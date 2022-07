Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Opel-Mutter Stellantis fährt mehr Gewinn ein

AMSTERDAM: Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr von höheren Verkaufspreisen und Rückenwind durch den schwächeren Euro profitiert.

Der Umsatz des Konzerns mit Marken wie Fiat, Chrysler, Peugeot oder Citroën schwoll im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 88 Milliarden Euro an, wie er Konzern am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis zog um 44 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro an. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um rund ein Drittel auf 8 Milliarden Euro. Stellantis-Chef Carlos Tavares bescheinigte dem Konzern und den Mitarbeitern eine «herausragende Leistung» in einem fordernden Umfeld und bestätigte die Jahresprognose.

Dutzende Tote nach Anschlag auf zwei Militärposten in Mali

BAMAKO: Mutmaßliche Terroristen haben zwei Militärposten im westafrikanischen Krisenstaat Mali angegriffen. Bei darauffolgenden Kämpfen seien insgesamt 15 Soldaten, drei Zivilisten sowie 48 Extremisten getötet worden, teilte das Militär in der Nacht zum Donnerstag mit. Mindestens 25 Soldaten seien demnach verletzt worden, fünf davon befänden sich in kritischem Zustand.

Die Anschläge ereigneten sich nach Angaben der Armee bereits am frühen Mittwochmorgen in den Städten Sokolo und Kalumba im Zentrum des Landes. Ein weiterer Angriff auf einen Posten in der Stadt Sévaré habe vereitelt werden können, hieß es. Drei Fahrzeuge der Angreifer seien zerstört worden; außerdem sei militärisches Gerät der Terroristen beschlagnahmt worden, teilte der Generalstab des Militärs mit. Vor einer Woche hatten mutmaßliche Extremisten bereits einen Stützpunkt außerhalb der Hauptstadt Bamako angegriffen.

Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem bisher letzten Putsch im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegen soll. Dem Krisenstaat machen seit Jahren islamistische Terrorgruppen zu schaffen.

Die Bundeswehr ist in Mali weiterhin an der UN-Friedensmission Minusma beteiligt. Zuletzt nahmen die Spannungen zwischen der Regierung in Bamako, der UN-Friedensmission und den teilnehmenden Staaten deutlich zu. Ägypten hat seine Beteiligung am UN-Einsatz vorerst ausgesetzt.

Lage bei Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz stabil

PRAG: Die Lage beim Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ist stabil, bleibt aber angespannt. «Wir halten uns auf unseren Positionen, wir mussten nirgends zurückweichen», sagte ein Feuerwehrsprecher der Agentur CTK zufolge am Donnerstag. Die betroffene Fläche liegt weiter bei rund zehn Quadratkilometern. Fast 500 Feuerwehrleute sind bei einem der größten Waldbrände in der Geschichte des Landes im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Wie die Nationalparkverwaltung bekanntgab, wurden das Prebischtor und die daneben liegende Ausflugsgaststätte Falkennest bisher von den Flammen verschont. Das einzigartige Felsentor aus Sandstein gilt als Wahrzeichen der Böhmischen Schweiz.

Weitere Ortschaften wie die Gemeinde Janov nahe der Grenze zu Deutschland mussten anders als zunächst erwartet nicht geräumt werden. Rund 450 Menschen hatten seit Beginn des Brandes am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Sieben Hubschrauber sind vor Ort, um Löschwasser abzuwerfen. Inzwischen trafen zudem zwei Löschflugzeuge vom Typ Canadair CL-415 aus Italien auf einem Flugplatz bei Prag ein. Die Hilfe erfolgt im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrenes der EU, das «rescEU» genannt wird.

Nach Ansicht des tschechischen Innenministers Vit Rakusan könnten die Amphibienflugzeuge einen Durchbruch bei der Bekämpfung des Waldbrandes darstellen. Sie transportieren auf einen Schlag mehr als 6000 Liter Löschwasser. Diese Menge kann an einem See innerhalb von 12 Sekunden im Überflug aufgenommen werden.

Mindestens vier Tote nach Unwettern in Teheran

TEHERAN: Bei Unwettern und Überschwemmungen am Donnerstag sind im Nordwesten der iranischen Hauptstadt Teheran mindestens vier Menschen gestorben.

Neun weitere wurden bislang verletzt, so die Rettungskräfte des Roten Halbmonds laut Nachrichtenagentur IRNA. Besonders betroffen von den Unwettern war der Stadtteil Imamsadeh-Dawud, wo Rettungskräfte mit Suchhunden seit den frühen Morgenstunden nach vermissten Einwohnern suchten. Schon letzte Woche waren bei Unwettern in Südiran mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.

Rio de Janeiro ehrt ermordete Stadträtin mit Statue

RIO DE JANEIRO: Mehr als vier Jahre nach dem Mord an Marielle Franco ist in Rio de Janeiro eine Statue zu Ehren der prominenten Stadträtin errichtet worden. «Es ist ein historischer Tag, ein Tag der Erinnerung, ein Tag, um unserem Schmerz und unserem Kampf eine neue Bedeutung zu geben», zitierte das brasilianische Nachrichtenportal «G1» Marielles Schwester Anielle Franco am Mittwoch (Ortszeit).

Franco galt als Shootingstar der brasilianischen Linken und wurde am 14. März 2018 in ihrem Auto erschossen. Als Stadträtin der Partei PSOL engagierte sie sich gegen Gewalt und Korruption in den Elendsvierteln von Rio de Janeiro. Damit brachte sie offenbar die mächtigen Verbrechersyndikate der Millionenmetropole gegen sich auf. Diese rekrutieren sich aus aktiven und ehemaligen Polizisten, Feuerwehrleuten und städtischen Beamten, verfügen über gute Verbindungen in die Lokalpolitik und kontrollieren große Teile der Favelas von Rio. Später wurde über mögliche Verbindungen zwischen den Mördern und der Familie des rechten Staatspräsidenten Jair Bolsonaro spekuliert.

Francos Familie war bei der Einweihung der lebensgroßen, 175 Zentimeter hohen Bronze-Statue im Zentrum von Rio dabei - dort, wo das spätere Mordopfer sich einst mit seinen Wählern unterhalten hatte. Am Mittwoch wäre Marielle Franco 43 Jahre alt geworden. Die Statue zeigt sie lachend und mit erhobener Faust.

Papst kritisiert ungleiche Verteilung von Wohlstand

QUÉBEC: Auf seiner Kanada-Reise hat Papst Franziskus bei einem Treffen mit Premierminister Justin Trudeau die ungleiche Verteilung von Wohlstand kritisiert. «Es ist ein Skandal, dass der durch die wirtschaftliche Entwicklung geschaffene Wohlstand nicht allen Teilen der Gesellschaft zugutekommt», sagte das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend (Ortszeit) in Québec. Viele Menschen suchten bei den Kirchengemeinden Hilfe. «Selbst in einem so entwickelten und fortschrittlichen Land wie Kanada, das der sozialen Fürsorge viel Aufmerksamkeit widmet, gibt es nicht wenige Obdachlose.»

Franziskus empfand es nach eigenen Worten als «traurig», dass unter den Ureinwohnern oft hohe Armut herrscht, die mit niedriger Schuldbildung sowie einem erschwerten Zugang zu Wohnraum und Gesundheitsversorgung verbunden ist.

Der Papst war nach Kanada gereist, um einer Forderung der dortigen Ureinwohner nachzukommen und sie um Vergebung zu bitten. Diese wollten, dass sich der Papst für den jahrzehntelangen Missbrauch in von der Kirche geführten Internaten entschuldigt. Für die von Christen an den indigenen Völkern begangenen Übel «bringe ich Beschämung und Schmerz zum Ausdruck und wiederhole gemeinsam mit den Bischöfen dieses Landes meine Bitte um Vergebung», sagte Franziskus nun.

Treffen mit Trudeau: Papst entschuldigt sich erneut bei Indigenen

QUÉBEC: Papst Franziskus hat auf seiner Kanada-Reise bei einem Treffen mit Premierminister Justin Trudeau um Vergebung für die von Christen an den indigenen Völkern begangenen Übel gebeten. Das katholische Kirchenoberhaupt sprach am Mittwochabend (Ortszeit) in Québec vom System der Internate, das vielen indigenen Familien geschadet und ihre Sprache, Kultur und Weltanschauung gefährdet habe.

«In dieses beklagenswerte, von den damaligen Regierungsbehörden geförderte System (...) waren einige örtliche katholische Einrichtungen miteinbezogen», erklärte der 85-Jährige. «Dafür bringe ich Beschämung und Schmerz zum Ausdruck und wiederhole gemeinsam mit den Bischöfen dieses Landes meine Bitte um Vergebung.»

Im Mittelpunkt der Reise Franziskus' stehen Treffen mit den Indigenen und die Bitte um Vergebung. Franziskus kam mit der Entschuldigung einer Forderung Trudeaus nach. Dieser hatte vor rund einem Jahr verlangt, dass der Argentinier dafür nach Kanada kommen sollte, nachdem Experten mehr als 200 anonyme Kindergräber in der Nähe eines einst von der katholischen Kirche geführten Internats gefunden hatten.

Ausverkauft: Touristen protestieren für Zugang zu Machu Picchu

CUSCO: Hunderte Touristen in Peru haben demonstriert, um Zugang zu der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu zu bekommen. Sie bildeten lange Schlangen und forderten lautstark den Verkauf von Eintrittskarten, wie im peruanischen Fernsehen zu sehen war. Manche schliefen demnach auch vor Ort an der Verkaufsstelle unter freiem Himmel.

Der Ansturm einheimischer und ausländischer Gäste fällt mit den Nationalfeiertagen in dem Andenland am Donnerstag und Freitag zusammen. Deswegen seien die Eintrittskarten vor dem langen Wochenende komplett verkauft, berichtete die peruanische Zeitung «El Comercio» am Mittwoch. Dem Kulturministerium zufolge gibt es sogar bis 19. August keine Tickets mehr zu kaufen.

Das Ministerium wies in einer Mitteilung am Mittwochabend (Ortszeit) zudem darauf hin, dass erst am 17. Juli die zulässige Besucherzahl bis zum 31. Dezember ausnahmsweise von 3044 auf 4044 am Tag erhöht worden sei - und dass dies auch das Limit sei, um irreparable Schäden zu vermeiden. Die Erhöhung der Besucherzahl sollte die Wiederbelebung des Tourismus in der Andenstadt Cusco und ganz Peru fördern.

Die Ruinenstätte Machu Picchu zählt zu den wichtigsten Touristenattraktionen Südamerikas und seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Stadt wurde im 15. Jahrhundert von den Inkas errichtet und besteht aus rund 200 Bauten.

US-General warnt vor Ausbreitung des Terrors in der Sahelzone

BERLIN: Der für Afrika zuständige US-General hat vor einer Ausbreitung von Terrorgruppen in der Sahelzone gewarnt. Er sei alarmiert, vor allem wenn er nach Mali und Burkina Faso schaue, sagte General Stephen Townsend den «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag). «Das erinnert mich wirklich an die frühen Jahre des Krieges gegen die Terroristengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak.» Ableger des IS oder der Al-Kaida destabilisierten sehr schnell immer größere Gebiete der westlichen Sahelzone, sagte der Kommandeur der US-Truppen in Afrika. Die Region erstreckt sich südlich der Sahara etwa vom Atlantik bis zum Roten Meer.

Die Probleme, die in der Sahelzone entständen, kämen zuerst in Europa, dann in Amerika an, sagte Townsend. «Wenn wir dort nicht ausreichend Hilfe leisten, ist es sehr bald zu spät.» Er appellierte an Deutschland, sich stärker zu engagieren. Die Zentrale des US-Kommandos für Afrika (Africom) befindet sich in Stuttgart.

US-Regierung: Geben keine Details zu Angebot an Russland bekannt

WASHINGTON: Die US-Regierung will keine Details zu dem Angebot bekanntgeben, das Washington Russland zur Freilassung der US-Basketballerin Brittney Griner und des amerikanischen Staatsbürgers Paul Whelan gemacht hat. «Und ich bin mir sicher, dass Sie alle verstehen, dass es uns nicht helfen wird, sie nach Hause zu bringen, wenn wir in der Öffentlichkeit mit Ihnen allen verhandeln. Ich werde also nicht weiter darauf eingehen», sagte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, am Mittwoch.

«Das Angebot wurde gemacht, und wir hoffen natürlich, dass Russland darauf eingehen wird», sagte Kirby weiter. Die Entscheidung dazu sei nicht leicht gefallen. Medien hatten zuvor berichtet, dass einen Gefangenenaustausch mit dem in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout Teil des Angebots sei. Moskau fordert seit Jahren die Auslieferung des früheren Sowjetoffiziers, der Regime und Rebellen in zahlreichen Ländern illegal mit Waffen ausgerüstet haben soll. Bout war als «Händler des Todes» berüchtigt.

Auf die Frage, warum die US-Regierung nun mit dem Angebot an die Öffentlichkeit gehe, sagte Kirby: «Die Tatsache, dass es einen konkreten Vorschlag gibt, dass etwas Konkretes auf dem Tisch liegt, ist wichtiger Kontext, damit die Welt weiß, wie ernst es den Vereinigten Staaten ist, unsere Bürger nach Hause zu holen.»

US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor bekanntgegeben, dass die Regierung Moskau ein Angebot zur Freilassung von Griner und Whelan gemacht habe. Griner war im Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Der Olympiasiegerin wird der Besitz von Drogen vorgeworfen. Whelan war 2020 wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.