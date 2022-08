Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Salzgitter mit deutlichem Gewinnsprung im ersten Halbjahr

SALZGITTER: Preiserhöhungen für seine Produkte haben dem Stahlhersteller Salzgitter im zweiten Quartal in die Hände gespielt.

Aufgrund von Gewinnsprüngen bei der Stahlerzeugung, der Verarbeitung des Materials und im Handel stieg der Vorsteuergewinn (EBT) um mehr als das Dreifache auf rund 970 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Salzgitter mitteilte. Der Außenumsatz erhöhte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte auf 6,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben Salzgitter 781 Millionen Euro nach 231 Millionen im Vorjahr. Der Konzern bestätigte zudem die im Juni erhöhte Prognose.

Höhere Stahlpreise treiben Thyssenkrupp an

ESSEN: Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp profitiert weiter von den gestiegenen Stahlpreisen. Umsatz und operatives Ergebnis nahmen im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) deutlich zu. Dagegen belasten den Konzern die gestiegenen Zinsen: Hier musste Thyssenkrupp in dem Zusammenhang millionenschwere Wertminderungen vornehmen, was den Nettogewinn drückte. Die Prognose für den Jahresüberschuss senkte das Unternehmen daher.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut ein Viertel auf knapp elf Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Die Auftragseingänge legten um 13 Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) konnte Thyssenkrupp mit 721 Millionen Euro fast verdreifachen. Wegen der gestiegenen Zinsen und damit einhergehender höherer Kapitalkosten musste Thyssenkrupp Wertberichtigungen von 480 Millionen Euro vornehmen. Das Nettoergebnis nach Minderheiten ging daher von 125 Millionen auf 76 Millionen Euro zurück.

Indien feiert Geschwisterfest - Mann findet «Schwestern» via Tinder

NEU DELHI: In Indien feiern gerade viele Menschen ein wichtiges hinduistisches Fest, bei dem sich Geschwister ehren. Dabei binden Schwestern ihren Brüdern am Donnerstag ein Armband aus roten und goldenen Fäden sowie teils auch Glasperlen um, das sie beschützen soll. Sie singen Mantras und sprechen Gebete. Die Brüder wiederum verpflichten sich, ihre Schwestern zu beschützen und geben ihnen ein Geschenk als Dankeschön. Oft füttern die Geschwister sich gegenseitig mit Süßigkeiten.

In diesen Tagen berichteten in Indien viele Medien von einem Mann ohne Schwestern, der Angst hatte, etwas zu verpassen - und dann auf der Dating-App Tinder nach Ersatz-Schwestern fürs Fest suchte. Er habe inzwischen zwei interessierte Frauen gefunden, nun würden sie zu dritt feiern.

Das Fest ist gerade in ländlichen Gegenden in Nordindien für verheiratete Frauen wichtig. Denn nach patriarchaler Tradition gehören sie nach der Heirat zur Familie des Ehemannes, leben mit ihm bei den Schwiegereltern und sehen ihre eigenen Eltern kaum noch. Beim Fest haben sie aber eine Gelegenheit, ihre Eltern wieder zu besuchen, denn ihre Brüder leben traditionell weiter bei ihnen. Aber auch in urbanen Gegenden ist das Fest sehr populär und inzwischen wird es teils auch von Leuten gefeiert, die nicht miteinander verwandt sind, von Frauen untereinander oder von Muslimen, obwohl es ein Hindu-Fest ist.