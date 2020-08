Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Anklage gegen vier weitere Audi-Mitarbeiter wegen Diesel-Affäre

MÜNCHEN: In der Diesel-Affäre hat die Staatsanwaltschaft München II gegen drei frühere Mitglieder des Vorstands der Audi AG und einen Hauptabteilungsleiter im Ruhestand Anklage erhoben. Die Behörde wirft ihnen nach Angaben vom Donnerstag Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vor. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Von der am Mittwoch zum Landgericht München II erhobenen Anklage sind den Angaben nach insgesamt 434.420 Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche betroffen, die vor allem auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt verkauft wurden.

Es ist ein weiterer Schritt in den Ermittlungen: In der Affäre wird dem früheren Audi-Vorstandschef Rupert Stadler und drei Mitangeklagten ab 30. September der Prozess gemacht.

Schwimmende Olympische Ringe in Tokio zwecks Instandhaltung entfernt

TOKIO: Die auf einem Floß schwimmenden gigantischen Olympischen Ringe in der Bucht von Tokio sind zu Instandhaltungsarbeiten entfernt worden. Das 15 Meter hohe, fast 33 Meter lange und 69 Tonnen schwere Symbol der Olympischen Spiele wurde am Donnerstag in Schlepptau genommen und zu einer Fabrik in Tokios Nachbarstadt Yokohama gebracht, wo es gebaut worden war.

Eigentlich hätten die Olympischen Spiele in diesem Sommer stattfinden sollen. Doch wegen der globalen Corona-Pandemie waren sie auf das nächste Jahr verschoben worden. Die Ringe sollen nun nach rund vier Monaten wieder an derselben Stelle in der Bucht von Tokio vor dem Stadtviertel Odaiba installiert werden, wie die Organisatoren mitteilten. Dort hatten sie sich seit Januar befunden.

Statistiker: Einzelhandelsumsatz in EU erreicht Vorkrisenniveau

WIESBADEN: Der Einzelhandel in der Europäischen Union hat sich im Juni weiter erholt. Nach Schätzungen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat stieg der Umsatz gegenüber dem Vormonat bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 5,2 Prozent, nachdem es bereits im Mai ein kräftiges Plus von 18,3 Prozent gegeben hatte, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit sei das Niveau vom Februar, dem Monat vor Beginn der Corona-Krise, wieder erreicht worden. Im März und April hatte der Handel wegen vorübergehender Geschäftsschließungen starke Umsatzeinbußen im Vormonatsvergleich verzeichnet.

Während die Einzelhändler in der Mehrheit der EU-Staaten im Juni Zuwächse gegenüber dem Vormonat verzeichneten, gab es in Deutschland ein Minus von real 1,6 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2019 verbuchte der Einzelhandel in Europas größter Volkswirtschaft dagegen ein Umsatzplus von 3,2 Prozent.

Toyota rechnet wegen Corona-Pandemie mit Gewinneinbruch

TOKIO: Auch Japans größter Autobauer Toyota bekommt die Folgen der Corona-Pandemie empfindlich zu spüren. Der Nettogewinn dürfte im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2021 endet, um 64,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 730 Milliarden Yen (5,8 Mrd Euro) abschmelzen, wie der Branchenprimus am Donnerstag bekanntgab. Der Umsatz dürfte sich wie im Mai prognostiziert um 19,6 Prozent auf 24 Billionen Yen verringern. Eine Prognose zum Nettogewinn hatte Toyota im Mai wegen der unklaren Auswirkungen der Pandemie nicht abgegeben.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verbuchte der Volkswagen-Rivale einen Reingewinn von noch 158,8 Milliarden Yen, satte 74,3 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sackte um 40,4 Prozent auf 4,6 Billionen Yen. Die Zahl der weltweit verkauften Fahrzeuge sank um 50 Prozent auf 1,15 Millionen.

Zwar werde sich der globale Automarkt nach der Talfahrt zwischen April und Juni schrittweise erholen und gegen Ende dieses Jahres und der ersten Hälfte des kommenden Jahres wieder dasselbe Niveau wie im Vorjahr erreichen, hieß es. Doch die Auswirkungen der Pandemie seien «weitreichend, signifikant und ernst», erklärte der Konzern. Es sei zu erwarten, dass sich die Schwäche bis auf weiteres fortsetze.

THW entsendet Einsatzkräfte in den Libanon

BONN: Zur schnellen Hilfe nach den verheerenden Explosionen in Beirut hat das Technische Hilfswerk (THW) erste Kräfte entsendet. Im Auftrag der Bundesregierung brachen ein Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) sowie ein Botschaftsunterstützungsteam am Mittwochabend in den Libanon auf, wie die Organisation am Donnerstag mittelte. «Vor Ort werden unsere Einsatzkräfte unter anderem die Lage erkunden und beurteilen, Verschüttete lokalisieren und retten, Gebäudeschäden beurteilen und die Botschaft unterstützen», sagte THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner.

Nach offiziellen Angaben kamen am Dienstag in Beirut mindestens 135 Menschen ums Leben, etwa 5000 weitere wurden verletzt. Unter den Trümmern werden weitere Vermisste vermutet.

«Unsere Expertinnen und Experten sind gut vorbereitet und geschult, so dass sie die Bevölkerung Libanons bestmöglich bei der Bewältigung der Katastrophe unterstützen können», sagte Lackner. Die SEEBA-Kräfte sind Spezialisten für Rettung und Bergung in Katastrophengebieten, etwa nach Erdbeben. Ausgestattet mit moderner Technik und Suchhunden suchen die Helfer nach Überlebenden. Die SEEBA war unter anderem nach den schweren Erdbeben im Iran 2003, in Pakistan 2005 und in Japan 2011 im Einsatz. Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes.

Iris Berben: Hund Paul ist die große Liebe

BERLIN: Der Hund ist gestorben, jetzt muss ein neuer her? Viele Hundebesitzer sind da zögerlich. Auch Schauspielerin Iris Berben (69) geht es so, sie will sich keinen Nachfolger für ihren vor zwei Jahren gestorbenen Terrier anschaffen. «Mit Paul Berben kann keiner mithalten. Er ist die große Liebe», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Er war 17 Jahre bei mir und ist immer noch da. Er lässt mich nicht los, um anderen Platz zu geben.»

Berben wird am 12. August 70 Jahre alt. Zu diesem Anlass laufen zwei neue Filme mit ihr in der Hauptrolle im Fernsehen: «Mein Altweibersommer» (Das Erste, Montag, 20.15 Uhr) und «Nicht tot zu kriegen» (ZDF, Mittwoch, 20.15 Uhr).