Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.09.22 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Österreicher Volker Türk soll neuer UN-Menschenrechtschef werden

NEW YORK: Der österreichische Jurist Volker Türk soll neuer UN-Hochkommissar für Menschenrechte werden. UN-Generalsekretär António Guterres wolle dessen Nominierung am Mittwoch (Ortszeit) der UN-Vollversammlung mitteilen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus diplomatischen Kreisen. Das Plenum muss die Personalie dann bestätigen. Der derzeitige Unter-Generalsekretär im UN-Sekretariat würde damit auf die Chilenin Michelle Bachelet folgen, die sich zum Ende ihrer ersten Amtszeit im August nicht erneut beworben hatte.

Türk arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte lang für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), wo er zuletzt von 2015 bis 2019 das Amt eines stellvertretenden Hochkommissars bekleidete. Danach wechselte der Jurist in das Büro des UN-Generalsekretärs António Guterres.

Zahl der Toten durch Erdbeben steigt auf 82

PEKING: Die Zahl der Toten infolge des Erdbebens in Südwestchina ist auf 82 gestiegen. Mehr als 270 Menschen wurden verletzt, davon 62 schwer, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. 35 Menschen galten auch drei Tage nach dem Beben noch als vermisst. Die Erdstöße am Montag hatten die Stärke 6,8 erreicht.

Besonders betroffen waren in der Provinz Sichuan der Kreis Luding in der vor allem von Tibetern bewohnten Präfektur Ganzi und der Kreis Shimian nahe der Stadt Ya'an. Die Gegend liegt ein bis zwei Autostunden südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Seit dem Erdbeben läuft eine großangelegte Such- und Bergungsaktion mit Tausenden von Helfern. Auch das Militär wurde mobilisiert. Tausende Häuser wurden zerstört oder beschädigt. Es kam auch zu Erdrutschen, die Straßen blockierten.

Die Provinz gilt als besonders erdbebengefährdet. 2008 war Sichuan von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 heimgesucht worden, bei dem mehr als 80.000 Menschen ums Leben gekommen waren.

Kopfschmerzen und Migräne verursachen Leid und hohe Kosten

KIEL/DORTMUND: Kopfschmerzen und Migräne beeinträchtigen viele Millionen Menschen weltweit und gehören auch in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Darauf haben die Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DKMG) und der renommierte Schmerztherapeut und Neurologe Hartmut Göbel zum Europäischen Kopfschmerz- und Migränetag (12.9.) hingewiesen. Es werde geschätzt, dass die deutsche Bevölkerung 32 Millionen Arbeitstage im Jahr allein durch Migräne verliert. Auf dieser Grundlage berechnet, koste Arbeitsunfähigkeit infolge von Migräne 3,1 Milliarden Euro, betonte der Gründer und Chefarzt der Schmerzklinik Kiel.

Kopfschmerzen und Migräne haben dem Experten zufolge in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sowohl hinsichtlich ihrer Häufigkeit als auch hinsichtlich der Schwere und Intensität. Moderne Lebensstile mit hoher Beanspruchung der Funktionen des Nervensystems könnten ein Grund für das häufigere Auftreten sein. Die Notwendigkeit für Behandlungen steige. In Europa sei aber davon auszugehen, dass nur etwa 20 Prozent der Betroffenen ärztlich versorgt werden. Kopfschmerzen würden häufig mit «wissenschaftlich ungesicherten unkonventionellen Therapien» behandelt.

Schmerz führe zu persönlichem Leid - und bei Migräne häufig auch zu Ausfallzeiten im Beruf und Sozialleben, betonte DMKG- Generalsekretär Charlie Gaul. Das Wissen in der Bevölkerung über Migräne und ihre mitunter massiven Auswirkungen auf die Lebenssituation der Patienten sei noch zu gering.

Messerattacken : Mordverdächtiger nach Festnahme gestorben

REGINA: Die nach einer Serie von Messerangriffen mit zehn Toten in Kanada wegen Mordverdachts gesuchten Brüder sind tot. Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) nahm die Polizei den jüngeren der beiden Männer in der Nähe des Dorfes Rosthern in der Provinz Saskatchewan fest - und teilte dann wenige Stunden später mit, der 30-Jährige sei nach einem «medizinischen Notfall» im Krankenhaus gestorben. Vor der Festnahme hätten ihn mehrere Streifenwagen in seinem gestohlenen Fluchtauto verfolgt. Die Leiche des ein Jahr älteren Bruders war bereits am Montag gefunden worden und wies den Ermittlern zufolge Verletzungen auf, die er sich vermutlich nicht selbst zugefügt hatte.

Die zwei Männer sollen für die Bluttaten im Reservat James Smith Cree First Nation und im Dorf Weldon verantwortlich sein, bei denen am Sonntag zehn Menschen getötet und 18 verletzt worden waren. Die Hintergründe der Messerattacken sind nach wie vor unbekannt - «und werden womöglich nie geklärt werden», wie eine Polizeisprecherin nach dem Tod des zweiten Mordverdächtigen auf einer Pressekonferenz sagte. Zu den genauen Umständen seines Todes äußerte sie sich trotz wiederholter Nachfragen nicht. Dies sei nun Bestandteil der Autopsie und einer «unabhängigen, externen Untersuchung». Geklärt werden müsse auch, ob die beiden Brüder womöglich Helfer hatten.

Der Festgenommene war schon seit mehr als zwei Jahrzehnten «ohne größere Unterbrechungen» immer wieder straffällig geworden. Als Erwachsener sei er über Jahre hinweg in insgesamt 59 Punkten verurteilt worden, darunter Tätlichkeiten, Gewaltdrohungen und Diebstähle, heißt es in einer Bewährungsakte vom Februar, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Mann kämpfte demnach seit seiner späten Kindheit mit Alkohol- und Drogenproblemen und hatte schon im Alter von 14 Jahren mit dem Konsum von Kokain begonnen.

Französische Schule verhängt Badeschlappen-Verbot

SAINT-DENIS: Im Pariser Vorort Saint-Denis hat eine Mittelschule den Schülern das Tragen von Badeschlappen verboten. Als offiziellen Grund habe das Collège Elsa-Triolet den mangelnden Schutz der Schüler bei Chemieversuchen angegeben, sagte ein Lehrer der Zeitung «Le Parisien». Wenn die Schüler mit Chemikalien hantierten, böten Badeschlappen nicht genug Schutz. Zwar sind in Frankreichs Schulen grundsätzlich nur religiöse Symbole oder Kleidung mit religiösen Bezügen verboten. Von den Schülerinnen und Schülern wird aber korrekte Kleidung verlangt, was schon zu Verboten etwa von bauchfreien Oberteilen oder zerlöcherten Jeans geführt hat.

Von der Pariser Zeitung befragte Schülerinnen halten auf jeden Fall wenig von einem Badeschlappen-Verbot. «Es gibt zu viele Vorschriften, was unsere Kleidung angeht», meint Mariam (14). «Für mich sind Schlappen hygienischer, man riecht die Füße nicht», argumentiert sie. Ihre Freundin Laëtitia (15) meint, dass man sich in Schlappen freier fühle, gerade wenn es heiß ist. «Wenn wir Turnschuhe tragen dürfen, weshalb nicht auch Schlappen», meint Léa. Die Schlappen-Mode sei bereits vorbei, klärt die Pariser Gymnasiastin Agathe auf. «Keiner kommt mehr in Badeschlappen, aber jeder sollte sich so anziehen können, wie er will», sagte sie dem «Parisien».