «Washington Post» am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Ermittlerkreise. Dies sei erfolgt, nachdem Trump-Berater im Mai eine Aufforderung zur Rückgabe von Geheimdokumenten erhalten hätten. Dies könne ein Versuch gewesen sein, eine Rückgabe an die jetzige Regierung von Präsident Joe Biden zu vereiteln, so die Zeitung.

Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Anwesen im US-Bundesstaat Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Bei der Durchsuchung wurden aber auch einige Dutzend leere Ordner mit Geheimvermerk gefunden. Das warf die Frage auf, was mit den darin ursprünglich enthaltenen Papieren passierte. Der ehemalige Trump-Mitarbeiter gelte nun als Schlüsselfigur in den Ermittlungen rund um die Geheimdokumente, schrieb die «Washington Post». Videomaterial unterstütze seine Aussage, dass Kisten herumgeräumt worden seien, berichtete die Zeitung weiter.

Dadurch, dass Trump die Unterlagen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Nach der Durchsuchung begann ein kompliziertes juristisches Gezerre, das inzwischen sogar das Oberste US-Gericht beschäftigt. Ob Trump am Ende angeklagt werden könnte, wird sich zeigen. Der 76-Jährige Republikaner lässt bisher offen, ob er für die Präsidentenwahl 2024 kandidieren will.

Nordkorea feuert zwei Langstrecken-Marschflugkörper ab

SEOUL: Nordkorea hat seine Serie an Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong Un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Diese seien von der westlichen Provinz Süd-Pyongan in Richtung Gelbes Meer gestartet und hätten nach einer Flugdauer von 10.234 Sekunden ihre 2000 Kilometer entfernten Ziele genau getroffen.

Mit dem Raketenstart sollte laut KCNA die «schnelle Reaktionsfähigkeit der nuklearen Kampftruppe» getestet werden. Ob die am Mittwoch abgefeuerten Raketen jedoch tatsächlich technisch in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu führen, wird von Experten infrage gestellt.

Seit Ende September hat das nordkoreanische Militär in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Zu Beginn des Monats hat Pjöngjang zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.

UN: Viele Migranten aus Venezuela leiden Hunger, leben auf der Straße

PANAMA-STADT/CARACAS: Fast drei Viertel der rund sechs Millionen venezolanischen Flüchtlinge in Lateinamerika und der Karibik haben nicht genug zu essen, keine angemessene Unterkunft, Arbeit oder medizinische Versorgung. Dies ging aus einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Mittwoch (Ortszeit) hervor. Demnach seien trotz der Fortschritte, die durch verschiedene Initiativen in der Region erzielt wurden, ein besserer Schutz der Migranten und Zugang zu Versorgung und Arbeit notwendig.

Vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten und die hohe Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie haben die Lage für viele venezolanische Flüchtlinge in den sie aufnehmenden Ländern immer schwieriger gemacht. So gaben dem Bericht zufolge in Ecuador beispielsweise 86 Prozent der Venezolaner an, dass ihr Einkommen nicht ausreicht, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, während in Chile 13 Prozent der Venezolaner unterhalb der Armutsgrenze leben.

Das ölreiche Venezuela steckt seit Jahre in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise. Insgesamt mehr als sieben Millionen Menschen haben das südamerikanische Land offiziellen Statistiken zufolge angesichts von Armut und Gewalt verlassen.

Mehr als 150.000 Menschen, die meisten aus Venezuela, durchquerten nach Angaben der panamaischen Migrationsbehörde in den vergangenen neun Monaten den gefährlichen Darién-Dschungel zwischen Kolumbien und Panama nach Norden. Das ist eine Rekordzahl. Die USA und Mexiko vereinbarten am Mittwoch neue Regeln für Migranten aus Venezuela.