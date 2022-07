Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Waldbrand auf Samos noch nicht unter Kontrolle

ATHEN: Den zweiten Tag in Folge wütet im Westen der Insel Samos ein großer Waldbrand. Feuerwehrleute und freiwillige Helfer hätten die ganze Nacht über gegen die Flammen gekämpft, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Bei Tagesanbruch hätten auch die Löschhubschrauber und -flugzeuge die Arbeit wieder aufgenommen. Das Militär und die Kommunalverwaltung unterstützten mit Baumaschinen und Wassertankwagen.

Am Mittwoch war bei den Löscharbeiten ein Hubschrauber ins Meer gestürzt. Zwei der vier Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Bei ihnen handele es sich um einen Rumänen und einen Griechen, berichtete der Staatssender ERT. In der Region herrschte starker Wind, was die Arbeit der Feuerwehr erschwerte.

Regierung und Indigene beginnen Dialog

QUITO: Rund zwei Wochen nach dem Ende des Generalstreiks in Ecuador haben Regierung und Indigenen-Verbände ihre Verhandlungen zur dauerhaften Beilegung des Konflikts begonnen. Das berichteten die ecuadorianische Zeitung «El Comercio» und andere Medien am Mittwoch (Ortszeit). Demnach standen bei den Gesprächen unter Vermittlung der katholischen Kirche in der Hauptstadt Quito zunächst die Subventionen für Kraftstoffe und ein Moratorium für Bankschulden im Mittelpunkt. Die Verhandlungen wurden belastet durch Kommentare von Präsident Guillermo Lasso, der behauptet hatte, die Proteste seien von Drogenkriminellen finanziert worden.

Angesichts sozialer Missstände und steigender Preise für Treibstoff und Dünger hatten indigene Gruppen 18 Tage lang gegen die Staatsführung protestiert. Am 30. Juni stimmten Vertreter der Indigenen dann einer schriftlichen Abmachung mit der konservativen Regierung zu, die unter anderem ankündigte, den Benzinpreis zu senken und Schulden in Höhe von bis zu 3000 Dollar pro Kopf zu erlassen. Außerdem sah sich Präsident Lasso gezwungen, mehrere Minister auszutauschen. Die Organisationen, die auf die Straße gegangen waren, beendeten die Proteste daraufhin und setzten eine 90-tägige Frist zum Umsetzen der Versprechen, die laut «El Comercio» am Mittwoch begann.

Bei den Straßenblockaden im ganzen Land und Großdemonstrationen in Quito war es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen kamen dabei sechs Menschen ums Leben, 335 weitere wurden verletzt. Hinzu kamen 155 Festnahmen während der Proteste.