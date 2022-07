Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.22 | Überblick

Isar Aerospace darf aus Kourou starten

OTTOBRUNN: Das bayerische Raketen-Startup Isar Aerospace darf vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in französisch Guyana starten. Ab 2024 sollen dort Raketen des Unternehmens aus Ottobrunn bei München starten, wie es am Donnerstag mitteilte. Man habe eine entsprechende Vereinbarung mit der französischen Raumfahrtagentur CNES unterzeichnet.

Es ist bereits der zweite Startplatz neben dem norwegischen Andøya, von dem aus im kommenden Jahr der erste Testflug stattfinden soll. Aus Kourou heraus erwartet Isar Aerospace durch die Nähe zum Äquator eine größere Bandbreite an möglichen Umlaufbahnen sowie eine höhere Nutzlast. In Äquatornähe sorgt die Erdrotation für eine höhere Startgeschwindigkeit der Raketen.

«Wir freuen uns, dass wir von der französischen Raumfahrtagentur als erster kommerzieller Startdienstleister für den Start von Satelliten vom Raumfahrtzentrum Guayana ausgewählt worden sind», sagte Mitgründer Josef Fleischmann. Durch den zusätzlichen Startplatz könne man den Kunden mehr Flexibilität bieten und bekomme mehr Kapazitäten. Isar Aerospace will vor allem kleine und mittelgroße Satelliten kostengünstig ins All bringen.

Gast findet Dinosaurier-Fußabdrücke in chinesischem Restaurant

PEKING: Ein aufmerksamer Restaurantgast hat im Südwesten Chinas etwa 100 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, waren dem Dinosaurier-Enthusiasten Ou Hongtao auffällige Bodenvertiefungen im Garten des Restaurants in der Stadt Leshan ins Auge gefallen. Später bestätigte ein Team professioneller Paläontologen die Entdeckung. Demnach handelte es sich um die Abdrücke zweier etwa acht Meter langer Sauropoden aus der frühen Kreidezeit. Laut Lida Xing, der das Forscherteam leitete, ist es das erste Mal, dass in Leshan Fußabdrücke eines Dinosauriers entdeckt wurden. Vor der Eröffnung des Restaurants hatte sich auf dem Gelände eine Hühnerfarm befunden, so dass die Spuren unter Sand und Schlamm verdeckt waren.